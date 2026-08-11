Новини
България »
Районен съд - Русе отмени глоба от НАП заради кюфтета

Районен съд - Русе отмени глоба от НАП заради кюфтета

11 Август, 2026 11:07 1 215 21

  • скара-
  • кюфте-
  • кебабче-
  • нап-
  • съд-
  • русе

Въпреки това съдебният състав приема случая за маловажен. Фискалният бон е издаден непосредствено след плащането и цялата получена сума е отчетена правилно

Районен съд - Русе отмени глоба от НАП заради кюфтета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Магазин за кулинарни изделия в Русе спечели съдебно дело срещу Националната агенция за приходите (НАП), след като данъчните наложиха имуществена санкция от 512 евро. Причината за наказанието е издадена фискална бележка за четири пържени кюфтета, в която закупените артикули са маркирани с общото наименование „скара“.

Служители на приходната агенция извършват проверка в търговския обект на 5 януари 2026 година. Преди да се легитимират, те правят контролна покупка на четири броя пържени кюфтета, които са от един вид и на еднаква цена. За продажбата е издаден фискален бон, в който е отразена пълната и точна стойност на стоката.

Проблемът, според инспекторите от НАП - Варна, е, че храната е обозначена с общото наименование „скара“, без да се посочва конкретният вид „кюфте“ и точното количество. Въз основа на това е издадено наказателно постановление за нарушение на Наредба № Н-18.

Магистратите от Районен съд – Русе потвърждават, че формално нарушение има, тъй като обозначението „скара“ е прекалено общо и не позволява да се установи точният вид на продадените продукти. Посочването на общата стойност не замества изискването за конкретен вид и количество на стоката.

Въпреки това съдебният състав приема случая за маловажен. Фискалният бон е издаден непосредствено след плащането и цялата получена сума е отчетена правилно.

„Неправомерното поведение се изчерпва с недостатъчната конкретизация на един от реквизитите на фискалната касова бележка“, мотивират се магистратите, като допълват, че не е укрит оборот, няма вреда за държавния бюджет и не са констатирани никакви други нарушения.

Съдът отчита факта, че това е първо нарушение за фирмата, управителят е оказал пълно съдействие, а поведението на търговеца не е насочено към укриване на приходи. Магистратите отменят наказателното постановление на началника на отдел „Оперативни дейности“ при НАП - Варна и го заменят с официално предупреждение към дружеството.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Русе.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сесесере

    20 0 Отговор
    Б@хти смешната държава!

    11:11 11.08.2026

  • 2 Аууу

    19 0 Отговор
    Как може ,защо не са си поръчали свински опашки ,да си нав.рът изо дзад

    Коментиран от #6

    11:11 11.08.2026

  • 3 Парпърляк

    15 0 Отговор
    ОПГ НАП

    11:11 11.08.2026

  • 4 мизерниците

    25 0 Отговор
    100% са се опитали да изкрънкат някой лев, човкът им е отказал и хоп - глобаааа 512 евро за 4 кифтета...

    Коментиран от #7

    11:12 11.08.2026

  • 5 Боко

    6 2 Отговор
    Тез моите са биле по гладни от мен

    11:13 11.08.2026

  • 6 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аууу":

    Защото им се струват много тънки за целта...

    11:13 11.08.2026

  • 7 Така е

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "мизерниците":

    На МВР всичко се казва ,на НАП нищо не се отказва

    11:14 11.08.2026

  • 8 Е иии

    3 1 Отговор
    Тез в Русе колеми бандюги ще излязат

    11:15 11.08.2026

  • 9 Рекетьорчетата на Муньо и Шиши

    11 2 Отговор
    направо стават вече смешни

    11:17 11.08.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    Елементарно.
    Ситуациите са две :
    1. Готвачката е майка на съдииката.
    2. В чинията със "скарата" е липсвала гарнитурата от поне 5 по сто.
    Май надделява номер 2.

    Коментиран от #19

    11:24 11.08.2026

  • 11 Мдаа!🤥

    13 0 Отговор
    Ето с такива глупости се занимават безделниците!

    11:24 11.08.2026

  • 12 Смешници

    10 0 Отговор
    Рекетьори-кокошкари!

    11:28 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 При Тая Съдебна Система !

    2 1 Отговор
    И тая Прокуратура !

    Нищо За Държавата !

    11:29 11.08.2026

  • 15 А не искат

    16 0 Отговор
    ли в касовия бон да пише - Кюфтета изпечени на скара на дървени въглища от кайма "Стара планина", 50 на 50. Свинското е от млади прасета в България, а телешкото е внос от Ирландия. Производител на каймата "Чантури" ООД на НАП ?
    Много правилно съда е приел случая за маловажен !
    Тръгнали НАП дейност да отчитат, ама не им стиска да глобят едрите риби и - Ооо, заек ти пак си без шапка ! 😀

    11:33 11.08.2026

  • 16 А колко

    6 0 Отговор
    Са разходите по делото? Заплати на адвокати, съдии, секретари, канцеларски материали, време..? Вместо да вкарат в затвора реални престъпници съдилищата се занимават с кюфтета! Данъчните следва да си понесат отговорността, след като вместо предписание налагат глоби при липса на реално престъпление!

    11:33 11.08.2026

  • 17 Ганчо

    8 0 Отговор
    Може да са искали пари, а той им дал кюфтета с касова бележка.

    11:39 11.08.2026

  • 18 Опорка

    6 0 Отговор
    Обикалят и тормозят обикновените хора за пълни глупости, а ние още си чакаме ревизията на шиши, тиквоний и останалите. Боклуци.

    11:45 11.08.2026

  • 19 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    Платили са 5 € и са очаквали ресто до 200€...

    12:02 11.08.2026

  • 20 шаа

    0 0 Отговор
    а какво е станало със закупените кюфтета?

    12:10 11.08.2026

  • 21 съощение от колонията

    0 0 Отговор
    И на скарата не пише с каква мощност пекат кебапчетата и натоварван АЕЦа и затова работата отива към режим.Не за Украйна а за вас.За тях ще изнасяме както и досега безплатно и ще чакаме като победят да ни го платят макар и евтин и сумата е без значение.

    12:13 11.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове