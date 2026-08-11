„Възраждане“ със сигнал до прокуратурата за „Баба Алино“: Извършват се незаконни довършителни работи, имоти се обитават, а сондажът работи

„Възраждане“ подава нов сигнал до прокуратурата за незаконното строителство в „Баба Алино“, съобщиха от пресцентъра на партията.
Незаконни довършителни строителни работи в обекти със забранен достъп, обитаеми къщи въпреки издадени заповеди и работещ незаконен сондаж са установили при поредната си проверка в местността „Баба Алино“ край Варна народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и общинският съветник Светослав Йорданов. Проверката е извършена след нови сигнали от граждани, че въпреки предприетите до момента действия на територията на незаконния комплекс, продължават строителни дейности, а част от обектите се използват.
„Дойдохме след сигнали от граждани, а за минути установихме нарушения, които институциите не са предотвратили“, посочи Стоянов, цитиран в съобщението. С пристигането си двамата виждат работник, който извършва довършителни строително-монтажни работи в една от сградите, въпреки че за нея има издадена заповед за забрана на достъпа от 1 септември 2025 г.
„Виждаме, че къщите са обитаеми, има пране, има ток, има вода, а в една от сградите се извършваха довършителни строителни работи. Това е абсолютно недопустимо, при положение че за тези обекти има действаща забрана за достъп“, заяви той.
След установяване на нарушенията те подават сигнал на телефон 112 и уведомяват МВР и Общинска полиция.
Стоянов предлага кметът на Варна Благомир Коцев да ограничи достъпа до обектите, така че всяко нарушение да бъде видимо и лесно установимо при проверка.
При проверката Стоянов и Йорданов установяват още, че незаконният сондаж, който е запечатан, продължава да функционира. „Капакът е заварен, но ако се заслушате, ясно се чува как вътре работи помпата. Незаконният сондаж продължава да се използва, въпреки че институциите вече установиха нарушенията“, заяви Йорданов.
„Ще подадем нов сигнал до прокуратурата. Незаконният сондаж трябва да бъде запечатан така, че повече никой да не може да използва водата от него. Законът трябва да важи за всички“, каза Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 защо някой си помисли че нещо
Коментиран от #21
12:11 11.08.2026
3 ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.
Коментиран от #8, #11, #15, #23, #62
12:12 11.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Kaлпазанин
12:14 11.08.2026
6 Факт
Коментиран от #17
12:14 11.08.2026
7 Както
12:14 11.08.2026
8 Тунджа 200
До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":Когато си купиш крадена кола ти я вземат, а ти пиеш една студена вода.
Купил бил той... ха!
12:16 11.08.2026
9 нннн
12:16 11.08.2026
10 Нали административният
12:17 11.08.2026
11 естественно че трябва да се съборят
До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":а този който е взел парите той да се оправя което е нормално
12:17 11.08.2026
12 розав феникс пп дб са същите като герб
До коментар #1 от "Феникс":с нищо по различни дори кмета е тяхен но си е затварял очите пред всичко което ставало там защо ли
12:19 11.08.2026
13 антибсп
12:19 11.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шо каза?
До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":Ако си купил крадена кола не е ли същото? Връщаш.. и пиеш вода..
12:24 11.08.2026
16 Как
12:24 11.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Истината
ЧИТАДЗЕ е част от мощна агентурата на КГБ и службите ГРУ МОСКВА на БГ територия ръководени от КГБейските полоквници с грузинско-еврейски имена и фамилии
Паата ГАМГАНАШВИЛИ
Роланд ИСАКев
Давид КОБЛИАНИДЗЕ
Йосеф Мегре
Давид БЛАОШВИЛИ мол Парадайс беше техен
Коментиран от #46
12:28 11.08.2026
19 Тука е така
Ще узаконят незаконното!
12:30 11.08.2026
20 Проверяваш ОР ган -
12:31 11.08.2026
21 мунчо петолъчков
До коментар #2 от "защо някой си помисли че нещо":борим мафията и олигархията!
