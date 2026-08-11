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Кметът на Трявна с последна информация за взривовете във военния завод в с. Белица

Кметът на Трявна с последна информация за взривовете във военния завод в с. Белица

11 Август, 2026 08:04 1 412 14

  • с. белица-
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  • емко-
  • трявна-
  • кмет

Разследването продължава

Кметът на Трявна с последна информация за взривовете във военния завод в с. Белица - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видяхме как един склад буквално изчезна. Това показва, че има изключително голяма детонация. Това каза кметът на Трявна Денчо Минев в ефира на Нова телевизия.

Припомняме, че вчера се чу силен взрив от военния завод в село Белица. Няма жертви и пострадали, 300 работници са били евакуирани незабавно. При инцидента е изгорял цял склад, съхранявал боеприпаси.

По информация на вътрешния министър няма данни за външна намеса при взрива. Разследването продължава.

По думите на кмета на Трявна първите сигнали са получени от хора от местността за силен взрив. Денчо Минев уточни още, че последния взрив е бил в 14.28 часа.

Кметът на Трявна отбеляза още, че няма опасност за туристите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пълна нула

    11 1 Отговор
    е казаното

    08:07 11.08.2026

  • 2 Официално изявление

    14 0 Отговор
    Няма опасност, няма взривове, всичко е цветя и рози.

    08:12 11.08.2026

  • 3 МНОГО ПИЕ ТОА КМЕТ

    10 1 Отговор
    ВИЖТЕ МУ КЪРЯСАЛИТЕ ПОДПУХНАЛИ ОЧИ И ЛИЦЕ. А КМЕТАЗНАЕЛИ ДВА ТРИ ТОНА ВЕЩЕСТВА КАКВО МОГАТ........НЕЕ ТОЙ ЗНАЕ СТО ДВЕСТА КИЛА ВИНУ И РЪКИЯ КО МОГАТ.....

    Коментиран от #12

    08:17 11.08.2026

  • 4 Кметът

    11 0 Отговор
    и той "специалист" ! Да говори каквото му спуснат .

    08:17 11.08.2026

  • 5 Механик

    18 3 Отговор
    Искаме нов завод за барут на Рейнметал. Огромен завод да бъде и да се намира в близост до народното събрание и президентството. А най-добре ще е двете институции да се помещават в огромния завод за барут на РЕЙНМЕТАЛ.

    Коментиран от #7, #14

    08:19 11.08.2026

  • 6 Любопитно

    7 0 Отговор
    Казват , че оръжейният олигарх не е плащал данъци . Ще му платят ли застраховки при това положение ?

    08:30 11.08.2026

  • 7 Умнокрасив

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Няма да е честно ! Борисов пръв покани немците да построят завод за барут в България . Редно е честта да го получи да е на Банкя .

    08:35 11.08.2026

  • 8 Тик-Ток

    10 0 Отговор
    Абе само на мен ли ми се струва че всички кметове на Гроб приличат на мутри и бандити

    08:51 11.08.2026

  • 9 Анонимен

    7 2 Отговор
    А за къде са били подготвяни боеприпасите? Да отнемат животи в чужди конфликти, да оскверняват името "България"?

    08:52 11.08.2026

  • 10 азз

    5 1 Отговор
    продукцията за осрайна ли беше??? Е,отиде....бързичко....

    09:01 11.08.2026

  • 11 Бай Араб

    3 3 Отговор
    Правителството не е допускало служители на ФСБ на българска територия и не е вербувало вътрешен човек на завода да извърши саботажа. Пълна случайност е ,че всички взривове на Български военни заводи се случваха при служебните правителства на Румен Радев,всичо това е опит за внушение ,че Румен Радев е национален предател.

    09:02 11.08.2026

  • 12 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "МНОГО ПИЕ ТОА КМЕТ":

    Това е от много четене.

    09:05 11.08.2026

  • 13 Петров и Баширов

    3 0 Отговор
    Хихихи! - Хахаха!

    10:04 11.08.2026

  • 14 Шлосер

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    То там е и Партийният им дом, защо го пропускаш?

    10:06 11.08.2026

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