Районен съд - Русе отмени глоба от НАП заради кюфтета

Магазин за кулинарни изделия в Русе спечели съдебно дело срещу Националната агенция за приходите (НАП), след като данъчните наложиха имуществена санкция от 512 евро. Причината за наказанието е издадена фискална бележка за четири пържени кюфтета, в която закупените артикули са маркирани с общото наименование „скара“.
Служители на приходната агенция извършват проверка в търговския обект на 5 януари 2026 година. Преди да се легитимират, те правят контролна покупка на четири броя пържени кюфтета, които са от един вид и на еднаква цена. За продажбата е издаден фискален бон, в който е отразена пълната и точна стойност на стоката.
Проблемът, според инспекторите от НАП - Варна, е, че храната е обозначена с общото наименование „скара“, без да се посочва конкретният вид „кюфте“ и точното количество. Въз основа на това е издадено наказателно постановление за нарушение на Наредба № Н-18.
Магистратите от Районен съд – Русе потвърждават, че формално нарушение има, тъй като обозначението „скара“ е прекалено общо и не позволява да се установи точният вид на продадените продукти. Посочването на общата стойност не замества изискването за конкретен вид и количество на стоката.
Въпреки това съдебният състав приема случая за маловажен. Фискалният бон е издаден непосредствено след плащането и цялата получена сума е отчетена правилно.
„Неправомерното поведение се изчерпва с недостатъчната конкретизация на един от реквизитите на фискалната касова бележка“, мотивират се магистратите, като допълват, че не е укрит оборот, няма вреда за държавния бюджет и не са констатирани никакви други нарушения.
Съдът отчита факта, че това е първо нарушение за фирмата, управителят е оказал пълно съдействие, а поведението на търговеца не е насочено към укриване на приходи. Магистратите отменят наказателното постановление на началника на отдел „Оперативни дейности“ при НАП - Варна и го заменят с официално предупреждение към дружеството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Русе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сесесере
11:11 11.08.2026
2 Аууу
Коментиран от #6
11:11 11.08.2026
3 Парпърляк
11:11 11.08.2026
4 мизерниците
Коментиран от #7
11:12 11.08.2026
5 Боко
11:13 11.08.2026
6 Ами
До коментар #2 от "Аууу":Защото им се струват много тънки за целта...
11:13 11.08.2026
7 Така е
До коментар #4 от "мизерниците":На МВР всичко се казва ,на НАП нищо не се отказва
11:14 11.08.2026
8 Е иии
11:15 11.08.2026
9 Рекетьорчетата на Муньо и Шиши
11:17 11.08.2026
10 АГАТ а Кристи
Ситуациите са две :
1. Готвачката е майка на съдииката.
2. В чинията със "скарата" е липсвала гарнитурата от поне 5 по сто.
Май надделява номер 2.
Коментиран от #19
11:24 11.08.2026
11 Мдаа!🤥
11:24 11.08.2026
12 Смешници
11:28 11.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 При Тая Съдебна Система !
„
Нищо За Държавата !
11:29 11.08.2026
15 А не искат
Много правилно съда е приел случая за маловажен !
Тръгнали НАП дейност да отчитат, ама не им стиска да глобят едрите риби и - Ооо, заек ти пак си без шапка ! 😀
11:33 11.08.2026
16 А колко
11:33 11.08.2026
17 Ганчо
11:39 11.08.2026
18 Опорка
11:45 11.08.2026
19 Факт
До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":Платили са 5 € и са очаквали ресто до 200€...
12:02 11.08.2026
20 шаа
12:10 11.08.2026
21 съощение от колонията
12:13 11.08.2026