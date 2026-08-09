Шведският супермодел и бивш ангел на Victoria's Secret Елза Хоск показа новородената си дъщеря Флора Блу в нова публикация в социалните мрежи. 37-годишната красавица привлече вниманието и с визията си, позирайки в полупрозрачна рокля, докато държи бебето си.
Флора Блу е второто дете на Елза Хоск и годеника ѝ Том Дейли. Двамата съобщиха за раждането на момиченцето на 22 юли, като моделът разкри, че то се е появило на бял свят у дома, в градината, „под луната, звездите и вълшебното цъфтящо дърво“.
Хоск и Дейли вече имат една дъщеря – Туулики Джоан, родена през февруари 2021 г. Двойката е заедно от 2015 г., а през 2025 г. обяви годежа си.
След появата на второто си дете Елза Хоск открито споделя моменти от първите седмици на майчинството. Малко след раждането моделът публикува и снимка на тялото си след бременността, като отправи послание за приемането на естествените промени, през които преминава женското тяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
11:57 09.08.2026
2 Чудесно сила крие
Пожелавам здраве !!!
12:04 09.08.2026
3 ален сваляча на педофили
12:06 09.08.2026
4 глоги
15:45 09.08.2026