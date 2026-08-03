Катастрофа със загинал затвори временно участък от главния път София - Варна

Челен удар между лек и товарен автомобил затвори временно главния път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА.

По първоначална информация единият водач е загинал на място. Преминаването на автомобили в участъка временно е преустановено.

През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи. Загинал е един човек, 25 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.