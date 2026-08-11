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Валентин Радев за взрива в завод "ЕМКО": Не е сериозно прибързано да се обявява, че няма външна намеса

Валентин Радев за взрива в завод "ЕМКО": Не е сериозно прибързано да се обявява, че няма външна намеса

11 Август, 2026 08:22 1 109 35

  • емко-
  • взрив-
  • оръжеен завод-
  • валентин радев

Защитата на нашето въздушно пространство от дронове зависи от подпомагането на Украйна

Валентин Радев за взрива в завод "ЕМКО": Не е сериозно прибързано да се обявява, че няма външна намеса - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За обикновена промишлена грешка става въпрос за взрива в завод "ЕМКО". Малко са фирмите, в които има такива случаи. Това заяви пред БНТ бившият вътрешен министър Валентин Радев.

И похвали завода, че са организирали бърза евакуация на работниците.

Общ взето контролът в България върху оръжейния бизнес е добър и рядко имаме инциденти, допълни той.

Не е сериозно прибързано да се обявява, че няма външна намеса. Това е процес, нека оставим на следователите да си свършат работата, коментира Радев.

Защитата на нашето въздушно пространство от дронове зависи от подпомагането на Украйна, завърши той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от дронове

    13 0 Отговор
    пълна защита няма за момента

    08:29 11.08.2026

  • 2 Пич

    37 1 Отговор
    Наколенкаджии!!!
    Кажи че руснаците са го гръмнали, и да ти олекне!!!!
    ....... че си се измазнил на Урсулианците.........

    Коментиран от #5

    08:29 11.08.2026

  • 3 Ба.бааа

    10 2 Отговор
    То и да има външна намеса кой ще ти каже медиина завеса или военна тайна!

    08:30 11.08.2026

  • 4 1488

    3 22 Отговор
    който му писна да живее като у к0чина да излезе на площада и незабавно да иска оставката на румен

    само тогава бг ще се оправи

    Коментиран от #8, #10

    08:31 11.08.2026

  • 5 Ахааа

    35 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Точно така, нека каже че руснаците са го гръмнали, да им олекне на всички сглобкаджии и евроатланти! Нека каже, че падналият дрон, не е украински, а руснаците са му сложили флаг и сериен номер - украински, въпреки че Украйна си призна, че е техен! Еййй примитивни хора- за щяло и не щяло им е виновна Русия, дори затова, че деца пребиха човека в Пловдив!

    Коментиран от #12

    08:37 11.08.2026

  • 6 дядо дръмпир

    5 7 Отговор
    В бг лесно е да се направи атентат!Включително и на ниво недосегаеми.тези ,които правят атентати в момента имат цяло правителство тук и нямат необходимост да задействат марионетките си!Франция е велика империя и тя няма страх да каже кой е направил пожарите там!

    08:38 11.08.2026

  • 7 Вие какво очаквате

    2 19 Отговор
    Много ясно Радев да каже че няма външна намеса , да няма да си признае че е дело на руските тайни служби.
    Или дрона бил украински , да няма да каже че е руски

    Коментиран от #23

    08:39 11.08.2026

  • 8 Окооо

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    А така, само протести срещу Радев ще спасят кожата на Шиши и Боко! Само така сглобката има някакъв, макар и минимален шанс! Въпреки, че всички партии от сглобката ( ГЕРБ- ДПС- ПП-ДБ) имат заедно доста по- малко проценти от ПБ !!!

    08:40 11.08.2026

  • 9 Лиз ач евроатлантик

    16 3 Отговор
    Още един евролизач

    08:43 11.08.2026

  • 10 Евроатлантик

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Да, на есен ще се дават луди пари за протести срещу новото управление! И не само Шиши и Боко, а и наркодилърите ще плащат луди пари, защото ги настъпват яко! Вече има нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии... Ще изчистят цялата съдебна система и става опасно и за Шиши, Боко и наркотрафика !

