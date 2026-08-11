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Военният министър: Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна

Военният министър: Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна

11 Август, 2026 12:07 1 059 37

  • димитър стоянов-
  • самолети-
  • безмер-
  • дрон-
  • взрив

Днес съм бил в комуникация с началника на служба "Военно разузнаване" да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска нова информация, все още информация нямаме

Военният министър: Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза на брифинг пред журналисти, че в авиобаза "Безмер" обстановката е спокойна. "Има разположени два самолета-цистерни, изпълняват полети само в Северна и Северозападна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, няма инциденти, няма нарушения", обясни той.

Той коментира има ли официална информация от Украйна за дрона, взривил се край Кардам на 8 август.

"Въпреки срещата между външния министър и посланика на Украйна, нашето запитване към Украйна, изпратено по линия на службите, все още отговор няма. Днес съм бил в комуникация с началника на служба "Военно разузнаване" да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска нова информация, все още информация нямаме. Днес отново ще настояваме да получим отговор. Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна", каза Стоянов и допълни, че още нямат информация и от МВР дали на борда е имало взривни вещества или не. Той уточни, че не е водил официални разговори с представители на Украйна, които да потвърдят, че страната не е изпращала дронове в тази посока. "Това, че не е изпращан дрон в тази посока не значи, че дрон не може да дойде от там. GPS-сигналът може да бъде смутен, двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие от GPS", обясни военният министър. По думите му имат наблюдение за изкривяване на GPS-сигнала.

Той обясни, че в Румъния също не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл е от румънска територия. "Ние сме във връзка и с Румъния, изпратили сме снимки и при тях, те също са потвърдили и нашето виждане, че това е дрон-примамка, те също не са го засекли, въпреки че разполагат с по-съвременни средства като 3D радари", каза министърът.

Стоянов е в Ямбол, където ще обсъди с представители на местната власт развитието на военно формирование „Кабиле“. Той ще проведе среща с областния управител Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев. По време на срещата ще бъдат обсъдени параметрите на проекта, както и взаимодействието между държавната и местната власт при неговото реализиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    29 4 Отговор
    Слушайте Магарев!!!
    Гордото каза, че дрона е руски, и трябвало да се извика руския посланик!!!

    Всеки кретен - професор!!!

    Коментиран от #3, #6

    12:10 11.08.2026

  • 2 В нета пише,

    23 1 Отговор
    че още два дрона са паднали до Кардам. Ако е истина вече не е подигравка, а гавра с БЪЛГАРИЯ.

    12:12 11.08.2026

  • 3 Лост

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Омръзна ми от този Магарев ,дето прилича на артикул 13 в главата.

    Коментиран от #5

    12:14 11.08.2026

  • 4 Дрон Стелт

    22 1 Отговор
    Стига с този взривил се дрон.
    Помислете за тези,които предстои да ни пращат.

    12:17 11.08.2026

  • 5 Хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    А това мякащо нещо на снимката на какво прилича?

    12:17 11.08.2026

  • 6 Не бе,

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ще слушам Митко Кинтекса , механик на самолета на Мунчо ! Тези излъгаха за логото на една тениска , но пък ще им вярваме на приказките . Винаги ще имаме едно наум при тези мерзки манипулации !И ако може без обиди , че Демерджиев дебне !

    Коментиран от #22

    12:19 11.08.2026

  • 7 БАЙ ---ХОЙ

    9 10 Отговор
    ДВАМАТА. ПАНИКЬОРИ. РАДЕВ. И. СТОЯНОВ
    НА. ПЪРВАТА. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ. РАДЕВ. БЕШЕ. В СТУПОР. ВСЕ. ЕДНО. СЪОБЩАВА. ЧЕ. Е ПАДНАЛА. БАЛИСТИЧНА. РАКЕТА.
    МНОГО. МИЛЕЕТЕ. ЗА. ТОЯ. ВАШ. СЪВЕТСКИ. КОМУНИЗЪМ. БЕ.
    ГАНЬО. БЪЛГАРИЯ. НЕ. Е. СПИРАЛА. ДА. БЪДЕ. ТИКАНА. В. КАЛТА. ОТ. БКП. И. ДС.
    ТАЯ. ФАЛШИВА. ДЕМОКРАЦИЯ. ТВ. НИ. В. НАТРЕСОХА. И. СЕГА. ОКТОМВРИ. ИМ. ДАЙТЕ. И. ЦЯЛАТА. ВЛАСТ. ТА. СЕ. ПРИКЛЮЧИ. С. ТАЯ. ДЪРЖАВА .И. ТОГАВА. ВЕЧЕ. ЩЕ. СТАНЕМ СЪВЕТСКА. РЕПУБЛИКА .
    АМА. ТОГАВА. ЩЕ. ИЗБЯГАТ. ВЕЧЕ. ПОВЕЧЕ. ОТ. ПОЛОВИНАТА. НАСЕЛЕНИЕ. .НЯМА. ДА. ИМА. ДАЖЕ. КОЙ. ДА. СЕ. ГРИЖИ. И. ЗА. УЛИЧНИТЕ. КУЧЕТА.

