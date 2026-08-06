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Костадин Костадинов: Управляващите предадоха находището "Хан Тервел" на Турция

Костадин Костадинов: Управляващите предадоха находището "Хан Тервел" на Турция

6 Август, 2026 15:16 2 484 44

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • газово находище-
  • хан тервел-
  • турция-
  • ам черно море

Лидерът на „Възраждане“ допълва, че предстои подаряване на магистрала „Черно море“ на концесия

Костадин Костадинов: Управляващите предадоха находището "Хан Тервел" на Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов критикува управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ и премиера Румен Радев, обвинявайки ги в тайно прехвърляне на права върху газовото находище „Хан Тервел“ на Турция. Според опозицията, българската дипломация е направила тежки отстъпки, засягащи националния интерес, включително по отношение на стратегически енергийни и инфраструктурни проекти, без знанието на Народното събрание и обществото.

В своя позиция Костадинов изрази възмущението си от резултатите след предоговарянето на условията с турската енергийна компания „Боташ“. Според него, заявената победа от страна на държавата всъщност прикрива сериозни компромиси в полза на южната ни съседка.

„Нали помните как ни беше представено уж замразяването (а на практика отлагане на плащанията) на неизгодния за България газов договор с турската компания „Боташ“? Като голяма победа - уж турците просто предоговорили без да искат нищо. Е, първото от това "нищо" вече излезе наяве - Радев подари 1/3 от потенциалните ни газови находища на Турция“, написа Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ допълва, че предстои подаряване на магистрала „Черно море“ на концесия, както и осигуряване на безплатен транзит на електроенергия от Турция през територията на България.

От политическата формация припомнят, че още през юни 2026 година са поискали изслушване на министъра на външните работи във връзка с находището „Хан Тервел“. Поводът е била откритата намеса на турската държава, визитата на външния министър Хакан Фидан и изявените претенции към българската инфраструктура. Тогава обаче управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ е отхвърлило искането.

„Управляващите от „Прогресивна България“ отказаха да говорят, но предадоха на Турция находището „Хан Тервел“, категорични са от формацията, допълвайки, че решението е взето умишлено в тайна от опозицията.

Според припомнената от „Възраждане“ хронология, на 18 февруари 2026 година турското министерство на енергетиката е съобщило за партньорско споразумение между държавната компания TPAO и Shell за проучвателни дейности в българската морска юрисдикция. Турският енергиен министър Алпарслан Байрактар тогава е уточнил, че става дума за петгодишен лиценз в изключителната ни икономическа зона, в близост до тяхното находище „Сакария“.

Политическата организация предупреждава, че участието на турското дружество поражда редица рискове за бъдещия собствен добив на страната ни. Основните въпроси остават без отговор – кой държи дяловете, кой е операторът и дали процедурите са съобразени със Закона за подземните богатства. Позовавайки се на медийни публикации, от партията твърдят, че Турция вече е придобила 33 процента от проучванията за нефт и газ в блока, без официалните български съобщения да изясняват при какви точно права и условия е станало това.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коце Боце само лаеш

    37 25 Отговор
    реално за 5 години в парламентето като патерица на чичто ти Бою нищо не направи, освен че си построи 4-5 имения по морето с народна пара.

    Коментиран от #4

    15:20 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мунчо Продажник

    50 12 Отговор
    От древни времена Траки са добивали и обработвали злато, прабългарите са строяли градове, църкви, столици, а в 21 век Бойковци и Мунчовци продават държавните находища на концесия на канадци, турци, амери щото видиш ли ние не можем 🖕

    15:21 06.08.2026

  • 4 Прав си!

    31 25 Отговор

    До коментар #1 от "Коце Боце само лаеш":

    Коцето е най-преданият слуга на Тиквата Борисов. И сега пее в общ хор с него.

    Коментиран от #28

    15:22 06.08.2026

  • 5 костя

    13 20 Отговор
    връщай парите!

    Коментиран от #22

    15:23 06.08.2026

  • 6 ок но кажете и за

    24 9 Отговор
    водите на България злато и земеделие кажете за твоа или то е друга мая кажете когато бяхте заедно с герб и дпс и итн

    15:23 06.08.2026

  • 7 Точен е

    21 8 Отговор
    Д-р Костадинов е най точен за Радев. По зловещ лъжец и крадец е и от Борисов. Радев всички го разкриха за 3 месеца - и Слави Трифонов ,и Асен Василев ,и Бойко Борисов, и бившият шеф на кабинета му Калоян Методиев ,и Нинова ,и шефката на инициативният му кабинет д-р Гълъбова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Но най точен е Костадинов за крадеца и лъжеца Радев -
    Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избирателите, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Факти"

    15:25 06.08.2026

  • 8 Ама, то газ има ли?

    19 19 Отговор
    Нали търсиха нефт, май нищо не откриха. Сега турците ще търсят газ. Всичко това няма никак евтино да е. Очевидно не можем да си го позволим, нека турците да покопаят. Няма лошо. Коцето пак се пеняви за нищо, подобно на ППДБ.

    15:26 06.08.2026

  • 9 Стенли

    30 6 Отговор
    Костадинов: Единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в "Прогресивна България" има повече гербаджии

    15:27 06.08.2026

  • 10 Феникс

    30 8 Отговор
    Значи ще подарят АЕЦ Белене на укрон@цистите , другото на ЕС и щатите а каквото остане като трохи, на турците! Водите са вече на евреите,златото на канадците, енергетиката е на път да премине към щатите и ЕС, явно и турците иска да се облажат със нещ!

    Коментиран от #37

    15:28 06.08.2026

  • 11 марш ве

    14 19 Отговор
    Б О К Л У К!

