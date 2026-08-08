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Бритни Спиърс с нова тирада: Провалих се като майка!

Бритни Спиърс с нова тирада: Провалих се като майка!

8 Август, 2026 16:08 1 344 15

  • бритни спиърс-
  • певица-
  • родител-
  • майка-
  • синове

Певицата обвини родителите си за липсата на добър пример

Бритни Спиърс с нова тирада: Провалих се като майка! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица Бритни Спиърс публикува емоционално послание, в което призна, че понякога се чувства като провалена майка, след като един от синовете ѝ споделил, че не вярва в Бог.

44-годишната изпълнителка на „Toxic“ написа в X, че въпреки думите на сина си самата тя продължава да вярва силно в духовното и в присъствието на Бог. Към публикацията Бритни Спиърс добави стара снимка на синовете си Шон Престън и Джейдън Джеймс, които има от бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

В дългото си послание певицата отново се върна към трудните отношения със своите родители Джейми Спиърс и Лин Спиърс. Бритни Спиърс твърди, че преди около пет години разбрала, че те са прекарвали време със синовете ѝ без нейното знание, което я накарало да се чувства изолирана и унизена.

„Никога не успях да бъда себе си“, пише певицата, като свързва преживяванията си с годините, през които животът и финансите ѝ бяха контролирани чрез съдебно попечителство.

Попечителството над Бритни Спиърс започна през 2008 г. и беше прекратено окончателно от съд в Лос Анджелис през ноември 2021 г. след близо 14 години. По време на съдебните заседания певицата отправи редица тежки обвинения за начина, по който е била контролирана, включително по отношение на работата, медицинското лечение и личния ѝ живот.

В новата публикация Бритни Спиърс заявява още, че след години, в които се е чувствала неразбрана, иска по-открито да говори за собствената си гледна точка. Певицата посочва, че желае да възстанови духовната си връзка и отново да има мечти и цели.

Отношенията на Бритни Спиърс със синовете ѝ бяха напрегнати през последните години, след като Шон Престън и Джейдън Джеймс се преместиха с баща си Кевин Федърлайн в Хавай. Впоследствие обаче се появиха признаци за сближаване. През 2025 г. певицата публично показа Джейдън да свири на пиано и го нарече „гений“, като изрази радостта си, че отново прекарват време заедно.

Последните месеци бяха трудни и в други отношения за поп звездата. През март 2026 г. Бритни Спиърс беше арестувана след автомобилен инцидент, а впоследствие премина през лечение. Част от публикациите твърдят, че именно синовете ѝ са настоявали тя да потърси помощ, но тези подробности идват от анонимни източници и не са потвърдени официално от семейството.

Новото послание показва, че за Бритни Спиърс отношенията със синовете ѝ остават една от най-чувствителните теми. Певицата не уточнява кой от двамата е споделил, че не вярва в Бог, и не разкрива повече подробности за разговора им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уфффф....

    3 4 Отговор
    Не се отчайвай, Бритни! Ще ти дам друг шанс. Да люлееш и прегръщаш едно голямо бебе, и да го забърсваш, като те оповръща.

    16:12 08.08.2026

  • 3 Дзак

    0 2 Отговор
    Интересно!

    16:34 08.08.2026

  • 4 Шорт

    13 0 Отговор
    Пиенето и наркотиците са до гроба! Ку...лъка е докато ти става! Хазарта и казината са докато се събудиш на тротоара и няма кой да те прибере!

    Коментиран от #5

    16:34 08.08.2026

  • 5 Име

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Шорт":

    Перач, Използвач, Изнудвач!

    17:03 08.08.2026

  • 6 това е жив пример за

    5 0 Отговор
    дърта мовpa с отдавна отпаднала необходимост

    17:06 08.08.2026

  • 7 Шишо мамбисто

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Събина андреева":

    ...супееер :)))

    17:07 08.08.2026

  • 8 Анонимен

    5 0 Отговор
    Провалът ти е тотален!

    Коментиран от #14

    17:08 08.08.2026

  • 9 Фют

    4 5 Отговор
    Никой не вярва в Бог, не само синовете й.
    Най-ми е любимо като някой каже, че Бог е любов, а аз съм родена на Св. Валентин!
    Няма смисъл да вярвам в Бог, в конкретния случай.

    Коментиран от #13

    17:34 08.08.2026

  • 10 Дъртио

    3 0 Отговор
    Провалите са вследствие когато сърбежа надделява над разума.....

    18:10 08.08.2026

  • 11 Провали се,

    4 0 Отговор
    като майка ,сега пробвай ,като баща. В Америка това е съвсем нормално.

    18:23 08.08.2026

  • 12 Така е...

    2 0 Отговор
    Кекс, наркотици, нощни запои..., нормално е да съ провалиш!

    19:22 08.08.2026

  • 13 за разум неразбираема

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фют":

    Кой е тоя Св. Валентин понеже още в миналият век Римокатолическата църква има опровержение , че след 12 годишно разследване не са намерили достоверни източници за съществуването му?

    20:11 08.08.2026

  • 14 кюлчетата с злато мамо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Продукт е на системата с цел пробутване на поведенчески модели

    20:12 08.08.2026

  • 15 Бай Онзи

    1 0 Отговор
    Ми моа те викна на бис

    20:20 08.08.2026