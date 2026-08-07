Георги Пеев: Очаквам АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша заповед за ограниченията за движение на камионите

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че очаква още днес Агенция „Пътна инфраструктура“ да представи пред министерството и превозвачите коригирана заповед за въвеждане на ограничения за движение на тежкотоварните автомобили. Това стана по време на среща с ръководството на АПИ и представители на браншовите организации в автомобилните превози на товари.

„Констатирахме, че липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения за движение на камионите. Това създава несигурност в сектора и невъзможност за дългосрочно планиране. Освен това в България няма достатъчно подходящи паркинги за камиони с условия за водачите. Спирането в аварийната лента е опасно и недопустимо“, посочи министърът. Той подчерта, че изчакването на шофьорите в кабините при високи температури крие сериозни рискове за тяхното здраве и реакции на пътя.

„При въвеждането на ограниченията досега липсва баланс между интересите на гражданите, държавата и бизнеса. Взимат се моментни решения на парче. Всяко областно пътно управление издава заповеди, когато прецени. Това трябва да се промени. Необходимо е експертите и браншът спешно да разработят унифицирани процедури и критерии, които да осигурят предвидимост и навременно информиране на българските и чужди превозвачи“, заяви министър Пеев.

Той изрази категорична позиция относно безопасността при управление на тежкотоварни автомобили:

„Недопустимо е на пътя да излизат технически неизправни, претоварени камиони или такива с износени гуми. Това са потенциални убийци и бизнесът трябва да обърне сериозно внимание на тези пропуски. Нарушаването на забраните за изпреварване от тежкотоварни автомобили също води до опасни ситуации и създава предпоставки за сериозни инциденти.“

Браншът изрази пълна подкрепа за засиления контрол. Според тях международните превозвачи рядко допускат технически неизправни автомобили и такива с износени гуми, като проблемите са основно при вътрешните превози. Те заявиха готовност да съдействат на държавата за премахване на фирмите в сивия сектор и т.нар. „пощенски кутии“, които застрашават безопасността и изкривяват конкуренцията.