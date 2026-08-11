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Обзор: България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за падналия в Кардам дрон

Обзор: България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за падналия в Кардам дрон

11 Август, 2026 07:49 829 11

  • дрон-
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  • руска агресия-
  • олеся илашчук

Посланик Илашчук е уверила, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България

Обзор: България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за падналия в Кардам дрон - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за навлезлия в събота във въздушното ни пространство дрон. Посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук беше извикана на среща днес с министъра на външните работи Велислава Петрова в сградата на ведомството ни в София във връзка със случая от събота, при който дрон навлезе във въздушно ни пространство, пише БТА.

В събота властите съобщиха, че дрон е навлязъл във въздушното ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. По-късно през деня от Министерството на отбраната (МО) информираха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя", използван широко от украинските въоръжени сили. Днес от МО разпространиха и снимки от мястото на инцидента.

Посланик Илашчук е уверила, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая.

По време на срещата Велислава Петрова е изразила сериозната загриженост на българската страна и е подчертала, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Петрова е казала още, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще.

Какво се знае за дрона?

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни тази сутрин в ефира на Българската национална телевизия, че на земята няма кратер от разлив на взривното устройство и се очакват резултатите от изследването на Министерството на вътрешните работи, които да кажат дали е имало взрив.

Стоянов каза още, че за дрона се знае, че е тип "примамка" с геометрични размери два на два метра и с възможност да носи до пет килограма взрив. Произведен е в Украйна, а цената на един такъв дрон е около 4000 евро - 5000 евро.

Министърът посочи две версии за навлизането на дрона на територията на страната – въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление.

Антидрон системи

Има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин, каза министър Стоянов.

Усилено работим по инструмента "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) за закупуване на такива системи, каза министърът и допълни, че ще бъдат около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра, обясни той.

Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати.

В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ЗА БАБА АЛИНО

    16 0 Отговор
    Да поискат информацията. Все толкова ще я получат.

    07:52 11.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    16 3 Отговор
    СПОРЕД ТАГАРЕВСВОЛОЧА, РУСИЯ Е ВИНОВНА!ПУУУ

    Коментиран от #4

    07:52 11.08.2026

  • 3 Трол

    5 0 Отговор
    Трябва да се знае с каква боя е боядисан дронът и дали за перките се ползва бакър или алумин.

    07:55 11.08.2026

  • 4 Ахъм

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Украинците искат да ударят газопровода, който ги снабдява с газ и завода, който произвежда снаряди за тях?

    07:59 11.08.2026

  • 5 примамка с бомба

    5 0 Отговор
    тъмни мисли и намерения във фашистките глави

    08:04 11.08.2026

  • 6 Защо ?

    8 0 Отговор
    До сега нищо ли не са установили ?

    08:10 11.08.2026

  • 7 руски съботаж

    4 6 Отговор
    руснаците пуснали украинския дрон се спотайват!

    08:26 11.08.2026

  • 8 Въй

    1 0 Отговор
    Дрони има с чук от у-крайната точка-плочка.

    08:59 11.08.2026

  • 9 Боташ

    3 5 Отговор
    Дайте пълна информация за аферата Боташ а за дрона е виновна Русия Те започнаха войната

    09:13 11.08.2026

  • 10 Защо няма разследване

    2 0 Отговор
    за връзка с укроанклава Баба Алино? Тоя дрон не е долетял от стотици километри през Румъния със сигурност. Укротерористи и укродиверсанти пускат дронове от територията на РФ, за да унищожават кричтична инфраструктура там, защо да не правят и тук същото?

    10:11 11.08.2026

  • 11 РавенствоСъюз

    0 0 Отговор
    Ползвах услугите на агенция, която да изисква осигурителни данни от най-голямата ни икономика в ЕС по служебен път. Минали са вече почти 15 години откак я поисках и познайте дали съм получил, обяснението на агенцията беше, че отсрещната страна не била длъжна да ни отговаря на запитванията.... 20 години в съюза на неудачниците: 20 години стигат, стигат - времето е наше !

    12:05 11.08.2026

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