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Проф. Стоянович за матурите: Нивото много падна, сега завършващите в голяма степен са просто полуграмотни

Проф. Стоянович за матурите: Нивото много падна, сега завършващите в голяма степен са просто полуграмотни

13 Юни, 2026 16:00 1 450 79

  • проф. петър стоянович-
  • матури-
  • ученици

Ако ги хванем да преписват, трябва да ги върнем в първи клас, смята той

Проф. Стоянович за матурите: Нивото много падна, сега завършващите в голяма степен са просто полуграмотни - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общото ниво на българската гимназия преди е било много по-високо. Сега завършващите гимназия в голяма степен са полуграмотни. Това каза в предаването „Тази събота“ историкът проф. Петър Стоянович.

След като излязоха резултатите, се оказа, че това са най-високите резултати от въвеждането на матурата през 2008 г. досега.

„Не може от днес за утре да сме станали по-сръчни, по-умни и по-подготвени, защото знаем състоянието, в което се намира средното ни образование. То е много далеч от нивото на добре подготвен гражданин на Европа и света“, коментира проф. Стоянович.

Според него или сложността е намалена, или по административен път резултатите са направени по-добри. „Преди година-две-три резултатите бяха толкова катастрофални, че тогавашните управляващи бяха на ръба на нервна криза – и с право“.

„Ако има обективно измерване на знанията и подготовката, ще се видят гигантските разлики между големите градове, бившите окръжни градове и селата“, смята той.

Проф. Стоянович сподели, че ходи на срещи и вижда как на матурите в селата всички са с почти 6. „Половината от тези хора не знаят български, а имат отлични оценки по литература“.

100 работи бяха анулирани по време на матурите заради абсолютно идентични текстове в свободния отговор. „Подготвят се за депутати вероятно, за да са винаги единодушни“, пошегува се проф. Стоянович.

„Ако образователните власти искат да прекратят преписването, могат да го направят. Аз съм минал военна комисия и знам, че винаги могат да погледнат там, където никой не очаква. Доброто желание понякога извинява лошото изпълнение, както е казал Уилям Шекспир“, коментира той.

По думите му проблемът е друг. „Този млад човек утре ще вземе диплома и ще ви оперира. И ще ви зашие крака под мишницата“.

„Ако човек си вземе диплома формално – добре. Въпросът е, че после ние разчитаме на него като специалист, който да представлява страната пред света“, обясни историкът.

Според него няма проблем да засилим мерките. „Ако ги хванем, трябва да ги лишим от училищни права, може да ги върнем в първи клас. Ако човек знае, че ще му падне главата, когато излъже, няма да го направи. Аз съм за доста по-тежки мерки“.

„Същото е като при престъпниците, които правят нощни гонки, карат без книжка, на шест бири и малко бяло. Докато ги галим по главата и им търсим адвокати – така ще бъде“, смята той.

По думите му сега проверките са се засилили, но първата седмица след репортаж винаги е така. „На осмия ден вече няма никой. Дори и Трета световна война да почне в понеделник – в събота и неделя ще я забравят“.

Проф. Стоянович коментира и това, че синдикатите не желаят да има национално външно оценяване след 4. и 10. клас.

„Плюсът е в три посоки: първо – вдига се разходът за хапчета за кръвно при родители и баби. Второ – увеличават се посещенията при психолог, защото детето е като в капан. Трето – държавата се заблуждава, че повишава знанията чрез тези изпити. Не виждам нужда от НВО, може просто да има контролни и класни работи“, обясни той.

„Преди години, когато заминах да уча в Европа с диплома от София – почти отлична матура, във Виена не можаха да повярват. А аз не се бях и явил, взимаха се средноаритметично нещата. Просто в различните държави системите са различни“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де да

    36 4 Отговор
    Беше така. Пишещите млади тук са напълно неграмотни.

    Коментиран от #13, #16, #24

    16:05 13.06.2026

  • 2 1111

    28 13 Отговор
    Постоянно натякват на младите хора, че държавата няма нужда от прекалено много висшисти, а сега им опяват, че са полуграмотни!
    Вие така програмирахте системата! ВИЕ СТЕ ВИНОВНИ!

    Коментиран от #26, #30

    16:05 13.06.2026

  • 3 гост

    33 2 Отговор
    И този професор откри топлата вода. Дано си е жив и здрав да види какво ще е нивото на грамотността след 10г.

    Коментиран от #22

    16:07 13.06.2026

  • 4 Софето

    6 37 Отговор
    Полуграмотния стоЕнович професор от комунизма защитава с гол г з комунистическото образование.
    Монархофашисти сър

    16:08 13.06.2026

  • 5 Без име

    27 3 Отговор
    Сега да направят нов изпит на тези с шестиците и да отнемат заплатите на учителя.

