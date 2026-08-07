Костадинов: Премиерът Радев се крие зад колективна безотговорност за „Боташ“

Радев се крие зад колективната безотговорност, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от пресцентъра на формацията. Коментарът му е по повод думи на премиера Румен Радев в отговор на журналистически въпрос вчера дали протоколът от замразяването на договора с „Боташ“ ще стане публично известен. Премиерът отговори: „Обърнете се към търговските дружества – само те имат правото, ако решат, да публикуват“.
Очевидно е, че поредица правителства направиха необходимото, за да скрият сделката с „Боташ“ и да фокусират общественото внимание в други скандали, докато дадат време на Румен Радев да се договори с турската страна, коментира Костадинов, цитиран в съобщението. Той, от своя страна, е действал бързо и е дал на Турция „нищо“, смята лидерът на „Възраждане“. По негови думи Радев „подари една трета от потенциалните ни газови находища на Турция“. „Очакваме второто „нищо“ - подаряване на магистрала „Черно море“ на концесия и на трето „нищо“ - безплатен транзит на ток от Турция през България“.
И ГЕРБ, и ДПС, и БСП, и ПП-ДБ използваха „Боташ“ временно за предизборна дъвка, докато си играят междупартийни политически игри и договорки, каза също лидерът на „Възраждане“ и добави, че „Прогресивна България“ е представена на българските граждани като нещо ново, но всъщност е старо.
Припомняме, че след среща на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в началото на юли в Анкара „Булгаргаз“ и „Боташ“ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. На 17 юли Радев коментира пред журналисти, че страната ни е поискала неща от Турция, не Турция от нас. Ние предложихме на Турция едно изключително взаимноизгодно партньорство, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:34 07.08.2026
2 костя
15:35 07.08.2026
3 сигурно
15:35 07.08.2026
4 Боташ Румен Пашов
15:35 07.08.2026
5 Българин
Коментиран от #10
15:35 07.08.2026
6 хехе
15:35 07.08.2026
7 Коце Боце, остай го тоя Боташ вече,
15:35 07.08.2026
8 Чако
15:36 07.08.2026
9 ристю
15:36 07.08.2026
10 Само най-изявените
До коментар #5 от "Българин":ибpppици знаете това от собствен опит.
15:36 07.08.2026
11 Гост
Коментиран от #12
15:36 07.08.2026
12 Чако
До коментар #11 от "Гост":Ти от мирчевите ли си или от костадиновите?
Коментиран от #14
15:37 07.08.2026
13 кРадев е руско-турска марионетка !
Коментиран от #15
15:38 07.08.2026
14 Гост
До коментар #12 от "Чако":От свободно мислещите дето не са лумпени на хранилка при този или онзи.
Коментиран от #16, #18
15:39 07.08.2026
15 браво
До коментар #13 от "кРадев е руско-турска марионетка !":браво за коментара!
15:40 07.08.2026
16 Чако
До коментар #14 от "Гост":Я не вервам!
Коментиран от #20
15:41 07.08.2026
17 Аятолах Копейкин празнодумеца
За 12 г. НУЛА, 0, ЗЕРО, толкова ви е свършената работа. Има партии с много по малко депутати, които си постигнаха целите, а вие само крясъци, хулигански прояви, гаменско държане и русия-русия-русия ...
Коментиран от #19
15:41 07.08.2026
18 когато не можеш да мислиш
До коментар #14 от "Гост":да си свободен в мисленето не е добра идея пример ГАНЧОЛАНДИЯ...
Коментиран от #22
15:42 07.08.2026
19 копейкин
До коментар #17 от "Аятолах Копейкин празнодумеца":А къщите колите и палатите нищо ли е за 12г.?
15:43 07.08.2026
20 Хаха
До коментар #16 от "Чако":Значи си атеист 🖕
15:43 07.08.2026
21 Цвете
15:44 07.08.2026
22 Дам
До коментар #18 от "когато не можеш да мислиш":Ти много можеш да мислиш със задните си части.
Коментиран от #25
15:45 07.08.2026
23 анонимен
15:45 07.08.2026
24 Бг гражданин
15:46 07.08.2026
25 млъкве
До коментар #22 от "Дам":слънчасал ганчоландец!
Коментиран от #28
15:47 07.08.2026
26 анонимен
Коментиран от #29
15:48 07.08.2026
27 максудеца
15:49 07.08.2026
28 Ганчо те е правил
До коментар #25 от "млъкве":Абе ходи се хвърли под влака 🖕
15:50 07.08.2026
29 Опаа
До коментар #26 от "анонимен":Радев да те съкрати от държавната службица 🙂
15:51 07.08.2026
30 Абе
16:00 07.08.2026
31 Горски
16:00 07.08.2026
32 дядо дръмпир
16:13 07.08.2026