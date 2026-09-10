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Министър Пеев възложи на новото ръководство на „Български пощи“ ЕАД да изработи реалистична програма за стабилизация на дружеството

Министър Пеев възложи на новото ръководство на „Български пощи“ ЕАД да изработи реалистична програма за стабилизация на дружеството

10 Септември, 2026 14:23 496 10

  • български пощи еад-
  • георги пеев-
  • мтс

Той призова новото ръководство и синдикатите да работят в пълна прозрачност и открит диалог

Министър Пеев възложи на новото ръководство на „Български пощи“ ЕАД да изработи реалистична програма за стабилизация на дружеството - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министърът Анна Натова се срещнаха със Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД и с представители на синдикатите, за да обсъдят стъпките по преструктурирането на дружеството.

Министър Пеев поиска от ръководството да изработи реалистична програма за стабилизация на пощите, която да отчита всички фактори и да може да се реализира в следващите 1-2 години. „Не очаквам бързо решение на проблемите. Целта е да се нормализира работата на пощите. Предложените мерки, които имат съответните финансови измерения, да доведат до ползи за „Български пощи“. Въвеждането на новите технологии трябва да бъде в баланс с възможностите, като условията на труд и заплащането са част от него“, призова той.

Министърът очаква ръководството на дружеството да изработи и програма за управление на имотите, анализ и предложения за генериране на приходи. Той призова новото ръководство и синдикатите да работят в пълна прозрачност и открит диалог, като изрази готовност за провеждане на редовни срещи за обсъждане на проблемите и предизвикателствата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви

    7 1 Отговор
    програми , какви пет лева , бе ?

    Коментиран от #10

    14:25 10.09.2026

  • 2 604

    7 1 Отговор
    Една пратка до щатите през пощите се търкаля месец ве алоуу..частника я доставя за седмица...и е с проследяване

    14:29 10.09.2026

  • 3 С Тоя Гьон Сурат !

    6 1 Отговор
    Ще Видиш Ти Пощи !

    На МУК !

    14:33 10.09.2026

  • 4 Министър

    2 0 Отговор
    Да не е малкото име на министъра на транспорта и съобщенията. Щото то това е важно. Министър нито е име нито е титла да се слага пред фамилията.

    14:36 10.09.2026

  • 5 Този министър

    2 0 Отговор
    От небето ли пада и не вижда ли че времето на БП за съжаление отмина а ще нарива пари неефективно.Та всички куриери вършат много повече работа с минимален брой хора без директори счетоводства и т.н.

    14:41 10.09.2026

  • 6 Въй

    1 0 Отговор
    Български нощи и мощи в българските пощи.

    14:42 10.09.2026

  • 7 въпросче

    0 0 Отговор
    Заместник-министърката Анна Натова на НАТО-то ли е наречена?

    14:46 10.09.2026

  • 8 Новият шев

    6 0 Отговор
    Програма за възстановяване:

    1. Заплата на шефа: 10 000 евро
    2. Бонус към нея: 5000 евро
    3. Останалото ще го водим как ще стане.

    14:47 10.09.2026

  • 9 Закривай!

    2 0 Отговор
    Има 1 милион частни куриерски фирми!

    14:52 10.09.2026

  • 10 Проста програма

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какви":

    Първо, забрани интернет.!
    Второ, забрани Спиди!
    Забрани Мъск!

    14:53 10.09.2026

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