Ботев Враца с трансфер от Сампдория след 0:3 от Славия

Ботев (Враца) реализира мащабен входящ трансфер в Северозапада, броени часове след тежкото домакинско поражение с 0:3 от Славия в двубой от 4-ия кръг на родния шампионат.

Ръководството на клуба реагира светкавично на проблемите в дефанзивен план, за да подсили състава си за предстоящите предизвикателства.

Новото попълнение на врачани е 19-годишният български централен защитник Мартин Димитров, който пристига под Околчица с постоянен трансфер от италианския гранд Сампдория. Ръстовият бранител, висок 190 сантиметра, е юноша на ЦСКА 1948, откъдето в началото на 2025 г. бе продаден в Италия. Сега той се завръща в България, след като подписа официален договор с Ботев Враца за срок от 3 години, съобщават официалните източници от клуба, предаде sportal.bg.

Трансферната новина идва веднага след разочароващия мач срещу Славия, в който Ботев остана с 10 души на терена заради червен картон на капитана Иван Горанов в 70-ата минута. Последва и принудителна смяна на вратаря Марин Орлинов, което доведе до класическия успех за „белите“ с попадения на Роберто Райчев и два гола на Васил Казълджиев.

Ето какво споделиха двамата старши треньори след края на срещата във Враца:

Тодор Симов: Всичко се обърка след първия гол на Славия

Наставникът на домакините не скри огромното си разочарование от развитието на мача и подчерта, че плановете му са се сринали след инкасираното първо попадение.

"Представихме се добре през първото полувреме. След гола обаче всичко тотално се обърка. В една конкретна ситуация се събраха червен картон и тежка контузия на вратаря ни Марин Орлинов. Опитахме да рискуваме, за да се върнем в срещата, но допуснахме втори и трети гол. В момента това са ни възможностите и се надяваме да се подобрим в бъдеще. Започваме подготовка за мача срещу ЦСКА в неделя, като в следващите дни ще стане ясно каква е степента на контузията на Орлинов", коментира Симов.

Ратко Достанич: Да не изпадаме в излишна еуфория

Старши треньорът на Славия бе изключително удовлетворен от първия успех на своя тим за сезона, но призова футболистите си да запазят хладнокръвие.

"Посвещаваме тази победа на нашите малки ангели, които ни гледат от небето, и на техните семейства. Благодаря на футболистите, защото дадоха абсолютно всичко от себе си на терена. Преди почивката Ботев (Враца) може би беше по-опасният и по-добрият отбор, но през втората част успяхме да се възползваме максимално от ситуациите си. Тези три точки са изключително важни за нашето самочувствие, но не трябва да изпадаме в еуфория. Уважаваме всеки съперник, но не се плашим от никого", заяви Достанич.

С привличането на Мартин Димитров от Сампдория треньорският щаб на Ботев (Враца) се надява да стабилизира ядрото на защитата си още за гостуването на ЦСКА, докато в лагера на Славия фокусът вече се измества към столичното дерби с Левски.