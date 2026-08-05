BG автомобилен гений: Полицията в Пловдив спря самоделно возило, сглобено с дунапрен и изолибанд

Мъж беше задържан в пловдивския квартал „Тракия“, след като се опита да избяга от полицейска проверка със самоделно електрическо превозно средство. Случаят се разиграл по време на автопатрул в района, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Возилото се оказало изградено от метална рамка и компоненти от електрически тротинетки. Вместо стандартна седалка е монтирана импровизирана такава от парчета дунапрен, закрепен с изолирбанд. Возилото е с открити кабели, кормило и четири малки електрически колела. То наподобява смесица между картинг количка, електрическа тротинетка и домашно сглобено бъги.

Униформените забелязали нестандартното возило да се движи с висока скорост по велосипедна алея край един от оживените булеварди в квартала. Когато подали сигнал за спиране, водачът не се подчинил и вместо това ускорил, продължавайки по алеята покрай бул. „Асеновградско шосе“.

При опита си да се измъкне мъжът пресякъл пътното платно и навлязъл в междублоковите пространства, където се надявал да избегне полицейската проверка. След преследване служителите на реда успели да го блокират и задържат. Самоделното електрическо превозно средство е иззето, а по случая е образувано бързо производство.