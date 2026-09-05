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ООН преначертава земната карта? БГ експерт успокои

ООН преначертава земната карта? БГ експерт успокои

5 Септември, 2026 13:53, обновена 5 Септември, 2026 14:00 1 311 13

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Валентин Йовев пред ФАКТИ: Промяната не засяга самолетите и БГС2005

ООН преначертава земната карта? БГ експерт успокои - 1
Валентин Йовев, Снимка: МЕ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният 5 септември донесе сериозен отзвук в геополитическите и научните среди. Общото събрание на ООН прие спорна резолюция за "преначертаване" на земната карта. Проектът цели да замени традиционната 500-годишна цилиндрична проекция на Меркатор с нова, показваща реалните размери на Африка. Казусът предизвика скандал, тъй като САЩ гласуваха против, определяйки дебата като "картографски колониализъм" и опит за политически репарации. Други шест държави се въздаржаха.

За коментар по горещата тема потърсихме българския геодезист инж. Валентин Йовев — бивш директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и бивш заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

"В ООН явно с нещо трябва да се забавляват"

Пред медията ни експертът внесе яснота и успокои българската общественост относно практическото приложение на новите карти.

"Тази карта е спонсорирана от държавата Того и никой никого не задължава с нищо, но в ООН явно с нещо трябва да се забавляват. Приетото в ООН вероятно важи само за Африка и не задължава никоя държава. Пилотите също не трябва да се притеснват, това не променя по никакъв начин и навигацията на самолетите", категоричен бе Йовев.

Какво се случва с Българската геодезическа система?

Относно това дали новата резолюция влияе на българското картографиране, инж. Йовев подчерта автономията и сигурността на родните стандарти.

"Българската геодезическа система БГС2005 използва същата цилиндрична проекция като стандартните GPS устройства и уеб картите, но има специфични различия в мащаба и параметрите спрямо световните стандарти. Ние въобще не сме я подлагали на гласуване в ООН. Имаме си програма за трансформация и това е напълно достатъчно", уточни бившият зам.-министър на МРРБ.

Предистория на картографския скандал в ООН

Резолюцията, озаглавена "Да поправим картата", бе прокарана от Того от името на Африканската група и събра подкрепата на 164 държави. Новият модел залага на проекцията "Равнопоставена Земя" (Equal Earth), където териториите близо до Екватора изглеждат в реален мащаб. Досегашният стандарт на Меркатор от 1569 г. визуално уголемяваше северните страни и смаляваше Африка. Новият стандарт обаче има предимно препоръчителен и образователен характер за отделните държави.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    10 4 Отговор
    украйна там ли ще е
    а макето
    а тайван

    14:02 05.09.2026

  • 2 ......-

    10 1 Отговор
    ООН отдавна е кра.варска креатура и е за разпускане.

    14:02 05.09.2026

  • 3 Ха,ха

    8 0 Отговор
    Сега нарисувайте и един нов континент,нова земя със злато и петрол, диаманти и незнам си кво в тихия океан 😂🤣🤣

    14:04 05.09.2026

  • 4 Астронавт

    8 3 Отговор
    Май ще излезне вярно твърдението, че Земята е плоска!

    14:06 05.09.2026

  • 5 Сатана Z

    8 3 Отговор
    По този начин ООН доказва,че Земята е плоска

    14:06 05.09.2026

  • 6 Пич

    6 1 Отговор
    Тъп, та не знае какво говори, и му лесно!!!

    14:07 05.09.2026

  • 7 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Па немат ли некой дрон да видат къде, куйо, кво, що?

    14:10 05.09.2026

  • 8 Китай са си точни май

    5 1 Отговор
    Да не намалите САЩ или Русия,на картите са по големи от Африка.

    Коментиран от #11

    14:15 05.09.2026

  • 9 Смях

    0 4 Отговор
    Голям смях😂🤣🤣 Китай се оказа колкото Русийката😂😂

    14:32 05.09.2026

  • 10 Леле-леле 😃

    4 0 Отговор
    По африканското картографиране , за повечето европейски държави не може да се изпише името върху петънцето им на картата . Само с цифрички и легенда с пояснения .

    14:45 05.09.2026

  • 11 Един от полуостровите

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Китай са си точни май":

    Руснаците са широки души и въобще не ги брИга, че щяло да изглеждат по-малки. СкимтряТ САЩ щото са комплексари. А от новата проекция е видно ,че Европа е един.от полуОстровите на Азия като Индустан, Индокитай...

    14:48 05.09.2026

  • 12 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Па после размера нямал значение😂😂

    15:01 05.09.2026

  • 13 бушприт

    1 1 Отговор
    Ще преначертае ли ООН земната карта?

    15:19 05.09.2026

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