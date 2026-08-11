Калфин: Не е изненадващо, че дрон падна в България

Падане на дронове се случва в Румъния, Полша и други европейски страни. Не е изненадващо, че летателният обект падна в България - докато има война до нас, ще бъде така. Това заяви пред БНТ Ивайло Калфин, бивш вицепремиер по социалната политика, бивш външен министър.
"Разнопосочната и неясна политика на кабинета предизвиква объркване във въшните партньори. Не можем да се правим, че войната в Украйна я няма."
Според него, ако България иска войната в Украйна да спре, то трябва да има инициативи от наша страна, коментира той.
"Проблемът с американските самолети бе комуникационен от страна на правителството. България само предоставя летищата."
"С Бюджет 2026 нямаше време за законови промени. Сега има. Бюджет 2027 ще покаже физиономията на правителството. Сигурно този бюджет може да окаже влияние върху президентските избори."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народа !
10:44 11.08.2026
2 Пич
Мили скъпи деца:
- Имало едно време една държава, в която командвали кретените! И веднъж замалко един кретен щял да стане цар........
10:45 11.08.2026
3 навлиза дрона и се взривява
10:47 11.08.2026
4 ларфед
Коментиран от #17, #21
10:49 11.08.2026
5 А бе
10:49 11.08.2026
6 Сърдит капейко
10:49 11.08.2026
7 РЕАЛИСТ
Коментиран от #8, #12
10:50 11.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дърт
Коментиран от #29
11:00 11.08.2026
11 Павел Пенев
Коментиран от #16, #19
11:02 11.08.2026
12 миме
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":в твоята ГЕЙска реалност нали?
Коментиран от #18
11:05 11.08.2026
13 Каква наша страна го гони
Иначе тук се мярка с мерцедеса да не губи пътя, марка щото незнае до кога ще е на сигурно
Все пак тук уж безпартиен се отри тук там докато се самоизстреля натам
Едни могат,; други немога
11:05 11.08.2026
14 ШЕФА
11:10 11.08.2026
15 Анонимен
11:13 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само че
До коментар #4 от "ларфед":Снимката с чекмеджето е фалшива според експертизата.
Коментиран от #24
11:13 11.08.2026
18 путин педофил
До коментар #12 от "миме":Нали знаеш че бащите на пловдивските деца убийци са яки русофили?
Коментиран от #22, #37
11:13 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Логично
11:17 11.08.2026
21 Феликс Дж
До коментар #4 от "ларфед":Юда, наследниците на Малчика вече са по петите ти.
11:19 11.08.2026
22 Знаем
До коментар #18 от "путин педофил":А както се разбра , непълнолетните убийци млади евроатлантици !
Коментиран от #34
11:19 11.08.2026
23 Неприятна краварска слуга
Коментиран от #27
11:20 11.08.2026
24 Феликс Дж
До коментар #17 от "Само че":Да, шопара от Банки не е бил, гол а по слип на свлякъл се до десния глезен.
11:20 11.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Потрес
11:34 11.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гоце
До коментар #9 от "Фекалните води от Свети Влас":Изнасят за р00сия там я пият доволни са
11:42 11.08.2026
29 Внук
До коментар #10 от "Дърт":на убиец с неописуема жестокост в Белене и винаги с привилегии , от соца до днес на яка хранилка паразитира . Сега в Брюксел при "лошите капиталисти" !
11:44 11.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе,
11:48 11.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тихо сега
До коментар #9 от "Фекалните води от Свети Влас":На това му се казва "кръгова икономика" с добавена стойност. С любезното съдействие на ЕК
Коментиран от #35
11:50 11.08.2026
34 Лъжете
До коментар #22 от "Знаем":и вече никой не ви вярва ! Остава ви само омразата към Европа и любовта към Русия , но защо го правите , нямате обяснение !
11:51 11.08.2026
35 Невероятни простаци ей
До коментар #33 от "Тихо сега":До къде може да стигне атлантическата олигофрения
11:54 11.08.2026
36 Наблюдател
11:55 11.08.2026
37 миме
До коментар #18 от "путин педофил":тая лъжа от чий я изсмука?
11:58 11.08.2026
38 Перо
12:07 11.08.2026
39 Механик
Да дойде дрон през 1040 км и да падне в БГ е прецедент. Дронът е прелетял през територията на цяла Румъния. Оправданията, че бил заслепен от РЕБ на руснаците сущо издиша, защото най-модерните РЕБ работят с радиус от едва 30 км. Пак припомням, че дронът е прелетял 1040-30=1010 км от последното място където е можел да бъде заслепен.
Дронът е пуснат нарочно и целта е била България. Останалото са приказки за поколение ЗЕТ.
12:10 11.08.2026