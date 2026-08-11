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ПСС: Въздушна линейка е транспортирала млад мъж с травма на двата крака след падане на Витоша

ПСС: Въздушна линейка е транспортирала млад мъж с травма на двата крака след падане на Витоша

11 Август, 2026 10:57 703 14

  • въздушна линейка-
  • пострадал-
  • витоша

Спасителите са преценили, че случаят е спешен, и са поискали въздушна линейка. Тя е пристигнала около 14:00 ч.

ПСС: Въздушна линейка е транспортирала млад мъж с травма на двата крака след падане на Витоша - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инцидент с млад мъж е имало вчера на Витоша. Повикана е въздушна линейка, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Към 12:30 ч. вчера е получен сигнал за млад мъж с травма на двата крака вследствие на падане в района на Резньовете на Витоша, където има катерачни маршрути, обясниха от ПСС.

Спасителите са преценили, че случаят е спешен, и са поискали въздушна линейка. Тя е пристигнала около 14:00 ч.

Поради трудния терен се е наложило пострадалият да бъде изведен на по-равно място и след това да бъде качен на хеликоптера. Отведен е в болница.

Други две акции са провели спасителите в района на Боровец, по-точно в байк парка. Инцидентите са били с велосипедисти. В единия случай става въпрос за травма на ръка, а в другия – на крак, уточниха от ПСС.

Към момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са 15–20 градуса, духа слаб вятър по по-високите части.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    ТОВА Е БИТОВ ИНЦИДЕНТ
    НАЛИ ПЛ.ВИТОША Е ЖИЛ.КВ.ОТ 1994год.

    11:02 11.08.2026

  • 2 Кат не Знае !

    5 0 Отговор
    Как Да пада !

    Трябваше Да си Счупи Главата !

    11:04 11.08.2026

  • 3 Няма му нищо

    9 2 Отговор
    Обаче сега кой ще плати тази авантюра за тези дват крака? Данъкоплатеца ли ги прати в планината да се чекнат по върховете че да им плаща глупостите? Трябват правила и закони. Всеки кефа да си плаща, а не работещия, който е почивал в тези дни, след цяла седмица на неуморен труд. В Италия и Франция всеки е длъжен да си направи такава застраховка. Иначе глобата е голяма. А и спасителите ритат много в ребрата, ако ги потърсят да те спасяват и нямаш застраховка.

    Коментиран от #5

    11:09 11.08.2026

  • 4 ИВАН

    5 0 Отговор
    Това е, ожулил си някой колянцето и хоп, хеликоптерче, ама е скъпичко и го плащаме всички ние.

    Коментиран от #6

    11:17 11.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "ИВАН":

    Най ме кефи всички да плащате за хелипотер и да не се побирате в кожата си!

    11:19 11.08.2026

  • 7 има много пишман туристи

    2 0 Отговор
    обикновено пострадват краката . колкото и внимателен да е туриста винаги пада, удря се и се натъртва . свикнали на удобни тротоари и улици в планината пътеките са по трудни за обхождане . а и някой да ти помогне е по трудно . най опасна е лавината , след нея е студът и леда . после е загубването . ако се изгубиш лошо .

    11:21 11.08.2026

  • 8 Град Козлодуй

    0 1 Отговор
    Ами 3-я му крак къде е

    11:31 11.08.2026

  • 9 Тези линейки не са за спасяване на

    5 0 Отговор
    психопати, ходят из планините като по плажа, трошат си главите и после народа плаща масрафа. Вместо да спасят едно болно дете, тези си губят времето с откачалки!? В провинцията е истински мор, само за София мислят.

    11:32 11.08.2026

  • 10 Добре че не са го изяли кучетата.

    3 0 Отговор
    Онези които преди два три месеца изядоха жив човек понеже явно нарочно бяха пуснати и дори беше направен опит мечка да се набеди.

    11:41 11.08.2026

  • 11 за съжаление

    3 0 Отговор
    Турист понякога е диагноза. Планината не е за всеки. Има си правила...

    11:42 11.08.2026

  • 12 Всички се възмущават че се харчат пари

    4 0 Отговор
    Обаче никой не се сеща кой печели от тези неща от туризма от хеликоптерите
    .

    11:44 11.08.2026

  • 13 Да, да

    0 0 Отговор
    Дали има селфи с хеликоптера?
    Българска работа - ще спасяваме някой, който си няма друга работа и ходи да се чекне по баирите.

    11:54 11.08.2026

  • 14 Перо

    1 0 Отговор
    Ако всяко служебно задължение на спасители, доктори, полицаи и пожарникари е национална новина с която да се запълва новинарското време, тогава няма смисъл на гледаме омръзналите ни мисирките по ТВ! Некадърност, простотия и неграмотност, възпитани в СУ от чичко Шорош и Ко! В ТВ с национален ефир работят в един хамбар десетки мисирки, търсещи нещо в интернет за новините и други предавания и получават заплати от небето! Имат мозък на пиле! А по БНТ за няколко дни даваха 3 пъти соц. филма “Васко да Гама от с. Рупча”!

    11:59 11.08.2026

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