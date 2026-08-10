Александър Джартов: Пожарът след взрива край Белица е под контрол

Под контрол е пожарът след взрива в склад за боеприпаси край Белица. Това стана ясно по време на брифинг след взрива в склад за боеприпаси край село Белица, община Трявна.
"Основно работим по два фронта – източния и западния. Това което прави впечатление през последните часове е, че няма активно разпространение на пожара. Там където има димоотделяне, това са огнища в обгорялото, които обработваме. Към момента няма опасност за населението“, обясни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР.
Джартов увери, че няма опасност от замърсяване на въздуха. Стойностите са в норма.
Остават в готовност за евакуацията на хората живеещо в близост, но към момента няма такава нужда, каза още той.
"Низово се развива пожарът, което не предполага проблеми, но не подценяваме ситуацията", уточни той.
Към момента на терен има 13 екипа, които се борят с пламъците.
Община Трявна има готовност да помогне ако се наложи.
„Има взаимодействие между всички институции, обстановката е спокойна, призовавам да не реагират хората на публикации в социологичните мрежи. На този етап не е нужно да идват доброволци, както бе писано в социалните мрежи. Обстановката е овладяна“ , каза кметът на Трявна Денчо Минев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко ви е под контрол
Коментиран от #10
20:35 10.08.2026
2 джартичка
20:39 10.08.2026
3 Да разбира се
20:44 10.08.2026
4 Зад --- ик !
Зад !
Ника !
Пед !
Ер !
Ас !
До !
Пед !
Ер !
Ас !
А !
20:46 10.08.2026
5 Смятай
20:47 10.08.2026
6 Та Той !
На Човек !
20:51 10.08.2026
7 Означава ли
20:54 10.08.2026
8 Горски
Коментиран от #17
20:55 10.08.2026
9 и пак и отново
21:00 10.08.2026
10 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "Всичко ви е под контрол":Добър разказвач е този на заучени фрази,с логопеден дефект, ррр
21:01 10.08.2026
11 Путин
21:04 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #16
21:08 10.08.2026
14 Боруна Лом
21:08 10.08.2026
15 Щом още не са почнали и българи
21:34 10.08.2026
16 Пенсионер ОСВ
До коментар #13 от "Хахахаха😂😂😂😂":Ама той дрругарря Джаррртов отдавна е дневален и дежурррен в телевизиите,има си абонамент...
21:46 10.08.2026
17 Военен
До коментар #8 от "Горски":Добре че руснаците си прибраха ядрените бойни глави от трите склада в България преди време, иначе кой знае какво можеше да стане утре.
23:35 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.