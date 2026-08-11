Манган във водата има в Свиленград и две села

Повишени стойности на манган са регистрирани във водата от мрежата на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево. Това сочат последните изследвания на РЗИ- Хасково, уточни БНТ.



От здравната инспекция посочват, че причината са множеството аварии и подмяна на водопроводи, което е свързано с чести спирания и пускания на водоподаването в различни участъци.

Осигурени са водоноски, които ще се на разположение на жителите на населените места, до приключване на ремонтите.