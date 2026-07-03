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Близо 95% от българските ученици вече използват изкуствен интелект в образованието
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Близо 95% от българските ученици вече използват изкуствен интелект в образованието

3 Юли, 2026 14:55 739 36

  • баском-
  • ии-
  • ученици-
  • изкуствен интелект

Изследването очертава конкретни насоки за системна подкрепа

Близо 95% от българските ученици вече използват изкуствен интелект в образованието - 1
Снимка: БАСКОМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

94,7% от българските ученици вече използват изкуствен интелект за учебни цели, а близо половината (47,6%) работят с него всеки ден или няколко пъти седмично. Образователната система търси най-подходящия начин да интегрира изкуствения интелект безопасно, отговорно и ефективно. Това показват резултатите от първото национално изследване на организационната, технологичната и педагогическата готовност за интеграция на изкуствен интелект в българските училища, проведено от БАСКОМ съвместно с Министерството на образованието и науката.

Резултатите от изследването бяха представени от министъра на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев, от Александър Ангелов (УС на БАСКОМ), Доброслав Димитров (Консултативен съвет на БАСКОМ) и д-р Лъчезар Африканов (Нов български университет), главен изследовател на проекта. В дискусията се включиха училищни директори, учители, университетски преподаватели, представители на бизнеса и експерти от образователната и технологичната екосистема.

Министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев подчерта, че водещи нации, които до скоро имахме като пример, където електронното съдържание взимаше връх, започват да преосмислят своите политики. “Но това не означава, че ние може да се разминем без технологиите. Изкуственият интелект действително се развива с такава бързина, че ако не намерим нужните решения за неговото използване, ще нанесем може би вреда, тъй като той - със или без санкции - се използва вече, затова трябва да видим възможностите за внедряването му в образователния процес. Благодаря на БАСКОМ за това партньорство. Изследването действително ще ни даде добри отправни точки за намиране на верните решения. Изключително важно е това да стане с широк обществен консенсус. Не може да отлагаме дълго добрите практики, което преминава и през обучения на учителите, защото те са хората, които трябва да регулират този процес”, каза проф. д-р Георги Вълчев.

Проучването обхваща над 10 000 ученици, 1 767 учители и 210 училищни лидери (директори и заместник-директори) от 25 административни области в страната и предоставя най-пълната до момента картина за навлизането на изкуствения интелект в българското училищно образование.

Един от най-значимите изводи е, че използването на изкуствен интелект сред учениците вече е масово и нормализирано. 56% от анкетираните споделят, че са се научили да използват изкуствен интелект напълно самостоятелно, което поставя училището пред предизвикателството да задава рамката, в която учениците изграждат отговорни и устойчиви навици за работа с новите технологии.

Д-р Александър Ангелов от УС на БАСКОМ очерта три направления, в които държавата и МОН могат да си партнират ефективно: “Има вече няколко десетки училища, които са подали заявки за паралелки, профили или други направления, свързани с разработването и изучаването на изкуствен интелект.

Тези училища са разположени в различни части на страната и имат различна готовност, но ако те съумеят бързо и без допълнителни ресурси да реализират това, ще имаме национална мрежа от 20-50 организации, които ще се превърнат в ролеви модел и посланици на добри практики. Второто ни предложение е да се работи по създаването на учебни програми, които да бъдат изградени от концепцията към инструментите, понеже инструментите се променят много бързо и няма нито време, нито смисъл да се усвояват. Третото ни предложение е изкуственият интелект първо да навлезе хоризонтално в административните процеси – при ръководителите и мениджърите на образователната система. Когато те придобият увереност и доверие в тези технологии, използването им естествено ще се разшири към административната работа на учителите и поетапно към целия образователен процес”.

Според изследването учителите вече имат сериозна базова грамотност по отношение на изкуствения интелект. При педагозите най-висока готовност към момента има при използването на изкуствения интелект в административните дейности, където ползите са най-бързо измерими. Остава предизвикателството изкуственият интелект да бъде по-активно използван в учебния процес. Това очертава посоката за следващата голяма стъпка в практическата квалификация и методическата подкрепа за българските учители.