    Коментиран от #13, #35

    12:21 11.08.2026

  • 8 Тунджа 200

    12 1 Отговор
    Що не го качат този приказливко на един самолет дето уж тренирал в посока север.
    Ше се върне от писока юг с изцапани гащи.
    Акп се върне.

    12:24 11.08.2026

  • 9 пак ли тоя

    7 1 Отговор
    дрон бе???

    12:25 11.08.2026

  • 10 КИРО ЖЪРТЪ

    6 10 Отговор
    ДРУГАРИ. ДА. ЖИВЕЕ. БРАТСКАТА. ДРУЖБА. МЕЖДУ. КПСС. И. БКП, ДА. НИ. ЧЕСТИТА. ПОБЕДАТА. НА. СЪВЕТСКАТА. ЧЕРВЕНА. АРМИЯ. , ДА. ЖИВЕЕ. СТАЛИН, ХОТЛЕР,
    ПУТЛЕР ТЕМ. ПОДОБНИ. ИЗЧАДИЯ. КОИТО.
    ИЗБИХА. И. ИЗТРОВИХА. НАД. 100МИЛИОНА
    ЧОВЕШКИ. СЪЩЕСТВА.
    И. НАШИТЕ. ВЪРЛИ. КОМУНИСТИ. ПРОДЪЛЖАВАТ. ДА. НИ. УБЕЖДАВАТ. ОЩЕ. В
    СЪВЕТСКА. ВЛАСТ.

    Коментиран от #15, #28

    12:28 11.08.2026

  • 11 Браво

    5 0 Отговор
    Щом сте го прочели.

    12:28 11.08.2026

  • 12 Перо

    13 1 Отговор
    Късметът на държавата от Клуба на богатите е, че дрона е имал обсег 600 км и е свършил остатъчния горивен ресурс! Иначе спокойно да е ударил НС в София, без никой да чуе и види! Техниката на армията е от 60-те г.,/съветска и от НАТО/, когато не е имало дронове! А се изсипаха в МО милиарди $, през последните 20-30 г.!

    12:32 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 обобщение на фатазиите на радеваците

    10 3 Отговор
    Украинския дрон е приятелска шегичка от нашите съюзници от Украйна.Те са много готини и винаги могат да си ни бомбят защото ще си кротуваме по натовски.Нека всички радевисти заедно да ръкопляскаме на Украйна за прекрасното ни взривяване.Солидарни сме с тях и им се предоставяме като един голям полигон за опити и експерименти за в бъдеще както е било и досега.

    Коментиран от #30

    12:35 11.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 въпросче

    8 2 Отговор
    Тагаренко или тоя е по-работещ срещу народа и държавата?

    12:37 11.08.2026

  • 17 ВВСар

    13 0 Отговор
    В кръчмата:
    - Всички политици са идиоти!
    - Ей, я не обиждай, бе!
    - Що бе, ти да не си политик?
    - Не, идиот съм!!!

    12:37 11.08.2026

  • 18 хайл Радев

    4 9 Отговор
    Слава украине,слава дронам ....

    Коментиран от #33

    12:44 11.08.2026

  • 19 ВВСар

    5 0 Отговор
    ми тко -$М$а (вУ€нният мини-$тър) КАТО ПОДЛО ЧАВДАРЧ€ ТОПИ натов$кит€ "братя"
    ма ма ли га ри(румънци),ЧЕ И ТЕ НЕ СА ЗАСЕКЛИ уКРАЙин$кия ДРОН-ПРИМАМКА "МАЯ"!

