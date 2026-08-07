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Костадинов: Премиерът Радев се крие зад колективна безотговорност за „Боташ“

Костадинов: Премиерът Радев се крие зад колективна безотговорност за „Боташ“

7 Август, 2026 15:33 484 32

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  • боташ

Очевидно е, че поредица правителства направиха необходимото, за да скрият сделката с „Боташ“ и да фокусират общественото внимание в други скандали, докато дадат време на Румен Радев да се договори с турската страна

Костадинов: Премиерът Радев се крие зад колективна безотговорност за „Боташ“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радев се крие зад колективната безотговорност, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от пресцентъра на формацията. Коментарът му е по повод думи на премиера Румен Радев в отговор на журналистически въпрос вчера дали протоколът от замразяването на договора с „Боташ“ ще стане публично известен. Премиерът отговори: „Обърнете се към търговските дружества – само те имат правото, ако решат, да публикуват“.

Очевидно е, че поредица правителства направиха необходимото, за да скрият сделката с „Боташ“ и да фокусират общественото внимание в други скандали, докато дадат време на Румен Радев да се договори с турската страна, коментира Костадинов, цитиран в съобщението. Той, от своя страна, е действал бързо и е дал на Турция „нищо“, смята лидерът на „Възраждане“. По негови думи Радев „подари една трета от потенциалните ни газови находища на Турция“. „Очакваме второто „нищо“ - подаряване на магистрала „Черно море“ на концесия и на трето „нищо“ - безплатен транзит на ток от Турция през България“.

И ГЕРБ, и ДПС, и БСП, и ПП-ДБ използваха „Боташ“ временно за предизборна дъвка, докато си играят междупартийни политически игри и договорки, каза също лидерът на „Възраждане“ и добави, че „Прогресивна България“ е представена на българските граждани като нещо ново, но всъщност е старо.

Припомняме, че след среща на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в началото на юли в Анкара „Булгаргаз“ и „Боташ“ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. На 17 юли Радев коментира пред журналисти, че страната ни е поискала неща от Турция, не Турция от нас. Ние предложихме на Турция едно изключително взаимноизгодно партньорство, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Ексклузивно! Американски военен самолет кацна на летище София.

    15:34 07.08.2026

  • 2 костя

    15 5 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    15:35 07.08.2026

  • 3 сигурно

    11 5 Отговор
    Копейката скоро ще е в пенсия !!!

    15:35 07.08.2026

  • 4 Боташ Румен Пашов

    8 9 Отговор
    Вкарвам го на народеца с 300

    15:35 07.08.2026

  • 5 Българин

    0 17 Отговор
    Радев много добре знае, че ако не обслужва Ердоган, той ще ни размаже! За това му дава, каквто му поискат, за да ни осигури мир! За това хората гласуваха за Радев!

    Коментиран от #10

    15:35 07.08.2026

  • 6 хехе

    16 5 Отговор
    Копейкин още не може да преглътне, че Радев му отмъкна повечето избиратели и бълва огън и жупел.

    15:35 07.08.2026

  • 7 Коце Боце, остай го тоя Боташ вече,

    6 8 Отговор
    там отдавна всичко лъсна. Кажи нещо актуално за последните Мунчови предателства с подарените на турците газови и нефтени находища в българската акватория на Черно море.

    15:35 07.08.2026

  • 8 Чако

    12 3 Отговор
    Ама ти взе електората!

    15:36 07.08.2026

  • 9 ристю

    6 5 Отговор
    Крие се бабината ти!

    15:36 07.08.2026

  • 10 Само най-изявените

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    ибpppици знаете това от собствен опит.

    15:36 07.08.2026

  • 11 Гост

    10 9 Отговор
    Боташ е нищо пред това дето Мунчо ви готви да подари пътищата и газовите находища на концесия за 30 години и да ни върне в Османско робство 2026 = 1396 г

    Коментиран от #12

    15:36 07.08.2026

  • 12 Чако

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Ти от мирчевите ли си или от костадиновите?

    Коментиран от #14

    15:37 07.08.2026

  • 13 кРадев е руско-турска марионетка !

    4 11 Отговор
    Комунягата какъвто и да го направят, където и да учи, и милионер да стане, винаги ще е за русия! Комунистическото робство е по-лошо от турското! Такива поражения на духа и народопсихологията каквито за 500 години нямаше!

    Коментиран от #15

    15:38 07.08.2026

  • 14 Гост

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Чако":

    От свободно мислещите дето не са лумпени на хранилка при този или онзи.

