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Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12:00 ч. на 14 август

Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12:00 ч. на 14 август

11 Август, 2026 10:06 1 374 13

  • линия 3-
  • метро-
  • левски г

Хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София

Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12:00 ч. на 14 август - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” ще бъде достъпен за клиенти след 12:00 ч. в петък, 14 август.

„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията.

С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт — хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София.

За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 4 Отговор
    Тия нови метростанции са "Работа на парче".Трябва ПОД ЦЯЛА БГ да се изгради едно Национално метро за да могат хората да си щъкат на воля без да правят Катастрофи над земята с МПС-тата си.

    Коментиран от #6, #7, #12

    10:15 11.08.2026

  • 2 Истината

    14 2 Отговор
    ЗАЩО НИКОЙ НЕ ГОВОРИ ЗА ЗАБАВЯНЕТО ОТ НАД ПОЛОВИН ГОДИНА.

    Вероятно, защото е по вина на неможача Терзиев и неговата клика.

    А би трябвало неустойки да има ...

    Коментиран от #11

    10:18 11.08.2026

  • 3 Голям Праз !

    4 2 Отговор
    ------------- !

    10:23 11.08.2026

  • 4 Софийски селяци, не ходете пеш като ПКП

    4 3 Отговор
    пейзаните от прованса черпят с ново метро!

    Коментиран от #13

    10:32 11.08.2026

  • 5 Перо

    6 1 Отговор
    Само не разбрах чия е заслугата: на тези, които ще режат лентата или на тези, които са построили тази част от метрото. Сигурен съм, че сегашния кмет ще се тупа в гърдите! Говоря по принцип, без политическа обвързаност!

    10:33 11.08.2026

  • 6 Икономист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ми дай ни едни 100 милиарда евро и ще го построим 😉😘

    Коментиран от #10

    10:35 11.08.2026

  • 7 Казано е

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    В бъдещето ще има летящи автономни автомобили. 2070 година.

    10:36 11.08.2026

  • 8 Драги ми Смехурко

    3 0 Отговор
    Е много ме е яд,бяха обещали метро и до кв.Левски,до автогара Изток но не се случи.Имаме си само един трамвай,омирисан от една особена група граждани(от селата около София).

    10:38 11.08.2026

  • 9 Перо

    5 3 Отговор
    Йотова няма ли да си вдигне рейтинга и известността си с присъствието? Не трябва да изпуска този шанс за натрапване в обществото с държавна помощ!

    10:39 11.08.2026

  • 10 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Икономист":

    Значи дондуковците да краднат парите,а ние да даваме пари,а?

    10:41 11.08.2026

  • 11 Сила

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    На герберопитеците от Трейс Груп и некви примати от типа на Красьо Черния ....виж инфо по въпроса !!!

    10:44 11.08.2026

  • 12 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Защо да се харчат милиарди, като може да върнат оня автомобилен състезател за министър на транспорта, който да нацвъка всички пътища със скъпи колчета и да забие знак до знака ограничителна скорост 30 км. Пак няма да има катастрофи! Тоя е за Нобелова награда за справяне с проблема с автомобилните произшествия!

    10:45 11.08.2026

  • 13 Е баш те, ПЕЙЗАНИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски селяци, не ходете пеш като ПКП":

    от прованса са софиянците! Къде отиваш ти бе, я иди у Софето да ги видиш, пейзан до пейзан! :))

    11:39 11.08.2026

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