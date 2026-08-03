Камион падна от мост на магистрала „Струма”, шофьорът е откаран в болница

Товарен автомобил е паднал в дере на автомагистрала „Струма“ в посока Перник, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БТА.
По първоначална информация камионът се е движел в посока Перник, когато е ударил и скъсал предпазна мантинела, след което е излязъл извън пътното платно и е паднал в дере.
Инцидентът е станал този следобед, малко след втория тунел в посока Перник.
Шофьорът на превозното средство е транспортиран в болнично заведение. Към момента няма информация за състоянието му, допълни говорителят на полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОКО БЪЛГАРОУБИЕЦА
17:28 03.08.2026
2 Загрижен
Коментиран от #16
17:28 03.08.2026
3 бою циганина
17:30 03.08.2026
4 фен на ПП
17:35 03.08.2026
5 Оградата е цяла
17:42 03.08.2026
6 Гост
1. Както винаги спукал гума защото гумите са от китайски детски балончета от по 10 цента и се пукат.
2. Не знаел пътя и гледал в телефона да не се загуби.
3. От жегата му прилошало и заспал на волана.
17:44 03.08.2026
7 поредния убиец камионер
17:46 03.08.2026
8 Робот
17:48 03.08.2026
9 вижда се
18:02 03.08.2026
10 Сатанa Z
Коментиран от #17
18:03 03.08.2026
11 Фори
18:08 03.08.2026
12 Бойко Българоубиец
18:10 03.08.2026
13 чайка
18:12 03.08.2026
14 бай яшар карусара от маалата
18:13 03.08.2026
15 оня с коня
18:16 03.08.2026
16 Мунчо
До коментар #2 от "Загрижен":Борим мафията и олигархията!!!
18:29 03.08.2026
17 Гост
До коментар #10 от "Сатанa Z":Колкото и да е странно, точно това е причината, под самия мост... Просто е поднесъл и сега видиш ли камиона е паднал..., а боклуците ще ги извози държавата... За нейна сметка.
Коментиран от #20, #21
18:30 03.08.2026
18 едедед
Коментиран от #19
18:40 03.08.2026
19 гилотини и въжета
До коментар #18 от "едедед":за българските кожодери!!!
18:41 03.08.2026
20 Миньоро
До коментар #17 от "Гост":За наша сметка колега, за наша.
18:42 03.08.2026
21 Под моста хвърлят
До коментар #17 от "Гост":боклуци наистина, тук не се вижда къде е скъсана мантинела или ограда, но си личи, че следите слизат отгоре, а там може да мине между оградата и мантинелата на 42.6511477 и 23.1302479 само с доста сериозен късмет. Не вярвам да е толкова луд да се качи на магистралата и да тръгне с такава каскада над канавката. Просто щеше да мине през Мало Бучино към Големо Бучино. Апропо там има няколко камери и имат ли желание петхилядниците-нищоправци лесно ще го намерят и глобят за боклуците.
18:46 03.08.2026