    08:45 11.08.2026

  • 11 Цвете

    4 13 Отговор
    ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ИМА ВЪНШНА НАМЕСА.ВЧЕРА ШВЕДСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ СА ЕКСПУЛСИРАЛИ ДВАМА РУСКИ " РАЗУЗНАВАЧИ ". ВЕРБУВАЛИ СА ВЪТРЕШЕН АГЕНТ, НО СА РАЗКРИТИ МНОГО БЪРЗО. ИСТОРИЯТА С ДРОНОВЕТЕ ,КАКВО Е И КАКВО ЦЕЛЯТ ОТНОВО? МЪТНИ ВРЕМЕНА В ПЕРИОД НА ВАКАНЦИЯ.

    08:46 11.08.2026

  • 12 ПО "ТЕМАТА"

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    ПО .ЛЪЖЕНИБТВ ДАВАТ ТАГАРЕНКО,...........ГОЛЕМА ОТ ВРАТ И НИСКОПРОБЕН ФАНТАЗЬОР НА УКРО ХРАНИЛКА

    08:47 11.08.2026

  • 13 Цвете

    1 12 Отговор
    ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ИМА ВЪНШНА НАМЕСА.ВЧЕРА ШВЕДСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ СА ЕКСПУЛСИРАЛИ ДВАМА РУСКИ " РАЗУЗНАВАЧИ ". ВЕРБУВАЛИ СА ВЪТРЕШЕН АГЕНТ, НО СА РАЗКРИТИ МНОГО БЪРЗО. ИСТОРИЯТА С ДРОНОВЕТЕ ,КАКВО Е И КАКВО ЦЕЛЯТ ОТНОВО? МЪТНИ ВРЕМЕНА В ПЕРИОД НА ВАКАНЦИЯ.

    08:48 11.08.2026

  • 14 Валентин Радев:

    17 2 Отговор
    Не е сериозно, прибързано да се обявява, че няма външна намеса
    Има външна намеса!
    Украйна е изпратила поредния дрон за да вкара България в конфликта!

    Коментиран от #19

    08:54 11.08.2026

  • 15 дзвесе

    18 1 Отговор
    И тоя говорещ глупак от ГЕРБ беше заместник Министър. Досещате ли се защо България е на дъното??? Слава на Господ Иисус Христос сега се вижда колко е "умен" тоя. Всеки го вижда по джоба си и по дроновете които падат без дори да са ги видели.

    09:00 11.08.2026

  • 16 Още един

    10 0 Отговор
    Се разхожда по телевизиите да изкаже конспиративните си виждания. Ако си бил министър веднъж, без значение колко си бил компетентен, до живот си абониран като експерт в медиите. Гладен няма да останеш.

    09:03 11.08.2026

  • 17 Специалист

    14 1 Отговор
    Поредния грантаджия.Не пускайте хора с нисък интелект които не могат да анализират да говорят глупости на обществено място.

    09:03 11.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с коня

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "Валентин Радев:":

    На кого се опитваш да пробутваш елементарните си Внушения че Украйна ни провокира да влезем във Войната чрез инцидента с Дрона?Ще правиш манджа с Гразде като смесваш Лъжата с истината ли- ами това не е за твоя Акъл!Вярно е че Дронът е Украински,но Приземен Електронно от Русия ,препрограмиран Навигационно и изпратен ПРОВОКАЦИОННО към България,гиди пишман Руски пропагандатори такива !

    Коментиран от #26, #27

    09:11 11.08.2026

  • 20 Пламен

    1 0 Отговор
    Ако е от вътрешен служител вербуван, това каква намеса е.

    09:16 11.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Много

    1 0 Отговор
    е сериозно да лежкуниш и да лапаш пари всеки месец , при това големи пари , а ?

    09:25 11.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цялата Работа на Тази Държава !

    4 1 Отговор
    Се Основава На Мнения !

