МВР е обявило обществена поръчка за над 182 хил. евро за техника за разкриване на престъпления, свързани с МПС

Обществена поръчка за закупуване на софтуери и хардуери за разкриване и разследване на престъпления, свързани с моторни превозни средства (МПС), е публикувало Министерството на вътрешните работи (МВР) в Регистъра за обществени поръчки, предават от БТА. Прогнозната стойност на поръчката (без ДДС) е 182 184,41 евро. Финансирането е от програмата на България по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021-2027 г.
Поръчката предвижда закупуване на 28 устройства за проверка на идентификационните номера на моторните превозни средства (vin номер). Следва да бъдат закупени и седем комплекта за сканиране на различни модули на МПС. По тези два слота на обществената поръча изпълнителят ѝ следва да обучи служители на МВР да боравят с техниката.
В обществената поръчка е обявено и закупуването на пет хардуерни комплекта за екстракция на инфотейнмънт ((информационно-развлекателни) системи от МПС. Също така е добавено и закупуването на шест софтуера за разследване на престъпления с МПС и обучаването на служители на ведомството да го използват.
Срокът за изпълнение по първите две позиции е 60 дни от получаване на възлагателно писмо от възложителя, а на вторите две - 90 дни. Срокът на активност на обществената поръчка е до 2 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:50 03.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дано
17:01 03.08.2026
5 Дано
Коментиран от #11
17:02 03.08.2026
6 Убийциполицаи
17:13 03.08.2026
7 Ха ха
17:19 03.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мнение
Коментиран от #10
17:25 03.08.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "Мнение":За ползването на подобни и други психотронни системи говоря от години Глас в пустинята Радвам се че вече хората започват да проглеждат Макар и много късно Но
17:32 03.08.2026
11 В добавка
До коментар #5 от "Дано":...и тези татуирани и с бради ,като талибани...
Все пак са с униформи...
Едно време ,кога служих в БНА всяка сутрин на развода или на караул ни проверяваха дали сме избръснати
17:36 03.08.2026