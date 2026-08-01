Възрастен мъж изгоря жив в дома си

74-годишен самотен мъж загина мъчително в огнен капан в собствения си дом във врачанското село Добруша. Огромни пламъци изпепелиха имота и вдигнаха на крак спешните служби в региона.

Огненият ад се разрази в ранните часове на деня. Сигнал за горящата къща е подаден на телефон 112 от съседи към 7 часа сутринта в петък, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Пожарникарите успели да овладеят стихията преди тя да се разпространи от вятъра и горещината и да погълне съседните къщи. Бързата реакция на огнеборците спасила съседните имоти от пълно унищожение.

След овладяването на стихията последвала най-страшната находка. При направения оглед в изпепеления имот е открит трупът на 74-годишния му собственик, който живеел сам в него, уточняват от МВР. Медици от извикания на мястото спешен екип само констатирали смъртта на дядото.

Тялото му е извозено за аутопсия. Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.