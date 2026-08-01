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Северното Черноморие се превърна в "бермудски триъгълник" за дронове

Северното Черноморие се превърна в "бермудски триъгълник" за дронове

1 Август, 2026 12:23 1 753 27

  • дрон-
  • балчик-
  • каварна

В интернет пространството сред специалистите се обсъждат различни възможни причини за смущенията

Северното Черноморие се превърна в "бермудски триъгълник" за дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Северното Черноморие все повече собственици на дронове сигнализират за необясними смущения по време на полет. През последните седмици любители и професионалисти разказват, че губят връзка с апаратите си, а дроновете им внезапно спират да следват команди, като някои дори изчезват в неизвестна посока, съобщи Нова тв.

Между Каварна и Балчик се намира една от зоните, в които дроновете се държат необичайно. През последните седмици не един или два летателни апарата са били изгубени в този район, въпреки че са прелитали в разрешените зони. Според специалистите причината най-вероятно се крие в смущенията на GPS сигналите, които засягат едни от най-важните функции на дроновете.

За Александър Георгиев дроновете са повече от хоби. Вече пет години той управлява безпилотни летателни апарати и е обиколил почти цяла България в търсене на най-добрите кадри от въздуха.

Но дори опитът не е гаранция, че всичко ще мине по план. Александър често лети в района между Балчик и Каварна. Именно там за първи път забелязва необичайно поведение на машината си. Дронът изведнъж губи сигнал.

Сигналите за паднали дронове в морето вече са десетки. Оказва се обаче, че проблемът не е от скоро - още преди две години опитният оператор на дрон и фоторепортер Христо Русев е бил на косъм от сериозен инцидент със своя дрон, именно в този район.

„Машината загуби обхват и тръгна в тотално непозната посока с пълна скорост. Опитах се да го овладея, успях няколко пъти. В крайна сметка успяхме да го приземим безопасно”, разказва той.

В интернет пространството сред специалистите се обсъждат различни възможни причини за смущенията. Русев смята, че една от причините може би са военните действия в Черно море, които заглушават по някакъв начин дроновете.

А докато причините за проблемите се изясняват, Русев съветва – да избягваме да летим над морето и на повече от 20 метра височина. Александър Георгиев допълва, че винаги трябва да има визуален контакт с дрона, да лети над разрешени места.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами нали сме

    22 3 Отговор
    смели натовци вече бе,кво ревем че сме безнадежно тъпи откъм главите,и нали си имаме секаква защита от натото

    12:25 01.08.2026

  • 2 456

    21 1 Отговор
    Светле , оправи си заглавието.

    12:26 01.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баламата

    12 1 Отговор
    Спешно заминават за Украйна.

    12:34 01.08.2026

  • 9 Стана Превърнова

    10 0 Отговор
    И за корита!

    12:37 01.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Извинявам се

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    за (-)
    Исках (+).

    12:39 01.08.2026

  • 12 Това

    16 0 Отговор
    Е малкия проблем! В "Бермудския триъгълник на украинските по северното Черноморие, какви огромни машини изчезват...

    12:41 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дзак

    12 0 Отговор
    Морето носи всичко на юг!

    12:48 01.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 мдаа

    12 0 Отговор
    много воаьор много нещо с тия дронове, и по къщите на хората снимки правят, на кюлчета и патлаци

    13:05 01.08.2026

  • 20 Е, вече не става

    12 1 Отговор
    За почивка на море. С тия умрели войни и противостоящи страни, Нато - Русия това море се превръща в зона на милитаризация.

    13:15 01.08.2026

  • 21 ЗАБЕЛЕЖЕТЕ

    13 0 Отговор
    Александър често лети между района на Каварна и Балчик??? Бреййй той Батман ряпа да яде.....🤠

    13:24 01.08.2026

  • 22 Васил

    11 1 Отговор
    Море с екстри за това таратора е 8 евра.

    13:29 01.08.2026

  • 23 Името на отрицанието и разрушението е

    3 7 Отговор
    "Болшевизъм".

    13:32 01.08.2026

  • 24 Забелязал

    10 0 Отговор
    Постоянно има чики джии, коити снимат плажуващите с дрон

    13:35 01.08.2026

  • 25 ЧИЧО

    6 0 Отговор
    На почивка сме в Балчик, два хеликоптера по цял ден кръжат над морето.

    Коментиран от #26, #27

    13:37 01.08.2026

  • 26 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ЧИЧО":

    Еми на Балчик има летище има и учебен център, каква изненада. А в морето сигурно има лодки

    14:04 01.08.2026

  • 27 Прекарал си се

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ЧИЧО":

    Аз съм на Самотраки и е тихо

    14:07 01.08.2026

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