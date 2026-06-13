Проф. Стоянович за матурите: Нивото много падна, сега завършващите в голяма степен са просто полуграмотни

Общото ниво на българската гимназия преди е било много по-високо. Сега завършващите гимназия в голяма степен са полуграмотни. Това каза в предаването „Тази събота“ историкът проф. Петър Стоянович.
След като излязоха резултатите, се оказа, че това са най-високите резултати от въвеждането на матурата през 2008 г. досега.
„Не може от днес за утре да сме станали по-сръчни, по-умни и по-подготвени, защото знаем състоянието, в което се намира средното ни образование. То е много далеч от нивото на добре подготвен гражданин на Европа и света“, коментира проф. Стоянович.
Според него или сложността е намалена, или по административен път резултатите са направени по-добри. „Преди година-две-три резултатите бяха толкова катастрофални, че тогавашните управляващи бяха на ръба на нервна криза – и с право“.
„Ако има обективно измерване на знанията и подготовката, ще се видят гигантските разлики между големите градове, бившите окръжни градове и селата“, смята той.
Проф. Стоянович сподели, че ходи на срещи и вижда как на матурите в селата всички са с почти 6. „Половината от тези хора не знаят български, а имат отлични оценки по литература“.
100 работи бяха анулирани по време на матурите заради абсолютно идентични текстове в свободния отговор. „Подготвят се за депутати вероятно, за да са винаги единодушни“, пошегува се проф. Стоянович.
„Ако образователните власти искат да прекратят преписването, могат да го направят. Аз съм минал военна комисия и знам, че винаги могат да погледнат там, където никой не очаква. Доброто желание понякога извинява лошото изпълнение, както е казал Уилям Шекспир“, коментира той.
По думите му проблемът е друг. „Този млад човек утре ще вземе диплома и ще ви оперира. И ще ви зашие крака под мишницата“.
„Ако човек си вземе диплома формално – добре. Въпросът е, че после ние разчитаме на него като специалист, който да представлява страната пред света“, обясни историкът.
Според него няма проблем да засилим мерките. „Ако ги хванем, трябва да ги лишим от училищни права, може да ги върнем в първи клас. Ако човек знае, че ще му падне главата, когато излъже, няма да го направи. Аз съм за доста по-тежки мерки“.
„Същото е като при престъпниците, които правят нощни гонки, карат без книжка, на шест бири и малко бяло. Докато ги галим по главата и им търсим адвокати – така ще бъде“, смята той.
По думите му сега проверките са се засилили, но първата седмица след репортаж винаги е така. „На осмия ден вече няма никой. Дори и Трета световна война да почне в понеделник – в събота и неделя ще я забравят“.
Проф. Стоянович коментира и това, че синдикатите не желаят да има национално външно оценяване след 4. и 10. клас.
„Плюсът е в три посоки: първо – вдига се разходът за хапчета за кръвно при родители и баби. Второ – увеличават се посещенията при психолог, защото детето е като в капан. Трето – държавата се заблуждава, че повишава знанията чрез тези изпити. Не виждам нужда от НВО, може просто да има контролни и класни работи“, обясни той.
„Преди години, когато заминах да уча в Европа с диплома от София – почти отлична матура, във Виена не можаха да повярват. А аз не се бях и явил, взимаха се средноаритметично нещата. Просто в различните държави системите са различни“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Де да
Коментиран от #13, #16, #24
16:05 13.06.2026
2 1111
Вие така програмирахте системата! ВИЕ СТЕ ВИНОВНИ!
Коментиран от #26, #30
16:05 13.06.2026
3 гост
Коментиран от #22
16:07 13.06.2026
4 Софето
Монархофашисти сър
16:08 13.06.2026
5 Без име
Коментиран от #61
16:09 13.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БеГемот
16:13 13.06.2026
8 Даскали за тричане
16:14 13.06.2026
9 това беше целта на запада
16:17 13.06.2026
10 Ами Вие !
Самите Тестове !
Са За Полу - Грамотни ! ?
Кой Ги Написа ?
16:18 13.06.2026
11 Сандо
16:18 13.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мнение
До коментар #1 от "Де да":Причината е: ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ!
КОГАТО ШОРОШ ТИ ПРАВИ ОБРАЗОВАНИЕТО, ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЩЕ ИСКА ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ЗОМБИТА, А НЕ МИСЛЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ХОРА, ЩОТО ПЪРВИТЕ СЕ КОНТРОЛИРАТ МНОГО ПО-ЛЕСНО!
