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Георги Пеев: Очаквам АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша заповед за ограниченията за движение на камионите

Георги Пеев: Очаквам АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша заповед за ограниченията за движение на камионите

7 Август, 2026 15:56 1 081 8

  • георги пеев-
  • апи-
  • камиони-
  • транспорт-
  • контрол

Международните превозвачи рядко допускат технически неизправни автомобили и такива с износени гуми, като проблемите са основно при вътрешните превози

Георги Пеев: Очаквам АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша заповед за ограниченията за движение на камионите - 1
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че очаква още днес Агенция „Пътна инфраструктура“ да представи пред министерството и превозвачите коригирана заповед за въвеждане на ограничения за движение на тежкотоварните автомобили. Това стана по време на среща с ръководството на АПИ и представители на браншовите организации в автомобилните превози на товари.

„Констатирахме, че липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения за движение на камионите. Това създава несигурност в сектора и невъзможност за дългосрочно планиране. Освен това в България няма достатъчно подходящи паркинги за камиони с условия за водачите. Спирането в аварийната лента е опасно и недопустимо“, посочи министърът. Той подчерта, че изчакването на шофьорите в кабините при високи температури крие сериозни рискове за тяхното здраве и реакции на пътя.

„При въвеждането на ограниченията досега липсва баланс между интересите на гражданите, държавата и бизнеса. Взимат се моментни решения на парче. Всяко областно пътно управление издава заповеди, когато прецени. Това трябва да се промени. Необходимо е експертите и браншът спешно да разработят унифицирани процедури и критерии, които да осигурят предвидимост и навременно информиране на българските и чужди превозвачи“, заяви министър Пеев.

Той изрази категорична позиция относно безопасността при управление на тежкотоварни автомобили:

„Недопустимо е на пътя да излизат технически неизправни, претоварени камиони или такива с износени гуми. Това са потенциални убийци и бизнесът трябва да обърне сериозно внимание на тези пропуски. Нарушаването на забраните за изпреварване от тежкотоварни автомобили също води до опасни ситуации и създава предпоставки за сериозни инциденти.“

Браншът изрази пълна подкрепа за засиления контрол. Според тях международните превозвачи рядко допускат технически неизправни автомобили и такива с износени гуми, като проблемите са основно при вътрешните превози. Те заявиха готовност да съдействат на държавата за премахване на фирмите в сивия сектор и т.нар. „пощенски кутии“, които застрашават безопасността и изкривяват конкуренцията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 1 Отговор
    Пеев много добре знае, че не може да създава пречки на Турските превозвачи. За това открива проблеми при местните.
    За това е министър!

    15:59 07.08.2026

  • 2 А бе

    4 0 Отговор
    Трябва кантари на митниците и да си плащат веднага претовареността

    16:03 07.08.2026

  • 3 Неадекватни

    2 2 Отговор
    Искате икономика и производство, а не искате камиони? При сегашната мижава промишленост това ли е проблема?

    16:11 07.08.2026

  • 4 Стига подритване

    1 0 Отговор
    Международните превозвачи са като българските.

    16:13 07.08.2026

  • 5 с това качество

    1 0 Отговор
    на улици и магистрали скоро ще трябва да ограничат всякакви превозни средства

    16:40 07.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това Е терор !

    1 0 Отговор
    За това Че Разни Фаш!

    --
    ки !

    --

    и !

    Не могат Да Карат !

    Не значи Че трябва да Се Тероризира !

    Цяла Общност !

    17:47 07.08.2026

  • 8 Гов ед ОООООО

    0 0 Отговор
    д аги спират направо и у ексиртага.. не по требна с га н.. тирадйии... ГО вед О

    17:51 07.08.2026

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