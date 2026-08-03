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Заради Ива Михайлова: "Възраждане" свиква извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната

Заради Ива Михайлова: "Възраждане" свиква извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната

3 Август, 2026 17:49 1 661 16

  • ива михайлова-
  • възраждане-
  • комисия за българите извън страната-
  • заседание

Според информация на сайта на Народното събрание заседанието е насрочено за утре.

Заради Ива Михайлова: "Възраждане" свиква извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната свикват от "Възраждане" заради отказано лечение на българката Ива Михайлова, пострадала при катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от БТА.

Според информация на сайта на Народното събрание заседанието е насрочено за утре.

В последните дни на Народното събрание се състоя делото на българката Ива Михайлова, която е родом от Република Северна Македония. На него присъстваха народните представители от "Възраждане" Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев, както и представители на посолството. Заседанието приключи без 23-годишната българка, която е пострадала при пътнотранспортно произшествие, да бъде допусната да се лекува в България, посочиха от партията.

При инцидента, за който се води делото, друг автомобил навлиза в лентата, в която се движи Ива Михайлова, и блъска нейния автомобил. Срещу нея се води разследване и тя не е допусната да се лекува в България, а е заплашена от инвалидизация. Има медицински документ, според който лечението не може да се реализира в Република Северна Македония, допълниха от "Възраждане".

Поради тези обстоятелства народният представител и председател на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев свиква извънредно заседание на комисията, за да запознае народните представители със случващото се. На заседанието ще присъства Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония, събраните свидетелски показания и експертизи, които оневиняват дъщеря ѝ, посочиха още от партията.

Още има изказани съмнения за липса на необходимото образование на полицая, извършил огледа на местопроизшествието, тенденциозното поведение на прокурора по делото, отказания достъп до медицинско лечение в Република България и възможните негативни последици, смятат от "Възраждане".

БТА припомня, че на 6 юли в Основния съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително Михайлова, са пострадали. Документите ѝ са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    11 12 Отговор
    Кога Костя и партийката му русороби ще защитят българите в Украйна?

    Коментиран от #4, #8

    17:54 03.08.2026

  • 2 Руснаците яко ни прецакаха!

    11 3 Отговор
    1989г. , внезапно без предупреждение ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет. Оправяйте се както можете"!
    И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
    Хората започнаха да се спасяват по света!
    Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    17:56 03.08.2026

  • 3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    5 8 Отговор
    Нали ви е ясно, че това се прави за да се заглуши скандала с доклада на OFAC за Борисов.
    Деса дуловската пак е изкомандвала късата карабина.

    17:58 03.08.2026

  • 4 ТИР

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Нали Костадинов ходи там, а бандерите му наложиха забрана,,, забравя се май,,,

    17:58 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мамут от Русе

    4 5 Отговор
    Не отклонявайте вниманието на хората!

    18:04 03.08.2026

  • 8 Мнение

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    ЩО?
    ППДБ, ГЕРБ И ДПС ЗАЩИТИХА ЛИ НЯКОГО В УКРИЯ?! ИЛИ НАПЪЛНИХА САМО ЧЕКМЕДЖЕТАТА СИ ЗА СМЕТКА НА НАРОДА НИ?!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е НЯКОЙ СЪС СОБСТВЕНА ВОЛЯ (КАТО ВЪЗРАЖДАНЕ) ДА ЗАПОЧНЕ ДА УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ!
    ЩОТО ИНАК СТРАНАТА НИ ВЪРВИ КЪМ ЗАКРИВАНЕ!

    ДНЕС ПЪТУВАХ ПО "МАГИСТРАЛА" ТРАКИЯ, ВЕРОЯТНО НА ЛУНАТА ИМА ПО-ГЛАДКИ УЧАСТЪЦИ, ОТКОЛКОТО НА ВЪПРОСНАТА "МАГИСТРАЛА"!

