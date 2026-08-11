Валентин Радев за взрива в завод "ЕМКО": Не е сериозно прибързано да се обявява, че няма външна намеса

За обикновена промишлена грешка става въпрос за взрива в завод "ЕМКО". Малко са фирмите, в които има такива случаи. Това заяви пред БНТ бившият вътрешен министър Валентин Радев.
И похвали завода, че са организирали бърза евакуация на работниците.
Общ взето контролът в България върху оръжейния бизнес е добър и рядко имаме инциденти, допълни той.
Не е сериозно прибързано да се обявява, че няма външна намеса. Това е процес, нека оставим на следователите да си свършат работата, коментира Радев.
Защитата на нашето въздушно пространство от дронове зависи от подпомагането на Украйна, завърши той.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 21 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от дронове
08:29 11.08.2026
2 Пич
Кажи че руснаците са го гръмнали, и да ти олекне!!!!
....... че си се измазнил на Урсулианците.........
Коментиран от #5
08:29 11.08.2026
3 Ба.бааа
08:30 11.08.2026
4 1488
само тогава бг ще се оправи
Коментиран от #8, #10
08:31 11.08.2026
5 Ахааа
До коментар #2 от "Пич":Точно така, нека каже че руснаците са го гръмнали, да им олекне на всички сглобкаджии и евроатланти! Нека каже, че падналият дрон, не е украински, а руснаците са му сложили флаг и сериен номер - украински, въпреки че Украйна си призна, че е техен! Еййй примитивни хора- за щяло и не щяло им е виновна Русия, дори затова, че деца пребиха човека в Пловдив!
Коментиран от #12
08:37 11.08.2026
6 дядо дръмпир
08:38 11.08.2026
7 Вие какво очаквате
Или дрона бил украински , да няма да каже че е руски
Коментиран от #23
08:39 11.08.2026
8 Окооо
До коментар #4 от "1488":А така, само протести срещу Радев ще спасят кожата на Шиши и Боко! Само така сглобката има някакъв, макар и минимален шанс! Въпреки, че всички партии от сглобката ( ГЕРБ- ДПС- ПП-ДБ) имат заедно доста по- малко проценти от ПБ !!!
08:40 11.08.2026
9 Лиз ач евроатлантик
08:43 11.08.2026
10 Евроатлантик
До коментар #4 от "1488":Да, на есен ще се дават луди пари за протести срещу новото управление! И не само Шиши и Боко, а и наркодилърите ще плащат луди пари, защото ги настъпват яко! Вече има нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии... Ще изчистят цялата съдебна система и става опасно и за Шиши, Боко и наркотрафика !
08:45 11.08.2026
11 Цвете
08:46 11.08.2026
12 ПО "ТЕМАТА"
До коментар #5 от "Ахааа":ПО .ЛЪЖЕНИБТВ ДАВАТ ТАГАРЕНКО,...........ГОЛЕМА ОТ ВРАТ И НИСКОПРОБЕН ФАНТАЗЬОР НА УКРО ХРАНИЛКА
08:47 11.08.2026
13 Цвете
08:48 11.08.2026
14 Валентин Радев:
Има външна намеса!
Украйна е изпратила поредния дрон за да вкара България в конфликта!
Коментиран от #19
08:54 11.08.2026
15 дзвесе
09:00 11.08.2026
16 Още един
09:03 11.08.2026
17 Специалист
09:03 11.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 оня с коня
До коментар #14 от "Валентин Радев:":На кого се опитваш да пробутваш елементарните си Внушения че Украйна ни провокира да влезем във Войната чрез инцидента с Дрона?Ще правиш манджа с Гразде като смесваш Лъжата с истината ли- ами това не е за твоя Акъл!Вярно е че Дронът е Украински,но Приземен Електронно от Русия ,препрограмиран Навигационно и изпратен ПРОВОКАЦИОННО към България,гиди пишман Руски пропагандатори такива !
Коментиран от #26, #27
09:11 11.08.2026
20 Пламен
09:16 11.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Много
09:25 11.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цялата Работа на Тази Държава !
И Становища !
Без Доказателствен Материал !
За Тово и !Резултата Е Такъв !
Противоречащ !
На Закона !
И Конституцията На Тази Страна !
09:30 11.08.2026
25 Умников
къде го криха този корифей на мисълта досега бе?
но нямаше как да се разминем и без експертното мнение на валентин радев
явно бойко му е натиснал копчето, и бааам - руснаците са,само те имат шпиони- нито една друга държава не разполага със шпиони!!!!
ама защо не каза, че и украинският дрон е руски, - това няма да му го простя!
09:31 11.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Папуц
До коментар #19 от "оня с коня":Така , разбрахмне , че си коняря на админа.
Защо , ами защотпо триеш веднага.
Я кажи конярче, ако можеха руснаците да препрограмират украинските дронове в движение, щяха ли да допуснат толкова жертви по плажове, училища,пазари и т.н.?
Коментиран от #30
09:40 11.08.2026
28 АЛО РАДЕВ
09:43 11.08.2026
29 Хохо Бохо
09:43 11.08.2026
30 оня с коня
До коментар #27 от "Папуц":Ще те ограмотя на момента:Има 2 вида Дронове:ДИВИ и ПИТОМНИ,като първите са Мнозинство.Питомните обаче подлежат на Превъзпитание и дават да ги хващаш и милваш,както и да им поставяш Задачи за изпълнение.Е Баш такъв дрон са си хванали руснаците,убедили са го че България е много приятно място и са го убедили че ако отиде там,ще бъде много щастлив- на това и дължим посещението му.
09:56 11.08.2026
31 що ревете бе боклуциииии
09:59 11.08.2026
32 Най прекраското ще е
10:03 11.08.2026
33 Историк
10:26 11.08.2026
34 ПЕНКО
11:44 11.08.2026
35 Гошко
11:46 11.08.2026