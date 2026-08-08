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Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев са спекулативни

Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев са спекулативни

8 Август, 2026 14:03 844 20

  • димитър главчев-
  • конфликт-
  • интереси-
  • сметна палата

Оттам напомнят, че съгласно закона, всяко лице, заемащо публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси

Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев са спекулативни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Медийни публикации, в които се твърди, че Димитър Главчев може да е в потенциален конфликт на интереси във връзка с възложени от Народното събрание одити на Сметната палата, са спекулативни и не почиват на законоустановени факти. Конфликт на интереси се доказва единствено и само по административно-процесуален ред и всичко друго е инсинуация, съобщиха от Палатата.

Оттам напомнят, че съгласно закона, всяко лице, заемащо публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси.

Въпреки че не са налице правни основания за конфликт на интереси, във връзка с възникналите спекулативни коментари и с оглед гарантиране на максимална обективност и безпристрастност, председателят на Сметната палата ще си направи писмен отвод от всички действия и решения по одитите, отнасящи се до периода, през който е бил назначен за служебен министър-председател с указ на президента на основание чл. 99 ал.5 от Конституцията на РБ – от 9 април до 27 август 2024 г. и от 27 август 2024 до 16 януари 2025 г. За периода, когато е бил служебен министър-председател и който е една шеста от целия период на възложените одити, Димитър Главчев ще превъзложи функциите на заместник-председател на Сметната палата.

На 2 юли 2026 г. парламентът възложи на Сметната палата да извърши три одита относно управлението на публичните финанси - в социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Одитът на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт (НОИ) е за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г.

Одитът в Министерството на финансите на публичните финанси е за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. За същия период са одитите на финансовото управление на имуществото, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи и на процедурите по възлагане на обществените поръчки на АПИ.

Решенията на Народното събрание, на основаниe чл. 86, ал. 2 от Конституцията, имат задължителна сила за всички държавни органи, организациите и гражданите. Предвид посочената разпоредба и съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗСП одитите по решенията на Народното събрание се възлагат единствено със заповеди на председателя на Сметната палата. В конкретния случая председателят на Сметната палата действа в условия на „обвързана компетентност“ – т.е. няма право на преценка, а е длъжен да изпълни решенията на законодателния орган и ЗСП.

Обстоятелството, че председателят на Сметната палата Димитър Главчев е заемал длъжността служебен министър-председател на България през част от одитираните периоди, не води автоматично до извод за наличие на конфликт на интереси. При възлагане на одитите, в настоящия случай, са спазени стриктно изискванията на закона, като не са налице предпоставките за конфликт на интереси. Издадената от Димитър Главчев заповед за възложените три одита въз основа на решение на НС е принципна, подчертават от Сметната палата.

Припомняме, че парламентът прие единодушно решението Сметната палата да извърши одитите, само относно одита за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси имаше един въздържал се.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я, Главчев да провери

    16 0 Отговор
    как се харчат пари в Университетите за ненужни глупости и колко калинки храним!

    14:06 08.08.2026

  • 2 Янко

    17 0 Отговор
    Този от всякъде като го погледнеш си отговаря на фамилията главчев

    Коментиран от #19

    14:08 08.08.2026

  • 3 Хммм

    22 1 Отговор
    Как да са спекулативни. Този кoмунист беше едновременно външен министър, премиер и шеф на Сметна палата, но не бил в кофликь на интереси. Вие шегувате ли се?

    Коментиран от #9

    14:14 08.08.2026

  • 4 Някой си

    13 1 Отговор
    Верно ли?!
    Ама наистина?!
    А как се нарича тогава това да проверяваш сам себе си?!
    Съвсем ни взеха за мезе....

    14:19 08.08.2026

  • 5 Учуден

    6 0 Отговор
    Сериозно??????!

    14:31 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Куропатко Мисиркин

    3 4 Отговор
    Е, сега ако Главчев реши да съди медиите и физическите лица за опитите да бъде дискредитиран, ще стане весело. В България медиите си мислят, че могат да си пишат всичко, което им хрумне или за което платят на журналистите. Ако, стане като на запад да почнат да ги съдят за милиони, ще почнат да внимават, но до тогава има много време.

    14:40 08.08.2026

  • 8 Окооо

    10 1 Отговор
    Явлението Празноглавчев е символ на целия процес на прехода! Той дори беше избран два пъти за служебен премиер от ГЕРБ- ДПС! След гавра с Конституцията и в съучастие с ПП- ДБ.... И двата пъти изборите бяха опорочени, двете мафиотски партии ГЕРБ- ДПС бяха оставени на воля да купуват и фалшифицират... За капак, Празноглавчев даде на ДПС огромна държавна сграда в центъра на София...

    Коментиран от #18

    14:45 08.08.2026

  • 9 Ахааа

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хммм":

    Де да беше комунист- сега беше голям евроатлантик и слугинаж на Шиши и Боко!

    14:46 08.08.2026

  • 10 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Ако престъпника от ОПГ ГРОБ Главчо беше в затвора където му е мястото сега този казус нямаше да е на дневен ред !

    14:46 08.08.2026

  • 11 Никол

    5 0 Отговор
    Този носорог си гласува лична премия от 100 000 лева! Много работил, много се трудил и накрая всичкото това за два месеца работа! Айде врашайте и пътя към Белене! Долни маскари и наглеци! Рундьо същата проскубана китка, с вдинатото юмруче! Къде го навря, Боташ ефенди!

    15:00 08.08.2026

  • 12 Счетоводител 20 год. стаж

    7 0 Отговор
    Най некомпетентния икономист на страната ни.Много по умни и кадърни от него са без работа.Радев махай го ще ти изяде главата.Галъбе не чакай махни го

    15:01 08.08.2026

  • 13 Край

    4 0 Отговор
    Да бе правилно. Няма да се проверява сам - ще го проверява подчинения му... А Ахмед Доган е хидролог

    15:01 08.08.2026

  • 14 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Главчев е корумпиран гербаджия като всички останали от тази престъпна партия, верни на своя лидер крадеца Боко от Банкя. Има ли нещо неясно?

    15:05 08.08.2026

  • 15 Гост

    3 0 Отговор
    Тъпоглавчев сам по себе си е един огромен конфликт, който не става за нищо...

    15:15 08.08.2026

  • 16 Гост

    1 1 Отговор
    Има ли бе, има ли един читав????? Само един?????????

    15:16 08.08.2026

  • 17 Моарейн

    2 0 Отговор
    Да благодарим за поредния абсурд на хипер-супер-дупер "знаещите", "можещи" и "компетентни" жълтопаветници, чието самочувствие е до небесата, ама способностите им са отвъд минус безкрайност. И това, че всичките глупости ги натвориха в престъпен сговор с други партии, не ги извинява.

    15:39 08.08.2026

  • 18 Олеле

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Окооо":

    Да проверяваш сам себе се не било конфликт на интереси, божеее!
    Само празноглави малоумници от ппдб
    могат да сътворят такава тъпня - мирчевци, кококорчовци, васкоушевци, парапетаджии, тротинеткаджии и всякаква такава пратена демократична измет!

    15:41 08.08.2026

  • 19 По добре

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Янко":

    По добре е главочев

    15:42 08.08.2026

  • 20 Казуар

    2 0 Отговор
    Като служебен премиер Главчев спешно отпусна няколко десетки милиона лева за вилаетите на Пеевски.

    15:42 08.08.2026

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