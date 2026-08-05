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BG автомобилен гений: Полицията в Пловдив спря самоделно возило, сглобено с дунапрен и изолибанд

BG автомобилен гений: Полицията в Пловдив спря самоделно возило, сглобено с дунапрен и изолибанд

5 Август, 2026 18:14 1 019 16

  • полиция-
  • пловдив-
  • самоделно бъги

Униформените забелязали нестандартното возило да се движи с висока скорост по велосипедна алея край един от оживените булеварди в

BG автомобилен гений: Полицията в Пловдив спря самоделно возило, сглобено с дунапрен и изолибанд - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж беше задържан в пловдивския квартал „Тракия“, след като се опита да избяга от полицейска проверка със самоделно електрическо превозно средство. Случаят се разиграл по време на автопатрул в района, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Возилото се оказало изградено от метална рамка и компоненти от електрически тротинетки. Вместо стандартна седалка е монтирана импровизирана такава от парчета дунапрен, закрепен с изолирбанд. Возилото е с открити кабели, кормило и четири малки електрически колела. То наподобява смесица между картинг количка, електрическа тротинетка и домашно сглобено бъги.

Униформените забелязали нестандартното возило да се движи с висока скорост по велосипедна алея край един от оживените булеварди в квартала. Когато подали сигнал за спиране, водачът не се подчинил и вместо това ускорил, продължавайки по алеята покрай бул. „Асеновградско шосе“.

При опита си да се измъкне мъжът пресякъл пътното платно и навлязъл в междублоковите пространства, където се надявал да избегне полицейската проверка. След преследване служителите на реда успели да го блокират и задържат. Самоделното електрическо превозно средство е иззето, а по случая е образувано бързо производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами Какво Да Прави Човека ?

    23 2 Отговор
    Обрахте Го До Шушка !

    18:16 05.08.2026

  • 2 Това Е Част !

    18 7 Отговор
    От Високотехнологичните !

    Космически Разработки !

    На Румен Радев !

    18:19 05.08.2026

  • 3 МП4

    21 2 Отговор
    И защо го взимате , като не е двг. с вътрешно горене и неподлежи на рег... Защото сте комплексирани душици , които завиждат. Човека няма пари и нещо с ум и малко техника създава а вие ушеви мрди го обирате мома ви изсипана :)

    Коментиран от #16

    18:22 05.08.2026

  • 4 Маро

    5 0 Отговор
    Изоли РРРР банд

    18:24 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    4 0 Отговор
    Машала аш колсун.

    18:30 05.08.2026

  • 7 Какъв

    2 6 Отговор
    Самоук иновативен джендъp 😂

    18:30 05.08.2026

  • 8 Сила

    5 0 Отговор
    "Лудия Макс" , БГ римейк ....

    18:39 05.08.2026

  • 9 Срамота

    2 3 Отговор
    Засрамете се бе ,какво лошо е сторил .....Радев,Радеееев,толкова разчитахме на теб Радев.....Както приШишо и Тулупа ,продължавате издевателствата на обикновените бедни хора

    18:39 05.08.2026

  • 10 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Чушкопек":

    НЕ ПОЗНА!

    НАЙ-НЕВЕРОЯТНОТО "ИЗОБРЕТЕНИЕ" НА БГ ДЕБИЛЪТ Е ФЕРМАТА ЗА ТРОЛОВЕ, ЕКСПЕРТИ, ПОЛИТОЛОЗИ, ЖУРНАЛИСТИ И ПОЛИТИЦИ, КОИТО ОЧЕВАДНО ЗА ВСИЧКИ НИ, ЗАКРИВАТ БЪЛГАРИЯ, НО НА ПУБЛИКАТА ОБЯСНЯВАТ НЕЩО ЗА НЕКЪВ "КЛУБ НА БОГАТИТЕ"!

    ОСНОВАТА НА ТОВА "ИЗОБРЕТЕНИЕ", Е ЧЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ОТРПКИ СА СИ ПОВЯРВАЛИ, ЧЕ ПРОДАЖНОТО ИМ И ПРЕСТЪПНО ДЪРЖАНИЕ, ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧНО!
    ДА ,АМА НЕ СА ПОЗНАЛИ!
    РАНО ИЛИ КЪСНО ВЪЗМЕЗДИЕТО ИДЕ!

    18:43 05.08.2026

  • 11 БРАВО

    3 1 Отговор
    Дайте повече снимки, да разгледаме конструкцията.Изглежда интересно. Браво на човека. За еничарите и ясно, да ги дават за лекарства парите, дето скубят от хората.

    18:44 05.08.2026

  • 12 Васил

    0 0 Отговор
    Как ще ни стигнат Китайците като видят това чудо на технологията.

    18:45 05.08.2026

  • 13 Велик е българският

    1 0 Отговор
    гений. Сега и с Космодрума в Доброславци "Радев" и направо ще отхвърчим

    18:55 05.08.2026

  • 14 туй нящо е камион

    0 0 Отговор
    вземете този човек да ви сглоби кола!!!! че тук третополовите кола няма да могат да ви сглобят

    човека е истински инженер и творец

    евала на този човек

    18:56 05.08.2026

  • 15 Евала

    0 0 Отговор
    Много е яко

    18:57 05.08.2026

  • 16 превишени права на кукитеБОКЛУЦИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "МП4":

    полицайте са крадци защо и със какво право отнемат на човека помощната количка?

    утре така ще ви отнемат и чантата и няма на кого да се оплачите

    18:57 05.08.2026

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