Военният министър: Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна

Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза на брифинг пред журналисти, че в авиобаза "Безмер" обстановката е спокойна. "Има разположени два самолета-цистерни, изпълняват полети само в Северна и Северозападна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, няма инциденти, няма нарушения", обясни той.
Той коментира има ли официална информация от Украйна за дрона, взривил се край Кардам на 8 август.
"Въпреки срещата между външния министър и посланика на Украйна, нашето запитване към Украйна, изпратено по линия на службите, все още отговор няма. Днес съм бил в комуникация с началника на служба "Военно разузнаване" да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска нова информация, все още информация нямаме. Днес отново ще настояваме да получим отговор. Идентифициран е и серийният номер на производство на дрона и сме го изпратили още в събота в Украйна", каза Стоянов и допълни, че още нямат информация и от МВР дали на борда е имало взривни вещества или не. Той уточни, че не е водил официални разговори с представители на Украйна, които да потвърдят, че страната не е изпращала дронове в тази посока. "Това, че не е изпращан дрон в тази посока не значи, че дрон не може да дойде от там. GPS-сигналът може да бъде смутен, двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие от GPS", обясни военният министър. По думите му имат наблюдение за изкривяване на GPS-сигнала.
Той обясни, че в Румъния също не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл е от румънска територия. "Ние сме във връзка и с Румъния, изпратили сме снимки и при тях, те също са потвърдили и нашето виждане, че това е дрон-примамка, те също не са го засекли, въпреки че разполагат с по-съвременни средства като 3D радари", каза министърът.
Стоянов е в Ямбол, където ще обсъди с представители на местната власт развитието на военно формирование „Кабиле“. Той ще проведе среща с областния управител Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев. По време на срещата ще бъдат обсъдени параметрите на проекта, както и взаимодействието между държавната и местната власт при неговото реализиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Гордото каза, че дрона е руски, и трябвало да се извика руския посланик!!!
Всеки кретен - професор!!!
Коментиран от #3, #6
12:10 11.08.2026
2 В нета пише,
12:12 11.08.2026
3 Лост
До коментар #1 от "Пич":Омръзна ми от този Магарев ,дето прилича на артикул 13 в главата.
Коментиран от #5
12:14 11.08.2026
4 Дрон Стелт
Помислете за тези,които предстои да ни пращат.
12:17 11.08.2026
5 Хаха
До коментар #3 от "Лост":А това мякащо нещо на снимката на какво прилича?
12:17 11.08.2026
6 Не бе,
До коментар #1 от "Пич":ще слушам Митко Кинтекса , механик на самолета на Мунчо ! Тези излъгаха за логото на една тениска , но пък ще им вярваме на приказките . Винаги ще имаме едно наум при тези мерзки манипулации !И ако може без обиди , че Демерджиев дебне !
Коментиран от #22
12:19 11.08.2026
7 БАЙ ---ХОЙ
НА. ПЪРВАТА. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ. РАДЕВ. БЕШЕ. В СТУПОР. ВСЕ. ЕДНО. СЪОБЩАВА. ЧЕ. Е ПАДНАЛА. БАЛИСТИЧНА. РАКЕТА.
МНОГО. МИЛЕЕТЕ. ЗА. ТОЯ. ВАШ. СЪВЕТСКИ. КОМУНИЗЪМ. БЕ.
ГАНЬО. БЪЛГАРИЯ. НЕ. Е. СПИРАЛА. ДА. БЪДЕ. ТИКАНА. В. КАЛТА. ОТ. БКП. И. ДС.
ТАЯ. ФАЛШИВА. ДЕМОКРАЦИЯ. ТВ. НИ. В. НАТРЕСОХА. И. СЕГА. ОКТОМВРИ. ИМ. ДАЙТЕ. И. ЦЯЛАТА. ВЛАСТ. ТА. СЕ. ПРИКЛЮЧИ. С. ТАЯ. ДЪРЖАВА .И. ТОГАВА. ВЕЧЕ. ЩЕ. СТАНЕМ СЪВЕТСКА. РЕПУБЛИКА .
АМА. ТОГАВА. ЩЕ. ИЗБЯГАТ. ВЕЧЕ. ПОВЕЧЕ. ОТ. ПОЛОВИНАТА. НАСЕЛЕНИЕ. .НЯМА. ДА. ИМА. ДАЖЕ. КОЙ. ДА. СЕ. ГРИЖИ. И. ЗА. УЛИЧНИТЕ. КУЧЕТА.
