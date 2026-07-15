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България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия

България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия

15 Юли, 2026 10:07 999 59

  • румен радев-
  • санкции-
  • мс-
  • русия

По думите на премиера не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите на държавата в различни области, сред които енергетика и транспорт

България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия, след като ЕС е уважил резервите ѝ. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на кабинета в сряда.

„Страната ни даде своя принос във формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на страната ни за три физически лица - руският патриарх, собственикът на Лукойл - Вагит Алекперов, както и председателят на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части - Искандар Махмудов“, заяви премиерът.

По думите му не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите на държавата в различни области, сред които енергетика и транспорт. „Религията не бива да се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора. В тази връзка беше взето и решението България да не участва в консултацията на неформалната Коалиция на желаещите. Преговорите за възстановяване на мира в Европа, заедно със създаване на устойчива система за сигурност, ще доведат до пробуждане“, обясни още Румен Радев.

Относно борбата с пътния травматизъм, премиерът посочи: „Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми. Сред тях са лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, мантинели и труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове и изпити за водачи, липсата на ясна отговорност и координация между звена. Освен това - липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание вкъщи и в училище, сбърканите приоритети“.

По негови данни в ДАИ има 124-ма служители на терен, отговорни за контрола на тежкотранспортния трафик, както и за този на предприятията, учебните центрове и техническите пунктове.

„Задачите са огромни, има малко на брой хора, заплащането е ниско, а резултатът е формализъм и корупция. Същевременно в тол системата близо 700 души са на терен. Те следят дали имаме винетки и дали се събират тол такси. Тоест - приоритет не е спазването на правилата за движение по пътищата и опазването на човешките животи, а събирането на такси. Затова правителството работи за дълбока системна промяна за отстраняване на натрупаните с години проблеми в сектора. Нека всички водачи шофират с мисъл за себе си и близките си, но и с отговорност за всички“, прикани премиерът и обеща продължение на драстичните мерки срещу „убийците на пътя“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нено

    17 17 Отговор
    След кой пакет санкции да очакваме Русия да капитулира 1000-2000?
    То ще стане като "Дързост и красота" сериал без финал ?!

    10:13 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    32 27 Отговор
    Господине не България а ти си лобиране за руските хора Оставка господине щом защитаваш руските хора останалото са приказки за малоумниците които гласуваха за теб България е европейска българска е а не руска Оставка господине

    Коментиран от #8, #31, #37

    10:14 15.07.2026

  • 4 С Русия

    32 16 Отговор
    ляга , с Русия става !

    10:15 15.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 32 Отговор
    Коалицията на желаещите започва да струпва войски в Полша и Румъния за война с Русия.Добре че Радев ни извади от огъня като цар Борис трети.

    Коментиран от #7

    10:16 15.07.2026

  • 6 на рунтью

    20 15 Отговор
    трима едновременно да му вкарат санкций

    Коментиран от #39

    10:16 15.07.2026

  • 7 на теби

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    да го вкарват

    Коментиран от #27, #41

    10:18 15.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Разбрал

    22 17 Отговор
    Ето така премиерът Радев "бори българската олигархия" - като излиза с голи гърди на амбразурата, за да защитава руски олигарси от европейските санкции!

    10:18 15.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    18 17 Отговор
    Оставка на този господин защитаващи руските хора Господине бълг мин председател ли си или Оставка България е Демокрация а не собственост на този господин

    10:25 15.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    17 15 Отговор
    България се оказа лична собственост на този господин

    10:26 15.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ххххххххххх

    16 16 Отговор
    Ру ндьо под командата на Решетников тика България към Сибир,мизерия и изолация. Честито на копейките. Пари за пенсии и заплати няма,но за пътните фирми на Пеевски ще има 3млд евро повече. Ще задължи всеки българин с 10млд евро за 5 месеца и ще е фалира държавата, каквато е целта на Масква,а комунистите ката РУ ндьо вече са го правили при Виденов. Честито.

    Коментиран от #30

    10:27 15.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ти скъпа си розав

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Румен Радев":

    пеньоар тук сте няколко мили дами джендърки с набола брада -който в младежките си години сте експериментирали разни нещица с най големите си приятели от същия пол

    Коментиран от #29

    10:27 15.07.2026

  • 24 Рева на еврастите е музика

    11 11 Отговор
    еврасите реват, кервана си върви, украйна умира, ге й-ропа я изна сил ват мигри, на америмътс им горят базите в Персийския залив... Живота е прекрасен.

