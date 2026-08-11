Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Враца с трансфер от Сампдория след 0:3 от Славия

Ботев Враца с трансфер от Сампдория след 0:3 от Славия

11 Август, 2026 12:00 906 0

  • ботев враца-
  • трансфер-
  • мартин димитров-
  • сампдория-
  • славия-
  • мач

Врачани привлякоха Мартин Димитров за три години, докато Тодор Симов и Ратко Достанич анализираха сблъсъка под Околчица

Ботев Враца с трансфер от Сампдория след 0:3 от Славия - 1
Снимка: Facebook/Botev Vratsa
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ботев (Враца) реализира мащабен входящ трансфер в Северозапада, броени часове след тежкото домакинско поражение с 0:3 от Славия в двубой от 4-ия кръг на родния шампионат.

Ръководството на клуба реагира светкавично на проблемите в дефанзивен план, за да подсили състава си за предстоящите предизвикателства.

Новото попълнение на врачани е 19-годишният български централен защитник Мартин Димитров, който пристига под Околчица с постоянен трансфер от италианския гранд Сампдория. Ръстовият бранител, висок 190 сантиметра, е юноша на ЦСКА 1948, откъдето в началото на 2025 г. бе продаден в Италия. Сега той се завръща в България, след като подписа официален договор с Ботев Враца за срок от 3 години, съобщават официалните източници от клуба, предаде sportal.bg.

Трансферната новина идва веднага след разочароващия мач срещу Славия, в който Ботев остана с 10 души на терена заради червен картон на капитана Иван Горанов в 70-ата минута. Последва и принудителна смяна на вратаря Марин Орлинов, което доведе до класическия успех за „белите“ с попадения на Роберто Райчев и два гола на Васил Казълджиев.

Ето какво споделиха двамата старши треньори след края на срещата във Враца:

Тодор Симов: Всичко се обърка след първия гол на Славия

Наставникът на домакините не скри огромното си разочарование от развитието на мача и подчерта, че плановете му са се сринали след инкасираното първо попадение.

"Представихме се добре през първото полувреме. След гола обаче всичко тотално се обърка. В една конкретна ситуация се събраха червен картон и тежка контузия на вратаря ни Марин Орлинов. Опитахме да рискуваме, за да се върнем в срещата, но допуснахме втори и трети гол. В момента това са ни възможностите и се надяваме да се подобрим в бъдеще. Започваме подготовка за мача срещу ЦСКА в неделя, като в следващите дни ще стане ясно каква е степента на контузията на Орлинов", коментира Симов.

Ратко Достанич: Да не изпадаме в излишна еуфория

Старши треньорът на Славия бе изключително удовлетворен от първия успех на своя тим за сезона, но призова футболистите си да запазят хладнокръвие.

"Посвещаваме тази победа на нашите малки ангели, които ни гледат от небето, и на техните семейства. Благодаря на футболистите, защото дадоха абсолютно всичко от себе си на терена. Преди почивката Ботев (Враца) може би беше по-опасният и по-добрият отбор, но през втората част успяхме да се възползваме максимално от ситуациите си. Тези три точки са изключително важни за нашето самочувствие, но не трябва да изпадаме в еуфория. Уважаваме всеки съперник, но не се плашим от никого", заяви Достанич.

С привличането на Мартин Димитров от Сампдория треньорският щаб на Ботев (Враца) се надява да стабилизира ядрото на защитата си още за гостуването на ЦСКА, докато в лагера на Славия фокусът вече се измества към столичното дерби с Левски.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове