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Възрастен мъж изгоря жив в дома си

Възрастен мъж изгоря жив в дома си

1 Август, 2026 16:05 1 372 9

  • добруша-
  • пожар-
  • възрастен мъж

Бързата реакция на огнеборците спасила съседните имоти от пълно унищожение

Възрастен мъж изгоря жив в дома си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

74-годишен самотен мъж загина мъчително в огнен капан в собствения си дом във врачанското село Добруша. Огромни пламъци изпепелиха имота и вдигнаха на крак спешните служби в региона.

Огненият ад се разрази в ранните часове на деня. Сигнал за горящата къща е подаден на телефон 112 от съседи към 7 часа сутринта в петък, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Пожарникарите успели да овладеят стихията преди тя да се разпространи от вятъра и горещината и да погълне съседните къщи. Бързата реакция на огнеборците спасила съседните имоти от пълно унищожение.

След овладяването на стихията последвала най-страшната находка. При направения оглед в изпепеления имот е открит трупът на 74-годишния му собственик, който живеел сам в него, уточняват от МВР. Медици от извикания на мястото спешен екип само констатирали смъртта на дядото.

Тялото му е извозено за аутопсия. Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полюцай

    0 5 Отговор
    Самоубиство освен да е, няма друга логична причина.

    Коментиран от #2

    16:10 01.08.2026

  • 2 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Полюцай":

    Хората по селата нямат ел.уреди и готвят на печка на дърва, ама от къде гербаджийски тунеядец ще знае това.

    Коментиран от #7

    16:14 01.08.2026

  • 3 Присмехулник

    1 1 Отговор
    Маро, не уточняваш с какво е "извозено". Може би с прицеп?

    16:14 01.08.2026

  • 4 Роза

    8 1 Отговор
    Тежък е живота на самотните стари хора по селата!Много хора са застрашени от такъв ужасен край!

    16:38 01.08.2026

  • 5 Чапай

    1 0 Отговор
    Да се търсят роднините.

    16:46 01.08.2026

  • 6 Жителите на еспаня и франс

    2 1 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ...

    16:48 01.08.2026

  • 7 Перо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Сам си е драсна кибритя

    17:05 01.08.2026

  • 8 Е, не се знае,

    1 0 Отговор
    Дали, не е и убийство!?

    17:08 01.08.2026

  • 9 Нормално за

    1 1 Отговор
    Наследството от ГЕРБ и Промяната.Възрастните хора сами избират да се кремират от колкото да предпочитат алтернативната в някой старчески хоспис, където ще ги уморят от бой, унижения, гаври и системен тормоз, докато починат в мъки като бити улични поета в собствените си лай...ня

    17:10 01.08.2026

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