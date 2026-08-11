Валентин Радев за взрива в завод "ЕМКО": Не е сериозно прибързано да се обявява, че няма външна намеса

За обикновена промишлена грешка става въпрос за взрива в завод "ЕМКО". Малко са фирмите, в които има такива случаи. Това заяви пред БНТ бившият вътрешен министър Валентин Радев.

И похвали завода, че са организирали бърза евакуация на работниците.

Общ взето контролът в България върху оръжейния бизнес е добър и рядко имаме инциденти, допълни той.

Не е сериозно прибързано да се обявява, че няма външна намеса. Това е процес, нека оставим на следователите да си свършат работата, коментира Радев.

Защитата на нашето въздушно пространство от дронове зависи от подпомагането на Украйна, завърши той.