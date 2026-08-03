Камион падна от мост на магистрала „Струма”, шофьорът е откаран в болница

Товарен автомобил е паднал в дере на автомагистрала „Струма“ в посока Перник, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БТА.

По първоначална информация камионът се е движел в посока Перник, когато е ударил и скъсал предпазна мантинела, след което е излязъл извън пътното платно и е паднал в дере.

Инцидентът е станал този следобед, малко след втория тунел в посока Перник.

Шофьорът на превозното средство е транспортиран в болнично заведение. Към момента няма информация за състоянието му, допълни говорителят на полицията.