    И Становища !

    Без Доказателствен Материал !

    За Тово и !Резултата Е Такъв !

    Противоречащ !

    На Закона !

    И Конституцията На Тази Страна !

    09:30 11.08.2026

  • 25 Умников

    7 1 Отговор
    ееее, най-сетне !
    къде го криха този корифей на мисълта досега бе?
    но нямаше как да се разминем и без експертното мнение на валентин радев
    явно бойко му е натиснал копчето, и бааам - руснаците са,само те имат шпиони- нито една друга държава не разполага със шпиони!!!!
    ама защо не каза, че и украинският дрон е руски, - това няма да му го простя!

    09:31 11.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Папуц

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Така , разбрахмне , че си коняря на админа.
    Защо , ами защотпо триеш веднага.
    Я кажи конярче, ако можеха руснаците да препрограмират украинските дронове в движение, щяха ли да допуснат толкова жертви по плажове, училища,пазари и т.н.?

    Коментиран от #30

    09:40 11.08.2026

  • 28 АЛО РАДЕВ

    3 1 Отговор
    АКО ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ НА ТЕРЕН СА КРИМИНАЛИСТИ И РАЙОНЕН ПОЛИЦАЙ ТАКИВА КАТО ТЕБЕ СА КЛЮКАРИ ЦЯЛ ЖИВОТ СЪМ БИЛ ПОЛИЦАЙ ОТ ОПИТ ТИГО КАЗВАМ.

    09:43 11.08.2026

  • 29 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Намесата е вътрешна. Никой не може да докаже колко боеприпаси са гръмнали. Тоя номер редовно го прави оръжейната мафия, която продава на черния пазар

    09:43 11.08.2026

  • 30 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Папуц":

    Ще те ограмотя на момента:Има 2 вида Дронове:ДИВИ и ПИТОМНИ,като първите са Мнозинство.Питомните обаче подлежат на Превъзпитание и дават да ги хващаш и милваш,както и да им поставяш Задачи за изпълнение.Е Баш такъв дрон са си хванали руснаците,убедили са го че България е много приятно място и са го убедили че ако отиде там,ще бъде много щастлив- на това и дължим посещението му.

    09:56 11.08.2026

  • 31 що ревете бе боклуциииии

    4 2 Отговор
    набъркахте ни в две войни на госпорадите ви а сега квичите

    09:59 11.08.2026

  • 32 Най прекраското ще е

    1 1 Отговор
    Ирански хиперзвук в триъгълника на смъртта.

    10:03 11.08.2026

  • 33 Историк

    2 3 Отговор
    Не може да бъде случайно нито този пожар, нито дрона край Кардам, но не вярвам да се изясни причината, която е ясна с просто око- ГРУ на Русия, която спокойно действа на територията на България отдавна. Все пожари в складове на ЕМКО от 2015 г. без разкрития, чехите съобщиха на нашата велика прокуратура, че това е руско дело,защото стана пожар в Чехия на склад с продукция на ЕМКО, но тук резултат нямаше. Истината е, че продава на Украйна боеприпаси, Русия е ненадмината по диверсии и саботажи в световен мащаб от много години. Защо МВНР не повика и вечната руска посланичка полк. Митрофанова? Това е война ,която Русия води срещу Украйна, а в България има последици. Трябва и от двете страни да поиска отговор, ама си трае щом чуе Русия. Уж има служби за сигурност. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ от национални предатели.

    10:26 11.08.2026

  • 34 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ПОРЕДНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБУТЛЯК - ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ "ПЕНИ " -ТУК И ТАМ -- СЯКАШ ОЩЕ Е СЪЩЕСТВИТЕЛНО , А НЕ НАРИЦАТЕЛНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    11:44 11.08.2026

  • 35 Гошко

    0 0 Отговор
    Много хубаво гръмна. И много хубаво пуши.

    11:46 11.08.2026

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