Новини
България »
Всички градове »
Катастрофа със загинал затвори временно участък от главния път София - Варна

Катастрофа със загинал затвори временно участък от главния път София - Варна

3 Август, 2026 17:02 999 5

  • катастрофа-
  • загинал-
  • софия-варна-
  • участък-
  • затваряне

Става дума за челен удар между лек и товарен автомобил в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец

Катастрофа със загинал затвори временно участък от главния път София - Варна - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Челен удар между лек и товарен автомобил затвори временно главния път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА.

По първоначална информация единият водач е загинал на място. Преминаването на автомобили в участъка временно е преустановено.

През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи. Загинал е един човек, 25 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анализатор

    6 1 Отговор
    Съвсем подивеха тия диваци диви !

    17:29 03.08.2026

  • 2 Гост

    3 1 Отговор
    Пътя е равен и хубав и от разклона за Лясковец до разклона за Козаревец е С МНОГО ЗАВОИ,ЗНАЦИ ЗАБРАНЕНО ИЗПРЕВАРВАНЕТО И НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНИЯ !

    17:48 03.08.2026

  • 3 Чочо

    2 1 Отговор
    Всеки ден жертви по пътищата.А сме колкото квартал на Истанбул който наброява над 20 млн.Та питам ,там на ден колко жертви дават?Атина по население е дори по-голяма по брой от този проклет народ тук.Всеки ден се убиват.Всеки ден десетки са осакатени за цял живот.Жалка картина.

    18:10 03.08.2026

  • 4 чочко

    3 0 Отговор
    Стига ни занимавали с тия катастрофи почасово, интересува ме колко наркодилъри са арестувани, колко кражби са разкрити, а не колко снимки са направили МВР от храстите

    18:13 03.08.2026

  • 5 Тези с автомобилите

    0 0 Отговор
    са пълни донори. Всеки ден гинат по няколко. Трябва да им се вдигне значително ГО.

    19:08 03.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол