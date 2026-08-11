Фекалните води в Свети Влас: Собственици на апартаменти се оплакват от здравословни проблеми

Собственици на апартаменти във ваканционен комплекс в Свети Влас се оплакват от здравословни проблеми, които свързват с изливането на непречистени отпадни води в морето, в непосредствена близост до комплекса им. Те потърсиха NOVA, след като, по думите им, жалбите до всички възможни институции са останали без резултат в продължение на години. Според потърпевшите на метри от морския бряг завършва тръба, от която се изливат отпадни води. Те предполагат, че съоръжението е свързано с близката пречиствателна станция за отпадни води, която според тях не работи от години. Според МОСВ тръбата не е на ведомството, а е частна собственост.
"Около 10 души в момента в комплекса са с чревни вируси и това няма как да се дължи на нещо друго, освен на самата вода“, заяви в "Здравей, България" потърпевша.
По думите на потърпевшите проблемът не е от вчера. Те твърдят, че многократно са сезирали РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Община Несебър и други институции.
„Тази година проблемът се задълбочи, тъй като този колектор за дълбоководно заустване е компрометиран. Имаме становища и отговори, но проблемът не се решава. Водите се изливат директно в Черно море“, разказа Красимир Момчилов, който е собственик на ваканционен имот в Свети Влас.
Според получените от институциите отговори тръбата на 170 метра от брега е компрометирана на 30%, а тази на 300 метра - на 70%. По думите на жена от комплекса пречиствателната станция в района е затворена от седем-осем години и работи на авариен режим. „Водите не се пречистват - те просто минават по тръбите и се изливат в морето. Това е една екологична катастрофа“, заяви тя.
Собствениците настояват за спешен ремонт на съоръженията, докато бъде намерено дългосрочно решение. Те посочват, че има отпуснат терен за изграждане на нова пречиствателна станция, но процедурата ще отнеме време. „Нека на първо време да се ремонтира тръбата, за да няма изтичане на отпадъчни води на самия бряг. Това е недопустимо“, подчертаха потърпевшите.
По думите на живеещите в района към съоръжението през годините са били присъединени множество хотелски комплекси. Собствениците на имоти настояват да се подобри качеството на пречистването, заустването да бъде изнесено по-навътре в морето и станцията да бъде модернизирана или изградена нова, съобразена със съвременните екологични изисквания. Според тях отговорност за решаването на проблема трябва да поемат всички компетентни институции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сила
10:41 11.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Германец
10:42 11.08.2026
5 Даниел
10:42 11.08.2026
6 Програмист
До коментар #3 от "Браво":Хахахах браво коментар на деня!
10:42 11.08.2026
7 ИВАН
10:42 11.08.2026
8 Ивелин Михайлов
Коментиран от #16, #40
10:43 11.08.2026
9 Лекар
Коментиран от #43
10:44 11.08.2026
10 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
10:45 11.08.2026
11 Варна 4
10:45 11.08.2026
12 Отводна тръба
10:45 11.08.2026
13 Тик-Ток
10:45 11.08.2026
14 Това Искахте !
Защо ?
Не ви Харесва ?
10:46 11.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тити
10:48 11.08.2026
18 Така Е !
Навсякъде !
И В Съда !
И В Прокуратурата !
10:50 11.08.2026
19 Хаха
10:52 11.08.2026
20 Спиро
Коментиран от #22, #28
10:53 11.08.2026
21 за там си е нормално ешерихия коли
10:55 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Как
10:56 11.08.2026
25 Пуснах си...
10:57 11.08.2026
26 да бе бананите с кората се ядът
10:57 11.08.2026
27 БЕЗ ДУМИ
10:58 11.08.2026
28 Преди
До коментар #20 от "Спиро":50 г бяхме там на къмпинг с палатки . Имаше и бунгала . Беше прекрасно място . За жалост - БЕШЕ !
10:58 11.08.2026
29 Информиран
10:59 11.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 стоян георгиев
11:01 11.08.2026
33 Мюмюн
- Кебапче.
- Откъде го взе?
- То само доплува.
11:01 11.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ипотекар
11:07 11.08.2026
37 За да се реши проблема
11:12 11.08.2026
38 Павел Пенев
11:14 11.08.2026
39 ШЕФА
11:16 11.08.2026
40 Велинчоу
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":имаме напредък начи, от черно на кафяво, дорде стане бяло шъ минат мнооого годинки. Абе един чех беше нещо казал за територията ни, .... фекяма
11:22 11.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #9 от "Лекар":Е СЕГА ВЕЧЕ Е КАФЕВ 🗣
11:31 11.08.2026
44 604
11:42 11.08.2026
45 Гражданин
11:43 11.08.2026
46 УдоМача
12:00 11.08.2026