ОТ ДОСТА ВРЕМЕ НАСАМ ГО ПОВТАРЯМ И ПАК ЩЕ ГО НАПИША:
ДОКАТО НЕ БЪДАТ ОСВЕТЛЕНИ ВСИЧКИ НПО-ТА В БЪЛГАРИЯ, ОТ КЪДЕ И ЗА КАКВО ТОЧНО СЕ ФИНАНСИРАТ, БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ЗАЛЯЗВА, А МЛАДИТЕ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ГОЛЕМИ ЗОМБИТА!!!
ЗАТОВА НАРОДЕ, ОБЕДИНЯВАЙ СЕ И СЕ ПОДГОТВИ ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА!!!
16:20 13.06.2026
14 Анонимен
Коментиран от #20
16:20 13.06.2026
15 Драги
16:21 13.06.2026
16 Това е В Резултат !
До коментар #1 от "Де да":На Високите Заплати !
Те покриха !
Изискванията !
Тотална Неграмотност !
На Населението !
16:21 13.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЕСГРАОН
До коментар #6 от "полуидиоти":А за вас и "стари изтръпнали мумии" е комплимент!
16:23 13.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 учебниците
До коментар #14 от "Анонимен":не се пишат а просто се преписват проблема е че вече не могат и да ги препишат...
16:23 13.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Свещена простота
До коментар #3 от "гост":Само, че за неграмотността си, не са виновни неграмотните ученици. Няма лоши ученици, лоши са учителите им, че не са успели да ги научат. Ама пък като са наслагали неграмотни, посредствени и мързеливи да учат децата, как очакват да не са неграмотни младите. Само, че некачествената продукция на образователната система се вижда след 10-15 години и не може да се поправи, а те заплатите са си взели, някой и до пенсия са си избутали .... без да свършат никаква работа от това за което им е плащано.
16:24 13.06.2026
23 Чалга поколението иде!
Господ да пази България!
Коментиран от #28, #41
16:24 13.06.2026
24 Повечето пишещи по форумите са
До коментар #1 от "Де да":Неграмотни но по лошото е че нямат речник защото не са чели класиците. Дори депутати и министри нямат обща култура нито езикова култура сричат и те така. Журналистите си. Най слабия факултет е техния. Трябва да го закрият. Българите имат дарба за артисти и певци но няма режисьори и особено няма оператори. Лекари има.
Коментиран от #35, #38, #72
16:25 13.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Типично
До коментар #2 от "1111":все някойбдруг е виновен. Че нивото на образованито падна с комунизЪма е безспорен факт, но който е имал желание да учи намира начин. Въпрос е и на домашно възпитание, но демократичните години пръкнаха само чалгари...и нима някой очаква сега нещо интелектуално от потомството им, при родителския пример, който имат?
Коментиран от #42
16:25 13.06.2026
27 Никога !
И Се Гордея !
С Това !
Защото Сега Имам Глава !
И Виждам Всичко !
Вашите Зубрачци Не струват нищо !
Просто !
Повредени !
Компютри !
16:25 13.06.2026
28 а след тях
До коментар #23 от "Чалга поколението иде!":идват поколението на полуграмотните папуаси...
16:26 13.06.2026
29 Е то
Коментиран от #64
16:26 13.06.2026
30 Да бе да
До коментар #2 от "1111":Да правиш разлика между грамотен и висшист? Явно не! Браво! Някога висшето образование беше знак за професионализъм,с високо качество на познания и умения! Днес е само диплома. НО на новите управници им трябват такива хора. Да не мога длвт и да обвиняват някой друг! Мъкааааа
16:26 13.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 За делегираните бюджети в Университетите
Тези,които влязат, след това се третират като "свещенни крави"!
Тотално сбъркана политика!
16:27 13.06.2026
33 Мене не ма боли ни за вазов ни за мазов
16:27 13.06.2026
34 Родители бият учители!
Коментиран от #39
16:27 13.06.2026
35 хе хе
До коментар #24 от "Повечето пишещи по форумите са":Съжалявам, че нямам червен химикал да ти надраскам поста!
16:28 13.06.2026
36 Ти си просто ена
До коментар #31 от "аз съм се подготвил":Пръ дня
Коментиран от #40
16:28 13.06.2026
37 фен на сидеров
16:29 13.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Така трябва
До коментар #34 от "Родители бият учители!":Бои нихното мами🤣🤣🤣
16:30 13.06.2026
40 не си ми
До коментар #36 от "Ти си просто ена":на ниво дърпай!
