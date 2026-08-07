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Чистката в Министерство на финансите започва: Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала

Чистката в Министерство на финансите започва: Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала

7 Август, 2026 15:43 807 15

  • гълъб донев-
  • съкращения-
  • министерство на финансите-
  • уволнения

Проектът на новия Устройствен правилник е публикуван за обществено обсъждане, като заинтересованите страни могат да представят становища в определения срок

Чистката в Министерство на финансите започва: Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансовият министър Гълъб Донев е предприел стъпки към намаляване на щатната численост на Министерството на финансите с 33 броя или 5.8%. Това е видно от проектопромени в устройствения правилник на ведомството. Промените на този етап не засягат агенциите към министерството и няма яснота колко от "зачеркнатите" бройки, просто са незаети щатове. ФОКУС се позовава на публичната информация на Министерството на финансите и предложенията, обсъдени в Министерския съвет.

Според мотивите към проекта промените са резултат от извършен анализ на дейността, структурата и числеността на администрацията. В документа се посочва, че са установени проблемни области, свързани с фрагментиране на административни звена, размиване на отговорностите и неоптимално разпределение на човешките ресурси спрямо реалното натоварване. Целта на предлаганите промени е оптимизиране на структурата, по-ясно разпределение на функциите и повишаване на ефективността на работата на министерството.

Предложението идва в период, в който Министерството на финансите работи по изпълнението на държавния бюджет за 2026 г. На 1 юли Министерският съвет одобри проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г.

В публикуваните бюджетни материали е заложен бюджетен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт за 2026 г., като правителството посочва, че бюджетната рамка отчита състоянието на публичните финанси и натрупаните през последните години дисбаланси.

Проектът на новия Устройствен правилник е публикуван за обществено обсъждане, като заинтересованите страни могат да представят становища в определения срок.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    7 2 Отговор
    Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала
    Малко е

    Коментиран от #4

    15:44 07.08.2026

  • 2 И Тоя !

    9 2 Отговор
    С 30 човека !

    Щял Да Оправи !

    България !

    15:45 07.08.2026

  • 3 обективен

    4 2 Отговор
    Аз си мисля ,че е пропуснал една 0 след 6 !!

    15:45 07.08.2026

  • 4 Трябва Да Започне !

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    С Него Си !

    Не Че !

    Другите !

    Са Стока !

    Коментиран от #8

    15:46 07.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Надявам се и Гълъба да е в тези 6 процента.

    15:47 07.08.2026

  • 6 Боташ ефенди

    4 1 Отговор
    Ганчо сега ще спинка спокойно 😆🖕

    15:48 07.08.2026

  • 7 надарена кака

    3 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:49 07.08.2026

  • 8 Всичките Са !

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трябва Да Започне !":

    От Едно Котило !

    Избрани !

    15:51 07.08.2026

  • 9 Слухар

    2 1 Отговор
    ЗКПЧ-ето, действа! По военно и, за вожда...

    15:52 07.08.2026

  • 10 Ивелина Станкова

    0 1 Отговор
    Гълъби,гарги и патици.

    15:52 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хайде

    5 1 Отговор
    И другите министерства да го последват най вече пенсионерите и заплатаджии в МВР

    15:55 07.08.2026

  • 13 Въй

    1 1 Отговор
    Гълъбари навсякъде в тва кривителство.Все гледат отнякъде да падат пачки с евраци.

    15:55 07.08.2026

  • 14 махни дол(н)о описаните

    4 1 Отговор
    МВР, съд, прокуратира - при тези трябва да останат само 6 % (т.е да се съкратят 94)

    16:04 07.08.2026

  • 15 тиквата съм

    3 0 Отговор
    само така гугутко
    уволнявай за да стъкмиш нашия масраф
    да изплатиш наште надути общ поръчки че чакаме нашта чекмеджарница да се понапълни

    16:09 07.08.2026

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