    Коментиран от #61

    16:09 13.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БеГемот

    19 1 Отговор
    При критериите от осемдесетте половината чакра и щяха да повтарят а ако имаха и намаляване на поведението и съответните рестрикции университетите щяха да са два....

    16:13 13.06.2026

  • 8 Даскали за тричане

    29 3 Отговор
    Нивото падна още след 90-та,когато под натиска на политици и НПО-та се промени образователната система. Сега е важно 2 западни езика за да може питомника да се реализира успешно в чужбина. Тук кадри не ни трябват.

    16:14 13.06.2026

  • 9 това беше целта на запада

    19 2 Отговор
    ами това е чудесна новина за демократичните ни господари …

    16:17 13.06.2026

  • 10 Ами Вие !

    16 2 Отговор
    Какво Искате !

    Самите Тестове !

    Са За Полу - Грамотни ! ?

    Кой Ги Написа ?

    16:18 13.06.2026

  • 11 Сандо

    19 4 Отговор
    Ами Стоянович,ти и твоите аверчета от НПО-тата докарахте образованието ни до такова падение,което дори и през Възраждането ни не е било!Няма ли да се покаете и да поискате прошка от целия народ и най-вече от тия деца,които направихте неграмотни и съсипахте бъдещето им?Или пак комунистите са ви виновни?

    16:18 13.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мнение

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Де да":

    Причината е: ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ!

    КОГАТО ШОРОШ ТИ ПРАВИ ОБРАЗОВАНИЕТО, ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЩЕ ИСКА ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ЗОМБИТА, А НЕ МИСЛЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ХОРА, ЩОТО ПЪРВИТЕ СЕ КОНТРОЛИРАТ МНОГО ПО-ЛЕСНО!

    ОТ ДОСТА ВРЕМЕ НАСАМ ГО ПОВТАРЯМ И ПАК ЩЕ ГО НАПИША:

    ДОКАТО НЕ БЪДАТ ОСВЕТЛЕНИ ВСИЧКИ НПО-ТА В БЪЛГАРИЯ, ОТ КЪДЕ И ЗА КАКВО ТОЧНО СЕ ФИНАНСИРАТ, БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ЗАЛЯЗВА, А МЛАДИТЕ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ГОЛЕМИ ЗОМБИТА!!!

    ЗАТОВА НАРОДЕ, ОБЕДИНЯВАЙ СЕ И СЕ ПОДГОТВИ ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА!!!

    16:20 13.06.2026

  • 14 Анонимен

    19 3 Отговор
    Полуграмотни са защото учебниците са скапани. Поради това че им плащат на обем съдържание, авторите пълнят учебници с ненужни неща,без да откояват главното от второстепенното. Децата се объркват и просто се отказват.

    Коментиран от #20

    16:20 13.06.2026

  • 15 Драги

    4 2 Отговор
    Монархо комунисти са царя и цялата смехория около него

    16:21 13.06.2026

  • 16 Това е В Резултат !

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Де да":

    На Високите Заплати !

    Те покриха !

    Изискванията !

    Тотална Неграмотност !

    На Населението !

    16:21 13.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЕСГРАОН

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "полуидиоти":

    А за вас и "стари изтръпнали мумии" е комплимент!

    16:23 13.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 учебниците

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    не се пишат а просто се преписват проблема е че вече не могат и да ги препишат...

    16:23 13.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Свещена простота

    11 11 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Само, че за неграмотността си, не са виновни неграмотните ученици. Няма лоши ученици, лоши са учителите им, че не са успели да ги научат. Ама пък като са наслагали неграмотни, посредствени и мързеливи да учат децата, как очакват да не са неграмотни младите. Само, че некачествената продукция на образователната система се вижда след 10-15 години и не може да се поправи, а те заплатите са си взели, някой и до пенсия са си избутали .... без да свършат никаква работа от това за което им е плащано.

    16:24 13.06.2026

  • 23 Чалга поколението иде!

    16 3 Отговор
    Това са 40 годишните, тотално неграмотни, които ще трябва да движат държавата!
    Господ да пази България!

    Коментиран от #28, #41

    16:24 13.06.2026

  • 24 Повечето пишещи по форумите са

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Де да":

    Неграмотни но по лошото е че нямат речник защото не са чели класиците. Дори депутати и министри нямат обща култура нито езикова култура сричат и те така. Журналистите си. Най слабия факултет е техния. Трябва да го закрият. Българите имат дарба за артисти и певци но няма режисьори и особено няма оператори. Лекари има.

    Коментиран от #35, #38, #72

    16:25 13.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Типично

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "1111":

    все някойбдруг е виновен. Че нивото на образованито падна с комунизЪма е безспорен факт, но който е имал желание да учи намира начин. Въпрос е и на домашно възпитание, но демократичните години пръкнаха само чалгари...и нима някой очаква сега нещо интелектуално от потомството им, при родителския пример, който имат?

