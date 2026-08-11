Военният министър: Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна

Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза на брифинг пред журналисти, че в авиобаза "Безмер" обстановката е спокойна. "Има разположени два самолета-цистерни, изпълняват полети само в Северна и Северозападна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, няма инциденти, няма нарушения", обясни той.

Той коментира има ли официална информация от Украйна за дрона, взривил се край Кардам на 8 август.

"Въпреки срещата между външния министър и посланика на Украйна, нашето запитване към Украйна, изпратено по линия на службите, все още отговор няма. Днес съм бил в комуникация с началника на служба "Военно разузнаване" да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска нова информация, все още информация нямаме. Днес отново ще настояваме да получим отговор. Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна", каза Стоянов и допълни, че още нямат информация и от МВР дали на борда е имало взривни вещества или не. Той уточни, че не е водил официални разговори с представители на Украйна, които да потвърдят, че страната не е изпращала дронове в тази посока. "Това, че не е изпращан дрон в тази посока не значи, че дрон не може да дойде от там. GPS-сигналът може да бъде смутен, двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие от GPS", обясни военният министър. По думите му имат наблюдение за изкривяване на GPS-сигнала.

Той обясни, че в Румъния също не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл е от румънска територия. "Ние сме във връзка и с Румъния, изпратили сме снимки и при тях, те също са потвърдили и нашето виждане, че това е дрон-примамка, те също не са го засекли, въпреки че разполагат с по-съвременни средства като 3D радари", каза министърът.

Стоянов е в Ямбол, където ще обсъди с представители на местната власт развитието на военно формирование „Кабиле“. Той ще проведе среща с областния управител Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев. По време на срещата ще бъдат обсъдени параметрите на проекта, както и взаимодействието между държавната и местната власт при неговото реализиране.