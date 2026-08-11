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„Възраждане“ със сигнал до прокуратурата за „Баба Алино“: Извършват се незаконни довършителни работи, имоти се обитават, а сондажът работи

„Възраждане“ със сигнал до прокуратурата за „Баба Алино“: Извършват се незаконни довършителни работи, имоти се обитават, а сондажът работи

11 Август, 2026 12:04 1 749 81

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  • незаконен сондаж-
  • коста стоянов-
  • светослав йорданов-
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  • сигнал-
  • прокуратура

Законът трябва да важи за всички

„Възраждане“ със сигнал до прокуратурата за „Баба Алино“: Извършват се незаконни довършителни работи, имоти се обитават, а сондажът работи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ подава нов сигнал до прокуратурата за незаконното строителство в „Баба Алино“, съобщиха от пресцентъра на партията.

Незаконни довършителни строителни работи в обекти със забранен достъп, обитаеми къщи въпреки издадени заповеди и работещ незаконен сондаж са установили при поредната си проверка в местността „Баба Алино“ край Варна народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и общинският съветник Светослав Йорданов. Проверката е извършена след нови сигнали от граждани, че въпреки предприетите до момента действия на територията на незаконния комплекс, продължават строителни дейности, а част от обектите се използват.

„Дойдохме след сигнали от граждани, а за минути установихме нарушения, които институциите не са предотвратили“, посочи Стоянов, цитиран в съобщението. С пристигането си двамата виждат работник, който извършва довършителни строително-монтажни работи в една от сградите, въпреки че за нея има издадена заповед за забрана на достъпа от 1 септември 2025 г.

„Виждаме, че къщите са обитаеми, има пране, има ток, има вода, а в една от сградите се извършваха довършителни строителни работи. Това е абсолютно недопустимо, при положение че за тези обекти има действаща забрана за достъп“, заяви той.

След установяване на нарушенията те подават сигнал на телефон 112 и уведомяват МВР и Общинска полиция.

Стоянов предлага кметът на Варна Благомир Коцев да ограничи достъпа до обектите, така че всяко нарушение да бъде видимо и лесно установимо при проверка.

При проверката Стоянов и Йорданов установяват още, че незаконният сондаж, който е запечатан, продължава да функционира. „Капакът е заварен, но ако се заслушате, ясно се чува как вътре работи помпата. Незаконният сондаж продължава да се използва, въпреки че институциите вече установиха нарушенията“, заяви Йорданов.

„Ще подадем нов сигнал до прокуратурата. Незаконният сондаж трябва да бъде запечатан така, че повече никой да не може да използва водата от него. Законът трябва да важи за всички“, каза Стоянов.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 защо някой си помисли че нещо

    64 3 Отговор
    ще се промени това е каквото е -дори въпросния украинец невзоров се върна в България само факта че всичко което е построено е благодарение на пране на пари наркотици и оръжие .честито в България всичко е позволено на тези близки до власта и с много пари

    Коментиран от #21

    12:11 11.08.2026

  • 3 ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.

    18 60 Отговор
    Да незаконни са но са купени вече. И които са ги купили да се съборят ли!? И на хорицата да им се вземат парите които са дали. Не не търсете под вола теле. Защото май и вие сте замесени. Хората със имотите ги оставете а корумпираните накажете.

    Коментиран от #8, #11, #15, #23, #62

    12:12 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    43 2 Отговор
    Евреите купиха и нас на кг ,ще вдигаме ли данъците на оФцете и ще теглим ли още заеми тадс има за какво да блееем ,и няма да ми ривете после че всичко е скъпо

    12:14 11.08.2026

  • 6 Факт

    37 11 Отговор
    Във варна навсякъде се лее руска реч,доскоро охраната на баба Алино беше с калашник, рускоговорящи стреляха по възрастна жена на центъра,в баба Камчия даже си имат космически симулатор,най вероятно шпионска система

    Коментиран от #17

    12:14 11.08.2026

  • 7 Както

    33 5 Отговор
    се и очакваше чорапите разлаяха кучетата с баба Алино. Сега вече всичко е под килима.

    12:14 11.08.2026

  • 8 Тунджа 200

    60 2 Отговор

    До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":

    Когато си купиш крадена кола ти я вземат, а ти пиеш една студена вода.
    Купил бил той... ха!

    12:16 11.08.2026

  • 9 нннн

    46 0 Отговор
    Ама, те, общинските и държавните служители са същите! Какво ново да чакаме?

    12:16 11.08.2026

  • 10 Нали административният

    8 34 Отговор
    съд се произнесе, т.е. да не се събарят. Копейката да уважава решенията на съда.

    12:17 11.08.2026

  • 11 естественно че трябва да се съборят

    42 1 Отговор

    До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":

    а този който е взел парите той да се оправя което е нормално

    12:17 11.08.2026

  • 12 розав феникс пп дб са същите като герб

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    с нищо по различни дори кмета е тяхен но си е затварял очите пред всичко което ставало там защо ли

    12:19 11.08.2026

  • 13 антибсп

    5 37 Отговор
    Възраждане освен да руши и закрива друго не постига - циоангло партия скрита е истинската им агенда

    12:19 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шо каза?

    30 1 Отговор

    До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":

    Ако си купил крадена кола не е ли същото? Връщаш.. и пиеш вода..

    12:24 11.08.2026

  • 16 Как

    0 24 Отговор
    Възраждане са хулигани.

    12:24 11.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Истината

    15 5 Отговор
    ЗАЩО БГ медии НЕ обелват и дума за другия съдружник на Невзоров Грузинеца с РУСКИ паспорт и адрес Москва Джони ЧИТАДЗЕ
    ЧИТАДЗЕ е част от мощна агентурата на КГБ и службите ГРУ МОСКВА на БГ територия ръководени от КГБейските полоквници с грузинско-еврейски имена и фамилии
    Паата ГАМГАНАШВИЛИ
    Роланд ИСАКев
    Давид КОБЛИАНИДЗЕ
    Йосеф Мегре
    Давид БЛАОШВИЛИ мол Парадайс беше техен

    Коментиран от #46

    12:28 11.08.2026

  • 19 Тука е така

    21 0 Отговор
    В корумпирана държава всяко без законие е законно!
    Ще узаконят незаконното!

    12:30 11.08.2026

  • 20 Проверяваш ОР ган -

    10 6 Отговор
    Кога да отидем в "Баба" - то - преди проверката на вилата построена със субсидии на "Разграждане", или след нея?

    12:31 11.08.2026

  • 21 мунчо петолъчков

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "защо някой си помисли че нещо":

    борим мафията и олигархията!

    12:33 11.08.2026

  • 22 Оооо

    19 1 Отговор
    Радев не казва ли нещо по въпроса, нали щеше да възстановява държавата и прочие, или то само предизборно

    Коментиран от #34

    12:34 11.08.2026

  • 23 Не си в час

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":

    Все едно аз да построя незаконно сграда пред Народния театър и да я продам преди държавата да се усети. А след това купувачът да се оплаква, че е дал много пари за сградата и никой да не я събаря.

    Коментиран от #25

    12:34 11.08.2026

  • 24 Украинската мафия

    19 1 Отговор
    Ама въобще не я интересуват ни закони , ни жалкото ни правителство ...

    12:35 11.08.2026

  • 25 в беге гетото

    14 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не си в час":

    можеш да си построиш апартамент на покрива на парламентя само трябва да имаш достатъчно пари нищо друго не те спира...

    12:38 11.08.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор
    Бандеровците директно заплашват със смърт, ако им вземат имотите.

    12:39 11.08.2026

  • 27 Ако не разрушат

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    комплекса и не вкарат виновните по цялата верига, Радев ще си замине предсрочно. Милион и половина му гласуваха доверие да оправи именно такива бакии, а той не прави нищо по въпроса. Много жалко, пак излъгани надежди

    Коментиран от #31

    12:39 11.08.2026

  • 28 Кики и Коко

    1 3 Отговор
    Заставаме твърдо зад Благо! Изкарайте протестиращите да ни подкрепят. не на насилието. Не на диктатурата! Устафка! Устафка!

