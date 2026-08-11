Районен съд - Русе отмени глоба от НАП заради кюфтета

Магазин за кулинарни изделия в Русе спечели съдебно дело срещу Националната агенция за приходите (НАП), след като данъчните наложиха имуществена санкция от 512 евро. Причината за наказанието е издадена фискална бележка за четири пържени кюфтета, в която закупените артикули са маркирани с общото наименование „скара“.

Служители на приходната агенция извършват проверка в търговския обект на 5 януари 2026 година. Преди да се легитимират, те правят контролна покупка на четири броя пържени кюфтета, които са от един вид и на еднаква цена. За продажбата е издаден фискален бон, в който е отразена пълната и точна стойност на стоката.

Проблемът, според инспекторите от НАП - Варна, е, че храната е обозначена с общото наименование „скара“, без да се посочва конкретният вид „кюфте“ и точното количество. Въз основа на това е издадено наказателно постановление за нарушение на Наредба № Н-18.

Магистратите от Районен съд – Русе потвърждават, че формално нарушение има, тъй като обозначението „скара“ е прекалено общо и не позволява да се установи точният вид на продадените продукти. Посочването на общата стойност не замества изискването за конкретен вид и количество на стоката.

Въпреки това съдебният състав приема случая за маловажен. Фискалният бон е издаден непосредствено след плащането и цялата получена сума е отчетена правилно.

„Неправомерното поведение се изчерпва с недостатъчната конкретизация на един от реквизитите на фискалната касова бележка“, мотивират се магистратите, като допълват, че не е укрит оборот, няма вреда за държавния бюджет и не са констатирани никакви други нарушения.

Съдът отчита факта, че това е първо нарушение за фирмата, управителят е оказал пълно съдействие, а поведението на търговеца не е насочено към укриване на приходи. Магистратите отменят наказателното постановление на началника на отдел „Оперативни дейности“ при НАП - Варна и го заменят с официално предупреждение към дружеството.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Русе.