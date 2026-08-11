ПСС: Въздушна линейка е транспортирала млад мъж с травма на двата крака след падане на Витоша

Инцидент с млад мъж е имало вчера на Витоша. Повикана е въздушна линейка, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.
Към 12:30 ч. вчера е получен сигнал за млад мъж с травма на двата крака вследствие на падане в района на Резньовете на Витоша, където има катерачни маршрути, обясниха от ПСС.
Спасителите са преценили, че случаят е спешен, и са поискали въздушна линейка. Тя е пристигнала около 14:00 ч.
Поради трудния терен се е наложило пострадалият да бъде изведен на по-равно място и след това да бъде качен на хеликоптера. Отведен е в болница.
Други две акции са провели спасителите в района на Боровец, по-точно в байк парка. Инцидентите са били с велосипедисти. В единия случай става въпрос за травма на ръка, а в другия – на крак, уточниха от ПСС.
Към момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са 15–20 градуса, духа слаб вятър по по-високите части.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НИЩО МУ НЯМА
ТОВА Е БИТОВ ИНЦИДЕНТ
НАЛИ ПЛ.ВИТОША Е ЖИЛ.КВ.ОТ 1994год.
11:02 11.08.2026
2 Кат не Знае !
Трябваше Да си Счупи Главата !
11:04 11.08.2026
3 Няма му нищо
Коментиран от #5
11:09 11.08.2026
4 ИВАН
Коментиран от #6
11:17 11.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хахаха
До коментар #4 от "ИВАН":Най ме кефи всички да плащате за хелипотер и да не се побирате в кожата си!
11:19 11.08.2026
7 има много пишман туристи
11:21 11.08.2026
8 Град Козлодуй
11:31 11.08.2026
9 Тези линейки не са за спасяване на
11:32 11.08.2026
10 Добре че не са го изяли кучетата.
11:41 11.08.2026
11 за съжаление
11:42 11.08.2026
12 Всички се възмущават че се харчат пари
.
11:44 11.08.2026
13 Да, да
Българска работа - ще спасяваме някой, който си няма друга работа и ходи да се чекне по баирите.
11:54 11.08.2026
14 Перо
11:59 11.08.2026