    Коментиран от #16, #18

    15:39 07.08.2026

  • 15 браво

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "кРадев е руско-турска марионетка !":

    браво за коментара!

    15:40 07.08.2026

  • 16 Чако

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Я не вервам!

    Коментиран от #20

    15:41 07.08.2026

  • 17 Аятолах Копейкин празнодумеца

    3 3 Отговор
    Копейка, говори какво направихте вие, а не какво не/са направили другите .
    За 12 г. НУЛА, 0, ЗЕРО, толкова ви е свършената работа. Има партии с много по малко депутати, които си постигнаха целите, а вие само крясъци, хулигански прояви, гаменско държане и русия-русия-русия ...

    Коментиран от #19

    15:41 07.08.2026

  • 18 когато не можеш да мислиш

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    да си свободен в мисленето не е добра идея пример ГАНЧОЛАНДИЯ...

    Коментиран от #22

    15:42 07.08.2026

  • 19 копейкин

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Аятолах Копейкин празнодумеца":

    А къщите колите и палатите нищо ли е за 12г.?

    15:43 07.08.2026

  • 20 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Чако":

    Значи си атеист 🖕

    15:43 07.08.2026

  • 21 Цвете

    2 3 Отговор
    А ТИ ОТ КОЛКО ВРЕМЕ СИ В ПАРЛАМЕНТА ? КОГАТО ТАНЦУВАШ ЗАДКУЛИСНО И С ЖАЛКИТЕ ТИ ОБВИНЕНИЯ ОТПРАВЯШ УПРЕК, ВСЕ ЕДНО ВАШАТА ПАРТИЯ Е ОТ 2026 ГОДИНА В ПАРЛАМЕНТА, ТАКА ЛИ? ЦЯЛАТА ИСТИНА Е, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА ГЪЛЪБ ДОНЕВ Е " СКЛЮЧЕН " ДОГОВОР С ВИСОКИ КОМОСИОННИ .РАДЕВ СЕ ОГЪВА, НО ДА БЪДЕ ОТКРОВЕН Е ТРУДНО. ЩЕ ИЗТЕКАТ ТЕЗИ 15 МЕСЕЦА И ТОГАВА ЩЕ ЛЪСНЕ ВСИЧКО. КРАДЕНЕ ,МАФИЯ И ЗАДКУЛИСИЕТО Е ВЕЧЕ ОТВРАТИТЕЛНО. 🤫✈️🤫

    15:44 07.08.2026

  • 22 Дам

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "когато не можеш да мислиш":

    Ти много можеш да мислиш със задните си части.

    Коментиран от #25

    15:45 07.08.2026

  • 23 анонимен

    2 3 Отговор
    В случая копейката е напълно прав

    15:45 07.08.2026

  • 24 Бг гражданин

    3 1 Отговор
    Разкри се вече скритата лимонка Костодинов,господапите ву гъ натискат да плюе новата власт..

    15:46 07.08.2026

  • 25 млъкве

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Дам":

    слънчасал ганчоландец!

    Коментиран от #28

    15:47 07.08.2026

  • 26 анонимен

    2 4 Отговор
    Напълно е прав. Радев подарява страната на турски фирми. След Боташ даде на Турция 33% за проучвания и добив газ и нефт блок "Хан Тервел" в икономическата зона на Българската в Черно море, решения от края на юли. Няма ли контрол колко още ще ни заробват прогресистите. Да видим сега кой ще строи кой ще прибере пая.

    Коментиран от #29

    15:48 07.08.2026

  • 27 максудеца

    1 1 Отговор
    е аут от политиката!

    15:49 07.08.2026

  • 28 Ганчо те е правил

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "млъкве":

    Абе ходи се хвърли под влака 🖕

    15:50 07.08.2026

  • 29 Опаа

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "анонимен":

    Радев да те съкрати от държавната службица 🙂

    15:51 07.08.2026

  • 30 Абе

    1 0 Отговор
    Скрий се бе, мушморок! Толкова омраза таиш, че ако те болеше, щеше да си пукнал...

    16:00 07.08.2026

  • 31 Горски

    1 0 Отговор
    Значи ще подарят АЕЦ Белене на укрон@цистите , другото на ЕС и щатите а каквото остане като трохи, на турците! Водите са вече на евреите,златото на канадците, енергетиката е на път да премине към щатите и ЕС, явно и турците иска да се облажат със нещо.

    16:00 07.08.2026

  • 32 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Развитието на "БОТАШ" е от ...трън........на по-голям трън!

    16:13 07.08.2026

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