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Иван Шишков: На концесия няма да се дават вече построени магистрали

Иван Шишков: На концесия няма да се дават вече построени магистрали

3 Август, 2026 16:10 942 40

  • иван шишков-
  • концесия-
  • изградени магистрали

"Предстои ни да проектираме и започнем строителството на близо 800 километра магистрали. Част от тях вероятно ще бъдат изградени чрез концесии, а останалите ще трябва да бъдат финансирани от републиканския бюджет“, каза регионалният министър

Иван Шишков: На концесия няма да се дават вече построени магистрали - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков разкритикува липсата на реакция от страна на прокуратурата по сигналите за нарушения в пътния сектор, които според него са били подавани още по време на служебните кабинети.
„Като заместник-министър и като министър в служебните правителства многократно съм подавал сигнали за злоупотребите в пътния сектор. Те са ясно описани, а част от тях, образно казано, се мерят с линийка. Въпросът е защо тогава никой не реагира“, заяви Шишков в отговор на въпрос на Нова телевизия.
По думите му настоящите съдебни претенции срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ не могат да заличат отговорността за натрупаните проблеми през предходните години. „Защо исковете не бяха предявени по-рано? Защо никой не коментираше тогава, че няма магистрали и че асфалтът е по-тънък? Днес всички говорят за проблемите, но те не са се появили вчера. Колко е неудобна тази власт и на кого? На тези, които откраднаха“, посочи министърът.

Според него настоящите критики към състоянието на пътната инфраструктура идват именно от хората, които носят отговорност за него. „Разбира се, че има тежко наследство в пътната инфраструктура. Но този проблем тежи на съвестта на онези, които го създадоха. Това, което виждаме сега, е елементарен пиар на виновниците за пътната катастрофа в България“, каза Шишков.

Министърът коментира и намерението част от бъдещите магистрални проекти да бъдат реализирани чрез концесии. Той беше категоричен, че става дума единствено за нови пътища, които предстои да бъдат изградени. „На концесия няма да се дават вече построени магистрали. Говорим за пътища, които тепърва ще се проектират и строят. Държавата няма финансовата възможност сама да изгради всички бъдещи магистрали“, обясни той.
По думите му държавата ще подготви проектите, ще изработи подробните устройствени планове, ще извърши отчуждителните процедури и след това ще избере концесионер. „Ние ще подготвим проектите, ще отчуждим необходимите терени и ще намерим инвеститор, който да построи пътя, а след това да го експлоатира и поддържа в рамките на концесионния договор“, заяви Шишков.

Той подчерта, че пред страната стои задачата да бъдат проектирани и изградени още около 800 километра магистрали, като част от тях най-вероятно ще бъдат реализирани чрез концесионен модел. „Предстои ни да проектираме и започнем строителството на близо 800 километра магистрали. Част от тях вероятно ще бъдат изградени чрез концесии, а останалите ще трябва да бъдат финансирани от републиканския бюджет“, каза министърът.

Сред приоритетните проекти той открои автомагистрала „Черно море“, която според правителствената концепция не трябва да свързва единствено Бургас и Варна. „Нашата визия е магистрала „Черно море“ да започва от границата с Румъния и да достига до Малко Търново. Само тогава тя ще има истински транспортен и икономически смисъл“, заяви Шишков.

Министърът съобщи още, че се работи и по идеята за изграждането на нов граничен контролно-пропускателен пункт при Малко Търново, но подчерта, че преди да се говори за финансиране, трябва да има готов проект. „Първо трябва да има проект. Това е правилният инвестиционен процес – първо знаем какво ще строим, колко ще струва и едва след това осигуряваме средствата. Не обратното“, посочи той.

Шишков разкритикува практиката да се обещават средства без готова проектна документация. „Инвестиционният процес не е политическа дъвка. Той изисква проекти, концепция и ясна оценка на стойността. Няма как да кажем колко ще струва нещо, което все още не е проектирано“, заяви министърът.
По думите му към момента няма готов проект за цялото трасе на автомагистрала „Черно море“, а съществува само предварителна разработка за участъка между Бургас и Варна. „Когато говорим само за отсечката Бургас - Варна, се създава погрешното впечатление, че това е целият проект. Истинският смисъл на магистрала „Черно море“ е да свърже две държавни граници. Само тогава тя ще изпълнява своята стратегическа и икономическа роля“, заключи Иван Шишков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Хемус да се даде на Румъния, така и така е недостроена.

