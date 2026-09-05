ООН преначертава земната карта? БГ експерт успокои

Днешният 5 септември донесе сериозен отзвук в геополитическите и научните среди. Общото събрание на ООН прие спорна резолюция за "преначертаване" на земната карта. Проектът цели да замени традиционната 500-годишна цилиндрична проекция на Меркатор с нова, показваща реалните размери на Африка. Казусът предизвика скандал, тъй като САЩ гласуваха против, определяйки дебата като "картографски колониализъм" и опит за политически репарации. Други шест държави се въздаржаха.

За коментар по горещата тема потърсихме българския геодезист инж. Валентин Йовев — бивш директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и бивш заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

"В ООН явно с нещо трябва да се забавляват"

Пред медията ни експертът внесе яснота и успокои българската общественост относно практическото приложение на новите карти.

"Тази карта е спонсорирана от държавата Того и никой никого не задължава с нищо, но в ООН явно с нещо трябва да се забавляват. Приетото в ООН вероятно важи само за Африка и не задължава никоя държава. Пилотите също не трябва да се притеснват, това не променя по никакъв начин и навигацията на самолетите", категоричен бе Йовев.

Какво се случва с Българската геодезическа система?

Относно това дали новата резолюция влияе на българското картографиране, инж. Йовев подчерта автономията и сигурността на родните стандарти.

"Българската геодезическа система БГС2005 използва същата цилиндрична проекция като стандартните GPS устройства и уеб картите, но има специфични различия в мащаба и параметрите спрямо световните стандарти. Ние въобще не сме я подлагали на гласуване в ООН. Имаме си програма за трансформация и това е напълно достатъчно", уточни бившият зам.-министър на МРРБ.

Предистория на картографския скандал в ООН

Резолюцията, озаглавена "Да поправим картата", бе прокарана от Того от името на Африканската група и събра подкрепата на 164 държави. Новият модел залага на проекцията "Равнопоставена Земя" (Equal Earth), където териториите близо до Екватора изглеждат в реален мащаб. Досегашният стандарт на Меркатор от 1569 г. визуално уголемяваше северните страни и смаляваше Африка. Новият стандарт обаче има предимно препоръчителен и образователен характер за отделните държави.