    ТОВА СЕ НАРИЧНА ПРИСТЪПНО НЕХАЙСТВО!
    ПАРИ ЗА РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА НЯМА, НО ЗА УКРИЯ, ЗА НАТЮ И ЗА САМОЛЕТИТЕ НА ФАЩ В БЕЗМЕР, ИМА БОЛ КИНТИ (ВКЛ ЧРЕЗ ЗАЕМИ ЗА НАРОДА НИ)???!!!

    ПОЛОЖЕНИЕТО Е СТАНАЛО:
    36Г НИ ЛЪЖАТ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ЧЕ РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ, А СТРАНАТА НИ Е ПРЕД ЗАКРИВАНЕ!
    В СЛЕДСТВИЕ НА ГОРНОТО, НАРОДА НИ Е ВЕЧЕ ПРЕД МАСОВО ВЪОРЪЖАВАНЕ!

    ПИСНА МИ ДА СЛУШАМ ЗА "КОПЕЙКИН МОПЕЙКИН", ЗА "ПУТИН МУТИН", А СЪЩЕВРЕМЕННО ТАЯ УЛТРА-НАГЛА БИО МАСА (НАРЕЧЕНА ЕВРОАТЛАНТИЦИ) ДА ЗАКРИВА СТРАНАТА НИ С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ!

    ВЧЕРА ЗАРЕЖДАХ НАФТА НА 1.8???
    И ТУК ТРОЛОВЕТЕ НА ШОРОШ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НИ УБЕЖДАВАТ ЗА КОПЕЙКИ И МОПЕЙКИ?!

    СТАНЕ ЛИ МАСОВО НАРОДА, ДУПЕ ДА ВИ Е ЯКО!

    18:07 03.08.2026

  • 9 Горски

    4 1 Отговор
    И аз се нуждая от много неща и не съм предизвикал катастрофа.

    18:36 03.08.2026

  • 10 копейкин

    1 6 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    Коментиран от #11

    18:39 03.08.2026

  • 11 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "копейкин":

    ПЪРВО ТИ ВЪРНИ СРЕБЪРНИЦИТЕ БЕ ТРОЛЕ!

    18:48 03.08.2026

  • 12 факт

    2 1 Отговор
    Добре е, че Възраждане са се заели да помогнат на пострадалата жена. Искам обаче да действат по същия начин и за българите в България. Нека да отидат и да постоят малко пред ТЕЛК-овете, за да видят как близките водят живи мъртъвци с частни линейки срещу 120 евро, и как излизат от комисията с инвалидност под 70% и без право на чужда помощ. Имам позната, която се грижи за болната си сестра, която в момента е напълно обездвижена, с куп тежки придружаващи заболявания и с бъбречна недостатъчност на хемодиализа. Инвалидност 94% без чужда помощ. А жената лежи като труп, с памперси е, и всяка седмица трябва да бъде пренасяна за хемодиализа. Такива случаи са десетки хиляди, за тях Костадинов ще се погрижи ли?

    18:52 03.08.2026

  • 13 Дзак

    2 0 Отговор
    България трябва да защитава гражданите си!

    18:52 03.08.2026

  • 14 В Максуда

    2 1 Отговор
    кога ще открият цял мамут?

    19:00 03.08.2026

  • 15 въпрос

    1 1 Отговор
    От написаното разбирам, че пострадалата дама е получила българско гражданство, но трайно живее в Македония, т.е. няма платени здравни осигуровки в България. Помислили ли са от Възраждане кой ще поеме разноските по скъпото лечение? Защото българите в България ги изхвърлят от болниците както са с платени осигуровки, ако не си платят допълнително под масата. А, ако и осигуровки нямат, не ги пускат даже в двора на болницата. В този ред на мисли Костадинов от джоба си ли ще плати лечението, или от партийната субсидия?

    19:00 03.08.2026

  • 16 колко трябва да си прос

    2 2 Отговор
    да вярваш на този клоун???

    19:01 03.08.2026

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