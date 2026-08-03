МВР е обявило обществена поръчка за над 182 хил. евро за техника за разкриване на престъпления, свързани с МПС

Обществена поръчка за закупуване на софтуери и хардуери за разкриване и разследване на престъпления, свързани с моторни превозни средства (МПС), е публикувало Министерството на вътрешните работи (МВР) в Регистъра за обществени поръчки, предават от БТА. Прогнозната стойност на поръчката (без ДДС) е 182 184,41 евро. Финансирането е от програмата на България по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021-2027 г.

Поръчката предвижда закупуване на 28 устройства за проверка на идентификационните номера на моторните превозни средства (vin номер). Следва да бъдат закупени и седем комплекта за сканиране на различни модули на МПС. По тези два слота на обществената поръча изпълнителят ѝ следва да обучи служители на МВР да боравят с техниката.

В обществената поръчка е обявено и закупуването на пет хардуерни комплекта за екстракция на инфотейнмънт ((информационно-развлекателни) системи от МПС. Също така е добавено и закупуването на шест софтуера за разследване на престъпления с МПС и обучаването на служители на ведомството да го използват.

Срокът за изпълнение по първите две позиции е 60 дни от получаване на възлагателно писмо от възложителя, а на вторите две - 90 дни. Срокът на активност на обществената поръчка е до 2 септември.