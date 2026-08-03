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МВР е обявило обществена поръчка за над 182 хил. евро за техника за разкриване на престъпления, свързани с МПС

МВР е обявило обществена поръчка за над 182 хил. евро за техника за разкриване на престъпления, свързани с МПС

3 Август, 2026 16:44 613 11

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  • мпс

Поръчката предвижда закупуване на 28 устройства за проверка на идентификационните номера на моторните превозни средства (vin номер). Следва да бъдат закупени и седем комплекта за сканиране на различни модули на МПС. По тези два слота на обществената поръча изпълнителят ѝ следва да обучи служители на МВР да боравят с техниката.

МВР е обявило обществена поръчка за над 182 хил. евро за техника за разкриване на престъпления, свързани с МПС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обществена поръчка за закупуване на софтуери и хардуери за разкриване и разследване на престъпления, свързани с моторни превозни средства (МПС), е публикувало Министерството на вътрешните работи (МВР) в Регистъра за обществени поръчки, предават от БТА. Прогнозната стойност на поръчката (без ДДС) е 182 184,41 евро. Финансирането е от програмата на България по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021-2027 г.

Поръчката предвижда закупуване на 28 устройства за проверка на идентификационните номера на моторните превозни средства (vin номер). Следва да бъдат закупени и седем комплекта за сканиране на различни модули на МПС. По тези два слота на обществената поръча изпълнителят ѝ следва да обучи служители на МВР да боравят с техниката.

В обществената поръчка е обявено и закупуването на пет хардуерни комплекта за екстракция на инфотейнмънт ((информационно-развлекателни) системи от МПС. Също така е добавено и закупуването на шест софтуера за разследване на престъпления с МПС и обучаването на служители на ведомството да го използват.

Срокът за изпълнение по първите две позиции е 60 дни от получаване на възлагателно писмо от възложителя, а на вторите две - 90 дни. Срокът на активност на обществената поръчка е до 2 септември.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор
    Всеки акт или фиш издаден на базата на електронно средство е незаконен В съда няма как да разпитваш машината Машината не носи съдебна отговорност И те така те

    16:50 03.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дано

    5 0 Отговор
    Закупят и слухови апарати на спящите безУШЕВИ ,че да чуват гърмящите мотори и тунинг автомобили де форсират ден и нощ...

    17:01 03.08.2026

  • 5 Дано

    7 0 Отговор
    След тоя харч да изчистят тия на заплата и пенсия и дебелите телк-аджии дето не покриват физическия норматив

    Коментиран от #11

    17:02 03.08.2026

  • 6 Убийциполицаи

    1 1 Отговор
    Бият психиката през ТОЛ Системите ,направо убиват с ток хора!

    17:13 03.08.2026

  • 7 Ха ха

    4 0 Отговор
    Защо дават толкова много пари а не хванат тия които внасят крадениколи от европа.Кой ги краде и продава и се регистрират в полицията това са депутати комунисти техни са фирмите .Сега с тази техника ще изгорят хората които са си закупили краден автомобил от някъкъв мафиот който баща му или някъкъв го прикрива от власта.

    17:19 03.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мнение

    1 0 Отговор
    Защо никой не казва, че МВР и олигархията ползват инфразвуково оръжие срещу неудобните, което може предизвиква големи щети на здравето?

    Коментиран от #10

    17:25 03.08.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    За ползването на подобни и други психотронни системи говоря от години Глас в пустинята Радвам се че вече хората започват да проглеждат Макар и много късно Но

    17:32 03.08.2026

  • 11 В добавка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дано":

    ...и тези татуирани и с бради ,като талибани...
    Все пак са с униформи...
    Едно време ,кога служих в БНА всяка сутрин на развода или на караул ни проверяваха дали сме избръснати

    17:36 03.08.2026

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