    15:28 06.08.2026

  • 12 копейкин

    22 15 Отговор
    е аут от политиката!!!!!

    15:32 06.08.2026

  • 13 Хаха

    20 17 Отговор
    Абсолютен лъжец сте, Костадинов!

    15:34 06.08.2026

  • 14 чети Костя

    19 10 Отговор
    кой и кога е подписал договора със Шел.На церемонията е присъствал и Роската Желязков и спри да се пениш. - "Shell ще използва модерни технологии - суперкомпютри и изкуствен интелект, при проучването на черноморския блок "Хан Тервел", съобщи енергийният министър Жечо Станков по време на церемонията по подписване на договора, пише пресслужбата на Министерството на енергетиката".

    Коментиран от #15

    15:36 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 за да разработваш сам

    14 5 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    трябва да имаш технологии и квалифицирани кадри и трябва да инвестираш в тях а не на минимална заплата всички освен родата трябва да имаш желание да положиш големи усилия дори да ги имаш а ганчо е бизнесмент и манекенка такива разработват само матрял за пречиствателните станции за друго не ги търси..

    15:45 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    14 10 Отговор
    ОСТАВКА ЗА КАР МА ЗЪ фат мак,НЯМА МЕ НУЖДА ОТ НОВИ ПР€ ДА Т€Л $ТВА!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!

    Коментиран от #35

    15:47 06.08.2026

  • 20 евалата чалгопитеци

    7 3 Отговор
    Как е новото нормално? Свежичко ли ви е още, или вече смърди?

    Коментиран от #21

    15:58 06.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Точен

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "костя":

    Този фейк, че Костадин е дал пари за жилище от партийната субсидия, е престъпление. Правото да разпорежда с парите на ВЪЗРАЖДАНЕ има единствено Станислав Тодоров, който е организационен секретар на партията. Но противниците на Костадин продължават да хулят като латерни безсребърника Костадинов. Отчетите на Станислав Тодоров са проверявани нееднократно от Сметната палата.

    Коментиран от #25, #26

    16:06 06.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тоя гагаузин

    6 6 Отговор
    още ли не е в затвора бе???

    16:09 06.08.2026

  • 25 ама си

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Точен":

    точен, а! Сам вярваш ли си?

    16:10 06.08.2026

  • 26 тогава отде

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Точен":

    пари за новата къща и новата кола и палатите по морето от заплата ли?

    16:11 06.08.2026

  • 27 Дано Да Не Намерят !

    7 1 Отговор
    Нищо !

    16:17 06.08.2026

  • 28 Щоне си

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    приемате дозите,без да пишете глупости тук!Възраждане е единствената опозиционна партия в Парламента/във всички до сега/!А Костадин Костадинов е най умният/учил,а не с купена диплома/учен,ерудит! Омразата на лакеите срещу него и партията му,не е нищо повече от страх и злоба!Само Възраждане!!!

    Коментиран от #33, #34

    16:23 06.08.2026

  • 29 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Копейка, нали искахте избори. Ето ви избори. Сега олеле.

    16:48 06.08.2026

  • 30 годо

    4 5 Отговор
    На тоя не му ли омръзна да лъже?

    16:59 06.08.2026

  • 31 Фори

    2 7 Отговор
    Коцето постоянно продава националните ни интереси на Русия.Той Волгин (ленин) и Р.Петков. Това са част от предателите

    17:00 06.08.2026

  • 32 Ча па

    3 1 Отговор
    находище !?

    17:07 06.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Така е!

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Щоне си":

    Мънинка партийка, с една шепичка кресливи депутатчета, начело с Костя Доларокопейкин са едно и също нещо с пеевско-герберските крадци.

    17:19 06.08.2026

  • 35 съгласен

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    съд за всички национални кремълски предатели. петата колона кремъл в белене, Коцето тоже

    17:40 06.08.2026

  • 36 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    2 1 Отговор
    Златото, на канадци, газ, нефт и магистрали за турци, а за българите среден пръст, че по голям и по високи цени, че сме богати!!!!!

    Коментиран от #38

    17:41 06.08.2026

  • 37 Пеникс

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Феникс":

    а за русофашистите ще оставим един гол..... за тях винаги такъв

    17:42 06.08.2026

  • 38 а за коцето

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    къща и имоти покрай морето. това го пропускаш всеки път

    Коментиран от #39

    17:42 06.08.2026

  • 39 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "а за коцето":

    Е, как се процедира във, България :всички, знаем, но никой нищо не прави(визирам, парите, къщите, новата кола)

    18:11 06.08.2026

  • 40 Обикн.българин

    3 0 Отговор
    Коста,хващайте се с Корни,тръгвате по редакции,сайтове,за да си изкажете заедно простотиите,които 100% процента са идиотски измислици.

    19:37 06.08.2026

  • 41 Цончо ганев педала

    1 0 Отговор
    Костадинов КОПАНАРА ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА БОРИСОВ ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУК... НЕЗАКОННАТА КЪЩА В ТЮЛЕНОВО ДА СЕ РАСЛЕДВА ОТ КЪДЕ СА МИЛИОНИТЕ???

    23:09 06.08.2026

  • 42 Варна

    1 0 Отговор
    ЕЙЙ КОПАНАР КОПЕЙКА ЦИГАНСКА МАМА И И БОКЛУК ЛЪЖЛИВ...

    23:11 06.08.2026

  • 43 Пловдив

    1 0 Отговор
    Възраждане 🚾🚾🚾 Проститутки крадливи ....

    23:13 06.08.2026

  • 44 Пловдив

    0 0 Отговор
    Възраждане 🚾🚾🚾 Проститутки крадливи ....

    23:14 06.08.2026

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