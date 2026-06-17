Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците. Вариантът беше изтеглен от журналист от Българската национална телевизия Елиана Димитрова.
Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба.
Таня Панчева- зам.-министър на образованието: "Пожелаваме на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания. Успех на всички! 110 000 ученици се явяват на изпит днес, от които 55 000 седмокласници. Седмокласниците са разпределени в 1637 училища, а десетокласниците в 1030. Във всички училища има видеонаблюдение."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
08:12 17.06.2026
2 само питам
Коментиран от #7, #16
08:14 17.06.2026
3 да ги бяхте питали нещо за бангаранга
седмокласниците имат знания само по бангаранга
08:16 17.06.2026
4 честен ционист
08:17 17.06.2026
5 Немо
08:20 17.06.2026
6 оня с коня
08:20 17.06.2026
7 Бизнеса !
До коментар #2 от "само питам":Трябва да Се Развива !
08:21 17.06.2026
8 И Какво е Това БЕЛ ?
Коментиран от #9
08:21 17.06.2026
9 Вид !
До коментар #8 от "И Какво е Това БЕЛ ?":Прова Лопата !
За копане !
08:24 17.06.2026
10 В чест на ЕС
08:26 17.06.2026
11 честен ционист
08:29 17.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хм.....
08:37 17.06.2026
14 чушки
08:38 17.06.2026
15 лют пипер
08:39 17.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 456
08:45 17.06.2026
18 кики рики
Листовете от матурите се сканират и обработват електронно. Черното мастило дава най-добър контраст при сканиране, което позволява на системите по-надеждно да разчитат отбелязаните отговори и написания текст.
Освен това използването на един и същ цвят за всички ученици:
улеснява електронната обработка на работите;
намалява риска от грешки при разчитане на отговорите;
осигурява еднакви условия за всички зрелостници.
Поради тези причини Министерството на образованието от години изисква на държавните зрелостни изпити да се пише с черен химикал, а неспазването на това изискване може да доведе до проблеми при оценяването на работата.
Интересното е, че при някои други изпити (например определени професионални матури) в различни години е имало изискване за син химикал, защото там организацията и начинът на проверка са различни.
08:45 17.06.2026
19 Стефучка празноглавата внучка
08:49 17.06.2026
20 глоги
08:51 17.06.2026
21 Ами кажете го
08:51 17.06.2026