    12:40 11.08.2026

  • 29 Мдаа

    6 9 Отговор
    Копейките да кажат нещо за пловдивските последователи на руския фашизъм убили Георги по най-жесток азиатски начин практикуван в Московията. Нещо и за "образцовите" им семейства откровенни русофили-путинисти. Чорапите също си траят, - чий е Младежкия хълм.

    12:42 11.08.2026

  • 30 Гончо Цанев 🥸

    7 1 Отговор
    В Тюленово текат ли довършителни работи или вече се нанесохме там?

    Коментиран от #76

    12:42 11.08.2026

  • 31 и да не забравите

    7 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ако не разрушат":

    следващия път пак за пореден път гласувайте за копейки и кумунисти

    Коментиран от #36, #61

    12:42 11.08.2026

  • 32 Хубаво де

    13 0 Отговор
    Тези които извършват споменатите довършителни строително-монтажни работи не са ли българи да питам ? Не сме ли ние повредените олигофрени? Ами боклуците в административният съд Варна и те ли не са българи? Ами онези мръсници които архитекти се наричат и те ли не са българи? А Кадастъра да не би украинци да са го нарисували ? ......а в имотният регистър да не би с крепостни актове от турско време украинци реституция да са получили? Ами и във Форум ЗУТ да питам админите олигофрени и те ли за украинци се мислят че цензура налагат ... хм..

    Коментиран от #39, #45

    12:44 11.08.2026

  • 33 Констатация

    5 6 Отговор
    Рабирам, че това което ще кажа ще раздразни мнозина, но след като е построено не виждам смисъл да се руши, собственниците, очевАдно богати люде, да плащат 3 пъти по високи данъци и такси. В противен случай мястото ще се превърне в сцена за снимане на постапокалиптични филми, щото никой няма да си помръдне пръстчето да възстанови района такъв какъвто е бил!

    12:44 11.08.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Оооо":

    ЕС, сиреч Германия определя външната и вътрешната политика на страните от съюза, не го ли рпзбрахте, будали, хахахах
    А Ако входа в ЕС е левче, изхода е 10,сиреч немате пари да излезете, щото ЕС направи така че да живеете от фондовете и дотациите му. И стоите в яслата, до като изгори конюшнята

    12:45 11.08.2026

  • 35 Някой

    2 1 Отговор
    До тези от сайта.
    Тук сте сложили някаква супер дълга снимка и заема много място и на листата.
    Направете crop (отрязване) на слаганите картинки или дори с CSS:
    object-fit:cover;
    С разни размери и може:
    aspect-ratio:16/9
    И дори на Inspect веднага се оправя.
    Сам ще си маркирам съобщението.

    Коментиран от #37

    12:45 11.08.2026

  • 36 Олееее смотлйооо

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "и да не забравите":

    копейките и кумунистите ли били бре тея дет на Украйнците раздавали... ама направо пръщиш от мозък

    Коментиран от #38

    12:46 11.08.2026

  • 37 сайта

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Някой":

    имаме нареждане от кремал!

    Коментиран от #59

    12:47 11.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ще се окаже верно

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хубаво де":

    Че когато са карали султана аскер по билото на стара планина да сложи е бил прав човека като е казвал: Таз сган не ми трябва .....

    Коментиран от #49, #53

    12:50 11.08.2026

  • 40 ДА ЗА ВСИЧКИ ДЕТО

    0 2 Отговор
    Се правят на спец тъписти 8 11 15 23 ЗНАЧИ ПАК ДА СТРАДАТ ХОРАТА. А МУШИКИТЕ НА ПИЕДЕСТАЛ. ТЪПО Е ОТ КЪДЕ И ДА СА. КУПУВАЧИТЕ ДА СТРАДАТ. ТЕ НЕ СА ЗНАЕЛИ ЩО СТАВА.

