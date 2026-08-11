Кметът на Трявна с последна информация за взривовете във военния завод в с. Белица

Видяхме как един склад буквално изчезна. Това показва, че има изключително голяма детонация. Това каза кметът на Трявна Денчо Минев в ефира на Нова телевизия.

Припомняме, че вчера се чу силен взрив от военния завод в село Белица. Няма жертви и пострадали, 300 работници са били евакуирани незабавно. При инцидента е изгорял цял склад, съхранявал боеприпаси.

По информация на вътрешния министър няма данни за външна намеса при взрива. Разследването продължава.

По думите на кмета на Трявна първите сигнали са получени от хора от местността за силен взрив. Денчо Минев уточни още, че последния взрив е бил в 14.28 часа.

Кметът на Трявна отбеляза още, че няма опасност за туристите.