    Коментиран от #40

    16:12 03.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Вчера Радев подари находището Хан Тервел на Турция.

    Коментиран от #34

    16:12 03.08.2026

  • 3 пожелание

    11 1 Отговор
    АПИ да се закрие ,а концесията да се даде на турски или китайски фирми за да ни построят магистрали и пътища ! !!

    Коментиран от #14

    16:13 03.08.2026

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    Значи се гласят да дадат на концесия "Черно море".

    16:14 03.08.2026

  • 5 Шишков,

    3 1 Отговор
    Като дадеш част от магистралите с винетките какво става?

    Коментиран от #24

    16:14 03.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Досега за 100 години са направени 800 км магистрали.Нови 800 км за колко века?

    16:15 03.08.2026

  • 7 ще се сетите вие за НРБ

    7 6 Отговор
    всичко трябва да е държавно както по тошово време

    16:15 03.08.2026

  • 8 а що не ги уволните тогава поради

    6 1 Отговор
    липсата на реакция от страна на прокуратурата по сигналите за нарушения

    така е навсякъде по света
    уволнение при некадърно изпълнение или неизпълнение

    16:19 03.08.2026

  • 9 България !

    2 0 Отговор
    Напаст !

    Божия !

    16:22 03.08.2026

  • 10 Един

    4 2 Отговор
    Шопарчев, а тези на концесия и на тях ли трябва да плащаме такса само да питам.

    16:23 03.08.2026

  • 11 КИРО

    5 2 Отговор
    Голям майтап сме. Вместо да облекчат краденето от поръчките са готови за концесия. После ще кажат - няма пари

    16:23 03.08.2026

  • 12 МПС

    3 1 Отговор
    Най-добрия избор е Китай

    16:23 03.08.2026

  • 13 Това е спорно, защото Магистралите

    2 0 Отговор
    са transit points и не допринасят за Българската Държава освен за потокът леки и тежки автомобили и тирове да пресичат Българската Територия?

    Ако не се постави такса Вход на Автомобил и на Тир и такса Изход на автомобил и на Тир, които пари да се използван Регионалното Развитие и Подръжка на Пътната Мрежа?
    Иначе файда йок.

    Коментиран от #25

    16:23 03.08.2026

  • 14 Навсякъде Има !

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    Шашмаджии !

    16:27 03.08.2026

  • 15 Пункт Румъния, Видин, Русе и

    0 0 Отговор
    пункт Капитан Андреево трябва да генерират 10/20 Милиарда €вро на календарна година които да остават в България, повтарям за Регионално Развитие а не за Въоръжение, защото при плановото развитие на ЕС в момента прати са определени за въоръжение на ЕС.

    16:28 03.08.2026

  • 16 Да де чете

    1 0 Отговор
    Парите

    16:29 03.08.2026

  • 17 Горски

    8 1 Отговор
    Докато беше в служебните правителства какво направи, че нямам никакъв спомен за твой принос в нещо построено. Така ще е и сега, лакърдии по цял ден и резултат 0 (зиро). Да ремонтирате петте тунела под и трите моста над Дунав наследство от Кирил Петков. Дюлинския не е ли затворен? АМ Черно море 2г проектиране!? Кой са трасетата поне да каже министъра. Този е решил целият мандат да лъже и симулира дейност, и съзнателно да бави всички важни държавни проекти. Според тоя чорлавият, постоянно изглеждащ като след пиянски запой, ние
    заслужаваме да си дадем пътищата на концесия?!?!?!? Един от най-важните
    ни активи - местоположението ни на кръстопът, важните свързващи пътища,
    които минават от тук - ще се дават на концесия и друг ще прибира
    парите. Иначе теглим безсмислени заеми, за да плащаме раздутата
    администрация, ама да построим 20км път и да му събираме таксата не
    можем.

    16:30 03.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Просто !

    5 0 Отговор
    Не Ви Е Там Мястото !

    16:37 03.08.2026

  • 20 Откъде Го Намерихте ?

    6 1 Отговор
    Този ?

    Мало .

    Умен !

    Идиот ?

    16:41 03.08.2026

  • 21 я какво стана..