    12:54 11.08.2026

  • 41 Руския анклав черноморието

    2 1 Отговор
    Подобна схема беше направил мафиота от Урал Костя циганов в парк баба Странджа до Царево,24 малки кооперации,там все още нищо не е съборено и изринато

    12:54 11.08.2026

  • 42 Абе верно ли е че

    6 2 Отговор
    Морското училище във Варна щели да го прекръстват от Н. Й. Вапцаров на Бандера ? Така ли е казала Йотова?

    12:54 11.08.2026

  • 43 Защо още не са съборени

    7 0 Отговор
    Ако бяха цигански постройки за нула време щяха да ги гътнат и да оставят хората без покрив .Радевистите са същите като т🎃🐷и сглобкаджиите

    12:54 11.08.2026

  • 44 Пламен

    1 2 Отговор
    Имота на Копейкин е по-убав.

    12:55 11.08.2026

  • 45 Естествено че не са българи

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Хубаво де":

    Те са атлантическа продажна сган

    12:56 11.08.2026

  • 46 миме

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    демек язък за евроатлантическата солидарност и за говедарските фърчила в Безмер щом говедата от неква кгб не мое ни опази, а ние чакаме да ни брани и от чалмите

    12:57 11.08.2026

  • 47 Пламен

    6 1 Отговор
    Що никой не сеща , че строежа е започнал по времето на рузнака Иван Потник ?

    Коментиран от #51, #79

    12:58 11.08.2026

  • 48 Ако беше Русия

    6 0 Отговор
    За два дена нямаше да го има. На времето си спомням как заводи за фалшив алкохол точно за 4 часа изчезваха като ги подкарат с булдозерите. Ама няма тън мън....

    12:59 11.08.2026

  • 49 миме

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ще се окаже верно":

    ми тогава що турчетата не си бегаха по-рано , а се наложи братушките да ги трепат , бетер кат бандерасите сега

    13:01 11.08.2026

  • 50 А варналии

    5 1 Отговор
    Защо не отидат и да изпочупят всичко ?

    Коментиран от #77

    13:03 11.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 миме

    0 0 Отговор
    е коцев не е ли корумпе

    13:06 11.08.2026

  • 53 Ами тея от Съединението смешниците

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ще се окаже верно":

    ЧрдаФон алкохолика и оня Захари се сетили мушмилите обединение да правят чак след като султана им спрял заплатите хахахаха....

    13:06 11.08.2026

  • 54 няма край

    2 3 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    13:08 11.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Кой беше дето

    4 0 Отговор
    Не сме народ а мръъъъша, това ще кажа и ще свърша .. ?

    13:09 11.08.2026

  • 57 джипката2021

    4 3 Отговор
    а ве тия копейковци до кога ще ги търпите! с баба Алино има кой да го
    осмисли ! тази фашизоидна организация
    трябва да се изчегърта от България!

    13:10 11.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "сайта":

    Пиша за нещо чисто технически от 2 реда в CSS (стилове към сайтове) и ти ми отговаряш за Кремъл.

    Иначе аз съм правил сайтове дори на 2 министерства и още държавни, макар никога да не съм бил държавен служител.

    Коментиран от #67, #80

    13:11 11.08.2026

  • 60 Биби

    1 4 Отговор
    Коцю да се не занемава с Али Бабино ми да каже га е сложил у ПВО кво е направил за укрепване и развитие на фатмашкото ПВО!Не да показва спомени само од службата си у БА.

    13:15 11.08.2026

  • 61 Тодор Тагаренко Магаренко

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "и да не забравите":

    След 1989 г. най-червените комунисти се пребоядисаха в синьо и станаха "евроатлантици". Днес комунягите и наследниците им са в СДС, ГЕРБ, ПП-ДБ и т.н., за да обслужват Вашингтон и Брюксел така, както преди служеха на Москва. Те са национални предатели и корумпирани безпределно типове

    13:17 11.08.2026

  • 62 Физиотерапевт

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":

    Не могат да се ползват защото са незаконни.Разбирам те-красиви са,тихо,спокойно.Но нали ако падне покрив или се запали инсталация,няма кой да е отговорен.Как ще живееш в нещо спокойно с незаконен проект и изпълнение,без строителен надзор.Не знаеш каква арматура,бетон и др са полагани

    Коментиран от #63

    13:23 11.08.2026

  • 63 Кой

    0 5 Отговор

    До коментар #62 от "Физиотерапевт":

    реши ,че е незаконно?Съд произнесъл ли се е?

