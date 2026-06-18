Демерджиев за напускането на Кандев: Каза,че иска да отиде в частния сектор и да си плати ипотеката

Пред "Дневен ред" вътрешният министър Иван Демерджиев разкри причината за напускането на Георги Кандев от системата на МВР и поста му главен секретар, съобщават от "Фокус". Според новият МВР шеф причините са икономически и политически, като не става въпрос за натиск.

"Когато си казал "А", трябва да кажеш и "Б". Ще разкажа, макар че не аз съм човекът, който трябва да обяснява вместо Георги Кандев. В 13 часа, час преди да наградим полицаите, които спасиха хората след катастрофата с "Калашниците", в един много неприятен и тежък момент, г-н Кандев само ми подаде папка, в която видях, че е оставка. Попитах го за причината, той смотолеви, че иска да отиде в частния сектор, да си плати ипотеката и така нататък", коментира Демерджиев.

"Питах го изрично дали има проблем с мен, той отговори, че работим добре. След 20 минути видях публикацията му и пак го извиках. Но видяхме, че той иска да се включи в един политически маратон. Правилно беше да го изговорим по друг начин", допълни вътрешният министър.