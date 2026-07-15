Бюджет 2026 предизвика спорове в НС: Донев го защити, а Димитров предупреди за криза

Дебатите по държавния бюджет за 2026 г. в пленарната зала преминаха в остър сблъсък между управляващи и опозиция. Финансовият министър Гълъб Донев защити проектобюджета, а народният представител Мартин Димитров отправи критики към заложените параметри и финансовата политика на правителството.

„Това е смел бюджет – смел, но не и безразсъден. Няма да допуснем цената да бъде платена от всички български граждани. Дефицитът от 5,7% е натрупан“, заяви финансовият министър Гълъб Донев от парламентарната трибуна.

По думите му предложеният бюджет отразява принципите, които правителството следва, и поставя акцент върху финансовата стабилност и отговорното управление на публичните средства.

„Бюджетът за 2026 г. вече се изпълнява. Неговата посока вече е зададена наша е отговорността да извадим на яве всичко скрито и да сложим край на безразсъдните финансови решения“, добави Донев.

В отговор народният представител Мартин Димитров отправи остри критики към проектобюджета.

„Намираме се в същинското начало на бюджетната криза. Поехте по сигурния път към нарастване на инфлацията, въпреки че обещахте да я овладеете. Това е един от най-високите дефицити в Европейския съюз – наред с Полша, Унгария и Румъния. Средният дефицит в ЕС е 3,4%. Този дефицит можеше да бъде избегнат. Всеки министър и всеки вицепремиер го знае, но избрахте да харчите – и то много. Да, това е наследено от ГЕРБ“, заяви Димитров.

Според него кабинетът не предприема достатъчно мерки за ограничаване на публичните разходи.

„Не се предприемат мерки за затягане на кранчето на разходите. Например всички болници трябва да провеждат обществени поръчки. Необходимо е да се въведе по-строг контрол върху публичните разходи. Не се предприемат и мерки за ограничаване на необоснованите разходи за външни услуги“, каза още той.

Димитров се позова и на изказване на финансовия министър, че част от предвидените капиталови разходи може да не бъдат реализирани.

„Щом е така, защо не беше предвиден по-разумен размер на разходите за издръжка и на капиталовите разходи? Защо не се прекрати злоупотребата с ТЕЛК? Бюджетната криза може да бъде спряна – това зависи от вас. Разполагате със 131 гласа, но въпреки това продължавате с политиката на високите разходи. Вижте докъде доведе това управлението на ГЕРБ“, заяви Мартин Димитров.