    13:24 11.08.2026

  • 64 НИЯ

    9 1 Отговор
    Забравяте ,че това е България,Тук законите са без значение,от значение са финикийските знаци-пред тях всичко онмява.Там всичко ще си продължи по старому,вдигна се шум само за 3 дни,и всичко приключи.

    Коментиран от #68, #69

    13:25 11.08.2026

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор
    ЕС, сиреч Германия определя външната и вътрешната политика на страните от съюза, не го ли рпзбрахте, будали, хахахах
    А Ако входа в ЕС е левче, изхода е 10,сиреч немате пари да излезете, щото ЕС направи така че да живеете от фондовете и дотациите му. И стоите в яслата, до като изгори конюшнята

    13:27 11.08.2026

  • 66 От там пускат и бойни дронове

    6 2 Отговор
    да ни взривят газовата инфраструктура.

    13:28 11.08.2026

  • 67 неизживяно детство

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Някой":

    Като си писал сайтове вярваш ли, че авторите в този сайт разбират от писане на сайтове? Или умря цигaнката.

    13:32 11.08.2026

  • 68 НИЕ от ПП и ДБ

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "НИЯ":

    Заставаме ТВЪРДО зад Благо! Сега ще ви спретнем и един протес.

    13:34 11.08.2026

  • 69 Съдия

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "НИЯ":

    Аз решавам,кое е законно!

    13:37 11.08.2026

  • 70 Баба Коцино

    1 2 Отговор
    само 2 къщи ли е ?

    14:07 11.08.2026

  • 71 Чума

    3 4 Отговор
    Тези поне са направили нещо и то много хубаво - виж панорамните кадри! А театрално възмутените копейчици какво полезно са направили за България, освен да скубят народна пара в особено големи размери и мащаби в полза на Костадинич!?

    14:12 11.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Правилно

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Мнение":

    100% си прав.

    14:56 11.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Някой ще обясни ли какъв е реалният проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките са изградени по архитектурни и строителни проекти, имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали някаква "ХАРТИЙКА", е и...?

    17:22 11.08.2026

  • 76 на плювача шефа съм

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гончо Цанев 🥸":

    Що прайш така ся и задаваш такива въпроси.Банкята ми обеща едни пари пък аз взех по малко.Ще изчакам да видя какво ще стане ,иначе беше много хубаво изляза кажа няколко тъпотии и по тънката лайсна ми уреждаха материали работници и пара имаше.Недей ме пита повече такива неща че не знам какво да правя..тоз Радев така ми развали схемата,

    17:23 11.08.2026

  • 77 само за наивници

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "А варналии":

    Колкото софиянци са софиянци толкова и "варналии" са варненци.Не чакай действие от новите "граждани"

    17:27 11.08.2026

  • 78 Коста

    2 0 Отговор
    Аз предлагам на ромите, на които им бутнаха къщите да отидат и да се заселват в постройките на баба Алено. Никой не може нито да ги спре, нито да ги изгони, и постройките няма да съборят. Ромите не знаят каква сила са в България. Даже съм готов да организирам транспорт до Варна и да ги мятаме.

    17:54 11.08.2026

  • 79 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Пламен":

    Нещо май се изтърка. И даже да е почнал, защо 3 години никой не го е спрял ма?

    17:55 11.08.2026

  • 80 не става въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Някой":

    за писане на сайтове а за финансиране на червена пропаганда съсредоточи се малко!

    18:18 11.08.2026

  • 81 Факт

    0 0 Отговор
    Стига с тези турцизми!
    Местността се казва Светецът.

    18:59 11.08.2026

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