Коментиран от #13, #35
12:21 11.08.2026
8 Тунджа 200
Ше се върне от писока юг с изцапани гащи.
Акп се върне.
12:24 11.08.2026
9 пак ли тоя
12:25 11.08.2026
10 КИРО ЖЪРТЪ
ПУТЛЕР ТЕМ. ПОДОБНИ. ИЗЧАДИЯ. КОИТО.
ИЗБИХА. И. ИЗТРОВИХА. НАД. 100МИЛИОНА
ЧОВЕШКИ. СЪЩЕСТВА.
И. НАШИТЕ. ВЪРЛИ. КОМУНИСТИ. ПРОДЪЛЖАВАТ. ДА. НИ. УБЕЖДАВАТ. ОЩЕ. В
СЪВЕТСКА. ВЛАСТ.
Коментиран от #15, #28
12:28 11.08.2026
11 Браво
12:28 11.08.2026
12 Перо
12:32 11.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 обобщение на фатазиите на радеваците
Коментиран от #30
12:35 11.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 въпросче
12:37 11.08.2026
17 ВВСар
- Всички политици са идиоти!
- Ей, я не обиждай, бе!
- Що бе, ти да не си политик?
- Не, идиот съм!!!
12:37 11.08.2026
18 хайл Радев
Коментиран от #33
12:44 11.08.2026
19 ВВСар
ма ма ли га ри(румънци),ЧЕ И ТЕ НЕ СА ЗАСЕКЛИ уКРАЙин$кия ДРОН-ПРИМАМКА "МАЯ"!
В БЕЗМЕР ВСИЧКО Е "$покойно",ТАМ ДРОНЪТ НЯМА ДА Е ПРИМАМКА ,А ЩЕ Е: АЛ ЛАХ АК БАР!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
12:45 11.08.2026
20 Голяма
12:45 11.08.2026
21 Атина Палада
И защо те срам да покажеш, че носиш тяхна фланелка?
12:53 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Едно дронче
Радню ще се появи по потник, Стоянов - по шорти!
12:56 11.08.2026
24 ТагароебецЪ
13:01 11.08.2026
25 предложение за реформа
13:04 11.08.2026
26 чудя се като еврозонист
13:07 11.08.2026
27 редник Спиро
13:10 11.08.2026
28 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #10 от "КИРО ЖЪРТЪ":БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО ПР00СТАЦИ ....ПЛАЩАТ ОГРОМНИ ПАРИ НА ФАШИСТКА УКРАЙНА ДА БОМБИ БЪЛГАРИЯ ...НЕ САМО С ДРОНОВЕ АМИ И 2 МАТА УКРАИНЦИ ЗАДЪРЖАНИ ЧЕ ИСКАТ ДА БОМБЯТ БАЛКАНСКИ ПОТОК ...С ВАШИТЕ ПАРИ .....ПЛАЩЙТЕ ДА ВИ БОМБЯТ СМ00ТАНО ПЛЕМЕ
13:36 11.08.2026
29 Хайде стига вече
Друго нещо нямате ли за вършене та по цял ден със дрона се занимавате.
13:38 11.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Шапкари
14:07 11.08.2026
32 Двамата
14:20 11.08.2026
33 Отивай на фронта бе
До коментар #18 от "хайл Радев":дезертьор.
14:38 11.08.2026
34 Благодарим Ви!
15:07 11.08.2026
35 Лъжеш яко
До коментар #7 от "БАЙ ---ХОЙ":...РБ е горда евроатлантическа страна, членка на НАТО-то, ЕС, МВФ, Световната банка и прочее крепости на капитализма. Комунистите и служителите на ДС управляват в КНР, КНДР, Виетнам и други. Страните , които се развиват успешно и не се оплакват от старите комунисти - техните родители. Лошото не, че в България компартията се изроди и реставрира капитализма. Това направи България най-бързо измиращата нация в света.
15:19 11.08.2026
36 Можеш Ли ?
На Тая !
Сган ?
16:56 11.08.2026
37 Гост
Резултатът пак ще е нула.
Алиансът е със смъкнати Га Щи пред своеволията на зеленият комик.
18:58 11.08.2026