Кметът на Трявна с последна информация за взривовете във военния завод в с. Белица

Видяхме как един склад буквално изчезна. Това показва, че има изключително голяма детонация. Това каза кметът на Трявна Денчо Минев в ефира на Нова телевизия.
Припомняме, че вчера се чу силен взрив от военния завод в село Белица. Няма жертви и пострадали, 300 работници са били евакуирани незабавно. При инцидента е изгорял цял склад, съхранявал боеприпаси.
По информация на вътрешния министър няма данни за външна намеса при взрива. Разследването продължава.
По думите на кмета на Трявна първите сигнали са получени от хора от местността за силен взрив. Денчо Минев уточни още, че последния взрив е бил в 14.28 часа.
Кметът на Трявна отбеляза още, че няма опасност за туристите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пълна нула
08:07 11.08.2026
2 Официално изявление
08:12 11.08.2026
3 МНОГО ПИЕ ТОА КМЕТ
Коментиран от #12
08:17 11.08.2026
4 Кметът
08:17 11.08.2026
5 Механик
Коментиран от #7, #14
08:19 11.08.2026
6 Любопитно
08:30 11.08.2026
7 Умнокрасив
До коментар #5 от "Механик":Няма да е честно ! Борисов пръв покани немците да построят завод за барут в България . Редно е честта да го получи да е на Банкя .
08:35 11.08.2026
8 Тик-Ток
08:51 11.08.2026
9 Анонимен
08:52 11.08.2026
10 азз
09:01 11.08.2026
11 Бай Араб
09:02 11.08.2026
12 Гост
До коментар #3 от "МНОГО ПИЕ ТОА КМЕТ":Това е от много четене.
09:05 11.08.2026
13 Петров и Баширов
10:04 11.08.2026
14 Шлосер
До коментар #5 от "Механик":То там е и Партийният им дом, защо го пропускаш?
10:06 11.08.2026