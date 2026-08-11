Манган във водата има в Свиленград и две села

Повишени стойности на манган са регистрирани във водата от мрежата на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево. Това сочат последните изследвания на РЗИ- Хасково, уточни БНТ.
От здравната инспекция посочват, че причината са множеството аварии и подмяна на водопроводи, което е свързано с чести спирания и пускания на водоподаването в различни участъци.
Осигурени са водоноски, които ще се на разположение на жителите на населените места, до приключване на ремонтите.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
08:38 11.08.2026
4 Само да го
08:38 11.08.2026
5 Какво Са Наливали ?
Сондажни Води ?
08:48 11.08.2026
6 щурецъ
08:53 11.08.2026
7 манган
09:07 11.08.2026
8 Чешмеджиев
09:56 11.08.2026
9 ако
Коментиран от #11
10:17 11.08.2026
10 Проифан Държава !
10:19 11.08.2026
11 Пийте Ракия !
До коментар #9 от "ако":Но И В нея !
Има Вода !
10:21 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 На Дедо
12:08 11.08.2026
14 Сиганин
12:11 11.08.2026