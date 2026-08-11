Обзор: България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за падналия в Кардам дрон

България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация за навлезлия в събота във въздушното ни пространство дрон. Посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук беше извикана на среща днес с министъра на външните работи Велислава Петрова в сградата на ведомството ни в София във връзка със случая от събота, при който дрон навлезе във въздушно ни пространство, пише БТА.

В събота властите съобщиха, че дрон е навлязъл във въздушното ни пространство и се е взривил на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. По-късно през деня от Министерството на отбраната (МО) информираха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя", използван широко от украинските въоръжени сили. Днес от МО разпространиха и снимки от мястото на инцидента.

Посланик Илашчук е уверила, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая.

По време на срещата Велислава Петрова е изразила сериозната загриженост на българската страна и е подчертала, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Петрова е казала още, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще.

Какво се знае за дрона?

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни тази сутрин в ефира на Българската национална телевизия, че на земята няма кратер от разлив на взривното устройство и се очакват резултатите от изследването на Министерството на вътрешните работи, които да кажат дали е имало взрив.

Стоянов каза още, че за дрона се знае, че е тип "примамка" с геометрични размери два на два метра и с възможност да носи до пет килограма взрив. Произведен е в Украйна, а цената на един такъв дрон е около 4000 евро - 5000 евро.

Министърът посочи две версии за навлизането на дрона на територията на страната – въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление.

Антидрон системи

Има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин, каза министър Стоянов.

Усилено работим по инструмента "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) за закупуване на такива системи, каза министърът и допълни, че ще бъдат около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра, обясни той.

Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати.

В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.