    В БЕЗМЕР ВСИЧКО Е "$покойно",ТАМ ДРОНЪТ НЯМА ДА Е ПРИМАМКА ,А ЩЕ Е: АЛ ЛАХ АК БАР!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    12:45 11.08.2026

  • 20 Голяма

    10 1 Отговор
    работа сте свършили. Как ли са ви изтърпели в САЩ да наливат акъл в чугунените ви картуни. Срам сте за държавата. Оставка!

    12:45 11.08.2026

  • 21 Атина Палада

    10 0 Отговор
    Стоянов, кой изтри логото на Кинтекс?

    И защо те срам да покажеш, че носиш тяхна фланелка?

    12:53 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Едно дронче

    7 1 Отговор
    побърка шапкарите, представям си, ако падне някое Фламинго?!

    Радню ще се появи по потник, Стоянов - по шорти!

    12:56 11.08.2026

  • 24 ТагароебецЪ

    11 4 Отговор
    След падането на дървения дрон до Кардам лицето Тагарев е забелязано да пере гащи под Лъвов мост.Що ли?

    13:01 11.08.2026

  • 25 предложение за реформа

    7 1 Отговор
    Военното министерство да де прекръсти на министерство на лъжите,дезинформацията и пропагандата..Стоянов да остане пак начело.

    13:04 11.08.2026

  • 26 чудя се като еврозонист

    6 0 Отговор
    До колко такива дрона могат да ни удрят на ден и да е допустимо по евронатовските стандарти?

    13:07 11.08.2026

  • 27 редник Спиро

    4 2 Отговор
    Много ми е интересно как това нещо ще има поставен сериен номер.Та военните дори на дрехите не поставят етикет.Произвели дрона и за да е разпознаваем за врага му слагат етикет,сериен номер,името на завода и бригадата.Ами ако е руски,и КГБ нарочно са поставили украински сериен номар?Тогава какво?

    13:10 11.08.2026

  • 28 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО ПР00СТАЦИ ....ПЛАЩАТ ОГРОМНИ ПАРИ НА ФАШИСТКА УКРАЙНА ДА БОМБИ БЪЛГАРИЯ ...НЕ САМО С ДРОНОВЕ АМИ И 2 МАТА УКРАИНЦИ ЗАДЪРЖАНИ ЧЕ ИСКАТ ДА БОМБЯТ БАЛКАНСКИ ПОТОК ...С ВАШИТЕ ПАРИ .....ПЛАЩЙТЕ ДА ВИ БОМБЯТ СМ00ТАНО ПЛЕМЕ

    13:36 11.08.2026

  • 29 Хайде стига вече

    7 1 Отговор
    със този дрон бе, голяма работа станала все едно летяща чиния сте открили.
    Друго нещо нямате ли за вършене та по цял ден със дрона се занимавате.

    13:38 11.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шапкари

    5 0 Отговор
    кухи, за нищо не ставате. Прочели сте "етикета" и хълцате от радост. Примати

    14:07 11.08.2026

  • 32 Двамата

    6 0 Отговор
    смешници са завършили AWC, а се държат и говорят сякаш са завършили "изгорялата гимназия"? Излезли са от село ама то не излиза от тях

    14:20 11.08.2026

  • 33 Отивай на фронта бе

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "хайл Радев":

    дезертьор.

    14:38 11.08.2026

  • 34 Благодарим Ви!

    5 2 Отговор
    Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна с благодарствено писмо и с десетина милиона $.

    15:07 11.08.2026

  • 35 Лъжеш яко

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "БАЙ ---ХОЙ":

    ...РБ е горда евроатлантическа страна, членка на НАТО-то, ЕС, МВФ, Световната банка и прочее крепости на капитализма. Комунистите и служителите на ДС управляват в КНР, КНДР, Виетнам и други. Страните , които се развиват успешно и не се оплакват от старите комунисти - техните родители. Лошото не, че в България компартията се изроди и реставрира капитализма. Това направи България най-бързо измиращата нация в света.

    15:19 11.08.2026

  • 36 Можеш Ли ?

    2 0 Отговор
    Да Вярваш !

    На Тая !

    Сган ?

    16:56 11.08.2026

  • 37 Гост

    0 0 Отговор
    Почна се с голямото бюрократично разкарване, да се имитира някаква дейност.
    Резултатът пак ще е нула.
    Алиансът е със смъкнати Га Щи пред своеволията на зеленият комик.

    18:58 11.08.2026

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