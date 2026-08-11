Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12:00 ч. на 14 август

Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” ще бъде достъпен за клиенти след 12:00 ч. в петък, 14 август.
„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията.
С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт — хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София.
За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #6, #7, #12
10:15 11.08.2026
2 Истината
Вероятно, защото е по вина на неможача Терзиев и неговата клика.
А би трябвало неустойки да има ...
Коментиран от #11
10:18 11.08.2026
3 Голям Праз !
10:23 11.08.2026
4 Софийски селяци, не ходете пеш като ПКП
Коментиран от #13
10:32 11.08.2026
5 Перо
10:33 11.08.2026
6 Икономист
До коментар #1 от "оня с коня":Ми дай ни едни 100 милиарда евро и ще го построим 😉😘
Коментиран от #10
10:35 11.08.2026
7 Казано е
До коментар #1 от "оня с коня":В бъдещето ще има летящи автономни автомобили. 2070 година.
10:36 11.08.2026
8 Драги ми Смехурко
10:38 11.08.2026
9 Перо
10:39 11.08.2026
10 Зъл пес
До коментар #6 от "Икономист":Значи дондуковците да краднат парите,а ние да даваме пари,а?
10:41 11.08.2026
11 Сила
До коментар #2 от "Истината":На герберопитеците от Трейс Груп и некви примати от типа на Красьо Черния ....виж инфо по въпроса !!!
10:44 11.08.2026
12 Перо
До коментар #1 от "оня с коня":Защо да се харчат милиарди, като може да върнат оня автомобилен състезател за министър на транспорта, който да нацвъка всички пътища със скъпи колчета и да забие знак до знака ограничителна скорост 30 км. Пак няма да има катастрофи! Тоя е за Нобелова награда за справяне с проблема с автомобилните произшествия!
10:45 11.08.2026
13 Е баш те, ПЕЙЗАНИТЕ
До коментар #4 от "Софийски селяци, не ходете пеш като ПКП":от прованса са софиянците! Къде отиваш ти бе, я иди у Софето да ги видиш, пейзан до пейзан! :))
11:39 11.08.2026