    10:27 15.07.2026

  • 25 Ненормалник

    13 15 Отговор
    Интересите на Българиа са
    изваждане на престъпници от наказателни списъци?.Браво Рундьо,не го знаех това.И освен че им правиш добро,какво спечели България,и народът й?

    10:28 15.07.2026

  • 26 Всички еврасти ще бъдат

    5 8 Отговор
    тричани със струна от пияно през врата

    10:28 15.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Добро

    5 4 Отговор
    Контролираният от Махмудов холдинг „Трансмашхолдинг“ е собственик на заводите, които произвеждат, модернизират и поддържат вагоните на софийското метро.

    10:29 15.07.2026

  • 29 Вие самозван психоаналитик

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "ти скъпа си розав":

    Демонстрирате атрибутивна проекция. Друго няма да кажа, това ви е достатъчно.

    10:33 15.07.2026

  • 30 Ххххххххххххххх

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "ххххххххххх":

    Като ти се иска война, що не си в частите на 1-ва евроатлантическа ЛГБТ дивизия ,,Кончита Вурст"?

    10:33 15.07.2026

  • 31 Вече сме 26 или 27 република на ЕС

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Трябва да хвърляме чоп с румънците, за да знаем кое число да празнуваме.

    Всъщност, Румъния, с румънската лея, все още не е пълноправен член на Европейския съветски съюз.

    Пак се нахендрихме преди румънците и останахме без собствена валута.

    Такова падение при "лошия" социализъм не е имало.

    10:34 15.07.2026

  • 32 Хейт

    7 7 Отговор
    Тролчета, Радев изпълнява едно към едно каквото беше обещал преди изборите и затова хората гласуваха за него. А именно: че България няма да бъде въвлечена по никакъв начин във войната в Украйна. Пък който иска да се бие: да хваща мешката и айде на фронта!

    10:36 15.07.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    9 9 Отговор
    Браво Радев!

    Нека те плюят ония с отпадналата необходимост, ти отстоявай българския интерес!

    Коментиран от #45

    10:36 15.07.2026

  • 34 Да бе

    2 3 Отговор
    Религията не бива да се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война.

    Църквата спасява света със свещи 🕯️ 🤣

    10:37 15.07.2026

  • 35 Грийн сок🧦

    8 5 Отговор
    Българските интереси"
    са да защиават КГБ
    Става страшн друзя!

    10:39 15.07.2026

  • 36 мир

    5 3 Отговор
    Мир означава изтегляне на руските войски от Украйна. Съд за путин и неговата клика, включително и руския башибозук в България. Пълна капитулация на руснаците. Денацификация, дефедерализация, деболшивизация. Сибир под управлението на оон. Всички полезни изкопаеми разпределени между всички държави в оон. Репарации платени на Украйна и европейската общност.

    Коментиран от #48

    10:41 15.07.2026

  • 37 Чезни ве

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Пръдльо

    10:43 15.07.2026

  • 38 радев

    11 1 Отговор
    Радев изпълнява едно към едно заповедите на путин.

    10:43 15.07.2026

  • 39 Дръта чанта

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "на рунтью":

    Да ти се връща с лихвите

    10:43 15.07.2026

  • 40 аееее

    6 1 Отговор
    Аееее всички копейки маршшшш в руската кочина.

    Коментиран от #46, #47

    10:44 15.07.2026

  • 41 На теб

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "на теби":

    В устътъта

    10:44 15.07.2026

  • 42 Българин

    5 0 Отговор
    Още в първия Джеймс Бонд, българите са описани като руски мекерета.
    За 60 години, нишо не се е променило!

    Коментиран от #49

    10:45 15.07.2026

  • 43 Ганчо

    4 1 Отговор
    Нещо каза ли за плащанията по плана за възстановяване?

    10:45 15.07.2026

  • 44 ГОЛЕМ РЕВ

    1 2 Отговор
    На кресливата измет продажна

    10:46 15.07.2026

  • 45 Неразбрал

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "az СВО Победа 81":

    А кой по-точно защитава боташ?И кой национолен интерес?

    10:47 15.07.2026

  • 46 Свинар

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "аееее":

    Не се обаждай от нужника селю.

    10:48 15.07.2026

  • 47 Аее креслиф

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "аееее":

    Я марш на фронта

    10:48 15.07.2026

  • 48 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "мир":

    Само жълтопаветници ли сте се събрали да коментирате

    10:49 15.07.2026

  • 49 Резана пушка

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Затова пък вие помачетата сте прогресари.

    Коментиран от #58

    10:49 15.07.2026

  • 50 Старчо Сарача

    0 1 Отговор
    Трябва да се съкратят толаджиите!

