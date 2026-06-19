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Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас (ОБНОВЕНА)

Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас (ОБНОВЕНА)

19 Юни, 2026 07:22 895 10

  • национално външно оценяване-
  • математика-
  • 7 и 10 клас-
  • ученици

Над 110 хиляди ученици от 7-и и 10-и клас се явяват днес на национално външно оценяване по математика

Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Над 110 хиляди ученици от 7-и и 10-и клас се явяват днес на национално външно оценяване по математика. Точно в 7:30 часа в МОН беше изтеглен вариант 1 за седмокласниците, информират от БНТ.

Изпитът за седмокласниците е разделен на две части, всяка с продължителност по 90 минути. Тази година той е по-дълъг с 15 минути. Вторият модул е по-труден и отсява учениците за математическите гимназии.

За десетокласниците времетраенето на изпита е 120 минути. И той също е удължен тази година, но с половин час и съдържа въпроси и по природни науки.

Началото за седмокласниците е в 9:00 часа, а за учениците от 10-ти клас от 8:00 часа. Всички трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, най-малко 30 минути преди началото на изпита и да представят документ за самоличност.


България
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    07:30 19.06.2026

  • 2 Анелия Андреева

    0 0 Отговор
    И аз ще се явявам на националното, външно оценяване по математика. Ще ми оценяват мозъчните способности.Дали знам,колко е 1+1? Дали е 2 или е 3? Ходят ми мравки по главата!

    07:33 19.06.2026

  • 3 Калия Неонова

    0 0 Отговор
    Нееее,просто вътрешното оценяване е,колко килограма сме.

    07:34 19.06.2026

  • 4 УЧИТЕЛСКАТА МАФИЯ

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    Тормози деца и родители с измислени матури.

    07:46 19.06.2026

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    дремем м иза НВО, учителите да му мислят като язлезнат резултатите

    07:47 19.06.2026

  • 6 изпита е лесен

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    вариант 1,подточка 3,алинея , код 17,параграф 37.Честито на потърпевшите!

    07:49 19.06.2026

  • 7 Айде

    3 0 Отговор
    Стига сте мъчили децата с тези бе, мислени матури и НВО. Няма да стават космонавти или ядрени физици! Трябва да имат избор, които иска да учи нещо специално като лекари например те да полагат такива изпити. А тези които искат да са ватмани да се освобождават (не, че подценявам работата на тези хора)

    08:12 19.06.2026

  • 8 Преливайте !

    1 0 Отговор
    От Пусто !

    В Прадно !

    И После !

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    08:20 19.06.2026

  • 9 Знанието е !

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  • 10 Освалдо Риос

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