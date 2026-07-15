Бюджет 2026 предизвика спорове в НС: Донев го защити, а Димитров предупреди за криза

Дебатите по държавния бюджет за 2026 г. в пленарната зала преминаха в остър сблъсък между управляващи и опозиция. Финансовият министър Гълъб Донев защити проектобюджета, а народният представител Мартин Димитров отправи критики към заложените параметри и финансовата политика на правителството.
„Това е смел бюджет – смел, но не и безразсъден. Няма да допуснем цената да бъде платена от всички български граждани. Дефицитът от 5,7% е натрупан“, заяви финансовият министър Гълъб Донев от парламентарната трибуна.
По думите му предложеният бюджет отразява принципите, които правителството следва, и поставя акцент върху финансовата стабилност и отговорното управление на публичните средства.
„Бюджетът за 2026 г. вече се изпълнява. Неговата посока вече е зададена наша е отговорността да извадим на яве всичко скрито и да сложим край на безразсъдните финансови решения“, добави Донев.
В отговор народният представител Мартин Димитров отправи остри критики към проектобюджета.
„Намираме се в същинското начало на бюджетната криза. Поехте по сигурния път към нарастване на инфлацията, въпреки че обещахте да я овладеете. Това е един от най-високите дефицити в Европейския съюз – наред с Полша, Унгария и Румъния. Средният дефицит в ЕС е 3,4%. Този дефицит можеше да бъде избегнат. Всеки министър и всеки вицепремиер го знае, но избрахте да харчите – и то много. Да, това е наследено от ГЕРБ“, заяви Димитров.
Според него кабинетът не предприема достатъчно мерки за ограничаване на публичните разходи.
„Не се предприемат мерки за затягане на кранчето на разходите. Например всички болници трябва да провеждат обществени поръчки. Необходимо е да се въведе по-строг контрол върху публичните разходи. Не се предприемат и мерки за ограничаване на необоснованите разходи за външни услуги“, каза още той.
Димитров се позова и на изказване на финансовия министър, че част от предвидените капиталови разходи може да не бъдат реализирани.
„Щом е така, защо не беше предвиден по-разумен размер на разходите за издръжка и на капиталовите разходи? Защо не се прекрати злоупотребата с ТЕЛК? Бюджетната криза може да бъде спряна – това зависи от вас. Разполагате със 131 гласа, но въпреки това продължавате с политиката на високите разходи. Вижте докъде доведе това управлението на ГЕРБ“, заяви Мартин Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това Че Се Инатиш !
12:26 15.07.2026
2 Бюджета в този си вид
12:34 15.07.2026
3 Последния Софиянец
12:35 15.07.2026
4 ФАКТ Е
12:37 15.07.2026
5 Асен Василев -ПП
Председателят на ПП Асен Василев определи първите месеци от управлението на кабинета като „пълен провал“. По думите му основното нещо, което служебното правителство е произвело, е един изключително лош проектобюджет за 2026 година.
Василев разкритикува остро финансовата рамка с аргумента, че тя ощетява българските граждани за сметка на частни интереси:
„Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка. Това са пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към хората.
Всичко друго е замразено — майчинството, социалните плащания. Има и сериозен удар по малкия бизнес. Изобщо удрят обикновения гражданин толкова тежко и жестоко ,за сметка на мастити олигархични кръгове“
От ПП се заканиха, че ще внесат мащабни корекции и предложения по проектобюджета в Народното събрание. Василев предупреди, че ако управляващите не се вслушат в исканията им, формацията е готова да организира масови протести.
12:38 15.07.2026
6 Не мога да разбера каква е политиката на
12:38 15.07.2026
7 Нехис
12:40 15.07.2026
8 Пак Ще Има !
12:41 15.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МВФ И СБ ЩЕ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА И ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ДВАТА ЗАЕМА КОИТО ВЗЕ ПБ ЗА ДВА МЕСЕЦА = 6.3 МЛРД.ЕВРО :(((?
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ПРАТИХА РАДЕВ ДА ИСКА ЗАЕМИ ОТ РУСИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА :(((
......
ЕСЕНТА И ЗИМАТА ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА НАРОДА А НЕ РАДЕВ И ЧЕРВЕНАТА МУ КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :(((
......
И СЕГА НАРОДА ПЛАЩА - 30 ПРОЦЕНТА ВИНЕТКИ АВГУСТ ЦИГАРИ ОТ 1 ЮЛИ ТОК ВОДА И ПАРНО :(((
...... ХРАНА 15 ПРОЦЕНТА НАГОРЕ ЗА 3 МЕСЕЦА :(((
12:42 15.07.2026
10 Про Олигархичен !
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Това се казва !
Премахване !
На Олигархичния !
Модел !
12:43 15.07.2026
11 Фейк - либераст
12:46 15.07.2026