12:33 11.08.2026
22 Оооо
Коментиран от #34
12:34 11.08.2026
23 Не си в час
До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":Все едно аз да построя незаконно сграда пред Народния театър и да я продам преди държавата да се усети. А след това купувачът да се оплаква, че е дал много пари за сградата и никой да не я събаря.
Коментиран от #25
12:34 11.08.2026
24 Украинската мафия
12:35 11.08.2026
25 в беге гетото
До коментар #23 от "Не си в час":можеш да си построиш апартамент на покрива на парламентя само трябва да имаш достатъчно пари нищо друго не те спира...
12:38 11.08.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:39 11.08.2026
27 Ако не разрушат
До коментар #1 от "Феникс":комплекса и не вкарат виновните по цялата верига, Радев ще си замине предсрочно. Милион и половина му гласуваха доверие да оправи именно такива бакии, а той не прави нищо по въпроса. Много жалко, пак излъгани надежди
Коментиран от #31
12:39 11.08.2026
28 Кики и Коко
12:40 11.08.2026
29 Мдаа
12:42 11.08.2026
30 Гончо Цанев 🥸
Коментиран от #76
12:42 11.08.2026
31 и да не забравите
До коментар #27 от "Ако не разрушат":следващия път пак за пореден път гласувайте за копейки и кумунисти
Коментиран от #36, #61
12:42 11.08.2026
32 Хубаво де
Коментиран от #39, #45
12:44 11.08.2026
33 Констатация
12:44 11.08.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Оооо":ЕС, сиреч Германия определя външната и вътрешната политика на страните от съюза, не го ли рпзбрахте, будали, хахахах
А Ако входа в ЕС е левче, изхода е 10,сиреч немате пари да излезете, щото ЕС направи така че да живеете от фондовете и дотациите му. И стоите в яслата, до като изгори конюшнята
12:45 11.08.2026
35 Някой
Тук сте сложили някаква супер дълга снимка и заема много място и на листата.
Направете crop (отрязване) на слаганите картинки или дори с CSS:
object-fit:cover;
С разни размери и може:
aspect-ratio:16/9
И дори на Inspect веднага се оправя.
Сам ще си маркирам съобщението.
Коментиран от #37
12:45 11.08.2026
36 Олееее смотлйооо
До коментар #31 от "и да не забравите":копейките и кумунистите ли били бре тея дет на Украйнците раздавали... ама направо пръщиш от мозък
Коментиран от #38
12:46 11.08.2026
37 сайта
До коментар #35 от "Някой":имаме нареждане от кремал!
Коментиран от #59
12:47 11.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ще се окаже верно
До коментар #32 от "Хубаво де":Че когато са карали султана аскер по билото на стара планина да сложи е бил прав човека като е казвал: Таз сган не ми трябва .....
Коментиран от #49, #53
12:50 11.08.2026
40 ДА ЗА ВСИЧКИ ДЕТО
12:54 11.08.2026
41 Руския анклав черноморието
12:54 11.08.2026
42 Абе верно ли е че
12:54 11.08.2026
43 Защо още не са съборени
12:54 11.08.2026
44 Пламен
12:55 11.08.2026
45 Естествено че не са българи
До коментар #32 от "Хубаво де":Те са атлантическа продажна сган
12:56 11.08.2026
46 миме
До коментар #18 от "Истината":демек язък за евроатлантическата солидарност и за говедарските фърчила в Безмер щом говедата от неква кгб не мое ни опази, а ние чакаме да ни брани и от чалмите
12:57 11.08.2026
47 Пламен
Коментиран от #51, #79
12:58 11.08.2026
48 Ако беше Русия
12:59 11.08.2026
49 миме
До коментар #39 от "Ще се окаже верно":ми тогава що турчетата не си бегаха по-рано , а се наложи братушките да ги трепат , бетер кат бандерасите сега
13:01 11.08.2026
50 А варналии
Коментиран от #77
13:03 11.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 миме
13:06 11.08.2026
53 Ами тея от Съединението смешниците
До коментар #39 от "Ще се окаже верно":ЧрдаФон алкохолика и оня Захари се сетили мушмилите обединение да правят чак след като султана им спрял заплатите хахахаха....
