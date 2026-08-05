BG автомобилен гений: Полицията в Пловдив спря самоделно возило, сглобено с дунапрен и изолибанд

Мъж беше задържан в пловдивския квартал „Тракия“, след като се опита да избяга от полицейска проверка със самоделно електрическо превозно средство. Случаят се разиграл по време на автопатрул в района, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Возилото се оказало изградено от метална рамка и компоненти от електрически тротинетки. Вместо стандартна седалка е монтирана импровизирана такава от парчета дунапрен, закрепен с изолирбанд. Возилото е с открити кабели, кормило и четири малки електрически колела. То наподобява смесица между картинг количка, електрическа тротинетка и домашно сглобено бъги.
Униформените забелязали нестандартното возило да се движи с висока скорост по велосипедна алея край един от оживените булеварди в квартала. Когато подали сигнал за спиране, водачът не се подчинил и вместо това ускорил, продължавайки по алеята покрай бул. „Асеновградско шосе“.
При опита си да се измъкне мъжът пресякъл пътното платно и навлязъл в междублоковите пространства, където се надявал да избегне полицейската проверка. След преследване служителите на реда успели да го блокират и задържат. Самоделното електрическо превозно средство е иззето, а по случая е образувано бързо производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами Какво Да Прави Човека ?
18:16 05.08.2026
2 Това Е Част !
Космически Разработки !
На Румен Радев !
18:19 05.08.2026
3 МП4
Коментиран от #16
18:22 05.08.2026
4 Маро
18:24 05.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Горски
18:30 05.08.2026
7 Какъв
18:30 05.08.2026
8 Сила
18:39 05.08.2026
9 Срамота
18:39 05.08.2026
10 Мнение
До коментар #5 от "Чушкопек":НЕ ПОЗНА!
НАЙ-НЕВЕРОЯТНОТО "ИЗОБРЕТЕНИЕ" НА БГ ДЕБИЛЪТ Е ФЕРМАТА ЗА ТРОЛОВЕ, ЕКСПЕРТИ, ПОЛИТОЛОЗИ, ЖУРНАЛИСТИ И ПОЛИТИЦИ, КОИТО ОЧЕВАДНО ЗА ВСИЧКИ НИ, ЗАКРИВАТ БЪЛГАРИЯ, НО НА ПУБЛИКАТА ОБЯСНЯВАТ НЕЩО ЗА НЕКЪВ "КЛУБ НА БОГАТИТЕ"!
ОСНОВАТА НА ТОВА "ИЗОБРЕТЕНИЕ", Е ЧЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ОТРПКИ СА СИ ПОВЯРВАЛИ, ЧЕ ПРОДАЖНОТО ИМ И ПРЕСТЪПНО ДЪРЖАНИЕ, ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧНО!
ДА ,АМА НЕ СА ПОЗНАЛИ!
РАНО ИЛИ КЪСНО ВЪЗМЕЗДИЕТО ИДЕ!
18:43 05.08.2026
11 БРАВО
18:44 05.08.2026
12 Васил
18:45 05.08.2026
13 Велик е българският
18:55 05.08.2026
14 туй нящо е камион
човека е истински инженер и творец
евала на този човек
18:56 05.08.2026
15 Евала
18:57 05.08.2026
16 превишени права на кукитеБОКЛУЦИТЕ
До коментар #3 от "МП4":полицайте са крадци защо и със какво право отнемат на човека помощната количка?
утре така ще ви отнемат и чантата и няма на кого да се оплачите
18:57 05.08.2026