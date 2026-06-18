Демерджиев за напускането на Кандев: Каза,че иска да отиде в частния сектор и да си плати ипотеката

Пред "Дневен ред" вътрешният министър Иван Демерджиев разкри причината за напускането на Георги Кандев от системата на МВР и поста му главен секретар, съобщават от "Фокус". Според новият МВР шеф причините са икономически и политически, като не става въпрос за натиск.
"Когато си казал "А", трябва да кажеш и "Б". Ще разкажа, макар че не аз съм човекът, който трябва да обяснява вместо Георги Кандев. В 13 часа, час преди да наградим полицаите, които спасиха хората след катастрофата с "Калашниците", в един много неприятен и тежък момент, г-н Кандев само ми подаде папка, в която видях, че е оставка. Попитах го за причината, той смотолеви, че иска да отиде в частния сектор, да си плати ипотеката и така нататък", коментира Демерджиев.
"Питах го изрично дали има проблем с мен, той отговори, че работим добре. След 20 минути видях публикацията му и пак го извиках. Но видяхме, че той иска да се включи в един политически маратон. Правилно беше да го изговорим по друг начин", допълни вътрешният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дерможджиеф
15:14 18.06.2026
2 Главния секретар
Коментиран от #20
15:17 18.06.2026
3 Иванчо Иванов
15:17 18.06.2026
4 честен ционист
15:17 18.06.2026
5 Да,бе
15:19 18.06.2026
6 Няма
15:21 18.06.2026
7 в частния сектор и да си плати ипотеката
при тлъста мвр заплатка на такъв пост
кой ще даде повече в частния сектор
15:24 18.06.2026
8 Красимир Петров
15:24 18.06.2026
9 От шарЕната крава
Коментиран от #11
15:26 18.06.2026
10 Защо
15:32 18.06.2026
11 Зеления
До коментар #9 от "От шарЕната крава":4700 евро заплата има главния секретар, близо 10 000 лева.
Отделно се начислява по 1 процент за всяка прослужена година, Кандев има минимум 20 год стаж
Това че не може да си обслужва ипотеката са приказки от шипковия храст
Накрая нито вицепрезидент ще стане нито кариера в МВР, едно нищо и то от лакомия
15:38 18.06.2026
12 Хаха
15:39 18.06.2026
13 Кандев
15:42 18.06.2026
14 Хасковски каунь
15:48 18.06.2026
15 Дои 11 Зеления
15:48 18.06.2026
16 Направо се просълзих
15:55 18.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Човече,
16:03 18.06.2026
19 Верка
16:11 18.06.2026
20 Милчо Лаков
До коментар #2 от "Главния секретар":Правят се на луди...От95год в полицията,първа категория,този е пенсионер отдавна.Взима си генералската пенсия,ще вземе и 20заплати(които са половината апартамент)а може да си хване и млада любовница.
16:12 18.06.2026
21 Фатима
нищо не дава, само получава! Четата на Рундьо и той самият, НЕ ДАВАТ! САМО ПОЛУЧАВАТ!
16:17 18.06.2026
22 ЕЙ ,АМА
16:23 18.06.2026
23 ООрана държава
16:26 18.06.2026