Замърсяването на морската вода в Свети Влас – 10 пъти над нормата

Забранено остава къпането на плаж „Изток“ в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на Регионалната здравна инспекция в Бургас показаха завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи.
Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените. Какъв е рискът за хората, кога плажът може отново да бъде отворен за къпане и кой носи отговорност за замърсяването?
Дико Диков, областен управител на Бургас, заяви пред БНТ: "Още вчера са предприети всички спешни мерки съвместно с представители на местната власт. С кмета на Свети Влас са предприети мерки по отстраняване на възникнала авария, свързана с отвеждащите води на пречиствателната станция. Ще направим всичко възможно днес или утре аварията да бъде отстранена.
Приватизаторът на „Елените“ е успял да приобщи към собствеността на фирмата и тази станция. Това е изключение, тъй като всички пречиствателни станции са собственост на държавата.
Този проблем се оказва доста сериозен за района на Свети Влас."
Веселин Анестиев, заместник-областен управител, допълни: "При извършената проверка установихме, че ползвател на тази пречиствателна станция е дружество “ПСОВ Елените” ЕООД. Вследствие на юридически и правни еквилибристики придобиват собствеността на тази станция преди сто години. Самата пречиствателна станция е изградена преди повече от 40 години. Капацитетът на лицата, които са живущи и почиващи, многократно се е увеличил и няма как тази пречиствателна станция на този етап да поеме необходимото количество води.“
„Извършени са множество проверки, съставяни са актове. Това е едно кухо дружество, при което няма никаква събираемост и няма как да бъде осъществено едно изпълнително производство“, поясни той.
Д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас, добави: "До този момент извънредните проби, които сме направили на този плаж, са три около Централен плаж на Свети Влас от началото на месеца. Пробата, която беше на 5 август, беше двукратно над допустимите норми. Но вчерашната проба от микробиологията ми казаха, че е над 10 пъти над нормата."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ
До коментар #1 от "Гост":ГРЕБЕШ И СЕРВИРАШ
10:55 13.08.2026
3 Лопата Орешник
10:55 13.08.2026
4 Валерко
Коментиран от #30
10:56 13.08.2026
5 Антон
и за влас и за елените
и за почиващите там.
Коментиран от #10
10:57 13.08.2026
6 Фекалиеро Аки
10:57 13.08.2026
7 пешо
10:58 13.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
10:59 13.08.2026
10 ТО БЕШЕ ЯСНО
До коментар #5 от "Антон":ЧЕ ДОКАТО НЕ ГО СЪСИПЯТ НЯМА ДА СЕ СПРАТ.И ПОСЛЕ ЩЕ РЕВАТ ДЪРЖАВАТА ДА ГИ СПАСЯВА.
Коментиран от #45
10:59 13.08.2026
11 Нещастници
10:59 13.08.2026
12 Последния Софиянец
10:59 13.08.2026
13 Продуктът
11:01 13.08.2026
14 Цените
11:03 13.08.2026
15 Илинче невнятно,
11:04 13.08.2026
16 КАКВО СЪВПАДЕНИЕ
11:05 13.08.2026
17 Трябва да си пълен oлигофрeн
11:07 13.08.2026
18 Васил
11:12 13.08.2026
19 Сила
Е какъв очакват да бъде резултата от това ....?!?
11:14 13.08.2026
20 гочето
11:22 13.08.2026
21 жоро
свети лайняс
11:23 13.08.2026
22 Златното !
Какъвто Министър Председателя !
Такава И Водата !
В Морето !
Коментиран от #42
11:28 13.08.2026
23 бай Иван
11:32 13.08.2026
24 Може Би Две !
До коментар #1 от "Гост":Зарад !
Гарнитурата !
Коментиран от #25
11:32 13.08.2026
25 Румен !
До коментар #24 от "Може Би Две !":Румен ! ?
11:33 13.08.2026
26 Толбухин
Ако си мислите че на Гърция е по- розово, ходете там.
11:33 13.08.2026
27 Фори
11:36 13.08.2026
28 мръсно ама е пълно с летовници
11:39 13.08.2026
29 ВсякаГодни
11:41 13.08.2026
30 Нали няма туристи
До коментар #4 от "Валерко":Откъде толкова многа кафяво ?
Да не го карат от вътрешността и да го пускат в морето :)
11:46 13.08.2026
31 са предприети всички спешни мерки
поне предупредете плажуващите в слънчака на 1 км от вашта помия
11:47 13.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 хи хи хи
11:51 13.08.2026
34 турист еврозонист
11:52 13.08.2026
35 объркана
11:53 13.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Шопа
11:58 13.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 КАФЯВ ФЛАГ
12:18 13.08.2026
41 гост
12:29 13.08.2026
42 гост
До коментар #22 от "Златното !":За банкянският идиот ли става дума?
12:31 13.08.2026
43 Мунчо
вода и със сигурност ще оцелеете на Лайноморието! Гаранция!!!
12:33 13.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Всеядна
До коментар #10 от "ТО БЕШЕ ЯСНО":Ми кво да прави държавата, ще дава кинти за малко, сладко, декар цехче за гъзарии.
12:42 13.08.2026
46 Диверсант
12:46 13.08.2026