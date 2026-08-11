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Калфин: Не е изненадващо, че дрон падна в България

Калфин: Не е изненадващо, че дрон падна в България

11 Август, 2026 10:41 928 39

  • ивайло калфин-
  • дрон-
  • взрив

Според него, ако България иска войната в Украйна да спре, то трябва да има инициативи от наша страна

Калфин: Не е изненадващо, че дрон падна в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Падане на дронове се случва в Румъния, Полша и други европейски страни. Не е изненадващо, че летателният обект падна в България - докато има война до нас, ще бъде така. Това заяви пред БНТ Ивайло Калфин, бивш вицепремиер по социалната политика, бивш външен министър.

"Разнопосочната и неясна политика на кабинета предизвиква объркване във въшните партньори. Не можем да се правим, че войната в Украйна я няма."

Според него, ако България иска войната в Украйна да спре, то трябва да има инициативи от наша страна, коментира той.

"Проблемът с американските самолети бе комуникационен от страна на правителството. България само предоставя летищата."

"С Бюджет 2026 нямаше време за законови промени. Сега има. Бюджет 2027 ще покаже физиономията на правителството. Сигурно този бюджет може да окаже влияние върху президентските избори."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа !

    8 3 Отговор
    Да Си Прави Сметката !

    10:44 11.08.2026

  • 2 Пич

    14 2 Отговор
    Приказка:
    Мили скъпи деца:
    - Имало едно време една държава, в която командвали кретените! И веднъж замалко един кретен щял да стане цар........

    10:45 11.08.2026

  • 3 навлиза дрона и се взривява

    4 5 Отговор
    сега дали е руски или е на украинската армия . ако е второто дали е произведен у нас . всичкото оръжие се дава от европа . и ако дойдат 10 дрона с взрив как да ги спрат . по телефона да се свържат с дронистите от киев . а те отриат да са пращали дрон към кричим . лъжат .

    10:47 11.08.2026

  • 4 ларфед

    14 5 Отговор
    ДА , "Не е изненадващо, че дрон падна в България", така е ти беше Министър, а лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, дето Мата Хари го снима гол с чекмедже пълно с евро и злато, беше 15 г Министър. И още сте на свобода??? Изобщо не е е изненадващо, че дрон падна в България. Слава на Господ Иисус Христос няма изненада. Нормално е.

    Коментиран от #17, #21

    10:49 11.08.2026

  • 5 А бе

    8 3 Отговор
    и тоя май изк-ка

    10:49 11.08.2026

  • 6 Сърдит капейко

    2 4 Отговор
    Нямаше ли да съ мриееее

    10:49 11.08.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    8 16 Отговор
    Човека е реалист. Винаги когато си съседна на страна на руския Агресор, може да попадне някой дрон у вас!

    Коментиран от #8, #12

    10:50 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дърт

    9 2 Отговор
    вол, дърто противно нещо

    Коментиран от #29

    11:00 11.08.2026

  • 11 Павел Пенев

    15 3 Отговор
    Що за нахалник и дебил трябва да си, за да обясняваш на хората, че падането на дрон у нас било нормално,защото това ставало и в други държави? А бе Ивайло, ти да не си паднал от Марс, като разсъждаваш по този начин. Нали точно ти подписа договора 2006 год. за базите на краварите у нас, защо не се засрамиш и извиниш на българите за продажната ти постъпка? Защо ЕС и НАТО окупираха източна Европа и влязоха в Украйна, и как Русия ще ви понася, но ще си получите заслуженото вие евроатлантическите мекерета.

    Коментиран от #16, #19

    11:02 11.08.2026

  • 12 миме

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    в твоята ГЕЙска реалност нали?

    Коментиран от #18

    11:05 11.08.2026

  • 13 Каква наша страна го гони

    5 2 Отговор
    Нали е на топло в Брюксел и от там видно остаря
    Иначе тук се мярка с мерцедеса да не губи пътя, марка щото незнае до кога ще е на сигурно
    Все пак тук уж безпартиен се отри тук там докато се самоизстреля натам
    Едни могат,; други немога

    11:05 11.08.2026

  • 14 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Тоя паразит пак изпълзя да лъже и маже за да си изкара заплатката.Това е индивид без нито един ден трудов стаж,цял живот канцеларски плъх и държавна хранилка,а не е засадил и едно дръвче в България.Гнус.

