Бритни Спиърс с нова тирада: Провалих се като майка!

Американската певица Бритни Спиърс публикува емоционално послание, в което призна, че понякога се чувства като провалена майка, след като един от синовете ѝ споделил, че не вярва в Бог.

44-годишната изпълнителка на „Toxic“ написа в X, че въпреки думите на сина си самата тя продължава да вярва силно в духовното и в присъствието на Бог. Към публикацията Бритни Спиърс добави стара снимка на синовете си Шон Престън и Джейдън Джеймс, които има от бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

В дългото си послание певицата отново се върна към трудните отношения със своите родители Джейми Спиърс и Лин Спиърс. Бритни Спиърс твърди, че преди около пет години разбрала, че те са прекарвали време със синовете ѝ без нейното знание, което я накарало да се чувства изолирана и унизена.

„Никога не успях да бъда себе си“, пише певицата, като свързва преживяванията си с годините, през които животът и финансите ѝ бяха контролирани чрез съдебно попечителство.

Попечителството над Бритни Спиърс започна през 2008 г. и беше прекратено окончателно от съд в Лос Анджелис през ноември 2021 г. след близо 14 години. По време на съдебните заседания певицата отправи редица тежки обвинения за начина, по който е била контролирана, включително по отношение на работата, медицинското лечение и личния ѝ живот.

В новата публикация Бритни Спиърс заявява още, че след години, в които се е чувствала неразбрана, иска по-открито да говори за собствената си гледна точка. Певицата посочва, че желае да възстанови духовната си връзка и отново да има мечти и цели.

Отношенията на Бритни Спиърс със синовете ѝ бяха напрегнати през последните години, след като Шон Престън и Джейдън Джеймс се преместиха с баща си Кевин Федърлайн в Хавай. Впоследствие обаче се появиха признаци за сближаване. През 2025 г. певицата публично показа Джейдън да свири на пиано и го нарече „гений“, като изрази радостта си, че отново прекарват време заедно.

Последните месеци бяха трудни и в други отношения за поп звездата. През март 2026 г. Бритни Спиърс беше арестувана след автомобилен инцидент, а впоследствие премина през лечение. Част от публикациите твърдят, че именно синовете ѝ са настоявали тя да потърси помощ, но тези подробности идват от анонимни източници и не са потвърдени официално от семейството.

Новото послание показва, че за Бритни Спиърс отношенията със синовете ѝ остават една от най-чувствителните теми. Певицата не уточнява кой от двамата е споделил, че не вярва в Бог, и не разкрива повече подробности за разговора им.