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Александър Джартов: Пожарът след взрива край Белица е под контрол

Александър Джартов: Пожарът след взрива край Белица е под контрол

10 Август, 2026 20:31 1 055 18

  • александър джартов-
  • взрив-
  • пожар-
  • белица

Той увери, че няма опасност от замърсяване на въздуха. Стойностите са в норма

Александър Джартов: Пожарът след взрива край Белица е под контрол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под контрол е пожарът след взрива в склад за боеприпаси край Белица. Това стана ясно по време на брифинг след взрива в склад за боеприпаси край село Белица, община Трявна.

"Основно работим по два фронта – източния и западния. Това което прави впечатление през последните часове е, че няма активно разпространение на пожара. Там където има димоотделяне, това са огнища в обгорялото, които обработваме. Към момента няма опасност за населението“, обясни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР.

Джартов увери, че няма опасност от замърсяване на въздуха. Стойностите са в норма.

Остават в готовност за евакуацията на хората живеещо в близост, но към момента няма такава нужда, каза още той.

"Низово се развива пожарът, което не предполага проблеми, но не подценяваме ситуацията", уточни той.

Към момента на терен има 13 екипа, които се борят с пламъците.

Община Трявна има готовност да помогне ако се наложи.

„Има взаимодействие между всички институции, обстановката е спокойна, призовавам да не реагират хората на публикации в социологичните мрежи. На този етап не е нужно да идват доброволци, както бе писано в социалните мрежи. Обстановката е овладяна“ , каза кметът на Трявна Денчо Минев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко ви е под контрол

    14 0 Отговор
    Защо ли въпреки това сте противни. Звучите като развалени латерни, радки смунджосани

    Коментиран от #10

    20:35 10.08.2026

  • 2 джартичка

    7 1 Отговор
    добре, че имаме система алърт...

    20:39 10.08.2026

  • 3 Да разбира се

    12 0 Отговор
    нито пожара е под контрол, нито държавата знае, какво да прави. Сами се докарахме до това положение.

    20:44 10.08.2026

  • 4 Зад --- ик !

    4 1 Отговор
    До !

    Зад !

    Ника !

    Пед !

    Ер !

    Ас !

    До !

    Пед !

    Ер !

    Ас !

    А !

    20:46 10.08.2026

  • 5 Смятай

    10 0 Отговор
    днес вътрешният министър забучил значка на сакото-американско правосъдие. Иди разбери, къде работи.

    20:47 10.08.2026

  • 6 Та Той !

    6 0 Отговор
    Не Прилича !

    На Човек !

    20:51 10.08.2026

  • 7 Означава ли

    7 0 Отговор
    че хората могат да се прибират в домовете си? Май не, тогава, какво точно е под контрол?

    20:54 10.08.2026

  • 8 Горски

    14 1 Отговор
    Очаквайте изявление на Тагарев, Плевнелиев, Георги Лозанов, пишман генерал Атанас Атанасов, че пожарът в завода е запален от Путин, а Гербов с нов опит за отравяне. Има ли у нас, някой който да може да си върши работата нормално и да не се допуска това и дори да ги залавят, ако е възможно? Радев, твоят МВР шеф Демерджиев да не би да е станал правосъден министър на Щатите?! На сакото си днес при изявлението му се видя, че се е ЗАКИЧИЛ СЪС ЗНАЧКА НА… ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРАВОСЪДИЕ НА САЩ. При Радев чуждите агенти са като у дома си. Демерджиев бързо каза, че всичко е наред. Агентите са си свършили работата и най-вероятно напуснали страната. По дойче зеле съобщиха, че човек приличащ на Путин е забелязан в района - в едната ръка държал запалка, в другата - шише с бензин. Вчера украински дрон до компресорна газостанция на газопровода, днес взривил се камион-цистерна във военен завод. Какво следва утре?

    Коментиран от #17

    20:55 10.08.2026

  • 9 и пак и отново

    6 1 Отговор
    В района на Одеса пореден МиГ-29 на Украинските военновъздушни сили се разби.

    21:00 10.08.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко ви е под контрол":

    Добър разказвач е този на заучени фрази,с логопеден дефект, ррр

    21:01 10.08.2026

  • 11 Путин

    12 1 Отговор
    Продавайте оръжие на Украйна и скоро други заводи ще дадат фира.

    21:04 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    6 0 Отговор
    Ех, как се радвам , че другарят Джартов го дават по телевизора! Сега вече той е ИЗВЕСТЕН!🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    21:08 10.08.2026

  • 14 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ВЪЗДУХА Е ,,КРИСТАЛЕН,,..АМА ДРУГ ПЪТ!

    21:08 10.08.2026

  • 15 Щом още не са почнали и българи

    2 1 Отговор
    да падат от прозорците, значи ФСБ ни е пожалило.

    21:34 10.08.2026

  • 16 Пенсионер ОСВ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Ама той дрругарря Джаррртов отдавна е дневален и дежурррен в телевизиите,има си абонамент...

    21:46 10.08.2026

  • 17 Военен

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Добре че руснаците си прибраха ядрените бойни глави от трите склада в България преди време, иначе кой знае какво можеше да стане утре.

    23:35 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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