    11:10 11.08.2026

  • 15 Анонимен

    4 2 Отговор
    Нищо казването е стар негов кулинарен специалитет.Може да говори с часове ,като прелива пусто в празно.Жогльорите от цирка могат паста да ядат.

    11:13 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само че

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "ларфед":

    Снимката с чекмеджето е фалшива според експертизата.

    Коментиран от #24

    11:13 11.08.2026

  • 18 путин педофил

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "миме":

    Нали знаеш че бащите на пловдивските деца убийци са яки русофили?

    Коментиран от #22, #37

    11:13 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Логично

    6 2 Отговор
    Натовеца е прав , че е логично украинските терористи да пратят дрон по газовата ни инфраструктура . Още по-логично е българската държава да беше отговорила, като изпрати нещо по тяхната критична инфраструктура . Или най-малкото , ако България бе обявила украинската проститутка и дипломатите на о Крайна за персони нон грата !

    11:17 11.08.2026

  • 21 Феликс Дж

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ларфед":

    Юда, наследниците на Малчика вече са по петите ти.

    11:19 11.08.2026

  • 22 Знаем

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "путин педофил":

    А както се разбра , непълнолетните убийци млади евроатлантици !

    Коментиран от #34

    11:19 11.08.2026

  • 23 Неприятна краварска слуга

    6 4 Отговор
    Жалък ненормалник

    Коментиран от #27

    11:20 11.08.2026

  • 24 Феликс Дж

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Само че":

    Да, шопара от Банки не е бил, гол а по слип на свлякъл се до десния глезен.

    11:20 11.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Потрес

    3 2 Отговор
    Така е! Не може Европа да те субсидира, да те пази и да викаш хайлПутлер

    11:34 11.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гоце

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Фекалните води от Свети Влас":

    Изнасят за р00сия там я пият доволни са

    11:42 11.08.2026

  • 29 Внук

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дърт":

    на убиец с неописуема жестокост в Белене и винаги с привилегии , от соца до днес на яка хранилка паразитира . Сега в Брюксел при "лошите капиталисти" !

    11:44 11.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе,

    2 1 Отговор
    този от червена подлога , стана синьо - жълта ...

    11:48 11.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тихо сега

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Фекалните води от Свети Влас":

    На това му се казва "кръгова икономика" с добавена стойност. С любезното съдействие на ЕК

    Коментиран от #35

    11:50 11.08.2026

  • 34 Лъжете

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Знаем":

    и вече никой не ви вярва ! Остава ви само омразата към Европа и любовта към Русия , но защо го правите , нямате обяснение !

    11:51 11.08.2026

  • 35 Невероятни простаци ей

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Тихо сега":

    До къде може да стигне атлантическата олигофрения

    11:54 11.08.2026

  • 36 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Подобни украински дронове се произвеждат в авиоремонтния завод на летище София и вътре работят украинци.

    11:55 11.08.2026

  • 37 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "путин педофил":

    тая лъжа от чий я изсмука?

    11:58 11.08.2026

  • 38 Перо

    1 0 Отговор
    Пълни еврейски глупости! Какво зависи и коя е БГ за да прави инициативи за прекратяване на войната! Кой ще ни слуша? И тоя се има обиден, че не е предвиден в новото правителство!

    12:07 11.08.2026

  • 39 Механик

    0 0 Отговор
    Войната не е до нас, а е през една държава и то не малка.
    Да дойде дрон през 1040 км и да падне в БГ е прецедент. Дронът е прелетял през територията на цяла Румъния. Оправданията, че бил заслепен от РЕБ на руснаците сущо издиша, защото най-модерните РЕБ работят с радиус от едва 30 км. Пак припомням, че дронът е прелетял 1040-30=1010 км от последното място където е можел да бъде заслепен.
    Дронът е пуснат нарочно и целта е била България. Останалото са приказки за поколение ЗЕТ.

    12:10 11.08.2026

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