Най-често технологията се прилага при подготовката на уроци и създаването на учебни материали, докато теми като оценяване, дизайн на задачи и проследяване на личния принос на учениците тепърва изискват нови подходи и методическа подкрепа. В основата на този процес не стои самата технология, а изграждането на нов тип грамотност – умения за критично мислене, отговорно използване и разбиране на изкуствения интелект.

Етичните измерения на ИИ вече се разпознават в училищната среда, като темата надхвърля риска от преписване и включва дезинформация, deepfake съдържание, онлайн тормоз, защита на данните и влияние върху ученическото усилие.

Данните насочват вниманието към по-ясни писмени правила, процедури за реакция и разбираема комуникация към учениците и родителите, така че етичните очаквания да бъдат видими, последователни и приложими.

Според Доброслав Димитров само държавата може да разгърне в мащаб подобна цялостна стратегия за разумното ползване на изкуствен интелект. “И само бизнесът може да даде най-актуалната информация за това какво се случва на терена на изкуствения интелект, тъй като технологията се променя в рамките на месеци, а понякога и на седмици. Дори на технологичните хора им е трудно да следят всички промени, скоростта се ускорява и не трябва да подценяваме колко голяма е тази промяна. Това ще преобърне всяко работно място, което не е свързано с физически труд. В ИТ индустрията това вече се случи, ИТ индустрията е буквално с краката нагоре в момента, а ние сме канарчето в мината - ако сега това се случва при нас, ще се случи и във всички останали сектори съвсем скоро. Тук вече не става дума за умения по изкуствен интелект, а изкуственият интелект да стане базова грамотност. Без тази грамотност човек няма да има място в социалния, икономическия и професионалния живот”, предупреди Доброслав Димитров.

Изследването очертава конкретни насоки за системна подкрепа: изграждане на ясна национална рамка за използване на изкуствен интелект в образованието; осигуряване на безопасен и управляем достъп до технологии; въвеждане на училищни политики и процедури; практическа методическа подкрепа за учителите и целенасочена квалификация.

“Това изследване не показва просто, че изкуственият интелект вече присъства в българското училище. То показва, че системата навлиза в нов етап, в който спонтанната употреба трябва да бъде превърната в осъзната педагогическа практика. Големият въпрос вече не е дали ученици и учители ще използват изкуствен интелект, а как училището ще създаде ясни правила, смислени учебни задачи и среда, в която технологиите подкрепят ученето, без да изместват човешката връзка, критическото мислене и отговорността”, сподели д-р Лъчезар Африканов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ии им

    24 1 Отговор
    пише домашните а даскалите се правят на разсеяни

    Коментиран от #5

    14:59 03.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    22 2 Отговор
    Нормалните държави вече забраняват ИИ за учениците - нашите тъпагьози щели да го интегрират!

    95% си пишат домашните с ИИ вместо да учат бе ненормалници!
    Утре името си няма да могат да напишат тия "доктори" и "инженери"!!!

    15:04 03.07.2026

  • 3 В австралия има радио училища

    5 4 Отговор
    Уроците се водят по радиостанции подобно както беше по времето на ковид он лайн уроци

    Коментиран от #27

    15:05 03.07.2026

  • 4 очевидец

    7 2 Отговор
    Майка с деца ще получи 8 лева и благодарствено писмо.
    Началник в министерство 800 лв. и служебен iPhone 17 Pro Max.
    Най-накрая имаме правителство, което управлява държавата като студент с овърдрафт – харчи като луд, после се чуди защо банката блокира картата.
    Напред другари!

    15:16 03.07.2026

  • 5 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "ии им":

    Така е..... Учениците и студентите в масово ползват изкуствени интелект за сметка на естествения интелект, който го имат де.... Образованието в бг територията от 30 години е деградирал, сега са ИИ хептен ще цъфне и върже.....

    Коментиран от #13, #15

    15:20 03.07.2026

  • 6 Без име

    5 8 Отговор
    Втемето на учителската професия свършва. Слава Богу.

