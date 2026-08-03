Иван Шишков: На концесия няма да се дават вече построени магистрали

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков разкритикува липсата на реакция от страна на прокуратурата по сигналите за нарушения в пътния сектор, които според него са били подавани още по време на служебните кабинети.
„Като заместник-министър и като министър в служебните правителства многократно съм подавал сигнали за злоупотребите в пътния сектор. Те са ясно описани, а част от тях, образно казано, се мерят с линийка. Въпросът е защо тогава никой не реагира“, заяви Шишков в отговор на въпрос на Нова телевизия.
По думите му настоящите съдебни претенции срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ не могат да заличат отговорността за натрупаните проблеми през предходните години. „Защо исковете не бяха предявени по-рано? Защо никой не коментираше тогава, че няма магистрали и че асфалтът е по-тънък? Днес всички говорят за проблемите, но те не са се появили вчера. Колко е неудобна тази власт и на кого? На тези, които откраднаха“, посочи министърът.
Според него настоящите критики към състоянието на пътната инфраструктура идват именно от хората, които носят отговорност за него. „Разбира се, че има тежко наследство в пътната инфраструктура. Но този проблем тежи на съвестта на онези, които го създадоха. Това, което виждаме сега, е елементарен пиар на виновниците за пътната катастрофа в България“, каза Шишков.
Министърът коментира и намерението част от бъдещите магистрални проекти да бъдат реализирани чрез концесии. Той беше категоричен, че става дума единствено за нови пътища, които предстои да бъдат изградени. „На концесия няма да се дават вече построени магистрали. Говорим за пътища, които тепърва ще се проектират и строят. Държавата няма финансовата възможност сама да изгради всички бъдещи магистрали“, обясни той.
По думите му държавата ще подготви проектите, ще изработи подробните устройствени планове, ще извърши отчуждителните процедури и след това ще избере концесионер. „Ние ще подготвим проектите, ще отчуждим необходимите терени и ще намерим инвеститор, който да построи пътя, а след това да го експлоатира и поддържа в рамките на концесионния договор“, заяви Шишков.
Той подчерта, че пред страната стои задачата да бъдат проектирани и изградени още около 800 километра магистрали, като част от тях най-вероятно ще бъдат реализирани чрез концесионен модел. „Предстои ни да проектираме и започнем строителството на близо 800 километра магистрали. Част от тях вероятно ще бъдат изградени чрез концесии, а останалите ще трябва да бъдат финансирани от републиканския бюджет“, каза министърът.
Сред приоритетните проекти той открои автомагистрала „Черно море“, която според правителствената концепция не трябва да свързва единствено Бургас и Варна. „Нашата визия е магистрала „Черно море“ да започва от границата с Румъния и да достига до Малко Търново. Само тогава тя ще има истински транспортен и икономически смисъл“, заяви Шишков.
Министърът съобщи още, че се работи и по идеята за изграждането на нов граничен контролно-пропускателен пункт при Малко Търново, но подчерта, че преди да се говори за финансиране, трябва да има готов проект. „Първо трябва да има проект. Това е правилният инвестиционен процес – първо знаем какво ще строим, колко ще струва и едва след това осигуряваме средствата. Не обратното“, посочи той.
Шишков разкритикува практиката да се обещават средства без готова проектна документация. „Инвестиционният процес не е политическа дъвка. Той изисква проекти, концепция и ясна оценка на стойността. Няма как да кажем колко ще струва нещо, което все още не е проектирано“, заяви министърът.
