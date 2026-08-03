Иван Шишков: На концесия няма да се дават вече построени магистрали

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков разкритикува липсата на реакция от страна на прокуратурата по сигналите за нарушения в пътния сектор, които според него са били подавани още по време на служебните кабинети.

„Като заместник-министър и като министър в служебните правителства многократно съм подавал сигнали за злоупотребите в пътния сектор. Те са ясно описани, а част от тях, образно казано, се мерят с линийка. Въпросът е защо тогава никой не реагира“, заяви Шишков в отговор на въпрос на Нова телевизия.

По думите му настоящите съдебни претенции срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ не могат да заличат отговорността за натрупаните проблеми през предходните години. „Защо исковете не бяха предявени по-рано? Защо никой не коментираше тогава, че няма магистрали и че асфалтът е по-тънък? Днес всички говорят за проблемите, но те не са се появили вчера. Колко е неудобна тази власт и на кого? На тези, които откраднаха“, посочи министърът.

Според него настоящите критики към състоянието на пътната инфраструктура идват именно от хората, които носят отговорност за него. „Разбира се, че има тежко наследство в пътната инфраструктура. Но този проблем тежи на съвестта на онези, които го създадоха. Това, което виждаме сега, е елементарен пиар на виновниците за пътната катастрофа в България“, каза Шишков.

Министърът коментира и намерението част от бъдещите магистрални проекти да бъдат реализирани чрез концесии. Той беше категоричен, че става дума единствено за нови пътища, които предстои да бъдат изградени. „На концесия няма да се дават вече построени магистрали. Говорим за пътища, които тепърва ще се проектират и строят. Държавата няма финансовата възможност сама да изгради всички бъдещи магистрали“, обясни той.

По думите му държавата ще подготви проектите, ще изработи подробните устройствени планове, ще извърши отчуждителните процедури и след това ще избере концесионер. „Ние ще подготвим проектите, ще отчуждим необходимите терени и ще намерим инвеститор, който да построи пътя, а след това да го експлоатира и поддържа в рамките на концесионния договор“, заяви Шишков.

Той подчерта, че пред страната стои задачата да бъдат проектирани и изградени още около 800 километра магистрали, като част от тях най-вероятно ще бъдат реализирани чрез концесионен модел. „Предстои ни да проектираме и започнем строителството на близо 800 километра магистрали. Част от тях вероятно ще бъдат изградени чрез концесии, а останалите ще трябва да бъдат финансирани от републиканския бюджет“, каза министърът.

Сред приоритетните проекти той открои автомагистрала „Черно море“, която според правителствената концепция не трябва да свързва единствено Бургас и Варна. „Нашата визия е магистрала „Черно море“ да започва от границата с Румъния и да достига до Малко Търново. Само тогава тя ще има истински транспортен и икономически смисъл“, заяви Шишков.

Министърът съобщи още, че се работи и по идеята за изграждането на нов граничен контролно-пропускателен пункт при Малко Търново, но подчерта, че преди да се говори за финансиране, трябва да има готов проект. „Първо трябва да има проект. Това е правилният инвестиционен процес – първо знаем какво ще строим, колко ще струва и едва след това осигуряваме средствата. Не обратното“, посочи той.

Шишков разкритикува практиката да се обещават средства без готова проектна документация. „Инвестиционният процес не е политическа дъвка. Той изисква проекти, концепция и ясна оценка на стойността. Няма как да кажем колко ще струва нещо, което все още не е проектирано“, заяви министърът.

По думите му към момента няма готов проект за цялото трасе на автомагистрала „Черно море“, а съществува само предварителна разработка за участъка между Бургас и Варна. „Когато говорим само за отсечката Бургас - Варна, се създава погрешното впечатление, че това е целият проект. Истинският смисъл на магистрала „Черно море“ е да свърже две държавни граници. Само тогава тя ще изпълнява своята стратегическа и икономическа роля“, заключи Иван Шишков.