    15:21 03.07.2026

  • 7 Сикс севън

    12 0 Отговор
    Абитуриентите масово са неграмотни и боравят с речник от около хиляда думи, което е много ниско ниво на владеене на майчиния и лелиния език, а за резултатите по математика и природни науки, да не говорим.

    15:25 03.07.2026

  • 8 Али Баба

    13 0 Отговор
    Тази година резултатите от НВО за 7-ми и 10-ти клас са катастрофа! От внедряване и интегриране на изкуствен интелект младите хора ще загубят напълно естествения. Или това е целта, най-лесно се управляват немислещи поданици!

    15:26 03.07.2026

  • 9 Питане

    6 3 Отговор
    А в народното събрание кога ще почнат да го ползват, беки сътворят нещо смислено ???

    15:26 03.07.2026

  • 10 БеГемот

    10 0 Отговор
    И само 5% процента естествен....

    Коментиран от #12

    15:26 03.07.2026

  • 11 Уха

    3 2 Отговор
    То е като при жените като ме мой ги огрее естествен ползват изкуствен. Т.е. като мозъка ме работи се ползва ИИ

    15:30 03.07.2026

  • 12 КашаЛот

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "БеГемот":

    Не, просто 5% са от крайно бедни семейства, които не могат да си позволят да плащат за скъпи смартфони, лаптопи и домашен интернет.

    С други думи нивото е дебил на почти 100%.

    15:32 03.07.2026

  • 13 Факт е,

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    че и студентите от доста години вече ползват т.нар. ИИ да им изготвя всякакви курсови и дипломни работи. Почвам вече да се чудя дали не би било по-удачно, вместо да ходя при някое вчерашно докторче с диплома, изкарана през ИИ, директно да се обръщам към някой чат-бот.

    15:36 03.07.2026

  • 14 Простият

    6 0 Отговор
    Това че използват ИИ ясно, ама не разбрах по-умни ли стават или напротив затъпяват, щото то всъщност това е важното. Другото е плява - има ли/създадено ли е нещо ново то така или иначе ще се ползва по някакъв начин, ама язе съм прозд, кво разбирам от ИИ

    15:37 03.07.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    У нас пак нещо остава в главата, ама в западните университети излизат с бръмбари в главите. Там образованието не е с изпити, а се пишат есета по тема. Всички ползват изкуствен интелект и така завършват. Нищо чудно , че предимно в Китай се развиват технологиите и науката. На Запад са кухи в главите вече.

    15:38 03.07.2026

  • 16 Учител

    5 1 Отговор
    То аз за нищо не ставам само приспивам децата.. чатгпт преподава 100000 пъти по добре от мен!💀

    15:40 03.07.2026

  • 17 Сатана Z

    5 1 Отговор
    През 90те год.в образователната система на САШТ се въвеждат тестовете за определяне на знанията на ученици и студенти поради простата причина,че младите хора предимно цветните не успяват да се изразяват вербално на устен изпит както е прието до тогава.Тази система е толкова успешна,че завладява почти цял свят освен Китай ,Индия,Русия и др.

    15:41 03.07.2026

  • 18 Млад Лекар

    8 0 Отговор
    Като дойде пациент и му викам чай да питам бота кво ше каже

    15:41 03.07.2026

  • 19 Поръсен с джоджен

    5 0 Отговор
    Кой ще носи отговорност после за бълнуванията ?
    Аз лично ще търся отговорност към всеки, който използва АИ и се оправдава, че го е подвело. Ползвай го за инструмент, ако ти върши работа, ама ако направиш нещо ти си си виновен.

    15:42 03.07.2026

  • 20 Германец

    2 1 Отговор
    Предлагам да заменим бунгаретата с изкуствен интелект! Тъкмо да им се изчисти държавата малко

    15:42 03.07.2026

  • 21 Юрист

    3 1 Отговор
    Едно време копипействахме статии от гугъл

    15:44 03.07.2026

  • 22 Нексус

    11 0 Отговор
    Това е защото нямат естествен интелект тези дебили.
    90% от т.нар. ученици и студенти са за кофата.

