Калфин: Не е изненадващо, че дрон падна в България

Падане на дронове се случва в Румъния, Полша и други европейски страни. Не е изненадващо, че летателният обект падна в България - докато има война до нас, ще бъде така. Това заяви пред БНТ Ивайло Калфин, бивш вицепремиер по социалната политика, бивш външен министър.

"Разнопосочната и неясна политика на кабинета предизвиква объркване във въшните партньори. Не можем да се правим, че войната в Украйна я няма."

Според него, ако България иска войната в Украйна да спре, то трябва да има инициативи от наша страна, коментира той.

"Проблемът с американските самолети бе комуникационен от страна на правителството. България само предоставя летищата."

"С Бюджет 2026 нямаше време за законови промени. Сега има. Бюджет 2027 ще покаже физиономията на правителството. Сигурно този бюджет може да окаже влияние върху президентските избори."