Катастрофа със загинал затвори временно участък от главния път София - Варна

Челен удар между лек и товарен автомобил затвори временно главния път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА.
По първоначална информация единият водач е загинал на място. Преминаването на автомобили в участъка временно е преустановено.
През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи. Загинал е един човек, 25 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.
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17:29 03.08.2026
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17:48 03.08.2026
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18:10 03.08.2026
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