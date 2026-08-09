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Черно море ще търси първата си победа през новия сезон срещу Лудогорец

Черно море ще търси първата си победа през новия сезон срещу Лудогорец

9 Август, 2026 11:50 1 008 2

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  • варна-
  • първа лига

Мачът е от 19:00 часа във Варна

Черно море ще търси първата си победа през новия сезон срещу Лудогорец - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черно море приема Лудогорец в един от най-любопитните двубои от четвъртия кръг в efbet Лига. Североизточното дерби ще се проведе на стадион "Тича" във Варна с начален час 19:00 и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев.

Черно море търси първата си победа през новия сезон. След като я изпусна на косъм във Враца срещу Ботев (1:1), след това варненският клуб постигна две поредни загуби - 0:3 в градското дерби със Спартак и 0:1 срещу Ботев Пловдив на "Колежа". "Моряците" обявиха, че Мигел Барандаш и Асен Дончев отпадат поради контузии за срещата. Аут е и Петър Андреев, без клубът да посочва конкретна причина. Добрата новина за Илиан Илиев пък е завръщането на Хорхе Падиля. Централният нападател пропусна първите три кръга заради травма, но сега за първи път попада в групата. Сред избраниците е и новопривлеченият вратар Дамян Христов.

Лудогорец започна убедително новия сезон в първенството и стартира с три поредни победи - 1:0 срещу Локомотив Пловдив, 2:0 срещу Дунав и 2:1 срещу Ботев Враца. Въпреки това "орлите" трябва да компенсират пред феновете си горчивото ранно отпадане от Европа, дошло срещу Апоел Тел Авив. "Зелените" ще бъдат във Варна без наказания Емерсон Родригес, който е и спряган за завръщане в родната Колумбия. Успешно картотекиран е игралият на Мондиал 2026 египетски защитник Хосам Абделмаджид, който най-вероятно ще попадне дебютно в групата за срещата на "Тича". През седмицата Лудогорец обяви раздялата си с крилото Станислав Иванов, който се завърна в Арда.

Последната среща между двата тима се проведе през април тази година в Разград, като Лудогорец и Черно море не си отбелязаха за крайното 0:0.

Цената на билетите за всички сектори е 8 евро, като касите на стадион "Тича" отварят в 16:00 часа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    1 0 Отговор
    Любимия Лудогорец както е тръгнал тази година, като нищо може да се издъни и с моряците. Жалко! Няма никакви индикации че се случват необходимите мащабни реформи за да се отдалечат от посредствеността в която са изпаднали.

    Коментиран от #2

    13:12 09.08.2026

  • 2 А те

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    щото моряците не са изпаднали в същата посредственост, 1:4 .

    13:26 09.08.2026

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