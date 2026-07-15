България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия, след като ЕС е уважил резервите ѝ. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на кабинета в сряда.
„Страната ни даде своя принос във формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на страната ни за три физически лица - руският патриарх, собственикът на Лукойл - Вагит Алекперов, както и председателят на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части - Искандар Махмудов“, заяви премиерът.
По думите му не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите на държавата в различни области, сред които енергетика и транспорт. „Религията не бива да се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора. В тази връзка беше взето и решението България да не участва в консултацията на неформалната Коалиция на желаещите. Преговорите за възстановяване на мира в Европа, заедно със създаване на устойчива система за сигурност, ще доведат до пробуждане“, обясни още Румен Радев.
Относно борбата с пътния травматизъм, премиерът посочи: „Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми. Сред тях са лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, мантинели и труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове и изпити за водачи, липсата на ясна отговорност и координация между звена. Освен това - липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание вкъщи и в училище, сбърканите приоритети“.
По негови данни в ДАИ има 124-ма служители на терен, отговорни за контрола на тежкотранспортния трафик, както и за този на предприятията, учебните центрове и техническите пунктове.
„Задачите са огромни, има малко на брой хора, заплащането е ниско, а резултатът е формализъм и корупция. Същевременно в тол системата близо 700 души са на терен. Те следят дали имаме винетки и дали се събират тол такси. Тоест - приоритет не е спазването на правилата за движение по пътищата и опазването на човешките животи, а събирането на такси. Затова правителството работи за дълбока системна промяна за отстраняване на натрупаните с години проблеми в сектора. Нека всички водачи шофират с мисъл за себе си и близките си, но и с отговорност за всички“, прикани премиерът и обеща продължение на драстичните мерки срещу „убийците на пътя“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нено
То ще стане като "Дързост и красота" сериал без финал ?!
10:13 15.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анонимен
Коментиран от #8, #31, #37
10:14 15.07.2026
4 С Русия
10:15 15.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #7
10:16 15.07.2026
6 на рунтью
Коментиран от #39
10:16 15.07.2026
7 на теби
До коментар #5 от "Последния Софиянец":да го вкарват
Коментиран от #27, #41
10:18 15.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Разбрал
10:18 15.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
10:25 15.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
10:26 15.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ххххххххххх
Коментиран от #30
10:27 15.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ти скъпа си розав
До коментар #9 от "Румен Радев":пеньоар тук сте няколко мили дами джендърки с набола брада -който в младежките си години сте експериментирали разни нещица с най големите си приятели от същия пол
Коментиран от #29
10:27 15.07.2026
24 Рева на еврастите е музика
10:27 15.07.2026
25 Ненормалник
изваждане на престъпници от наказателни списъци?.Браво Рундьо,не го знаех това.И освен че им правиш добро,какво спечели България,и народът й?
10:28 15.07.2026
26 Всички еврасти ще бъдат
10:28 15.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Добро
10:29 15.07.2026
29 Вие самозван психоаналитик
До коментар #23 от "ти скъпа си розав":Демонстрирате атрибутивна проекция. Друго няма да кажа, това ви е достатъчно.
10:33 15.07.2026
30 Ххххххххххххххх
До коментар #21 от "ххххххххххх":Като ти се иска война, що не си в частите на 1-ва евроатлантическа ЛГБТ дивизия ,,Кончита Вурст"?
10:33 15.07.2026
31 Вече сме 26 или 27 република на ЕС
До коментар #3 от "Анонимен":Трябва да хвърляме чоп с румънците, за да знаем кое число да празнуваме.
Всъщност, Румъния, с румънската лея, все още не е пълноправен член на Европейския съветски съюз.
Пак се нахендрихме преди румънците и останахме без собствена валута.
Такова падение при "лошия" социализъм не е имало.
10:34 15.07.2026
32 Хейт
10:36 15.07.2026
33 az СВО Победа 81
Нека те плюят ония с отпадналата необходимост, ти отстоявай българския интерес!
Коментиран от #45
10:36 15.07.2026
34 Да бе
Църквата спасява света със свещи 🕯️ 🤣
10:37 15.07.2026
35 Грийн сок🧦
са да защиават КГБ
Става страшн друзя!
10:39 15.07.2026
36 мир
Коментиран от #48
10:41 15.07.2026
37 Чезни ве
До коментар #3 от "Анонимен":Пръдльо
10:43 15.07.2026
38 радев
10:43 15.07.2026
39 Дръта чанта
До коментар #6 от "на рунтью":Да ти се връща с лихвите
10:43 15.07.2026
40 аееее
Коментиран от #46, #47
10:44 15.07.2026
41 На теб
До коментар #7 от "на теби":В устътъта
10:44 15.07.2026
42 Българин
За 60 години, нишо не се е променило!
Коментиран от #49
10:45 15.07.2026
43 Ганчо
10:45 15.07.2026
44 ГОЛЕМ РЕВ
10:46 15.07.2026
45 Неразбрал
До коментар #33 от "az СВО Победа 81":А кой по-точно защитава боташ?И кой национолен интерес?
10:47 15.07.2026
46 Свинар
До коментар #40 от "аееее":Не се обаждай от нужника селю.
10:48 15.07.2026
47 Аее креслиф
До коментар #40 от "аееее":Я марш на фронта
10:48 15.07.2026
48 Хаха
До коментар #36 от "мир":Само жълтопаветници ли сте се събрали да коментирате
10:49 15.07.2026
49 Резана пушка
До коментар #42 от "Българин":Затова пък вие помачетата сте прогресари.
Коментиран от #58
10:49 15.07.2026
50 Старчо Сарача
10:51 15.07.2026
51 Киро Брейка
10:51 15.07.2026
52 Артилерист
10:53 15.07.2026
53 Ричард Алекшперов
"ТРОЯНСКИ ЛОШОД (кон) " на Москва
10:53 15.07.2026
54 щаб Люблянка
10:55 15.07.2026
55 Жълто креслива измет
10:55 15.07.2026
56 Роко
10:55 15.07.2026
57 Факт
Договорът с Боташ не е нито "грешка", нито обикновена корупционна афера. Той е израз на дългосрочно преплитане на интересите на Москва и на Анкара по отношение на България с перспектива за дългосрочна енергийна политика спрямо Европа като цяло. Договорът е част от стратегия за маскиране на руските енергийни доставки, прикрити зад мощната роля на Анкара като регионален "хъб" за насочване и разпределение на енергийни потоци на запад и на север в Европа. Чрез Боташ дългосрочно се блокира и маргинализира естествения географски потенциал на България самата тя да бъде регионален "хъб" за пресичане на енергийни потоци. За Москва и за Анкара е по-изгодно България да бъде "усвоена" анонимна територия...
В този контекст се вписват и останалите "новини" от София и от
10:56 15.07.2026
58 Да ти го.....
До коментар #49 от "Резана пушка":А ти къв си ве нещастник грозен
10:57 15.07.2026
59 Факт
Освен за добре структурирана съпротива срещу организирания опит за поредна национална катастрофа на България - нареждане в редовете на очевидно губещата страна, ние трябва да помислим и спешно за създаване на публична политическа алтернатива, способна да поеме отговорността за съживяването на страната след очертаващата се тежка криза в развитието на България.
10:57 15.07.2026