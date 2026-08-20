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Габриела Руменова: Заведенията с две и повече звезди са длъжни да поддържат ПОС терминали

Габриела Руменова: Заведенията с две и повече звезди са длъжни да поддържат ПОС терминали

20 Август, 2026 07:41 873 13

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  • черноморие

При покупка на храни от павилиони обърнете внимание за какъв грамаж се отнася обявената цена

Габриела Руменова: Заведенията с две и повече звезди са длъжни да поддържат ПОС терминали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заведенията за хранене и развлечения, категоризирани с две и повече звезди, са длъжни да поддържат ПОС терминали в обектите си, припомни по телевизия Bulgaria ON AIR основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

Това е регламентирано в Закона за туризма, като разпоредбата действа от 1 март 2024 г.

За останалите търговски обекти обаче няма задължение да осигуряват безкасови плащания.

“Ако търговците в магазините поставят изискване клиентите им да пазаруват над определена сума, за да платят с карта, това не е нарушение на императивна разпоредба на законодателството.

Такава практика обаче не е коректна спрямо потребителите от гледна точка на това, че ако не е предоставена предварително такава информация, потребителят стига до касата и разбира това условие в момента, в който е взел стоките – те са негови в съзнанието му, и трябва да вземе бързо решение дали ще ги купи или ще ги остави, след като вече и е загубил време да се реди на опашката.”, коментира Руменова.

Тя изрази становище, че на видно място в обекта, още при влизане потребителят трябва да може да види, че има такова ограничение. В противен случай клиентетът може в последния момент да добави иначе непредвиден за покупка продукт, за да достигне минималната сума за плащане с карта. Или да се окаже, че само си е загубил времето в чакане, ще остави всички продукти и ще си тръгне.

В студиото на „България сутрин“ Габриела Руменова обърна внимание и на това, че в павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама, съгласно изискванията на закона. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията не трябва да пропускат да вземат предвид това обстоятелство, за да не останат неприятно изненадани от крайната сума.

Така, например предлаганите ястия като пълнена чушка, славянски гювеч, пържени тиквички, запеканка и др. с цени 1,30-1,40 евро за 100 грама, в размера на ресторантьорска порция ще струват около 4 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле...

    7 0 Отговор
    А тази е длъжна да поддържа торба на разположение. За главата.

    07:43 20.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БАНКИТЕ ПРИБИРАТ 3% ОТ ВСЯКО ПЛАЩАНЕ

    6 5 Отговор
    Това е най-големия проблем на малките обески с ПОС терминал. Нека тези 3% да са за сметка на банките и всичко ще се оправи.

    Коментиран от #12, #13

    07:47 20.08.2026

  • 4 1489

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Плащането в брой да се впише в Конституцията, както го направиха 9 държави от ЕС и Швейцария!

    07:48 20.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 е ми

    8 0 Отговор
    То и в София половината заведения все още са в 18ти век и не работят с ПОС терминали. Някой под предлог, че бил счупен. И така 3 месеца.

    07:59 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    5 0 Отговор
    ТАЗИ, КАКВИ ГИ ПРИКАЗВА? МАСОВО ВСЕ ОЩЕ НЕ ИЗДАВАТ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ?????? КЪДЕ СПЯТ ОТ БАБХ, НАЛИ ЩЯХА ДА НАЛАГАТ САНКЦИИ ,ИЛИ ЗА " НАШИТЕ " ОЩЕ ВЪРВИ ИЗЧАКВАНЕТО ,НО ДО КОГА, КОГАТО ПРИКЛЮЧИ СЕЗОНА ЛИ? 🤔

    08:09 20.08.2026

  • 9 глоги

    3 1 Отговор
    основателКАТА на он-лайн платформата “Ние, потребителите” - Габриела Руменова.

    08:11 20.08.2026

  • 10 Алибегов

    3 0 Отговор
    За да стане това, ще направим таратор 15 евро!

    08:16 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аре бе!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "БАНКИТЕ ПРИБИРАТ 3% ОТ ВСЯКО ПЛАЩАНЕ":

    Че малко сте надули цените, а? Да ви приседне дано!

    08:33 20.08.2026

  • 13 Я пак

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "БАНКИТЕ ПРИБИРАТ 3% ОТ ВСЯКО ПЛАЩАНЕ":

    ПроКредит Банк публикува доста ясно ценообразуване. За физически POS при оборот до 3 000 лв. месечно таксата е 0,60% за карти на физически лица, издадени в ЕИП, 1,80% за карти на юридически лица в ЕИП и 1,90% за карти извън ЕИП. При по-висок оборот процентът за физически лица пада до 0,50%, а над 20 000 лв. — до 0,40%.

    08:38 20.08.2026

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