Коментиран от #49
16:30 13.06.2026
41 Шефката на НДК с 14 000 евро заплата
До коментар #23 от "Чалга поколението иде!":е 40 годишна!
Добре се е ориентирала калинката на чаршафа!
16:30 13.06.2026
42 1111
До коментар #26 от "Типично":И тогава, и сега, от връзкари не можеш да се вредиш!
Некадърните отрочета все на ръце са ви носили!🖕
16:31 13.06.2026
43 Айляк
Хехе, тия в 10-и и 11-и клас им правят диктовки и те треперят гаче на стената са ги наредили на разстрел:))
Имам роднина, учителка е жената на таквиз убавци и чудеса разправя, бисери от класа:)
Нас навремето до 3-и клас ни правиха диктовки, хъ-хъ...
Полуграмотна история.
16:32 13.06.2026
44 Винкело
16:33 13.06.2026
45 Робите никога не са били образовани!
Коментиран от #47
16:33 13.06.2026
46 Дойде ли събота и неделя и е
16:35 13.06.2026
47 Върви си при господарите!
До коментар #45 от "Робите никога не са били образовани!":Шефа горе ще ви прати апокалипсис.
16:36 13.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ше са измиришеш споко
До коментар #40 от "не си ми":Отварам жамеца
16:37 13.06.2026
50 Майстора
16:38 13.06.2026
51 Тапанарите
До коментар #48 от "То по коментарите се вижда!":Ти си ни вожд
16:38 13.06.2026
52 Филцов, добре
16:38 13.06.2026
53 Фен на доган
Коментиран от #56
16:39 13.06.2026
54 Връстници с професора
16:40 13.06.2026
55 Да подчертаем
До коментар #48 от "То по коментарите се вижда!":НЕГРАМОТЕН вожд.🤭
16:41 13.06.2026
56 Ти нали си добре
До коментар #53 от "Фен на доган":Не се тревожи за нас.
16:41 13.06.2026
57 Истината
И пак се иправдавайте с комунистите... само че при тях образованието беше едно от най-добрите в света... ДОКАЗАН ФАКТ
16:41 13.06.2026
58 Сталин
Коментиран от #67
16:43 13.06.2026
59 Жожи
Коментиран от #65
16:44 13.06.2026
60 Ако българския език и особено азбука
16:45 13.06.2026
61 си пън
До коментар #5 от "Без име":учителя с фуния ли да им го налее в главите,малкото което изискват от тях,всичко им е като тото,нищо да не знае все ще уцели за три
Коментиран от #69
16:45 13.06.2026
62 А50
16:46 13.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 факуса
До коментар #29 от "Е то":не,на криворазбраната демокрация
16:47 13.06.2026
65 Живеят по лесно защото им пишат 6
До коментар #59 от "Жожи":Просто така. Нищо не знае пише му 6.
16:47 13.06.2026
66 А50
Коментиран от #68
16:49 13.06.2026
67 Изобретателите на македонизма
До коментар #58 от "Сталин":Не, това е планът на сталинистите, които имат претенции и за Българската азбука!
16:50 13.06.2026
68 666и ба ни комунисти
До коментар #66 от "А50":Ние имаме банани целогодишно, а вие нямате постоянен дефицит на основни хранителни продукти. Както беше по времето на Бай Тошо. 😎
Коментиран от #75
16:53 13.06.2026
69 Без име
До коментар #61 от "си пън":Ама шестица писал, нали?
16:55 13.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 симеоновец
17:04 13.06.2026
72 Цукахара
До коментар #24 от "Повечето пишещи по форумите са":Ало, грамотният. Поне една запетайка да беше сложил някъде😄
17:05 13.06.2026
73 Тома
17:08 13.06.2026
74 А кой е виновен
17:12 13.06.2026
75 А50
До коментар #68 от "666и ба ни комунисти":Дефицит на основни хранителни продукти нямаше при бай Тошо, това после го предизвикаха спекулантите иначе казано свободния пазар.
17:17 13.06.2026
76 ПАВЛОВ
17:20 13.06.2026
77 ПАВЛОВ
17:21 13.06.2026
78 Жиката
17:39 13.06.2026
79 УдоМача
17:41 13.06.2026