Габриела Руменова: Заведенията с две и повече звезди са длъжни да поддържат ПОС терминали

Заведенията за хранене и развлечения, категоризирани с две и повече звезди, са длъжни да поддържат ПОС терминали в обектите си, припомни по телевизия Bulgaria ON AIR основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

Това е регламентирано в Закона за туризма, като разпоредбата действа от 1 март 2024 г.

За останалите търговски обекти обаче няма задължение да осигуряват безкасови плащания.

“Ако търговците в магазините поставят изискване клиентите им да пазаруват над определена сума, за да платят с карта, това не е нарушение на императивна разпоредба на законодателството.

Такава практика обаче не е коректна спрямо потребителите от гледна точка на това, че ако не е предоставена предварително такава информация, потребителят стига до касата и разбира това условие в момента, в който е взел стоките – те са негови в съзнанието му, и трябва да вземе бързо решение дали ще ги купи или ще ги остави, след като вече и е загубил време да се реди на опашката.”, коментира Руменова.

Тя изрази становище, че на видно място в обекта, още при влизане потребителят трябва да може да види, че има такова ограничение. В противен случай клиентетът може в последния момент да добави иначе непредвиден за покупка продукт, за да достигне минималната сума за плащане с карта. Или да се окаже, че само си е загубил времето в чакане, ще остави всички продукти и ще си тръгне.

В студиото на „България сутрин“ Габриела Руменова обърна внимание и на това, че в павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама, съгласно изискванията на закона. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията не трябва да пропускат да вземат предвид това обстоятелство, за да не останат неприятно изненадани от крайната сума.

Така, например предлаганите ястия като пълнена чушка, славянски гювеч, пържени тиквички, запеканка и др. с цени 1,30-1,40 евро за 100 грама, в размера на ресторантьорска порция ще струват около 4 евро.