Александър Джартов: Пожарът след взрива край Белица е под контрол

Под контрол е пожарът след взрива в склад за боеприпаси край Белица. Това стана ясно по време на брифинг след взрива в склад за боеприпаси край село Белица, община Трявна.

"Основно работим по два фронта – източния и западния. Това което прави впечатление през последните часове е, че няма активно разпространение на пожара. Там където има димоотделяне, това са огнища в обгорялото, които обработваме. Към момента няма опасност за населението“, обясни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР.

Джартов увери, че няма опасност от замърсяване на въздуха. Стойностите са в норма.

Остават в готовност за евакуацията на хората живеещо в близост, но към момента няма такава нужда, каза още той.

"Низово се развива пожарът, което не предполага проблеми, но не подценяваме ситуацията", уточни той.

Към момента на терен има 13 екипа, които се борят с пламъците.

Община Трявна има готовност да помогне ако се наложи.

„Има взаимодействие между всички институции, обстановката е спокойна, призовавам да не реагират хората на публикации в социологичните мрежи. На този етап не е нужно да идват доброволци, както бе писано в социалните мрежи. Обстановката е овладяна“ , каза кметът на Трявна Денчо Минев.