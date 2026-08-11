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Фекалните води в Свети Влас: Собственици на апартаменти се оплакват от здравословни проблеми

Фекалните води в Свети Влас: Собственици на апартаменти се оплакват от здравословни проблеми

11 Август, 2026 10:37 1 378 46

  • свети влас-
  • фекални води-
  • чревни инфекции-
  • черно море-
  • замърсяване

Тази година проблемът се задълбочи, тъй като този колектор за дълбоководно заустване е компрометиран. Имаме становища и отговори, но проблемът не се решава. Водите се изливат директно в Черно море

Фекалните води в Свети Влас: Собственици на апартаменти се оплакват от здравословни проблеми - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственици на апартаменти във ваканционен комплекс в Свети Влас се оплакват от здравословни проблеми, които свързват с изливането на непречистени отпадни води в морето, в непосредствена близост до комплекса им. Те потърсиха NOVA, след като, по думите им, жалбите до всички възможни институции са останали без резултат в продължение на години. Според потърпевшите на метри от морския бряг завършва тръба, от която се изливат отпадни води. Те предполагат, че съоръжението е свързано с близката пречиствателна станция за отпадни води, която според тях не работи от години. Според МОСВ тръбата не е на ведомството, а е частна собственост.

"Около 10 души в момента в комплекса са с чревни вируси и това няма как да се дължи на нещо друго, освен на самата вода“, заяви в "Здравей, България" потърпевша.

По думите на потърпевшите проблемът не е от вчера. Те твърдят, че многократно са сезирали РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Община Несебър и други институции.

„Тази година проблемът се задълбочи, тъй като този колектор за дълбоководно заустване е компрометиран. Имаме становища и отговори, но проблемът не се решава. Водите се изливат директно в Черно море“, разказа Красимир Момчилов, който е собственик на ваканционен имот в Свети Влас.

Според получените от институциите отговори тръбата на 170 метра от брега е компрометирана на 30%, а тази на 300 метра - на 70%. По думите на жена от комплекса пречиствателната станция в района е затворена от седем-осем години и работи на авариен режим. „Водите не се пречистват - те просто минават по тръбите и се изливат в морето. Това е една екологична катастрофа“, заяви тя.

Собствениците настояват за спешен ремонт на съоръженията, докато бъде намерено дългосрочно решение. Те посочват, че има отпуснат терен за изграждане на нова пречиствателна станция, но процедурата ще отнеме време. „Нека на първо време да се ремонтира тръбата, за да няма изтичане на отпадъчни води на самия бряг. Това е недопустимо“, подчертаха потърпевшите.

По думите на живеещите в района към съоръжението през годините са били присъединени множество хотелски комплекси. Собствениците на имоти настояват да се подобри качеството на пречистването, заустването да бъде изнесено по-навътре в морето и станцията да бъде модернизирана или изградена нова, съобразена със съвременните екологични изисквания. Според тях отговорност за решаването на проблема трябва да поемат всички компетентни институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    41 0 Отговор
    Кафявите местни аборигени - пигмей братя Диневи и техните жертви най после се сдобиха с подходяща за тях среда за местообитание ....

    10:41 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Германец

    37 4 Отговор
    Собственици на апартаменти... само пълен мазохист би си купил апартамент в България 🤣😂 и то на цени като в Париж 😆🤡

    10:42 11.08.2026

  • 5 Даниел

    29 0 Отговор
    Син флаг ,а??!

    10:42 11.08.2026

  • 6 Програмист

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Хахахах браво коментар на деня!

    10:42 11.08.2026

  • 7 ИВАН

    29 0 Отговор
    На плажа в Слънчев бряг, с обикновена маска и шнорхел, лично съм виждал действаща тръба, от която излизаше помия, така че приятно къпане можем само да си пожелаем.

    10:42 11.08.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    22 2 Отговор
    Черно море скоро май ще го преименуват Кафяво море💩🤣🤣😂🤣😅😆😁😄😄

    Коментиран от #16, #40

    10:43 11.08.2026

  • 9 Лекар

    33 0 Отговор
    Да не забравяме, че на тия преди месец им дадоха син флаг🤣🤣🤣😂😅😆😁😁😄😄😃😀😀

    Коментиран от #43

    10:44 11.08.2026

  • 10 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    24 0 Отговор
    ютюбера Бати Сашо ви го каза и показа миналия месец, ама те тея същите мутри със хотели изливащи отходните тръби в морето го заплишаха със съд

    10:45 11.08.2026

  • 11 Варна 4

    29 0 Отговор
    Има да ни догонвате във Св. Влас . Нашето варненско езеро се вижда цялото кафяво и от космонавтите !

    10:45 11.08.2026

  • 12 Отводна тръба

    19 0 Отговор
    На 55 години съм и за пръв път научих,че съществуват "компрометирани колектори"...Интересно,кой и какъв компромат е използувал?

    10:45 11.08.2026

  • 13 Тик-Ток

    29 0 Отговор
    Честито на плажуващите на Свети Влас ,догодина пак там

    10:45 11.08.2026

  • 14 Това Искахте !

    19 1 Отговор
    Това Получавате !

    Защо ?

