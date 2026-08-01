Възрастен мъж изгоря жив в дома си

74-годишен самотен мъж загина мъчително в огнен капан в собствения си дом във врачанското село Добруша. Огромни пламъци изпепелиха имота и вдигнаха на крак спешните служби в региона.
Огненият ад се разрази в ранните часове на деня. Сигнал за горящата къща е подаден на телефон 112 от съседи към 7 часа сутринта в петък, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Пожарникарите успели да овладеят стихията преди тя да се разпространи от вятъра и горещината и да погълне съседните къщи. Бързата реакция на огнеборците спасила съседните имоти от пълно унищожение.
След овладяването на стихията последвала най-страшната находка. При направения оглед в изпепеления имот е открит трупът на 74-годишния му собственик, който живеел сам в него, уточняват от МВР. Медици от извикания на мястото спешен екип само констатирали смъртта на дядото.
Тялото му е извозено за аутопсия. Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полюцай
Коментиран от #2
16:10 01.08.2026
2 Гост
До коментар #1 от "Полюцай":Хората по селата нямат ел.уреди и готвят на печка на дърва, ама от къде гербаджийски тунеядец ще знае това.
Коментиран от #7
16:14 01.08.2026
3 Присмехулник
16:14 01.08.2026
4 Роза
16:38 01.08.2026
5 Чапай
16:46 01.08.2026
6 Жителите на еспаня и франс
16:48 01.08.2026
7 Перо
До коментар #2 от "Гост":Сам си е драсна кибритя
17:05 01.08.2026
8 Е, не се знае,
17:08 01.08.2026
9 Нормално за
17:10 01.08.2026