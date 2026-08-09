Йотова: Инцидентът с дрона се използва за примитивна политическа употреба

Изключително разочарована съм от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани и разчитам на това да си подадем ръка всички институции и политически формации, за да можем да гарантираме тази сигурност. Това каза пред журналисти във Варна президентът Илияна Йотова във връзка с навлезлия вчера в българското въздушно пространство безпилотен летателен апарат.
Тя добави, че очаква докладите на службите за сигурност, за да се види максимално достоверно какъв е дронът, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се е, целенасочено ли е било навлизането му.
Президентът посочи, че Консултативен съвет за национална сигурност ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
Йотова поздрави служителите, които са отишли първи на мястото на инцидента, за да гарантират сигурността на гражданите.
Президентът Илияна Йотова взе участие днес в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2026 на Висшето военноморско училище във Варна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
11:17 09.08.2026
2 Путин седеше
11:17 09.08.2026
3 Овчар
11:19 09.08.2026
4 Крум
11:20 09.08.2026
5 ИИ на РР
И без това ми е позната службата, пък и сме си свикнали в тандем.
На това ниво има много работа и се уморих. След девет години ще си подам оставката..
После пак
11:20 09.08.2026
6 Оставка на това нелегитимно
11:23 09.08.2026
7 Наталия Кобилкина украинска сексоложка
11:24 09.08.2026
8 престанете с тоя дрон
11:27 09.08.2026
9 Мунчовица
11:27 09.08.2026
10 аман вече
11:30 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лена
11:32 09.08.2026
13 джанката не може да роди портокали
11:33 09.08.2026
14 О, Морес
11:33 09.08.2026
15 Дядо Торбалан
11:36 09.08.2026
16 Русодебил
11:38 09.08.2026
17 Стенли
11:38 09.08.2026