13:06 11.08.2026
54 няма край
13:08 11.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Кой беше дето
13:09 11.08.2026
57 джипката2021
осмисли ! тази фашизоидна организация
трябва да се изчегърта от България!
13:10 11.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Някой
До коментар #37 от "сайта":Пиша за нещо чисто технически от 2 реда в CSS (стилове към сайтове) и ти ми отговаряш за Кремъл.
Иначе аз съм правил сайтове дори на 2 министерства и още държавни, макар никога да не съм бил държавен служител.
Коментиран от #67, #80
13:11 11.08.2026
60 Биби
13:15 11.08.2026
61 Тодор Тагаренко Магаренко
До коментар #31 от "и да не забравите":След 1989 г. най-червените комунисти се пребоядисаха в синьо и станаха "евроатлантици". Днес комунягите и наследниците им са в СДС, ГЕРБ, ПП-ДБ и т.н., за да обслужват Вашингтон и Брюксел така, както преди служеха на Москва. Те са национални предатели и корумпирани безпределно типове
13:17 11.08.2026
62 Физиотерапевт
До коментар #3 от "ВИЕ ЩО ЩЕТЕ?!?.":Не могат да се ползват защото са незаконни.Разбирам те-красиви са,тихо,спокойно.Но нали ако падне покрив или се запали инсталация,няма кой да е отговорен.Как ще живееш в нещо спокойно с незаконен проект и изпълнение,без строителен надзор.Не знаеш каква арматура,бетон и др са полагани
Коментиран от #63
13:23 11.08.2026
63 Кой
До коментар #62 от "Физиотерапевт":реши ,че е незаконно?Съд произнесъл ли се е?
13:24 11.08.2026
64 НИЯ
Коментиран от #68, #69
13:25 11.08.2026
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А Ако входа в ЕС е левче, изхода е 10,сиреч немате пари да излезете, щото ЕС направи така че да живеете от фондовете и дотациите му. И стоите в яслата, до като изгори конюшнята
13:27 11.08.2026
66 От там пускат и бойни дронове
13:28 11.08.2026
67 неизживяно детство
До коментар #59 от "Някой":Като си писал сайтове вярваш ли, че авторите в този сайт разбират от писане на сайтове? Или умря цигaнката.
13:32 11.08.2026
68 НИЕ от ПП и ДБ
До коментар #64 от "НИЯ":Заставаме ТВЪРДО зад Благо! Сега ще ви спретнем и един протес.
13:34 11.08.2026
69 Съдия
До коментар #64 от "НИЯ":Аз решавам,кое е законно!
13:37 11.08.2026
70 Баба Коцино
14:07 11.08.2026
71 Чума
14:12 11.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Правилно
До коментар #72 от "Мнение":100% си прав.
14:56 11.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ИМПЕРИАЛИСТ
17:22 11.08.2026
76 на плювача шефа съм
До коментар #30 от "Гончо Цанев 🥸":Що прайш така ся и задаваш такива въпроси.Банкята ми обеща едни пари пък аз взех по малко.Ще изчакам да видя какво ще стане ,иначе беше много хубаво изляза кажа няколко тъпотии и по тънката лайсна ми уреждаха материали работници и пара имаше.Недей ме пита повече такива неща че не знам какво да правя..тоз Радев така ми развали схемата,
17:23 11.08.2026
77 само за наивници
До коментар #50 от "А варналии":Колкото софиянци са софиянци толкова и "варналии" са варненци.Не чакай действие от новите "граждани"
17:27 11.08.2026
78 Коста
17:54 11.08.2026
79 Коста
До коментар #47 от "Пламен":Нещо май се изтърка. И даже да е почнал, защо 3 години никой не го е спрял ма?
17:55 11.08.2026
80 не става въпрос
До коментар #59 от "Някой":за писане на сайтове а за финансиране на червена пропаганда съсредоточи се малко!
18:18 11.08.2026
81 Факт
Местността се казва Светецът.
18:59 11.08.2026