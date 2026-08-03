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Камион падна от мост на магистрала „Струма”, шофьорът е откаран в болница

Камион падна от мост на магистрала „Струма”, шофьорът е откаран в болница

3 Август, 2026 17:22 1 573 21

  • камион-
  • мантинела-
  • магистрала струма-
  • шофьор-
  • болница

По първоначална информация камионът се е движел в посока Перник, когато е ударил и скъсал предпазна мантинела, след което е излязъл извън пътното платно и е паднал в дере

Камион падна от мост на магистрала „Струма”, шофьорът е откаран в болница - 1
Снимка: Фейсбук / Катастрофи в София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Товарен автомобил е паднал в дере на автомагистрала „Струма“ в посока Перник, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БТА.

По първоначална информация камионът се е движел в посока Перник, когато е ударил и скъсал предпазна мантинела, след което е излязъл извън пътното платно и е паднал в дере.
Инцидентът е станал този следобед, малко след втория тунел в посока Перник.

Шофьорът на превозното средство е транспортиран в болнично заведение. Към момента няма информация за състоянието му, допълни говорителят на полицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОКО БЪЛГАРОУБИЕЦА

    37 2 Отговор
    ТИЯ ШОФЕРИ НАРОЧНО СА ФЪРЛЯТ НА МАНТИНЕЛИТЕ МИ ОТ ТЕНЕКИЯ ДА МА ЗЛЕПОСТАВЯТ.

    17:28 03.08.2026

  • 2 Загрижен

    25 11 Отговор
    А кабинетът Радев даде пари на същата фирма за още от същото.

    Коментиран от #16

    17:28 03.08.2026

  • 3 бою циганина

    32 3 Отговор
    много народ утрепах, кълна се във внучетата

    17:30 03.08.2026

  • 4 фен на ПП

    21 2 Отговор
    Съвсем подивеха тия диваци диви !

    17:35 03.08.2026

  • 5 Оградата е цяла

    12 3 Отговор
    Откъде е паднал?

    17:42 03.08.2026

  • 6 Гост

    22 6 Отговор
    Вариантите за инцидентите с голямотонажни камиони са три:
    1. Както винаги спукал гума защото гумите са от китайски детски балончета от по 10 цента и се пукат.
    2. Не знаел пътя и гледал в телефона да не се загуби.
    3. От жегата му прилошало и заспал на волана.

    17:44 03.08.2026

  • 7 поредния убиец камионер

    8 4 Отговор
    за щастие мерника не му е бил точен

    17:46 03.08.2026

  • 8 Робот

    14 0 Отговор
    Нормални неща нищо необичайно, всеки ден едно и също..

    17:48 03.08.2026

  • 9 вижда се

    12 1 Отговор
    Единствено в България мантинелите са правени от ламарина за консерви !!

    18:02 03.08.2026

  • 10 Сатанa Z

    7 2 Отговор
    По всичко изглежда,че камиона е слязъл в дерето за да изхвърли строителни отпадъци на пръв поглед изглежда като гипсокартон но се е обърнала при разтоварването на е бе м ти страна.И друг път се е случвало,няма да е и за последен

    Коментиран от #17

    18:03 03.08.2026

  • 11 Фори

    3 3 Отговор
    Май е по добре да скъса мантинелата и да падне. Ако мантинелата го в върне неуправляем на пътя ще се нанижат в него и от насрещното и от попътното движение. Ще стане верижна катастрофа.

    18:08 03.08.2026

  • 12 Бойко Българоубиец

    9 2 Отговор
    Дреме ми на мантинелата 😏

    18:10 03.08.2026

  • 13 чайка

    12 0 Отговор
    Стига ни занимавали с тия катастрофи почасово, интересува ме колко наркодилъри са арестувани, колко кражби са разкрити, а не колко снимки са направили МВР от храстите

    18:12 03.08.2026

  • 14 бай яшар карусара от маалата

    8 0 Отговор
    изпуснахме коня мечо с карусата в дерето

    18:13 03.08.2026

  • 15 оня с коня

    1 2 Отговор
    ами вече е вече да гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн

    18:16 03.08.2026

  • 16 Мунчо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Загрижен":

    Борим мафията и олигархията!!!

    18:29 03.08.2026

  • 17 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сатанa Z":

    Колкото и да е странно, точно това е причината, под самия мост... Просто е поднесъл и сега видиш ли камиона е паднал..., а боклуците ще ги извози държавата... За нейна сметка.

    Коментиран от #20, #21

    18:30 03.08.2026

  • 18 едедед

    3 0 Отговор
    Истината е , че хората са преуморени и скапани от работа и бързане по курсове ! Няма мантинела, която да спре такъв камион ! Не може целия свят да се бетонира с предпазни блокове ! Докато шефовете на транспортни фирми си купуват последните модели на Бугати като носни кърпички , а шофоьорите едва кретат ще е така ! Сещате се какво е решението , нали ...

    Коментиран от #19

    18:40 03.08.2026

  • 19 гилотини и въжета

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "едедед":

    за българските кожодери!!!

    18:41 03.08.2026

  • 20 Миньоро

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    За наша сметка колега, за наша.

    18:42 03.08.2026

  • 21 Под моста хвърлят

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    боклуци наистина, тук не се вижда къде е скъсана мантинела или ограда, но си личи, че следите слизат отгоре, а там може да мине между оградата и мантинелата на 42.6511477 и 23.1302479 само с доста сериозен късмет. Не вярвам да е толкова луд да се качи на магистралата и да тръгне с такава каскада над канавката. Просто щеше да мине през Мало Бучино към Големо Бучино. Апропо там има няколко камери и имат ли желание петхилядниците-нищоправци лесно ще го намерят и глобят за боклуците.

    18:46 03.08.2026

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