    Коментиран от #42

    16:25 13.06.2026

  • 27 Никога !

    4 7 Отговор
    Не съм Бил Отличник !

    И Се Гордея !

    С Това !

    Защото Сега Имам Глава !

    И Виждам Всичко !

    Вашите Зубрачци Не струват нищо !

    Просто !

    Повредени !

    Компютри !

    16:25 13.06.2026

  • 28 а след тях

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чалга поколението иде!":

    идват поколението на полуграмотните папуаси...

    16:26 13.06.2026

  • 29 Е то

    15 0 Отговор
    Това е вече от 30-40 години , благодарение на чалгаризацията !

    Коментиран от #64

    16:26 13.06.2026

  • 30 Да бе да

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "1111":

    Да правиш разлика между грамотен и висшист? Явно не! Браво! Някога висшето образование беше знак за професионализъм,с високо качество на познания и умения! Днес е само диплома. НО на новите управници им трябват такива хора. Да не мога длвт и да обвиняват някой друг! Мъкааааа

    16:26 13.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 За делегираните бюджети в Университетите

    15 0 Отговор
    За да вземат някой лев, ВУЗ-овете приемат куцо и сакато!
    Тези,които влязат, след това се третират като "свещенни крави"!
    Тотално сбъркана политика!

    16:27 13.06.2026

  • 33 Мене не ма боли ни за вазов ни за мазов

    1 8 Отговор
    Ни за брадясалия ни за лески обесеното нито за никои ни за царе ни за комунисти ни милиционери ни никои..аз искам мержана къща на морето пари и некоя метреса а работата е за машините

    16:27 13.06.2026

  • 34 Родители бият учители!

    14 1 Отговор
    Никаква дисциплина! Вие какво очаквате?

    Коментиран от #39

    16:27 13.06.2026

  • 35 хе хе

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Повечето пишещи по форумите са":

    Съжалявам, че нямам червен химикал да ти надраскам поста!

    16:28 13.06.2026

  • 36 Ти си просто ена

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "аз съм се подготвил":

    Пръ дня

    Коментиран от #40

    16:28 13.06.2026

  • 37 фен на сидеров

    10 1 Отговор
    на евро-атлантиците не им трябваме по-умни ! някои помним теорията на Хинки за източните народи !

    16:29 13.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Така трябва

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Родители бият учители!":

    Бои нихното мами🤣🤣🤣

    16:30 13.06.2026

  • 40 не си ми

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ти си просто ена":

    на ниво дърпай!

    Коментиран от #49

    16:30 13.06.2026

  • 41 Шефката на НДК с 14 000 евро заплата

    16 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чалга поколението иде!":

    е 40 годишна!
    Добре се е ориентирала калинката на чаршафа!

    16:30 13.06.2026

  • 42 1111

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Типично":

    И тогава, и сега, от връзкари не можеш да се вредиш!
    Некадърните отрочета все на ръце са ви носили!🖕

    16:31 13.06.2026

  • 43 Айляк

    14 1 Отговор
    Право дума професора.
    Хехе, тия в 10-и и 11-и клас им правят диктовки и те треперят гаче на стената са ги наредили на разстрел:))
    Имам роднина, учителка е жената на таквиз убавци и чудеса разправя, бисери от класа:)
    Нас навремето до 3-и клас ни правиха диктовки, хъ-хъ...
    Полуграмотна история.

    16:32 13.06.2026

  • 44 Винкело

    5 2 Отговор
    Катстрофата е синусоида, която сега е в пика на възходяща фаза. Значи туканка списовачките са се изучили некъде по средата на синусоидата. Представяте ли си какво ще ни се предлага след 5-6-7 години?

    16:33 13.06.2026

  • 45 Робите никога не са били образовани!

    7 2 Отговор
    Господарите ще ни изпратят изкуствен интелект!

    Коментиран от #47

    16:33 13.06.2026

  • 46 Дойде ли събота и неделя и е

    5 0 Отговор
    Жив кошмар във фактите

    16:35 13.06.2026

  • 47 Върви си при господарите!

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Робите никога не са били образовани!":

    Шефа горе ще ви прати апокалипсис.

    16:36 13.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ше са измиришеш споко

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "не си ми":

    Отварам жамеца

    16:37 13.06.2026

  • 50 Майстора

    2 2 Отговор
    Демокрацията професоре.

    16:38 13.06.2026

  • 51 Тапанарите

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "То по коментарите се вижда!":

    Ти си ни вожд

    16:38 13.06.2026

  • 52 Филцов, добре

    3 1 Отговор
    че са тия от Каскетово да ти редят жълтите павета, да ти строят метрото и да ти слушат широкоспектърните глупости, дето ръсиш. А между професор и професор също има разлика, между вчерашните и днешните, произведени на поточната линия на политкоректността.

