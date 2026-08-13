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Замърсяването на морската вода в Свети Влас – 10 пъти над нормата

Замърсяването на морската вода в Свети Влас – 10 пъти над нормата

13 Август, 2026 10:51 1 312 46

  • замърсвена-
  • вода-
  • море-
  • свети влас

Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените

Замърсяването на морската вода в Свети Влас – 10 пъти над нормата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Забранено остава къпането на плаж „Изток“ в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на Регионалната здравна инспекция в Бургас показаха завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи.

Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените. Какъв е рискът за хората, кога плажът може отново да бъде отворен за къпане и кой носи отговорност за замърсяването?

Дико Диков, областен управител на Бургас, заяви пред БНТ: "Още вчера са предприети всички спешни мерки съвместно с представители на местната власт. С кмета на Свети Влас са предприети мерки по отстраняване на възникнала авария, свързана с отвеждащите води на пречиствателната станция. Ще направим всичко възможно днес или утре аварията да бъде отстранена.

Приватизаторът на „Елените“ е успял да приобщи към собствеността на фирмата и тази станция. Това е изключение, тъй като всички пречиствателни станции са собственост на държавата.

Този проблем се оказва доста сериозен за района на Свети Влас."

Веселин Анестиев, заместник-областен управител, допълни: "При извършената проверка установихме, че ползвател на тази пречиствателна станция е дружество “ПСОВ Елените” ЕООД. Вследствие на юридически и правни еквилибристики придобиват собствеността на тази станция преди сто години. Самата пречиствателна станция е изградена преди повече от 40 години. Капацитетът на лицата, които са живущи и почиващи, многократно се е увеличил и няма как тази пречиствателна станция на този етап да поеме необходимото количество води.“

„Извършени са множество проверки, съставяни са актове. Това е едно кухо дружество, при което няма никаква събираемост и няма как да бъде осъществено едно изпълнително производство“, поясни той.

Д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас, добави: "До този момент извънредните проби, които сме направили на този плаж, са три около Централен плаж на Свети Влас от началото на месеца. Пробата, която беше на 5 август, беше двукратно над допустимите норми. Но вчерашната проба от микробиологията ми казаха, че е над 10 пъти над нормата."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ГРЕБЕШ И СЕРВИРАШ

    10:55 13.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    25 0 Отговор
    Райско кътче е там! Толкова е жалко, че го оплескаха!

    10:55 13.08.2026

  • 4 Валерко

    39 0 Отговор
    Аз не знам колко трябва да ти е изпържен мозъка, че да отидеш на българското черноморие! Тази тръба специално се излива там повече от 30 години, по средата на залива! Има още една купчина такива тръби, дето се изливат директно, да речем Синеморец! Българското черноморие предлага храна на високи цени и никкаво качество, ешерихиа коли в огромни количества, мутри, които си мислят че са богоизбрани!

    Коментиран от #30

    10:56 13.08.2026

  • 5 Антон

    21 0 Отговор
    Местя си го
    и за влас и за елените
    и за почиващите там.

    Коментиран от #10

    10:57 13.08.2026

  • 6 Фекалиеро Аки

    31 1 Отговор
    Цялото бг черноморие е такова...Еврозонско блаженство.

    10:57 13.08.2026

  • 7 пешо

    24 0 Отговор
    затова ходим в гърция

    10:58 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    18 0 Отговор
    Това е лъжа отидете на кафявото море, там има син флаг.

    10:59 13.08.2026

  • 10 ТО БЕШЕ ЯСНО

    27 0 Отговор

    До коментар #5 от "Антон":

    ЧЕ ДОКАТО НЕ ГО СЪСИПЯТ НЯМА ДА СЕ СПРАТ.И ПОСЛЕ ЩЕ РЕВАТ ДЪРЖАВАТА ДА ГИ СПАСЯВА.

    Коментиран от #45

    10:59 13.08.2026

  • 11 Нещастници

    14 0 Отговор
    никой не го интервсува нормата, а принципа, ЛА. ЙНА В МОРЕТО, следва пътя за Гърция. Нормите са за глупа. ците! Първобитна инфраструктура и туризъм. Като всеки бизнес можеш да чакаш само оттам където си инвестирал.........

    10:59 13.08.2026

  • 12 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    Затова пък хотелите са дигнали цените с 200 процента.

    10:59 13.08.2026

  • 13 Продуктът

    18 0 Отговор
    на ДС субекти , червени хиени и двамата селяндури от Новозагорските села ! Плюс подкупни и алчни същества от институциите ! Смрад !

    11:01 13.08.2026

  • 14 Цените

    23 0 Отговор
    по морето и те 10 пъти над нормата,а качеството им е като морската вода.

    11:03 13.08.2026

  • 15 Илинче невнятно,

    9 0 Отговор
    Язък за твоя "голям опит в туризма". Остана ли нещо неоплескано? Оставка некадърници!

    11:04 13.08.2026

  • 16 КАКВО СЪВПАДЕНИЕ

    23 0 Отговор
    И цената на таратора е 10 пъти над нормата.

