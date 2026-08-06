Костадин Костадинов: Управляващите предадоха находището "Хан Тервел" на Турция

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов критикува управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ и премиера Румен Радев, обвинявайки ги в тайно прехвърляне на права върху газовото находище „Хан Тервел“ на Турция. Според опозицията, българската дипломация е направила тежки отстъпки, засягащи националния интерес, включително по отношение на стратегически енергийни и инфраструктурни проекти, без знанието на Народното събрание и обществото.
В своя позиция Костадинов изрази възмущението си от резултатите след предоговарянето на условията с турската енергийна компания „Боташ“. Според него, заявената победа от страна на държавата всъщност прикрива сериозни компромиси в полза на южната ни съседка.
„Нали помните как ни беше представено уж замразяването (а на практика отлагане на плащанията) на неизгодния за България газов договор с турската компания „Боташ“? Като голяма победа - уж турците просто предоговорили без да искат нищо. Е, първото от това "нищо" вече излезе наяве - Радев подари 1/3 от потенциалните ни газови находища на Турция“, написа Костадинов.
Лидерът на „Възраждане“ допълва, че предстои подаряване на магистрала „Черно море“ на концесия, както и осигуряване на безплатен транзит на електроенергия от Турция през територията на България.
От политическата формация припомнят, че още през юни 2026 година са поискали изслушване на министъра на външните работи във връзка с находището „Хан Тервел“. Поводът е била откритата намеса на турската държава, визитата на външния министър Хакан Фидан и изявените претенции към българската инфраструктура. Тогава обаче управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ е отхвърлило искането.
„Управляващите от „Прогресивна България“ отказаха да говорят, но предадоха на Турция находището „Хан Тервел“, категорични са от формацията, допълвайки, че решението е взето умишлено в тайна от опозицията.
Според припомнената от „Възраждане“ хронология, на 18 февруари 2026 година турското министерство на енергетиката е съобщило за партньорско споразумение между държавната компания TPAO и Shell за проучвателни дейности в българската морска юрисдикция. Турският енергиен министър Алпарслан Байрактар тогава е уточнил, че става дума за петгодишен лиценз в изключителната ни икономическа зона, в близост до тяхното находище „Сакария“.
Политическата организация предупреждава, че участието на турското дружество поражда редица рискове за бъдещия собствен добив на страната ни. Основните въпроси остават без отговор – кой държи дяловете, кой е операторът и дали процедурите са съобразени със Закона за подземните богатства. Позовавайки се на медийни публикации, от партията твърдят, че Турция вече е придобила 33 процента от проучванията за нефт и газ в блока, без официалните български съобщения да изясняват при какви точно права и условия е станало това.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коце Боце само лаеш
Коментиран от #4
15:20 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мунчо Продажник
15:21 06.08.2026
4 Прав си!
До коментар #1 от "Коце Боце само лаеш":Коцето е най-преданият слуга на Тиквата Борисов. И сега пее в общ хор с него.
Коментиран от #28
15:22 06.08.2026
5 костя
Коментиран от #22
15:23 06.08.2026
6 ок но кажете и за
15:23 06.08.2026
7 Точен е
Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избирателите, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Факти"
15:25 06.08.2026
8 Ама, то газ има ли?
15:26 06.08.2026
9 Стенли
15:27 06.08.2026
10 Феникс
Коментиран от #37
15:28 06.08.2026
11 марш ве
15:28 06.08.2026
12 копейкин
15:32 06.08.2026
13 Хаха
15:34 06.08.2026
14 чети Костя
Коментиран от #15
15:36 06.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 за да разработваш сам
До коментар #15 от "Феникс":трябва да имаш технологии и квалифицирани кадри и трябва да инвестираш в тях а не на минимална заплата всички освен родата трябва да имаш желание да положиш големи усилия дори да ги имаш а ганчо е бизнесмент и манекенка такива разработват само матрял за пречиствателните станции за друго не ги търси..
15:45 06.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
Коментиран от #35
15:47 06.08.2026
20 евалата чалгопитеци
Коментиран от #21
15:58 06.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Точен
До коментар #5 от "костя":Този фейк, че Костадин е дал пари за жилище от партийната субсидия, е престъпление. Правото да разпорежда с парите на ВЪЗРАЖДАНЕ има единствено Станислав Тодоров, който е организационен секретар на партията. Но противниците на Костадин продължават да хулят като латерни безсребърника Костадинов. Отчетите на Станислав Тодоров са проверявани нееднократно от Сметната палата.
Коментиран от #25, #26
16:06 06.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 тоя гагаузин
16:09 06.08.2026
25 ама си
До коментар #22 от "Точен":точен, а! Сам вярваш ли си?
16:10 06.08.2026
26 тогава отде
До коментар #22 от "Точен":пари за новата къща и новата кола и палатите по морето от заплата ли?
16:11 06.08.2026
27 Дано Да Не Намерят !
16:17 06.08.2026
28 Щоне си
До коментар #4 от "Прав си!":приемате дозите,без да пишете глупости тук!Възраждане е единствената опозиционна партия в Парламента/във всички до сега/!А Костадин Костадинов е най умният/учил,а не с купена диплома/учен,ерудит! Омразата на лакеите срещу него и партията му,не е нищо повече от страх и злоба!Само Възраждане!!!
Коментиран от #33, #34
16:23 06.08.2026
29 Ха ха ха
16:48 06.08.2026
30 годо
16:59 06.08.2026
31 Фори
17:00 06.08.2026
32 Ча па
17:07 06.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Така е!
До коментар #28 от "Щоне си":Мънинка партийка, с една шепичка кресливи депутатчета, начело с Костя Доларокопейкин са едно и също нещо с пеевско-герберските крадци.
17:19 06.08.2026
35 съгласен
До коментар #19 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":съд за всички национални кремълски предатели. петата колона кремъл в белене, Коцето тоже
17:40 06.08.2026
36 ⚒️⚒️⚒️⚒️
Коментиран от #38
17:41 06.08.2026
37 Пеникс
До коментар #10 от "Феникс":а за русофашистите ще оставим един гол..... за тях винаги такъв
17:42 06.08.2026
38 а за коцето
До коментар #36 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":къща и имоти покрай морето. това го пропускаш всеки път
Коментиран от #39
17:42 06.08.2026
39 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #38 от "а за коцето":Е, как се процедира във, България :всички, знаем, но никой нищо не прави(визирам, парите, къщите, новата кола)
18:11 06.08.2026
40 Обикн.българин
19:37 06.08.2026
41 Цончо ганев педала
23:09 06.08.2026
42 Варна
23:11 06.08.2026
43 Пловдив
23:13 06.08.2026
44 Пловдив
23:14 06.08.2026