    10:51 15.07.2026

  • 51 Киро Брейка

    0 4 Отговор
    Благодаря ви г-н Радев . Гордост за България . И кошмар за 0краинските тр0л0ве

    10:51 15.07.2026

  • 52 Артилерист

    1 3 Отговор
    Най-после България се изяви като държава на картата на съза на европейците. Досега, след 36 години демокрация, прости ми Господи, България се изявяваше единствено с най-послушните ес-менове и уомени. Даже мутрата Борисов на едно заседание на европейския парламент, седеше толкова незаинтерисовано отекчен, че дори и джиткането по телефоня му се виждаше скучно (ами като не е мачле в Бистрица). Браво на ген. Радев, че ПОСМЯ от името на древна и велика през вековете (и до 1990г) България, да изяви нейните претенции по отношение на поредните санкции срещу Русия пред оскърбителното евроединодушие под командите на урсулите...

    10:53 15.07.2026

  • 53 Ричард Алекшперов

    3 0 Отговор
    Мунчо е прогресиввн руски агент
    "ТРОЯНСКИ ЛОШОД (кон) " на Москва

    10:53 15.07.2026

  • 54 щаб Люблянка

    1 0 Отговор
    Товрищ Радев вьiй БОЛШОЙ ЧОРАП

    10:55 15.07.2026

  • 55 Жълто креслива измет

    0 0 Отговор
    Като не ви аресва на фронта

    10:55 15.07.2026

  • 56 Роко

    0 0 Отговор
    Не не трябваше да се изважда нито един! Радев работи за Русия не за България! Позор!

    10:55 15.07.2026

  • 57 Факт

    0 0 Отговор
    Предполагахме, че антиевропейското - антизападно поведение на "прогресивния" кремълски актив ще се разгръща постепенно, за да не бъде "изгорен" подобно на актива Орбан в Будапеща. Допуснахме грешка. Москва няма време за "постепенни" акции... Под краката на режима в Кремъл гори. Затова в София има ускорен дневен ред на самоизолация и скъсване с европейския мейнстрийм. Геополитическата самоизолация на България от Европа е съпроводена и с активни мероприятия за стратегическо поглъщане на страната от съседна Турция, за което свидетелства информацията от последните събития - посещението на външния министър Фидан в София, посещението на Радев в Анкара и "замразяването" на договора с Боташ за 15 месеца.

    Договорът с Боташ не е нито "грешка", нито обикновена корупционна афера. Той е израз на дългосрочно преплитане на интересите на Москва и на Анкара по отношение на България с перспектива за дългосрочна енергийна политика спрямо Европа като цяло. Договорът е част от стратегия за маскиране на руските енергийни доставки, прикрити зад мощната роля на Анкара като регионален "хъб" за насочване и разпределение на енергийни потоци на запад и на север в Европа. Чрез Боташ дългосрочно се блокира и маргинализира естествения географски потенциал на България самата тя да бъде регионален "хъб" за пресичане на енергийни потоци. За Москва и за Анкара е по-изгодно България да бъде "усвоена" анонимна територия...

    В този контекст се вписват и останалите "новини" от София и от

    10:56 15.07.2026

  • 58 Да ти го.....

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Резана пушка":

    А ти къв си ве нещастник грозен

    10:57 15.07.2026

  • 59 Факт

    0 0 Отговор
    В този контекст се вписват и останалите "новини" от София и от Париж - по отношение на Нефтохим-Лукойл, спрямо 21 пакет санкции на ЕС срещу Кремъл, отказът от включване на България в пореден формат на "Коалицията на желаещите" за подпомагане на Украйна, отказът от присъединяване към коалицията за сътрудничество в ПВО срещу балистични ракети... Москва бърза и това прибавя нови - трудно оценими рискове за позициите на България като европейска страна - член на ЕС и НАТО. Можем много бързо да се окажем изолирани и откъснати от европейския мейнстрийм с трудно възстановими - или практически невъзстановими позиции в икономика, сигурност, геополитика. Евентуална "обратна страна" на медала - бързата кремълска употреба на "прогресивния" софийски ресурс би могла да означава и бързо "сдъвкване" и бързо "изплюване" на неособено кадърния "агент на влияние"... Орбан беше подлец - но беше класа... Сравнението с този, който бе курдисан върху нас е нелепо.

    Освен за добре структурирана съпротива срещу организирания опит за поредна национална катастрофа на България - нареждане в редовете на очевидно губещата страна, ние трябва да помислим и спешно за създаване на публична политическа алтернатива, способна да поеме отговорността за съживяването на страната след очертаващата се тежка криза в развитието на България.

    10:57 15.07.2026

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