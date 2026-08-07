Чистката в Министерство на финансите започва: Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала

Финансовият министър Гълъб Донев е предприел стъпки към намаляване на щатната численост на Министерството на финансите с 33 броя или 5.8%. Това е видно от проектопромени в устройствения правилник на ведомството. Промените на този етап не засягат агенциите към министерството и няма яснота колко от "зачеркнатите" бройки, просто са незаети щатове. ФОКУС се позовава на публичната информация на Министерството на финансите и предложенията, обсъдени в Министерския съвет.
Според мотивите към проекта промените са резултат от извършен анализ на дейността, структурата и числеността на администрацията. В документа се посочва, че са установени проблемни области, свързани с фрагментиране на административни звена, размиване на отговорностите и неоптимално разпределение на човешките ресурси спрямо реалното натоварване. Целта на предлаганите промени е оптимизиране на структурата, по-ясно разпределение на функциите и повишаване на ефективността на работата на министерството.
Предложението идва в период, в който Министерството на финансите работи по изпълнението на държавния бюджет за 2026 г. На 1 юли Министерският съвет одобри проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г.
В публикуваните бюджетни материали е заложен бюджетен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт за 2026 г., като правителството посочва, че бюджетната рамка отчита състоянието на публичните финанси и натрупаните през последните години дисбаланси.
Проектът на новия Устройствен правилник е публикуван за обществено обсъждане, като заинтересованите страни могат да представят становища в определения срок.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
Малко е
Коментиран от #4
15:44 07.08.2026
2 И Тоя !
Щял Да Оправи !
България !
15:45 07.08.2026
3 обективен
15:45 07.08.2026
4 Трябва Да Започне !
До коментар #1 от "Ъхъ":С Него Си !
Не Че !
Другите !
Са Стока !
Коментиран от #8
15:46 07.08.2026
5 Последния Софиянец
15:47 07.08.2026
6 Боташ ефенди
15:48 07.08.2026
7 надарена кака
15:49 07.08.2026
8 Всичките Са !
До коментар #4 от "Трябва Да Започне !":От Едно Котило !
Избрани !
15:51 07.08.2026
9 Слухар
15:52 07.08.2026
10 Ивелина Станкова
15:52 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хайде
15:55 07.08.2026
13 Въй
15:55 07.08.2026
14 махни дол(н)о описаните
16:04 07.08.2026
15 тиквата съм
уволнявай за да стъкмиш нашия масраф
да изплатиш наште надути общ поръчки че чакаме нашта чекмеджарница да се понапълни
16:09 07.08.2026