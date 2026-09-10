Министър Пеев възложи на новото ръководство на „Български пощи“ ЕАД да изработи реалистична програма за стабилизация на дружеството

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министърът Анна Натова се срещнаха със Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД и с представители на синдикатите, за да обсъдят стъпките по преструктурирането на дружеството.
Министър Пеев поиска от ръководството да изработи реалистична програма за стабилизация на пощите, която да отчита всички фактори и да може да се реализира в следващите 1-2 години. „Не очаквам бързо решение на проблемите. Целта е да се нормализира работата на пощите. Предложените мерки, които имат съответните финансови измерения, да доведат до ползи за „Български пощи“. Въвеждането на новите технологии трябва да бъде в баланс с възможностите, като условията на труд и заплащането са част от него“, призова той.
Министърът очаква ръководството на дружеството да изработи и програма за управление на имотите, анализ и предложения за генериране на приходи. Той призова новото ръководство и синдикатите да работят в пълна прозрачност и открит диалог, като изрази готовност за провеждане на редовни срещи за обсъждане на проблемите и предизвикателствата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви
Коментиран от #10
14:25 10.09.2026
2 604
14:29 10.09.2026
3 С Тоя Гьон Сурат !
На МУК !
14:33 10.09.2026
4 Министър
14:36 10.09.2026
5 Този министър
14:41 10.09.2026
6 Въй
14:42 10.09.2026
7 въпросче
14:46 10.09.2026
8 Новият шев
1. Заплата на шефа: 10 000 евро
2. Бонус към нея: 5000 евро
3. Останалото ще го водим как ще стане.
14:47 10.09.2026
9 Закривай!
14:52 10.09.2026
10 Проста програма
До коментар #1 от "Какви":Първо, забрани интернет.!
Второ, забрани Спиди!
Забрани Мъск!
14:53 10.09.2026