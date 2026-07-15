България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия, след като ЕС е уважил резервите ѝ. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на кабинета в сряда.

„Страната ни даде своя принос във формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на страната ни за три физически лица - руският патриарх, собственикът на Лукойл - Вагит Алекперов, както и председателят на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части - Искандар Махмудов“, заяви премиерът.

По думите му не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите на държавата в различни области, сред които енергетика и транспорт. „Религията не бива да се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора. В тази връзка беше взето и решението България да не участва в консултацията на неформалната Коалиция на желаещите. Преговорите за възстановяване на мира в Европа, заедно със създаване на устойчива система за сигурност, ще доведат до пробуждане“, обясни още Румен Радев.

Относно борбата с пътния травматизъм, премиерът посочи: „Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми. Сред тях са лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, мантинели и труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове и изпити за водачи, липсата на ясна отговорност и координация между звена. Освен това - липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание вкъщи и в училище, сбърканите приоритети“.

По негови данни в ДАИ има 124-ма служители на терен, отговорни за контрола на тежкотранспортния трафик, както и за този на предприятията, учебните центрове и техническите пунктове.

„Задачите са огромни, има малко на брой хора, заплащането е ниско, а резултатът е формализъм и корупция. Същевременно в тол системата близо 700 души са на терен. Те следят дали имаме винетки и дали се събират тол такси. Тоест - приоритет не е спазването на правилата за движение по пътищата и опазването на човешките животи, а събирането на такси. Затова правителството работи за дълбока системна промяна за отстраняване на натрупаните с години проблеми в сектора. Нека всички водачи шофират с мисъл за себе си и близките си, но и с отговорност за всички“, прикани премиерът и обеща продължение на драстичните мерки срещу „убийците на пътя“.