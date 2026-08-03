Заради Ива Михайлова: "Възраждане" свиква извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната

Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната свикват от "Възраждане" заради отказано лечение на българката Ива Михайлова, пострадала при катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от БТА.

Според информация на сайта на Народното събрание заседанието е насрочено за утре.

В последните дни на Народното събрание се състоя делото на българката Ива Михайлова, която е родом от Република Северна Македония. На него присъстваха народните представители от "Възраждане" Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев, както и представители на посолството. Заседанието приключи без 23-годишната българка, която е пострадала при пътнотранспортно произшествие, да бъде допусната да се лекува в България, посочиха от партията.

При инцидента, за който се води делото, друг автомобил навлиза в лентата, в която се движи Ива Михайлова, и блъска нейния автомобил. Срещу нея се води разследване и тя не е допусната да се лекува в България, а е заплашена от инвалидизация. Има медицински документ, според който лечението не може да се реализира в Република Северна Македония, допълниха от "Възраждане".

Поради тези обстоятелства народният представител и председател на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев свиква извънредно заседание на комисията, за да запознае народните представители със случващото се. На заседанието ще присъства Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония, събраните свидетелски показания и експертизи, които оневиняват дъщеря ѝ, посочиха още от партията.

Още има изказани съмнения за липса на необходимото образование на полицая, извършил огледа на местопроизшествието, тенденциозното поведение на прокурора по делото, отказания достъп до медицинско лечение в Република България и възможните негативни последици, смятат от "Възраждане".

БТА припомня, че на 6 юли в Основния съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително Михайлова, са пострадали. Документите ѝ са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.