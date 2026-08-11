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Манган във водата има в Свиленград и две села

Манган във водата има в Свиленград и две села

11 Август, 2026 08:32 757 14

  • манган-
  • вода-
  • свиленград-
  • села-
  • водоноски

Осигурени са водоноски, които ще се на разположение на жителите на населените места, до приключване на ремонтите

Манган във водата има в Свиленград и две села - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повишени стойности на манган са регистрирани във водата от мрежата на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево. Това сочат последните изследвания на РЗИ- Хасково, уточни БНТ.

От здравната инспекция посочват, че причината са множеството аварии и подмяна на водопроводи, което е свързано с чести спирания и пускания на водоподаването в различни участъци.

Осигурени са водоноски, които ще се на разположение на жителите на населените места, до приключване на ремонтите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    5 0 Отговор
    за манган не зная ама заМангали със сигурност има и то не само в Свиленград и околните села

    08:38 11.08.2026

  • 4 Само да го

    0 0 Отговор
    боядисате не можете...

    08:38 11.08.2026

  • 5 Какво Са Наливали ?

    2 0 Отговор
    Вътре ?

    Сондажни Води ?

    08:48 11.08.2026

  • 6 щурецъ

    1 0 Отговор
    М си Щрака!Ръйш?Ман...гал няма ли?

    08:53 11.08.2026

  • 7 манган

    4 0 Отговор
    има поне от 5 години в цялото Хасковско землище,има и радиация.Откак грижещите се за здравето ни еврогейци допуснаха да се спука хвостохранилището край Маджарово.

    09:07 11.08.2026

  • 8 Чешмеджиев

    4 0 Отговор
    Манган в питейната вода, както и други опасни вещества започнаха да се откриват, след като Тиквата продаде водните ресурси на България на евреите. Случайност? Не, не е случайност. Ще станем като страните от третия свят в Африка, които плащат на чужди компании огромни цени за да ни продават собствената ни вода.

    09:56 11.08.2026

  • 9 ако

    0 0 Отговор
    почнете да светите в тъмното намалете минералната вод, пиите ракия.

    Коментиран от #11

    10:17 11.08.2026

  • 10 Проифан Държава !

    1 0 Отговор
    Профан Резултати !

    10:19 11.08.2026

  • 11 Пийте Ракия !

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ако":

    Но И В нея !

    Има Вода !

    10:21 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 На Дедо

    0 0 Отговор
    Май! Някой манг.л, се окъпъл там?!

    12:08 11.08.2026

  • 14 Сиганин

    0 0 Отговор
    На мен, докторката! Ми забрани, да пия вода.

    12:11 11.08.2026

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