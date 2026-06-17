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Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците

Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците

17 Юни, 2026 08:04 1 025 21

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  • седмокласници

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта

Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците. Вариантът беше изтеглен от журналист от Българската национална телевизия Елиана Димитрова.

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба.

Таня Панчева- зам.-министър на образованието: "Пожелаваме на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания. Успех на всички! 110 000 ученици се явяват на изпит днес, от които 55 000 седмокласници. Седмокласниците са разпределени в 1637 училища, а десетокласниците в 1030. Във всички училища има видеонаблюдение."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    4 3 Отговор
    И като има видеонаблюдение, какво? Някой проверява ли записите дали квесторите не помагат? Квесторите трябва да са полицаи, поне някаква файда да има от тях.

    08:12 17.06.2026

  • 2 само питам

    5 0 Отговор
    едно време пишехме със сини химикалки, сега поради защо пишат със черно?

    Коментиран от #7, #16

    08:14 17.06.2026

  • 3 да ги бяхте питали нещо за бангаранга

    5 0 Отговор
    Пожелаваме на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания.

    седмокласниците имат знания само по бангаранга

    08:16 17.06.2026

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор
    Защо всяка година трябва да има тези публични ТОТО тегления на варианти от Министерството като може просто да ги обявят в сайта си, и защо винаги листчетата са написани с главни букви? Каква например е ролята на тази булка в бежовото рокле в цялата сценка? Да видим, докакво води употребата на оземпика, или да си заслужи някакъв хонорар?

    08:17 17.06.2026

  • 5 Немо

    6 1 Отговор
    Абе какви изпити бе, всичко е бошлаф... Няма обучение, няма образование., просто бизнес. Накрая печатат дипломи на полуграмотни ученици и това е

    08:20 17.06.2026

  • 6 оня с коня

    6 0 Отговор
    дърти вещици, нямаше ли нещо по красиво да снимате?

    08:20 17.06.2026

  • 7 Бизнеса !

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "само питам":

    Трябва да Се Развива !

    08:21 17.06.2026

  • 8 И Какво е Това БЕЛ ?

    1 0 Отговор
    -- -- -- ?

    Коментиран от #9

    08:21 17.06.2026

  • 9 Вид !

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "И Какво е Това БЕЛ ?":

    Прова Лопата !

    За копане !

    08:24 17.06.2026

  • 10 В чест на ЕС

    6 0 Отговор
    Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците - изпълнение на Бангаранга и преразказ на прайда. За да няма дискриминирани и в тон с мотото на гей парада "Различно си приличаме" всички ученици ще получат шестици. След изпита всички присъстващи ще получат безплатно дрога, а финалната церемония ще включва гонки по оживени улици.

    08:26 17.06.2026

  • 11 честен ционист

    5 0 Отговор
    Репресивната държава познава, кои деца могат да са заплаха за системата още в 7-и клас и набързо прави децата бунтари аутсайдери в обществото като им натрака двойките по незаконните изпити. Така на детето умишлено не му се дава достъп до бъдеща възможност за катерене по кастовото деление. Така на мен също след 7-о отделение писаха двойките без никакви разяснения как и защо, но пък от друга страна ти отварят очите още от рано, в какъв батак си принуден да се образоваш придобиваш макар и фалшиви знания.

    08:29 17.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хм.....

    1 0 Отговор
    Тази отляво прилича на някаква много запусната Анджелина Джоли...!

    08:37 17.06.2026

  • 14 чушки

    2 0 Отговор
    Ще копАме на село! През лятната ваканция.

    08:38 17.06.2026

  • 15 лют пипер

    0 0 Отговор
    Б6Е4Л8ото.

    08:39 17.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 456

    1 0 Отговор
    Какви са тези изпити по никое време? Каква роля играят?

    08:45 17.06.2026

  • 18 кики рики

    2 0 Отговор
    Изискването за черен химикал е свързано основно с начина, по който се обработват и проверяват изпитните работи.

    Листовете от матурите се сканират и обработват електронно. Черното мастило дава най-добър контраст при сканиране, което позволява на системите по-надеждно да разчитат отбелязаните отговори и написания текст.

    Освен това използването на един и същ цвят за всички ученици:

    улеснява електронната обработка на работите;
    намалява риска от грешки при разчитане на отговорите;
    осигурява еднакви условия за всички зрелостници.

    Поради тези причини Министерството на образованието от години изисква на държавните зрелостни изпити да се пише с черен химикал, а неспазването на това изискване може да доведе до проблеми при оценяването на работата.

    Интересното е, че при някои други изпити (например определени професионални матури) в различни години е имало изискване за син химикал, защото там организацията и начинът на проверка са различни.

    08:45 17.06.2026

  • 19 Стефучка празноглавата внучка

    1 0 Отговор
    А, вариантЪТ не се ли тегли сутринта на изпита? Доста хора знаят кой е вариант 1 и оценяването ще е необективно знаейки от по-рано. Но какво пък! Всичко у нас е парадокс нали!!!

    08:49 17.06.2026

  • 20 глоги

    0 1 Отговор
    журналистКАТА от Българската национална телевизия- Елиана Димитрова.

    08:51 17.06.2026

  • 21 Ами кажете го

    1 0 Отговор
    Да видим какво да очакваме от тези главанаци

    08:51 17.06.2026

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