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Йотова: Инцидентът с дрона се използва за примитивна политическа употреба

Йотова: Инцидентът с дрона се използва за примитивна политическа употреба

9 Август, 2026 11:13 443 17

  • илияна йотова-
  • дрон-
  • взрив

Тя добави, че очаква докладите на службите за сигурност, за да се види максимално достоверно какъв е дронът, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се е, целенасочено ли е било навлизането му

Йотова: Инцидентът с дрона се използва за примитивна политическа употреба - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изключително разочарована съм от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани и разчитам на това да си подадем ръка всички институции и политически формации, за да можем да гарантираме тази сигурност. Това каза пред журналисти във Варна президентът Илияна Йотова във връзка с навлезлия вчера в българското въздушно пространство безпилотен летателен апарат.

Тя добави, че очаква докладите на службите за сигурност, за да се види максимално достоверно какъв е дронът, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се е, целенасочено ли е било навлизането му.

Президентът посочи, че Консултативен съвет за национална сигурност ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.

Йотова поздрави служителите, които са отишли първи на мястото на инцидента, за да гарантират сигурността на гражданите.

Президентът Илияна Йотова взе участие днес в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2026 на Висшето военноморско училище във Варна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 2 Отговор
    Ако беше руски, нямаше да правите такива призиви, а директно щяхте да крещите с останалите.

    11:17 09.08.2026

  • 2 Путин седеше

    14 2 Отговор
    В една лодка в Дунав и изпрати този дрон лично. Иска да ни превземе и той лично да влезе в "Клуба на богатите"!

    11:17 09.08.2026

  • 3 Овчар

    13 4 Отговор
    България е враждебно настроена страна неблагодарна че Русия я освободи от турско робство и от Хитлер..! Тази враждебност през зимата ще си поеме последствията..!

    11:19 09.08.2026

  • 4 Крум

    11 1 Отговор
    Да паркира върху косатати.

    11:20 09.08.2026

  • 5 ИИ на РР

    6 1 Отговор
    С колежката обмисляме възможноста да ѝ стана вице.
    И без това ми е позната службата, пък и сме си свикнали в тандем.
    На това ниво има много работа и се уморих. След девет години ще си подам оставката..
    После пак

    11:20 09.08.2026

  • 6 Оставка на това нелегитимно

    13 1 Отговор
    сороcианcко позорище!

    11:23 09.08.2026

  • 7 Наталия Кобилкина украинска сексоложка

    9 3 Отговор
    За тази атака и укродиверсия надо немедлено да се активира пятия членик срещу 404!

    11:24 09.08.2026

  • 8 престанете с тоя дрон

    7 0 Отговор
    кога ще започвате да спирате кражбите и да громите мутрите и олигархията айде стига празни приказки???

    11:27 09.08.2026

  • 9 Мунчовица

    7 0 Отговор
    Ще видиш, като Гюров и Кандев спечелят изборите 😆

    11:27 09.08.2026

  • 10 аман вече

    8 0 Отговор
    Тая как ще я изтърпим до изборите не знам. Вече ми писва от нея!

    11:30 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лена

    7 0 Отговор
    Това рунтаво страшилище обикаля страната и всява паника и страх сред народа!Озаптисайте я!

    11:32 09.08.2026

  • 13 джанката не може да роди портокали

    6 0 Отговор
    От приматикакво може да се очаква!

    11:33 09.08.2026

  • 14 О, Морес

    2 2 Отговор
    Вечна чест и слава на най-лЕбералния новинарски сайт- "Факти"- Крепост на българската наука,просвета и култура !

    11:33 09.08.2026

  • 15 Дядо Торбалан

    2 0 Отговор
    Баба Йоцовица днес я показахте вече 2 пъти. Ощв три пъти и пропагандният план на Сорос за 5 показвания на ден е изпълнен.

    11:36 09.08.2026

  • 16 Русодебил

    1 0 Отговор
    Те тая падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    11:38 09.08.2026

  • 17 Стенли

    1 0 Отговор
    Пази боже ,нито тази биволица става за президент , нито Гюро ,ама и Радев лъжеца ,доста хора подведе

    11:38 09.08.2026

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