По думите му към момента няма готов проект за цялото трасе на автомагистрала „Черно море“, а съществува само предварителна разработка за участъка между Бургас и Варна. „Когато говорим само за отсечката Бургас - Варна, се създава погрешното впечатление, че това е целият проект. Истинският смисъл на магистрала „Черно море“ е да свърже две държавни граници. Само тогава тя ще изпълнява своята стратегическа и икономическа роля“, заключи Иван Шишков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #40
16:12 03.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #34
16:12 03.08.2026
3 пожелание
Коментиран от #14
16:13 03.08.2026
4 Трол
16:14 03.08.2026
5 Шишков,
Коментиран от #24
16:14 03.08.2026
6 Последния Софиянец
16:15 03.08.2026
7 ще се сетите вие за НРБ
16:15 03.08.2026
8 а що не ги уволните тогава поради
така е навсякъде по света
уволнение при некадърно изпълнение или неизпълнение
16:19 03.08.2026
9 България !
Божия !
16:22 03.08.2026
10 Един
16:23 03.08.2026
11 КИРО
16:23 03.08.2026
12 МПС
16:23 03.08.2026
13 Това е спорно, защото Магистралите
Ако не се постави такса Вход на Автомобил и на Тир и такса Изход на автомобил и на Тир, които пари да се използван Регионалното Развитие и Подръжка на Пътната Мрежа?
Иначе файда йок.
Коментиран от #25
16:23 03.08.2026
14 Навсякъде Има !
До коментар #3 от "пожелание":Шашмаджии !
16:27 03.08.2026
15 Пункт Румъния, Видин, Русе и
16:28 03.08.2026
16 Да де чете
16:29 03.08.2026
17 Горски
заслужаваме да си дадем пътищата на концесия?!?!?!? Един от най-важните
ни активи - местоположението ни на кръстопът, важните свързващи пътища,
които минават от тук - ще се дават на концесия и друг ще прибира
парите. Иначе теглим безсмислени заеми, за да плащаме раздутата
администрация, ама да построим 20км път и да му събираме таксата не
можем.
16:30 03.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Просто !
16:37 03.08.2026
20 Откъде Го Намерихте ?
Мало .
Умен !
Идиот ?
16:41 03.08.2026
21 я какво стана..
16:41 03.08.2026
22 Тоя ни подготвя
16:58 03.08.2026
23 мръсен боклук с прякор архитект
17:00 03.08.2026
24 скачал с двата пръста на площада
До коментар #5 от "Шишков,":много моля, вие сте длъжен! да плащате и да дарявате пари дори за окрайнаа
и престанете да питате, има банани в магазина целогодишно яжте и мълчете
17:00 03.08.2026
25 Нали има
До коментар #13 от "Това е спорно, защото Магистралите":винетки за преминаващите!!!!?????
17:01 03.08.2026
26 Българин
17:04 03.08.2026
27 Клета неграмотна копейка 🤪
До коментар #18 от "Радвам се че имам може би още 15":Що не се занимаеш с нещо полезно през тези 15-20 г. ? Нещо за твоето личностно израстване ?
Например може да започнеш като си купиш буквар, за 15 г. ще се научиш да пишеш правилно.
17:04 03.08.2026
28 Сергей
лъжлива и противоречива! Вожда на Реверсивна България! Две напред, две назад и толкова встрани!
Питай го Шишков, къде имаме магистрали?
Великият Буда, построи само шкафчето!
17:06 03.08.2026
29 на концесия НЯМА ДА СЕ ДАВАТ
17:08 03.08.2026
30 Реалист
Всичко трябва да се даде за управление от частни фирми, след конкурс с максимален брой фирми.
За целта държавата трябва само да създаде условия за максимална конкуренция.
Държавата не може да управлява !
17:09 03.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Развитие
17:11 03.08.2026
33 Ауууу
17:12 03.08.2026
34 а златната ни мина?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":че тия преди радев като подариха златото ни на канада ние ревем ли?
злато имаме подаряваме го ?!
17:13 03.08.2026
35 Шишко
17:18 03.08.2026
36 Пълна глупост е
17:18 03.08.2026
37 Кажи бре мурджо
17:19 03.08.2026
38 Не думай. Аре бре
17:21 03.08.2026
39 дано цялата държава се разпадне
17:23 03.08.2026
40 Вече построените е уместно да се дадът
До коментар #1 от "честен ционист":на погребални агенции.
17:32 03.08.2026