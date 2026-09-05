ООН преначертава земната карта? БГ експерт успокои

Днешният 5 септември донесе сериозен отзвук в геополитическите и научните среди. Общото събрание на ООН прие спорна резолюция за "преначертаване" на земната карта. Проектът цели да замени традиционната 500-годишна цилиндрична проекция на Меркатор с нова, показваща реалните размери на Африка. Казусът предизвика скандал, тъй като САЩ гласуваха против, определяйки дебата като "картографски колониализъм" и опит за политически репарации. Други шест държави се въздаржаха.
За коментар по горещата тема потърсихме българския геодезист инж. Валентин Йовев — бивш директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и бивш заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
"В ООН явно с нещо трябва да се забавляват"
Пред медията ни експертът внесе яснота и успокои българската общественост относно практическото приложение на новите карти.
"Тази карта е спонсорирана от държавата Того и никой никого не задължава с нищо, но в ООН явно с нещо трябва да се забавляват. Приетото в ООН вероятно важи само за Африка и не задължава никоя държава. Пилотите също не трябва да се притеснват, това не променя по никакъв начин и навигацията на самолетите", категоричен бе Йовев.
Какво се случва с Българската геодезическа система?
Относно това дали новата резолюция влияе на българското картографиране, инж. Йовев подчерта автономията и сигурността на родните стандарти.
"Българската геодезическа система БГС2005 използва същата цилиндрична проекция като стандартните GPS устройства и уеб картите, но има специфични различия в мащаба и параметрите спрямо световните стандарти. Ние въобще не сме я подлагали на гласуване в ООН. Имаме си програма за трансформация и това е напълно достатъчно", уточни бившият зам.-министър на МРРБ.
Предистория на картографския скандал в ООН
Резолюцията, озаглавена "Да поправим картата", бе прокарана от Того от името на Африканската група и събра подкрепата на 164 държави. Новият модел залага на проекцията "Равнопоставена Земя" (Equal Earth), където териториите близо до Екватора изглеждат в реален мащаб. Досегашният стандарт на Меркатор от 1569 г. визуално уголемяваше северните страни и смаляваше Африка. Новият стандарт обаче има предимно препоръчителен и образователен характер за отделните държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
а макето
а тайван
14:02 05.09.2026
2 ......-
14:02 05.09.2026
3 Ха,ха
14:04 05.09.2026
4 Астронавт
14:06 05.09.2026
5 Сатана Z
14:06 05.09.2026
6 Пич
14:07 05.09.2026
7 Пустиня(к)
14:10 05.09.2026
8 Китай са си точни май
Коментиран от #11
14:15 05.09.2026
9 Смях
14:32 05.09.2026
10 Леле-леле 😃
14:45 05.09.2026
11 Един от полуостровите
До коментар #8 от "Китай са си точни май":Руснаците са широки души и въобще не ги брИга, че щяло да изглеждат по-малки. СкимтряТ САЩ щото са комплексари. А от новата проекция е видно ,че Европа е един.от полуОстровите на Азия като Индустан, Индокитай...
14:48 05.09.2026
12 Ха,ха
15:01 05.09.2026
13 бушприт
15:19 05.09.2026