    11:05 13.08.2026

  • 17 Трябва да си пълен oлигофрeн

    17 0 Отговор
    да ходиш "на почивка" на прескъпото мyтролaйнoмоpие!

    11:07 13.08.2026

  • 18 Васил

    20 0 Отговор
    Сега разбирам защо таратора е 8,00 евро а кафето 7,00 евро наслаждаваш се на кафявата гледка и миризмата.

    11:12 13.08.2026

  • 19 Сила

    21 0 Отговор
    Интересно , аборигените - пигмей с кафяв телесен цвят братя Диневи набиха милиарди за хотели , яхти и яхтено пристанище но не дадоха и един лев за пречиствателни станции ....!?!
    Е какъв очакват да бъде резултата от това ....?!?

    11:14 13.08.2026

  • 20 гочето

    23 0 Отговор
    да отидеш на плаж в свети влас е все едно да се изкъпеш в септичната яма на някой селски клозет!

    11:22 13.08.2026

  • 21 жоро

    17 0 Отговор
    свети влас стана
    свети лайняс

    11:23 13.08.2026

  • 22 Златното !

    4 3 Отговор
    Черноморие !

    Какъвто Министър Председателя !

    Такава И Водата !

    В Морето !

    Коментиран от #42

    11:28 13.08.2026

  • 23 бай Иван

    10 0 Отговор
    И мръсно и скъпо . Честито!

    11:32 13.08.2026

  • 24 Може Би Две !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Зарад !

    Гарнитурата !

    Коментиран от #25

    11:32 13.08.2026

  • 25 Румен !

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Може Би Две !":

    Румен ! ?

    11:33 13.08.2026

  • 26 Толбухин

    1 3 Отговор
    Придобита собственост е преди 100 години,но станцията е изградена преди 40 г.
    Ако си мислите че на Гърция е по- розово, ходете там.

    11:33 13.08.2026

  • 27 Фори

    14 0 Отговор
    Този курорт е частен ,а собствениците искат от държавата да им изгражда и подържа инфраструктура!

    11:36 13.08.2026

  • 28 мръсно ама е пълно с летовници

    2 0 Отговор
    народа се плацика . то и в калифорния кукуруза е с ГМО . а в тайван е претъпкано с местни тайванци . странна раса . да не пият морска вода . щом е опасна . после един душ .

    11:39 13.08.2026

  • 29 ВсякаГодни

    0 11 Отговор
    Всяка година един и същи глупости пишете: бях на Златните и водата си беше от чиста по-чиста.... Как не ви писна 36 години да деградирате и да плюете по всичко Българско: морето било в бетон и т.н. И в най-големия курорт в края на ивицата има диви плажове, че даже и нудистки - никакво бетони, заведения и какво ли не няма. Да не говоря колко девствени места още има и са прекрасни .... но вие умишлено снимате една сграда или сметка и почвате плюенето по часовник. Същото и със зимните ви гуми - всеки сезон ти обясняват "че трябва да си сложи" нищо че закона не те задължава да го правиш.

    11:41 13.08.2026

  • 30 Нали няма туристи

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Валерко":

    Откъде толкова многа кафяво ?
    Да не го карат от вътрешността и да го пускат в морето :)

    11:46 13.08.2026

  • 31 са предприети всички спешни мерки

    7 0 Отговор
    мързеливи мишки
    поне предупредете плажуващите в слънчака на 1 км от вашта помия

    11:47 13.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 хи хи хи

    9 0 Отговор
    Забележете, плаж изток 10 пъти на нормата, плажовете на Елените, Слънчев бряг и Несебър - чисти като изворна вода.

    11:51 13.08.2026

  • 34 турист еврозонист

    6 0 Отговор
    Искам да цопна у онуй кафявото петно на снимка и да ви покажа ,че от родното по-хубаво няма.

    11:52 13.08.2026

  • 35 объркана

    8 0 Отговор
    В Гърция защо е прозрачна водата и се вижда пясъка?Опасно ли е?

    11:53 13.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Шопа

    7 0 Отговор
    Финалът на Евровизия да се проведе там !!!

    11:58 13.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 КАФЯВ ФЛАГ

    4 0 Отговор
    Ей,този таратор за 10 € как оцветявал...

    12:18 13.08.2026

  • 41 гост

    2 0 Отговор
    "По.с.р.а.ните" бизнесмени Диневи - типичните български "бизнесмени" с гелосани косици!

    12:29 13.08.2026

  • 42 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Златното !":

    За банкянският идиот ли става дума?

    12:31 13.08.2026

  • 43 Мунчо

    2 0 Отговор
    Няма нужда да се храните! Пийте редовно
    вода и със сигурност ще оцелеете на Лайноморието! Гаранция!!!

    12:33 13.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Всеядна

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТО БЕШЕ ЯСНО":

    Ми кво да прави държавата, ще дава кинти за малко, сладко, декар цехче за гъзарии.

    12:42 13.08.2026

  • 46 Диверсант

    0 1 Отговор
    Путинко дойде с крайцера маскве под вода защото украинските бойци го потопиха и той го изходи туй гадно нящо..

    12:46 13.08.2026

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