    16:38 13.06.2026

  • 53 Фен на доган

    1 5 Отговор
    За кво ви е беге език с него сте за никъде

    Коментиран от #56

    16:39 13.06.2026

  • 54 Връстници с професора

    4 0 Отговор
    Обаче и той леко ме дразни , особено брат му който води културата по БНТ .

    16:40 13.06.2026

  • 55 Да подчертаем

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "То по коментарите се вижда!":

    НЕГРАМОТЕН вожд.🤭

    16:41 13.06.2026

  • 56 Ти нали си добре

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Фен на доган":

    Не се тревожи за нас.

    16:41 13.06.2026

  • 57 Истината

    8 2 Отговор
    Наслаждавайте се на демокрацията.

    И пак се иправдавайте с комунистите... само че при тях образованието беше едно от най-добрите в света... ДОКАЗАН ФАКТ

    16:41 13.06.2026

  • 58 Сталин

    4 1 Отговор
    Това е плана на Синедриона

    Коментиран от #67

    16:43 13.06.2026

  • 59 Жожи

    6 1 Отговор
    Децата виждат,че колко по неграмотни са индивидите, толкова по-нагли са и живеят по-леко и добре. Защо им е да се затрудняват.

    Коментиран от #65

    16:44 13.06.2026

  • 60 Ако българския език и особено азбука

    9 1 Отговор
    Нямат значение защо тогава хитрите гърци забраняват нашата юбилейна монета. Защото искат само на два езика да се пише в Европа на гръцки и латински. Няма да стане.

    16:45 13.06.2026

  • 61 си пън

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    учителя с фуния ли да им го налее в главите,малкото което изискват от тях,всичко им е като тото,нищо да не знае все ще уцели за три

    Коментиран от #69

    16:45 13.06.2026

  • 62 А50

    7 1 Отговор
    Айде, тая година полуидиоти, догодина двоини полуидиоти.

    16:46 13.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Е то":

    не,на криворазбраната демокрация

    16:47 13.06.2026

  • 65 Живеят по лесно защото им пишат 6

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "Жожи":

    Просто така. Нищо не знае пише му 6.

    16:47 13.06.2026

  • 66 А50

    9 1 Отговор
    Всички ривът как било едно време, но сега нали имате банани целогодишно, яжте.

    Коментиран от #68

    16:49 13.06.2026

  • 67 Изобретателите на македонизма

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Сталин":

    Не, това е планът на сталинистите, които имат претенции и за Българската азбука!

    16:50 13.06.2026

  • 68 666и ба ни комунисти

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "А50":

    Ние имаме банани целогодишно, а вие нямате постоянен дефицит на основни хранителни продукти. Както беше по времето на Бай Тошо. 😎

    Коментиран от #75

    16:53 13.06.2026

  • 69 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "си пън":

    Ама шестица писал, нали?

    16:55 13.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 симеоновец

    7 0 Отговор
    Голям праз!20 години ви управлява не полуграмотен, а малограмотен "генерал"/тоя от Банки/ и го славословят.

    17:04 13.06.2026

  • 72 Цукахара

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Повечето пишещи по форумите са":

    Ало, грамотният. Поне една запетайка да беше сложил някъде😄

    17:05 13.06.2026

  • 73 Тома

    2 0 Отговор
    Те даскалите им са същите като тях полуграмотни

    17:08 13.06.2026

  • 74 А кой е виновен

    3 1 Отговор
    Ти и такива като тебе които постоянно променяте учебниците и самите учители вече се объркаха след време няма да знаят за Ботев и Левски ,кога е било Априлското въстание но пък ще знаят датата на гей парада дотам я докарахте с вашите европейски ценности

    17:12 13.06.2026

  • 75 А50

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "666и ба ни комунисти":

    Дефицит на основни хранителни продукти нямаше при бай Тошо, това после го предизвикаха спекулантите иначе казано свободния пазар.

    17:17 13.06.2026

  • 76 ПАВЛОВ

    1 2 Отговор
    Проф. Стоянович , Вие сте елементарен неграмотен популист -пропагандист.

    17:20 13.06.2026

  • 77 ПАВЛОВ

    0 1 Отговор
    Проф. Стоянович , Вие сте елементарен неграмотен популист -пропагандист.

    17:21 13.06.2026

  • 78 Жиката

    0 0 Отговор
    Ха така.Напълни се татковината с напечатани отличници-галфони.Сега що ке правиме?

    17:39 13.06.2026

  • 79 УдоМача

    0 0 Отговор
    Другарю Стоянович, проучете малко въпроса и ще разберете, че нивото на масовото образование за децата на плебса както в Америка, така и в Европа е паднало изключително много! Истински доброто образование вече не е достъпно за децата на ниската и не малка част от средната класа, а само за тези на богатите.

    17:41 13.06.2026

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