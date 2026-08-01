Северното Черноморие се превърна в "бермудски триъгълник" за дронове

В Северното Черноморие все повече собственици на дронове сигнализират за необясними смущения по време на полет. През последните седмици любители и професионалисти разказват, че губят връзка с апаратите си, а дроновете им внезапно спират да следват команди, като някои дори изчезват в неизвестна посока, съобщи Нова тв.
Между Каварна и Балчик се намира една от зоните, в които дроновете се държат необичайно. През последните седмици не един или два летателни апарата са били изгубени в този район, въпреки че са прелитали в разрешените зони. Според специалистите причината най-вероятно се крие в смущенията на GPS сигналите, които засягат едни от най-важните функции на дроновете.
За Александър Георгиев дроновете са повече от хоби. Вече пет години той управлява безпилотни летателни апарати и е обиколил почти цяла България в търсене на най-добрите кадри от въздуха.
Но дори опитът не е гаранция, че всичко ще мине по план. Александър често лети в района между Балчик и Каварна. Именно там за първи път забелязва необичайно поведение на машината си. Дронът изведнъж губи сигнал.
Сигналите за паднали дронове в морето вече са десетки. Оказва се обаче, че проблемът не е от скоро - още преди две години опитният оператор на дрон и фоторепортер Христо Русев е бил на косъм от сериозен инцидент със своя дрон, именно в този район.
„Машината загуби обхват и тръгна в тотално непозната посока с пълна скорост. Опитах се да го овладея, успях няколко пъти. В крайна сметка успяхме да го приземим безопасно”, разказва той.
В интернет пространството сред специалистите се обсъждат различни възможни причини за смущенията. Русев смята, че една от причините може би са военните действия в Черно море, които заглушават по някакъв начин дроновете.
А докато причините за проблемите се изясняват, Русев съветва – да избягваме да летим над морето и на повече от 20 метра височина. Александър Георгиев допълва, че винаги трябва да има визуален контакт с дрона, да лети над разрешени места.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ами нали сме
12:25 01.08.2026
2 456
12:26 01.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Баламата
12:34 01.08.2026
9 Стана Превърнова
12:37 01.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Извинявам се
До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":за (-)
Исках (+).
12:39 01.08.2026
12 Това
12:41 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дзак
12:48 01.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 мдаа
13:05 01.08.2026
20 Е, вече не става
13:15 01.08.2026
21 ЗАБЕЛЕЖЕТЕ
13:24 01.08.2026
22 Васил
13:29 01.08.2026
23 Името на отрицанието и разрушението е
13:32 01.08.2026
24 Забелязал
13:35 01.08.2026
25 ЧИЧО
Коментиран от #26, #27
13:37 01.08.2026
26 А50
До коментар #25 от "ЧИЧО":Еми на Балчик има летище има и учебен център, каква изненада. А в морето сигурно има лодки
14:04 01.08.2026
27 Прекарал си се
До коментар #25 от "ЧИЧО":Аз съм на Самотраки и е тихо
14:07 01.08.2026