    3 0 Отговор
    то мазно май било

    16:41 03.08.2026

  • 22 Тоя ни подготвя

    4 0 Отговор
    за подаръците на Мунчо Боташоглу към братска Турция!!!

    16:58 03.08.2026

  • 23 мръсен боклук с прякор архитект

    5 0 Отговор
    Давай на концесия апартамента си, защо даваш България на концесия. Гиди еничари, гиди мръсници.

    17:00 03.08.2026

  • 24 скачал с двата пръста на площада

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шишков,":

    много моля, вие сте длъжен! да плащате и да дарявате пари дори за окрайнаа

    и престанете да питате, има банани в магазина целогодишно яжте и мълчете

    17:00 03.08.2026

  • 25 Нали има

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това е спорно, защото Магистралите":

    винетки за преминаващите!!!!?????

    17:01 03.08.2026

  • 26 Българин

    3 0 Отговор
    Ако не обслужваме интересите на Ердоган, нас ни чака “делорманска пролет” и всичко, което следва. Това Радев го обясни, още докато беше в Истанбул! Така че, или ще изпълняваме турските интереси, или те ще ни унищожат!

    17:04 03.08.2026

  • 27 Клета неграмотна копейка 🤪

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Радвам се че имам може би още 15":

    Що не се занимаеш с нещо полезно през тези 15-20 г. ? Нещо за твоето личностно израстване ?
    Например може да започнеш като си купиш буквар, за 15 г. ще се научиш да пишеш правилно.

    17:04 03.08.2026

  • 28 Сергей

    3 0 Отговор
    При Рундьо всяка мисъл е предпоследна,
    лъжлива и противоречива! Вожда на Реверсивна България! Две напред, две назад и толкова встрани!
    Питай го Шишков, къде имаме магистрали?
    Великият Буда, построи само шкафчето!

    17:06 03.08.2026

  • 29 на концесия НЯМА ДА СЕ ДАВАТ

    3 1 Отговор
    НО ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ЗА БЕЗ ПАРИ НА ВЕЛИКИЯ ИМ СТРОИТЕЛ ЧЕ НА ТИКВАТА ВНУЦИТЕ ОТКЪДЕ ЩЕ ЦИЦАТ Е И ПЕЕВСКИ ИМА ЕДНА КАМАРА ЧАВЕТА !

    17:08 03.08.2026

  • 30 Реалист

    1 2 Отговор
    Всичко трябва да е на концесия със строг контрол за качеството.
    Всичко трябва да се даде за управление от частни фирми, след конкурс с максимален брой фирми.
    За целта държавата трябва само да създаде условия за максимална конкуренция.
    Държавата не може да управлява !

    17:09 03.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Развитие

    2 0 Отговор
    Хахахафа НАЙ добре лично рр данаправи свои фирми и да строи нали ядката хахаха гнус сте алчници

    17:11 03.08.2026

  • 33 Ауууу

    2 0 Отговор
    Ма ка ти да е ба и комуниста къде има построена магистрала. Наистина ги събират тези мушмурлоци на пътя.Хора разберете ,че комунистите само я дът с е р ът ина моцква благодарят и на аме рика ибр ик чии стават само и само да са на власт да крадът

    17:12 03.08.2026

  • 34 а златната ни мина?

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    че тия преди радев като подариха златото ни на канада ние ревем ли?

    злато имаме подаряваме го ?!

    17:13 03.08.2026

  • 35 Шишко

    2 0 Отговор
    събори ли баба Алино-голям несретник си!

    17:18 03.08.2026

  • 36 Пълна глупост е

    2 2 Отговор
    да бъдат изградени чрез концесии ! По добре да спрем парите за НАТО и въоръжаване и сами да си ги построим

    17:18 03.08.2026

  • 37 Кажи бре мурджо

    3 1 Отговор
    Има ли поне една концесия която да е от полза за България? А?

    17:19 03.08.2026

  • 38 Не думай. Аре бре

    2 1 Отговор
    Наистина ли държавата ни няма финансовата възможност сама да изгради всички бъдещи магистрали ?

    17:21 03.08.2026

  • 39 дано цялата държава се разпадне

    0 0 Отговор
    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    17:23 03.08.2026

  • 40 Вече построените е уместно да се дадът

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    на погребални агенции.

    17:32 03.08.2026

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