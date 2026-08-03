Заради Ива Михайлова: "Възраждане" свиква извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната

Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната свикват от "Възраждане" заради отказано лечение на българката Ива Михайлова, пострадала при катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от БТА.
Според информация на сайта на Народното събрание заседанието е насрочено за утре.
В последните дни на Народното събрание се състоя делото на българката Ива Михайлова, която е родом от Република Северна Македония. На него присъстваха народните представители от "Възраждане" Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев, както и представители на посолството. Заседанието приключи без 23-годишната българка, която е пострадала при пътнотранспортно произшествие, да бъде допусната да се лекува в България, посочиха от партията.
При инцидента, за който се води делото, друг автомобил навлиза в лентата, в която се движи Ива Михайлова, и блъска нейния автомобил. Срещу нея се води разследване и тя не е допусната да се лекува в България, а е заплашена от инвалидизация. Има медицински документ, според който лечението не може да се реализира в Република Северна Македония, допълниха от "Възраждане".
Поради тези обстоятелства народният представител и председател на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев свиква извънредно заседание на комисията, за да запознае народните представители със случващото се. На заседанието ще присъства Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония, събраните свидетелски показания и експертизи, които оневиняват дъщеря ѝ, посочиха още от партията.
Още има изказани съмнения за липса на необходимото образование на полицая, извършил огледа на местопроизшествието, тенденциозното поведение на прокурора по делото, отказания достъп до медицинско лечение в Република България и възможните негативни последици, смятат от "Възраждане".
БТА припомня, че на 6 юли в Основния съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително Михайлова, са пострадали. Документите ѝ са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Решетников
Коментиран от #4, #8
17:54 03.08.2026
2 Руснаците яко ни прецакаха!
И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
Хората започнаха да се спасяват по света!
Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
17:56 03.08.2026
3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Деса дуловската пак е изкомандвала късата карабина.
17:58 03.08.2026
4 ТИР
До коментар #1 от "Румен Решетников":Нали Костадинов ходи там, а бандерите му наложиха забрана,,, забравя се май,,,
17:58 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мамут от Русе
18:04 03.08.2026
8 Мнение
До коментар #1 от "Румен Решетников":ЩО?
ППДБ, ГЕРБ И ДПС ЗАЩИТИХА ЛИ НЯКОГО В УКРИЯ?! ИЛИ НАПЪЛНИХА САМО ЧЕКМЕДЖЕТАТА СИ ЗА СМЕТКА НА НАРОДА НИ?!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е НЯКОЙ СЪС СОБСТВЕНА ВОЛЯ (КАТО ВЪЗРАЖДАНЕ) ДА ЗАПОЧНЕ ДА УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ!
ЩОТО ИНАК СТРАНАТА НИ ВЪРВИ КЪМ ЗАКРИВАНЕ!
ДНЕС ПЪТУВАХ ПО "МАГИСТРАЛА" ТРАКИЯ, ВЕРОЯТНО НА ЛУНАТА ИМА ПО-ГЛАДКИ УЧАСТЪЦИ, ОТКОЛКОТО НА ВЪПРОСНАТА "МАГИСТРАЛА"!
ТОВА СЕ НАРИЧНА ПРИСТЪПНО НЕХАЙСТВО!
ПАРИ ЗА РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА НЯМА, НО ЗА УКРИЯ, ЗА НАТЮ И ЗА САМОЛЕТИТЕ НА ФАЩ В БЕЗМЕР, ИМА БОЛ КИНТИ (ВКЛ ЧРЕЗ ЗАЕМИ ЗА НАРОДА НИ)???!!!
ПОЛОЖЕНИЕТО Е СТАНАЛО:
36Г НИ ЛЪЖАТ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ЧЕ РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ, А СТРАНАТА НИ Е ПРЕД ЗАКРИВАНЕ!
В СЛЕДСТВИЕ НА ГОРНОТО, НАРОДА НИ Е ВЕЧЕ ПРЕД МАСОВО ВЪОРЪЖАВАНЕ!
ПИСНА МИ ДА СЛУШАМ ЗА "КОПЕЙКИН МОПЕЙКИН", ЗА "ПУТИН МУТИН", А СЪЩЕВРЕМЕННО ТАЯ УЛТРА-НАГЛА БИО МАСА (НАРЕЧЕНА ЕВРОАТЛАНТИЦИ) ДА ЗАКРИВА СТРАНАТА НИ С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ!
ВЧЕРА ЗАРЕЖДАХ НАФТА НА 1.8???
И ТУК ТРОЛОВЕТЕ НА ШОРОШ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НИ УБЕЖДАВАТ ЗА КОПЕЙКИ И МОПЕЙКИ?!
СТАНЕ ЛИ МАСОВО НАРОДА, ДУПЕ ДА ВИ Е ЯКО!
18:07 03.08.2026
9 Горски
18:36 03.08.2026
10 копейкин
Коментиран от #11
18:39 03.08.2026
11 Мнение
До коментар #10 от "копейкин":ПЪРВО ТИ ВЪРНИ СРЕБЪРНИЦИТЕ БЕ ТРОЛЕ!
18:48 03.08.2026
12 факт
18:52 03.08.2026
13 Дзак
18:52 03.08.2026
14 В Максуда
19:00 03.08.2026
15 въпрос
19:00 03.08.2026
16 колко трябва да си прос
19:01 03.08.2026