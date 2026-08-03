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Доц. Милен Любенов: Опозицията изглежда, че не проявява интерес към президентските избори, освен на думи

Доц. Милен Любенов: Опозицията изглежда, че не проявява интерес към президентските избори, освен на думи

3 Август, 2026 18:21 562 9

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  • президентски избори-
  • думи

Мисля, че шансовете на Илияна Йотова да спечели изборите към настоящия момент са много големи, каза още политологът

Доц. Милен Любенов: Опозицията изглежда, че не проявява интерес към президентските избори, освен на думи - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През първите три месеца на кабинета "Радев" наблюдаваме, че липсва ясна визия за управление. Решават се определени ситуация, но не виждаме нищо от това, което беше заявено по време на предизборната кампания, да има някаква реализация, включително по отношение на борбата с корупцията. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова нюз политологът доц. Милен Любенов, цитиран от novini.bg.

По време на предизборната кампания беше заявено, че новият състав на Висшия съдебен съвет ще бъде първият приоритет, минаха три месеца и едва преди края на парламентарната ваканция мнозинството се задейства. Също така стана ясно, че нов главен прокурор ще бъде избран в началото на следващата година. Ако това е основен приоритет, то можеше да протече в съвсем друг порядък, заяви доц. Любенов.
Очевидно има някакъв друг дневен ред пред управляващото мнозинство, който поставя под съмнение намеренията на управляващите. Тези въпроси бяха повдигнати още когато беше обявен съставът на Министерски съвет, включително и министърът на правосъдието. Ако едно определено лоби в съдебната система от времето на Сотир Цацаров продължава да се възпроизвежда по един или друг начин, едва ли може да очакваме някакъв позитивен резултат, въпреки че има ново правителство, добави той.

В отговор на въпрос как ще се отрази на подкрепата за правителството на Румен Радев решението за разполагане на американски самолети-цистерни в Безмер, политическият анализатор посочи: " В социологическите проучвания тепърва ще видим какъв бъде ефектът, но мисля, че това е една тема, която много сериозно разделя българското общество и от това решение на правителството ще последват определени негативи за управляващите. Основният проблем на Радев и на управлението беше говоренето преди това за самолетите, които се намираха на гражданското летище в София. Даваха се заявки, че самолетите ще бъдат изгонени и няма повече да пребивават у нас. Това се отрази много негативни относно следващите стъпки на управляващите за самолетите. В случая много трудно можеш да откажеш, когато можеш да бъдеш изнудване с нещо, като например с дерогацията за Цялото усещане, което остава в случая, е по-скоро негативно в политически план".
По думите му поведението на българското външно министерство води до рискове за националната сигурност.

В министерството е необходим по-висок професионализъм, а виждаме съвсем по-различно нещо, включително и от външния министър. В българското външно министерство много добри дипломати, които биха могли да се справят много по-добре, отбеляза доц. Милен Любенов.
Той прогнозира балотаж на насрочените за 25 октомври президентски избори у нас.

Ние все още нямаме заявили се кандидати, освен действащия държавен глава. От страна на опозиционните сили все още няма заявен кандидат, а на 25 август започва регистрацията. Считам, че с това свое действие опозицията предрешава резултата от президентските избори, коментира политологът.
Трябва да видим кой ще бъде кандидатът на опозицията, тъй като е видно, че няма да има обща дясна кандидатура. Балотаж ще има, защото на тези избори няма да излязат повече от 50% от имащите право на глас. Вероятно балотажът ще бъде между Илияна Йотова и подкрепеният от "Продължаваме промяната-Демократична България" кандидат, който вероятно ще бъде Андрей Гюров. Към този момент изборите изглеждат предизвестени. Опозицията изглежда, че не проявява интерес към тези избори, освен на думи. Мисля, че шансовете на Илияна Йотова да спечели изборите към настоящия момент са много големи, каза още доц. Любенов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    3 2 Отговор
    Сглобката се разтури, а сега се чудят как да се сглобят отново, но да възприемливо за техните избиратели.

    18:29 03.08.2026

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Важно е Посолството да проявява интерес.

    18:29 03.08.2026

  • 3 Кой

    2 1 Отговор
    е този безустат сопол..?

    18:43 03.08.2026

  • 4 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Тези, лоито са с отпаднала необходимост (отпадъци) проявяват интерес само към клошарите, които пък от своя страна печелят от отпадъците!!!!

    18:45 03.08.2026

  • 5 Специалист

    1 0 Отговор
    Съгласен съм.Много са бавни.Обещаното се търси като наследство.Не е време за ваканция.Променяй законите

    18:57 03.08.2026

  • 6 хихи

    1 0 Отговор
    За опозицията не знам, но Ако Кауфланд издигне двойката Христо Стоичков-ДАРА, Йотова ще го отнесе....

    19:00 03.08.2026

  • 7 Бай Араб

    0 0 Отговор
    До доц. Милен Любенов- Ти ,който гласува за Румен Радев ,не упреквай никого .

    19:05 03.08.2026

  • 8 С отпаднала необходимост

    0 0 Отговор
    Г-жа Йотова и г-н Гюров. Каквото решат началниците "ала бала".
    Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
    А Референдумът на Дойран, или в "демокрациите" Референдумите са забранени?

    19:09 03.08.2026

  • 9 Не е важно

    0 0 Отговор
    как ти изглежда опозицията , другарю , не си мерило !

    19:11 03.08.2026

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