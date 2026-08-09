Йотова: Инцидентът с дрона се използва за примитивна политическа употреба

Изключително разочарована съм от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани и разчитам на това да си подадем ръка всички институции и политически формации, за да можем да гарантираме тази сигурност. Това каза пред журналисти във Варна президентът Илияна Йотова във връзка с навлезлия вчера в българското въздушно пространство безпилотен летателен апарат.

Тя добави, че очаква докладите на службите за сигурност, за да се види максимално достоверно какъв е дронът, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се е, целенасочено ли е било навлизането му.

Президентът посочи, че Консултативен съвет за национална сигурност ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.

Йотова поздрави служителите, които са отишли първи на мястото на инцидента, за да гарантират сигурността на гражданите.

Президентът Илияна Йотова взе участие днес в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2026 на Висшето военноморско училище във Варна.