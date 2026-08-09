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Ангелът на Victoria's Secret Елза Хоск показа новородената си дъщеря в прозрачна рокля (СНИМКА)

Ангелът на Victoria's Secret Елза Хоск показа новородената си дъщеря в прозрачна рокля (СНИМКА)

9 Август, 2026 11:56 1 805 4

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  • флора блу-
  • прозрачна рокля

Флора Блу е второто дете на Елза Хоск и годеника ѝ Том Дейли

Ангелът на Victoria's Secret Елза Хоск показа новородената си дъщеря в прозрачна рокля (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шведският супермодел и бивш ангел на Victoria's Secret Елза Хоск показа новородената си дъщеря Флора Блу в нова публикация в социалните мрежи. 37-годишната красавица привлече вниманието и с визията си, позирайки в полупрозрачна рокля, докато държи бебето си.

Ангелът на Victoria's Secret Елза Хоск показа новородената си дъщеря в прозрачна рокля (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Флора Блу е второто дете на Елза Хоск и годеника ѝ Том Дейли. Двамата съобщиха за раждането на момиченцето на 22 юли, като моделът разкри, че то се е появило на бял свят у дома, в градината, „под луната, звездите и вълшебното цъфтящо дърво“.

Хоск и Дейли вече имат една дъщеря – Туулики Джоан, родена през февруари 2021 г. Двойката е заедно от 2015 г., а през 2025 г. обяви годежа си.

След появата на второто си дете Елза Хоск открито споделя моменти от първите седмици на майчинството. Малко след раждането моделът публикува и снимка на тялото си след бременността, като отправи послание за приемането на естествените промени, през които преминава женското тяло.


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  • 1 kоkорчо 💋🍌

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    педофилка

    11:57 09.08.2026

  • 2 Чудесно сила крие

    2 0 Отговор
    Дата на раждането :)
    Пожелавам здраве !!!

    12:04 09.08.2026

  • 3 ален сваляча на педофили

    3 2 Отговор
    Обработваме я във фейсбука, докато събирам безделници да и отдадем заслуженото. После ще ядем дюнери.

    12:06 09.08.2026

  • 4 глоги

    0 0 Отговор
    ШведскАТА супермоделКА и бивш ангел на "Victorias Secret"- Елза Хоск...

    15:45 09.08.2026