    15:46 03.07.2026

  • 23 за какво им е интелект

    3 0 Отговор
    нали всички са олигарси и манекенки на издръжка при олигарсите а както всички знаят такива не работят нищо а само почивки бързи коли диаманти и олигархия?

    15:54 03.07.2026

  • 24 Пенчо

    2 0 Отговор
    Ако е вярно, значи със същия процент са и слабите работи! ИИ греши много!

    15:54 03.07.2026

  • 25 И Кат го Използват !

    3 0 Отговор
    До Къде Стигнаха ?

    Не могат Да покрият !

    Тестовете !

    Това Ли Стана ?

    Аз Кат не съм изучил всичко от Учебниците !

    Защо знам Кое къде да намеря !

    И Да си свърша Работата !

    Мога и да ти кажа Защо !

    Но ти имаш и Очила !

    И Пак !

    Неможеш !

    Да Видиш !

    Както Трябва !

    Кво Стана Ся ?

    16:00 03.07.2026

  • 26 Заради

    3 0 Отговор
    това ли учениците от година на година завръшват училище с все по малко знания!? От държава донор на "мозъци" се превръщаме в държава на простци...

    16:03 03.07.2026

  • 27 Спокойно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "В австралия има радио училища":

    можеш да заминеш за Австралия и децата Ти да учат по радиото...

    16:05 03.07.2026

  • 28 наблюдател

    2 0 Отговор
    Изследването е на БАСКОМ, което означава, че теглят чергата към себе си, а това изследване е абсолютен фарс. Учениците ползват изкуствения интелект изключително за антиучебни цели- т.е. за всичко друго. Поднасянето на готови знания не е обучение. От друга страна Министерство на образованието няма и бегла представа за нивото на обучение в училищата. Резултатите от т.н. "външно оценяване" масово се манипулират, чрез подсказване или "широко затворени очи" от наблюдаващите учители. Масово се натъквам на ученици от 7-8, дори от 10 клас (обикновено роми) , които не могат да умножават. Регионалните инспекторати не проверяват училищата относно знания (например - да дойте инспектора, пардон "експерта" по опр. предмет и в зависимост от достигнатия уч. материал да пусне лека контролна), а вместо това предупреждават училищата, кога ще дойдат на проверка и за този ден класът от 5-6 ученика се пълни на 20 посещаващи, а в останалото време се пишат мъртви души. Това е реалността и тя вече е норма в много от училищата в провинцията. Масовата неграмотност е една от най-големите язви на нашето общество и е крайно време да стане стратегически приоритет държавата. А статията и изследване като описаното по-горе само заблуждават министерството и обществото.

    16:09 03.07.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Скоро няма да могат да различат лявата от дясната си обувки без да ползват ИИ❗

    16:11 03.07.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Бъдещи лекари и инженери БЕЗ естествен интелект❗

    16:12 03.07.2026

  • 31 Останалите 5% имат естествен интелект

    2 1 Отговор
    И не им трябва искуствен!

    16:12 03.07.2026

  • 32 Дано не са

    2 0 Отговор
    Като тоа на снимката, веднага ще има проличи, че нямат естествен.

    16:12 03.07.2026

  • 33 наблюдател

    1 0 Отговор
    В мнение № 28 от бързане съм допуснал правописни грешки. Моля да не се вземат предвид.

    16:15 03.07.2026

  • 34 Деций

    2 0 Отговор
    Да,то това в интернет и гугъл не е от сега.Спираш му интеренет или тока е е пълно шимпанзе,нищо не знае и нищо не може.

    16:39 03.07.2026

  • 35 А учителите за какво са, аниматори

    2 0 Отговор
    Затова ли 94,7 % са толкова тъпи

    16:45 03.07.2026

  • 36 Те на са будители

    2 0 Отговор
    За какво са ни тогава тези близо 90 000 хиляди търтеи, учителите

    16:49 03.07.2026

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