Пожарът в района на Пирин е овладян

Овладян е пожарът в района на Национален парк „Пирин“ над село Илинденци. Цяла нощ екипи на пожарната са работили на място.
Огънят, който е на 2100 м надморска височина, по първоначална информация, е възникнал в следствие на мълния. Пожарникари от Сандански, Струмяни и Благоевград, служители на парк "Пирин“, както и екипи на Планинската спасителна служба, през целия ден вчера се бориха с изключително стръмния и трудно достъпен терен.
Направени са просеки, а хеликоптер доставя вода и техника на огнеборците.
Борбата за пълното потушаване на пламъците продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че той
09:48 01.08.2026