    Не ви Харесва ?

    10:46 11.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тити

    15 0 Отговор
    Явно у нас не са чували за пречиствателни станции много ни е чисто морето кога заблуждават.

    10:48 11.08.2026

  • 18 Така Е !

    18 0 Отговор
    Отходни Води !

    Навсякъде !

    И В Съда !

    И В Прокуратурата !

    10:50 11.08.2026

  • 19 Хаха

    20 0 Отговор
    Всичко кафяво е включено в ол инклузива, какво се оплакват тия будали?

    10:52 11.08.2026

  • 20 Спиро

    24 0 Отговор
    Хотелиерите искат да печелят без да дават пари, държавата им е длъжна да им направи пречиствателни станции. Махнете бетона и всичко ще се оправи и без това съмнявам се сградите ви да са законни..

    Коментиран от #22, #28

    10:53 11.08.2026

  • 21 за там си е нормално ешерихия коли

    8 1 Отговор
    пииваш водица от чешмата и хоп разстроиство . диария . обезводняване . морето е чисто . един вид рибата ги яде токмаците . дето плуват . а после рибата я слагат в тигана . и на масата . аз не съм виждал някой да се е оплака кат е ходил на морето от здравен проблем . имат тен усмивки .

    10:55 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Как

    20 2 Отговор
    Св.Влас е частен курорт.Земята е частна.Защо държавата трябва да им строи инфраструктура?Как да разкопаеш частна улица?

    10:56 11.08.2026

  • 25 Пуснах си...

    4 0 Отговор
    ...молбичка за международен и гледайки новини с всеки изминал ден се убеждавам, че въобще не сбърках! Кеф ти острови с директен излаз на океана, кеф ти всичко, не ми пука дали се тровят на фекалморието...

    10:57 11.08.2026

  • 26 да бе бананите с кората се ядът

    3 3 Отговор
    странно как шващаш вирус когато нямаш никакъв контакт с водата? може да хванеш вирус ако седнеш на тоалетната чиния преди да е станал предния и ползвател и е бил болен но така само да гледаш мръсна вода няма как да се разболееш от нея нещо се премълчава от собствениците които ревът! освен това цялото крайбрежие си изхвърля отпадните води на вътре в морето но тръбите са дълги по 1км явно тази се е спукала край брега

    10:57 11.08.2026

  • 27 БЕЗ ДУМИ

    5 0 Отговор
    то да е само там

    10:58 11.08.2026

  • 28 Преди

    18 0 Отговор

    До коментар #20 от "Спиро":

    50 г бяхме там на къмпинг с палатки . Имаше и бунгала . Беше прекрасно място . За жалост - БЕШЕ !

    10:58 11.08.2026

  • 29 Информиран

    18 0 Отговор
    Една бивша шефка ма ВиК Бургас подписваше акт16 за пречиствателни станции за милиони , затова стана министър на МОСВ и въведе термина дълбоководн8 заустване!! Кой хотел от Варна до Созопол на първа линия е включен към пречиствателна станция??!

    10:59 11.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 стоян георгиев

    12 1 Отговор
    Бандеровците обичат да плуват в такива води 🤭

    11:01 11.08.2026

  • 33 Мюмюн

    14 0 Отговор
    - Митко, какво ядеш, маме?
    - Кебапче.
    - Откъде го взе?
    - То само доплува.

    11:01 11.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ипотекар

    9 0 Отговор
    За колко ли се продава квадратния метър ? Защото ,дори и да ми го подаряват няма да взема подобен имот . Гледам какво говорят собствениците и май имат повече тревоги , отколкото спокойствието на ваканционен апартамент .

    11:07 11.08.2026

  • 37 За да се реши проблема

    5 0 Отговор
    Собствениците да спрат да пикат и да друсат в кенефите. Да хващат гората.

    11:12 11.08.2026

  • 38 Павел Пенев

    8 0 Отговор
    Добре че навремето са ни лишили от излаз на Бяло море, и него щяхме да превърнем във фекална яма.

    11:14 11.08.2026

  • 39 ШЕФА

    12 0 Отговор
    Драги сънародници,послушайте Али Маймун Бегов и отидете на почивка в България.Кристално чиста вода,професионален персонал,евтини цени,е от време на време има по някоя престрелка с убити и ранени,чат пат взривена кола,обран апартамент,НО това не е реалност,просто снимат поредният български екшън !

    11:16 11.08.2026

  • 40 Велинчоу

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    имаме напредък начи, от черно на кафяво, дорде стане бяло шъ минат мнооого годинки. Абе един чех беше нещо казал за територията ни, .... фекяма

    11:22 11.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лекар":

    Е СЕГА ВЕЧЕ Е КАФЕВ 🗣

    11:31 11.08.2026

  • 44 604

    1 0 Отговор
    Свети фекалэ...пхахахахя...най чистата натурално наторена водица

    11:42 11.08.2026

  • 45 Гражданин

    3 1 Отговор
    Корупцията доведе до Чернофекално море!

    11:43 11.08.2026

  • 46 УдоМача

    1 0 Отговор
    Споко! Наесен дъждът ще почисти, като лани! :)

    12:00 11.08.2026

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