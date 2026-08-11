Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12:00 ч. на 14 август

Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” ще бъде достъпен за клиенти след 12:00 ч. в петък, 14 август.

„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията.

С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт — хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София.

За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.