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Демерджиев за напускането на Кандев: Каза,че иска да отиде в частния сектор и да си плати ипотеката

Демерджиев за напускането на Кандев: Каза,че иска да отиде в частния сектор и да си плати ипотеката

18 Юни, 2026 15:10 1 398 23

  • иван демерджиев-
  • георги кандев-
  • напускане-
  • частен сектор-
  • ипотека

"Питах го изрично дали има проблем с мен, той отговори, че работим добре. След 20 минути видях публикацията му и пак го извиках. Но видяхме, че той иска да се включи в един политически маратон. Правилно беше да го изговорим по друг начин", допълни вътрешният министър.

Демерджиев за напускането на Кандев: Каза,че иска да отиде в частния сектор и да си плати ипотеката - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пред "Дневен ред" вътрешният министър Иван Демерджиев разкри причината за напускането на Георги Кандев от системата на МВР и поста му главен секретар, съобщават от "Фокус". Според новият МВР шеф причините са икономически и политически, като не става въпрос за натиск.

"Когато си казал "А", трябва да кажеш и "Б". Ще разкажа, макар че не аз съм човекът, който трябва да обяснява вместо Георги Кандев. В 13 часа, час преди да наградим полицаите, които спасиха хората след катастрофата с "Калашниците", в един много неприятен и тежък момент, г-н Кандев само ми подаде папка, в която видях, че е оставка. Попитах го за причината, той смотолеви, че иска да отиде в частния сектор, да си плати ипотеката и така нататък", коментира Демерджиев.

"Питах го изрично дали има проблем с мен, той отговори, че работим добре. След 20 минути видях публикацията му и пак го извиках. Но видяхме, че той иска да се включи в един политически маратон. Правилно беше да го изговорим по друг начин", допълни вътрешният министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дерможджиеф

    2 8 Отговор
    си е де рмо

    15:14 18.06.2026

  • 2 Главния секретар

    26 2 Отговор
    Не се знае кой пълни главата на Кандев с тези глупости за вицепрезидент, но накрая нито вицепрезидент ще стане, а и си напусна службата, без никой да го гони. Хитрата сврака с двата крака.

    Коментиран от #20

    15:17 18.06.2026

  • 3 Иванчо Иванов

    17 2 Отговор
    Заради мераците на Мирчоолу,човека не издържа.И напусна.Безславно.Какво толкова.На кого не е ясно.

    15:17 18.06.2026

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор
    Никто, кроме нас

    15:17 18.06.2026

  • 5 Да,бе

    26 2 Отговор
    Интересно каква ипотека има мъЖагата,че с над 10 000евео заплата не може да я плаща,а и въобще как става кариерното израстване в МВР...Явно нещо дълбоко сбъркано има там,че един се беше снимал с пудела си и пачки пари.

    15:19 18.06.2026

  • 6 Няма

    14 0 Отговор
    новина. Какво ще прави Кандев не е проблем на обществото. Важното е какво прави и ще прави мургавият дебелчо

    15:21 18.06.2026

  • 7 в частния сектор и да си плати ипотеката

    25 3 Отговор
    хаха смешарки
    при тлъста мвр заплатка на такъв пост
    кой ще даде повече в частния сектор

    15:24 18.06.2026

  • 8 Красимир Петров

    19 4 Отговор
    Кондев е просто един фалшив герой

    15:24 18.06.2026

  • 9 От шарЕната крава

    22 2 Отговор
    Др-и-шл-ьо. Хората изплащат ипотеки със заплати 5-10 пъти по-малки от тази на главен секретар. Тоя да не е от шарЕната крава. телЕ?

    Коментиран от #11

    15:26 18.06.2026

  • 10 Защо

    5 12 Отговор
    си поканил човек, за когото казваш "смотолеви" за глав. сек? Кандев не трябваше да приема вашата "оферта", не сте съвместими за работа в екип. Отърва от него и си имаш "свой" глав. сек. Злословиш като глуповата тетка, не че и визуално не приличаш на такава. Излагаш се или де опитваш да скриеш нещо нелицеприятно. Все пак не той, а ти се заяви като точен с парите. Малко срам???

    15:32 18.06.2026

  • 11 Зеления

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "От шарЕната крава":

    4700 евро заплата има главния секретар, близо 10 000 лева.
    Отделно се начислява по 1 процент за всяка прослужена година, Кандев има минимум 20 год стаж

    Това че не може да си обслужва ипотеката са приказки от шипковия храст
    Накрая нито вицепрезидент ще стане нито кариера в МВР, едно нищо и то от лакомия

    15:38 18.06.2026

  • 12 Хаха

    10 2 Отговор
    При Костов имахме министър - 10 процента, при Радев имаме министър - Бях точен с парите.

    15:39 18.06.2026

  • 13 Кандев

    10 3 Отговор
    е само сурат но с меко дупе . За това избега кога усети дебелия , че треба да се бори с тея дето той ги пази до сега .

    15:42 18.06.2026

  • 14 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    Значи Кандев не е бил достоен за гл.секретар.

    15:48 18.06.2026

  • 15 Дои 11 Зеления

    7 1 Отговор
    Получава не един, а два процента за всяка прослужена година. Плюс бонуси на всеки три месеца.

    15:48 18.06.2026

  • 16 Направо се просълзих

    7 1 Отговор
    Заколил златната кокошка щото му трябвала перушина за подплънка на налъмите !

    15:55 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Човече,

    4 2 Отговор
    много се излагаш. Само копумпе може да казва, че е точен с парите. Кандев с право ти би шута. Браво!

    16:03 18.06.2026

  • 19 Верка

    3 1 Отговор
    Дремеджиев, отново е с точните съждения на министър, същите, като... бях точния човек с парите! Не министър, а просто... с месеци, години... същия!

    16:11 18.06.2026

  • 20 Милчо Лаков

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Главния секретар":

    Правят се на луди...От95год в полицията,първа категория,този е пенсионер отдавна.Взима си генералската пенсия,ще вземе и 20заплати(които са половината апартамент)а може да си хване и млада любовница.

    16:12 18.06.2026

  • 21 Фатима

    0 0 Отговор
    Много хора се увличат по това, какво получава?Важното е това, какво дава? Дори и като министър! От ясно, че по-ясно,
    нищо не дава, само получава! Четата на Рундьо и той самият, НЕ ДАВАТ! САМО ПОЛУЧАВАТ!

    16:17 18.06.2026

  • 22 ЕЙ ,АМА

    5 0 Отговор
    С КАКВИ ГЛУПОСТИ СЕ ЗАНИМАВАТЕ,А НИЕ ЧАКАМЕ ДА ВИДИМ ШОПАРИТЕ В ПАНДЕЛАТА.

    16:23 18.06.2026

  • 23 ООрана държава

    2 1 Отговор
    В частния сектор на шиши ли?

    16:26 18.06.2026

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