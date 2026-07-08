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КЗК погна мащабен картел при храните за детски градини, училища и общини

КЗК погна мащабен картел при храните за детски градини, училища и общини

8 Юли, 2026 03:54, обновена 8 Юли, 2026 03:58 478 0

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Антимонополният орган разследва координирани поръчки за над 50 млн. евро за последните 5 години след сигнали от ВУЗ и общини

КЗК погна мащабен картел при храните за детски градини, училища и общини - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), съвместно с полицията, започна мащабно разследване за картел и тръжни манипулации при доставката на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в цялата страна. Разследването е насочено срещу две конкретни фирми – „Стелит 1“ ЕООД и „Килтекс“ ЕООД, които за последните 5 години са участвали съвместно в над 300 до 350 обществени поръчки. Общата стойност на спечелените от тях договори възлиза на близо 54 милиона евро (около 105 милиона лева).

Какво задейства разследването?

Първите сигнали: Производството стартира след официални оплаквания от Техническия университет – София, Община Трявна и детска градина „Калина“ в гр. Трявна.

Платформата СИГМА: КЗК е използвала специализираната дигитална система за анализ СИГМА, за да провери стотиците процедури в периода 2020 – 2025 г..

Основни нарушения и схема на координация

Антимонополният орган е анализирал детайлно пет случайни поръчки, при които са открити ясни индикатори за неправомерно съгласувано поведение:

  • Синхрон в офертите: Пълно съвпадение при времето на подаване и декриптиране на документите.
  • Ценови трикове: Идентични или изключително близки ценови предложения.
  • Координирани откази: Изкуствено оттегляне от договори или невнасяне на документи, за да може поръчката да бъде спечелена от другия участник на по-висока цена.
  • Обща база: Двете уж конкурентни фирми реално използват един и същ регистриран склад по Закона за храните.

Резултати от внезапните проверки на място

Инспекторите на КЗК са извършили обиски в София и Севлиево, които потвърждават съмненията за свързаност:

  • Офисът в София: Използва се единствено като "пощенска кутия" без реална дейност.
  • Централата в Севлиево: На място е установено, че един и същ офис се споделя от двете компании, като там работят общи служители и се съхранява документацията и на двете фирми.
  • Проверките от БАБХ: От Българската агенция по безопасност на храните коментираха, че последната проверка в склада на едно от дружествата е била през април 2026 г., но тя е следила единствено за произход и безопасност на продуктите, където нарушения не са открити.

Какви са последствията?

Тръжните манипулации източват огромен публичен ресурс и ощетяват децата и уязвимите групи. Ако картелът бъде доказан с предстощото съдебно производство, законът предвижда тежка имуществена санкция – глоба до 10% от общия оборот на дружествата за предходната финансова година.


България
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