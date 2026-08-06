Костадин Костадинов: Управляващите предадоха находището "Хан Тервел" на Турция

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов критикува управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ и премиера Румен Радев, обвинявайки ги в тайно прехвърляне на права върху газовото находище „Хан Тервел“ на Турция. Според опозицията, българската дипломация е направила тежки отстъпки, засягащи националния интерес, включително по отношение на стратегически енергийни и инфраструктурни проекти, без знанието на Народното събрание и обществото.

В своя позиция Костадинов изрази възмущението си от резултатите след предоговарянето на условията с турската енергийна компания „Боташ“. Според него, заявената победа от страна на държавата всъщност прикрива сериозни компромиси в полза на южната ни съседка.

„Нали помните как ни беше представено уж замразяването (а на практика отлагане на плащанията) на неизгодния за България газов договор с турската компания „Боташ“? Като голяма победа - уж турците просто предоговорили без да искат нищо. Е, първото от това "нищо" вече излезе наяве - Радев подари 1/3 от потенциалните ни газови находища на Турция“, написа Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ допълва, че предстои подаряване на магистрала „Черно море“ на концесия, както и осигуряване на безплатен транзит на електроенергия от Турция през територията на България.

От политическата формация припомнят, че още през юни 2026 година са поискали изслушване на министъра на външните работи във връзка с находището „Хан Тервел“. Поводът е била откритата намеса на турската държава, визитата на външния министър Хакан Фидан и изявените претенции към българската инфраструктура. Тогава обаче управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ е отхвърлило искането.

„Управляващите от „Прогресивна България“ отказаха да говорят, но предадоха на Турция находището „Хан Тервел“, категорични са от формацията, допълвайки, че решението е взето умишлено в тайна от опозицията.

Според припомнената от „Възраждане“ хронология, на 18 февруари 2026 година турското министерство на енергетиката е съобщило за партньорско споразумение между държавната компания TPAO и Shell за проучвателни дейности в българската морска юрисдикция. Турският енергиен министър Алпарслан Байрактар тогава е уточнил, че става дума за петгодишен лиценз в изключителната ни икономическа зона, в близост до тяхното находище „Сакария“.

Политическата организация предупреждава, че участието на турското дружество поражда редица рискове за бъдещия собствен добив на страната ни. Основните въпроси остават без отговор – кой държи дяловете, кой е операторът и дали процедурите са съобразени със Закона за подземните богатства. Позовавайки се на медийни публикации, от партията твърдят, че Турция вече е придобила 33 процента от проучванията за нефт и газ в блока, без официалните български съобщения да изясняват при какви точно права и условия е станало това.