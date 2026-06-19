Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас (ОБНОВЕНА)

Над 110 хиляди ученици от 7-и и 10-и клас се явяват днес на национално външно оценяване по математика. Точно в 7:30 часа в МОН беше изтеглен вариант 1 за седмокласниците, информират от БНТ.
Изпитът за седмокласниците е разделен на две части, всяка с продължителност по 90 минути. Тази година той е по-дълъг с 15 минути. Вторият модул е по-труден и отсява учениците за математическите гимназии.
За десетокласниците времетраенето на изпита е 120 минути. И той също е удължен тази година, но с половин час и съдържа въпроси и по природни науки.
Началото за седмокласниците е в 9:00 часа, а за учениците от 10-ти клас от 8:00 часа. Всички трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, най-малко 30 минути преди началото на изпита и да представят документ за самоличност.
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1 що за терминология
07:30 19.06.2026
2 Анелия Андреева
07:33 19.06.2026
3 Калия Неонова
07:34 19.06.2026
4 УЧИТЕЛСКАТА МАФИЯ
07:46 19.06.2026
5 ученик
07:47 19.06.2026
6 изпита е лесен
07:49 19.06.2026
7 Айде
08:12 19.06.2026
8 Преливайте !
В Прадно !
И После !
Чакайте !
Резултат !
08:20 19.06.2026
9 Знанието е !
Най-лесно !
А не да обърнеш !
Три пъти Кюмура !
За да Видиш !
Че там Няма нищо !
Освен Кюмур !
08:25 19.06.2026
10 Освалдо Риос
08:41 19.06.2026