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Борисов: Димитър Вучев поема ГЕРБ-София

Борисов: Димитър Вучев поема ГЕРБ-София

11 Август, 2026 11:22 753 19

  • димитър вучев-
  • герб-софия

Кондицията на партията в столицата е изключително важна. Нашата задача оттук нататък е ясна, точна и категорична - максимално добри позиции след местните избори догодина

Борисов: Димитър Вучев поема ГЕРБ-София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че дългогодишният общински съветник Димитър Вучев поема управлението на ГЕРБ-София като областен координатор.

"ГЕРБ в София - това е най-голямата партия на национално ниво. Кондицията на партията в столицата е изключително важна. Нашата задача оттук нататък е ясна, точна и категорична - максимално добри позиции след местните избори догодина: кмет на София, висок брой кметове на райони и общински съветници", заяви новоизбраният председател на ГЕРБ в София.

От 2019 година Вучев е общински съветник в Столичен общински съвет от ГЕРБ-СДС. В мандат 2019 – 2023 е член на Постоянните комисии „Икономика, собственост и дигитална трансформация“, „Образование, култура, наука и културно многообразие“ и „Транспорт и пътна безопасност“ (2019 – 2021). В периода 2021 – 2023 година е заместник-председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.Избран е за общински съветник и след местните избори през 2023 г., като е член на Постоянните комисии „Инженерна инфраструктура и енергийно планиране“ и „Транспорт и пътна безопасност“ и председател на Постоянната комисия „Финанси и бюджет“. От 2020 до 2024 година е председател на Надзорния съвет на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община. От 2024 година заема поста заместник-председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд.През 2023 година Димитър Вучев става единственият представител от България в годишната селекция на Европейския комитет на регионите „Млади политици на изборни длъжности“.През 2024 година Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) му присъжда приза „Общински съветник на годината“.

"Преди 15-20 години казахме, че създаваме ГЕРБ, за да влезем в еврозоната, Шенген - нашите задачи ги изпълнихме. Сега е важна заявката, която и Димитър Вучев ще изкаже - защо искаме да управляваме софиянци. Искам по всяка тема общинските съветници и координатори да имат позиция и решения", коментира лидерът на ГЕРБ.

"Три години пълен застой в София. А в страната - инцидентът с дрона се превърна в инцидент с играчка, едни казват, че имало взрив, друг че нямало. Дали ти безплатна тениска на Кинтекс, сложил си я, но още не разбирам защо му я изтриха от пресцентъра на Министерски съвет", допълни Борисов.

Важното за София е нейното развитие. Ако ГЕРБ получи доверието отново, ще върнем визията и продължаването на инфраструктурните прокети. Успех на Димитър Вучев като нов областен координатор на партията в столицата. Вярвам, че той ще донесе нова енергия, коментира Йорданка Фандъкова, която изрази благодарност към работата на досегашния координатор Даниела Райчева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    11 3 Отговор
    Мите., поемай ги към затвора!

    Коментиран от #4

    11:25 11.08.2026

  • 2 ИТН умре...

    12 5 Отговор
    ДПС умре...
    БСП умре...
    ГЕРБ умре...

    Да живее ПБ - новото ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН!

    11:26 11.08.2026

  • 3 Вучков

    10 1 Отговор
    Боже, Боже...Боже, како Пенке...

    11:27 11.08.2026

  • 4 Митко Ментарджиев многоимотника

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде":

    Не сатва само с пи-ар димки и кьорфишеци.

    11:27 11.08.2026

  • 5 Пепа

    9 0 Отговор
    Едно опулено негодно нагаждащо се гооолямо л…о!!!!!

    11:32 11.08.2026

  • 6 Има ни пак

    8 0 Отговор
    Крайно време е за почивка на тулупа при бай Ставри. Тамън ще прочете някоя и друга книжка, а не да си остане само с Винету.

    11:39 11.08.2026

  • 7 Щом и фандъка го хвали, не и на добре

    4 0 Отговор
    Хубаво системно оформено развитие от вожда
    Интересно до кога ще се натяга този вожд на себе си
    Хората го плюят а той си мисли роса капе.

    11:39 11.08.2026

  • 8 Софито

    2 0 Отговор
    Паркингите който реши той ще е, най големия проблем на София

    11:40 11.08.2026

  • 9 Вай вай

    5 0 Отговор
    Ох майкооо. Митко честното !!!

    11:41 11.08.2026

  • 10 ББ от Банкя

    4 0 Отговор
    Празна хазна, дефицит, заеми ми то вече нема кво се крадне, мойто чекмедже пръщи, предавам щафетата на младите си трошат главите как да напълнят техното чекмеджето

    11:46 11.08.2026

  • 11 Щом още има млади

    1 0 Отговор
    Герберасти, значи кранчето още пуска.

    11:46 11.08.2026

  • 12 Докато Всичките Тези !

    3 0 Отговор
    Се Дръвчат !

    Законност В България !

    Няма Да Има !

    Съд !

    И Прокуратура !

    Също !

    11:51 11.08.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    А като "поема" гълта ли ???

    11:56 11.08.2026

  • 14 ще храним скоро новото котило

    1 0 Отговор
    Ново сукалче от синята номенклатура жадуващо за мръвка от режима на демонокрация.Потомствено предаване на властта а вие си смятайте промоциите в супермаркета.

    11:57 11.08.2026

  • 15 историк

    3 0 Отговор
    Герб е със затихващи функции от години.Мисленето на населението се промени.Годините се търкалят.Днес не е 2008г.През годините Бойко постоянно разчистваше умните около себе си за да свети единствено той със собствена светлина.Е,горивото свърши.Останаха Сачева и Теменужка да гравитират.Кухата му тиква не разбира,че купона свърши.Герб пое пътя на БСП.А имаше и качествени умни хора,но той ги разгони.Най-жалък беше когато подкрепи варненския кмет.Това беше краят Му.Тъпо говедо.

    11:57 11.08.2026

  • 16 Щом слагат лапешници

    0 0 Отговор
    значи е сигурно - герп спря да диша.

    12:10 11.08.2026

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Разкрил ли си му далаверите, схемите и кражбите, вождееееее

    12:10 11.08.2026

  • 18 Пижо

    0 0 Отговор
    На кратко-кога и къде е роден.От кое котило е.Къде е учил.Дори по време на социализЪма това се публикуваше в "работническо дело".Другото са алабализми.

    12:11 11.08.2026

  • 19 При Боко е пълно с такива гении

    0 0 Отговор
    Поредното Хекимянче !

    12:12 11.08.2026

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