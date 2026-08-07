Чистката в Министерство на финансите започва: Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала

Финансовият министър Гълъб Донев е предприел стъпки към намаляване на щатната численост на Министерството на финансите с 33 броя или 5.8%. Това е видно от проектопромени в устройствения правилник на ведомството. Промените на този етап не засягат агенциите към министерството и няма яснота колко от "зачеркнатите" бройки, просто са незаети щатове. ФОКУС се позовава на публичната информация на Министерството на финансите и предложенията, обсъдени в Министерския съвет.

Според мотивите към проекта промените са резултат от извършен анализ на дейността, структурата и числеността на администрацията. В документа се посочва, че са установени проблемни области, свързани с фрагментиране на административни звена, размиване на отговорностите и неоптимално разпределение на човешките ресурси спрямо реалното натоварване. Целта на предлаганите промени е оптимизиране на структурата, по-ясно разпределение на функциите и повишаване на ефективността на работата на министерството.

Предложението идва в период, в който Министерството на финансите работи по изпълнението на държавния бюджет за 2026 г. На 1 юли Министерският съвет одобри проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г.

В публикуваните бюджетни материали е заложен бюджетен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт за 2026 г., като правителството посочва, че бюджетната рамка отчита състоянието на публичните финанси и натрупаните през последните години дисбаланси.

Проектът на новия Устройствен правилник е публикуван за обществено обсъждане, като заинтересованите страни могат да представят становища в определения срок.