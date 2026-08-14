Важно за шофьорите: Пътна обстановка и трафик в петък

Интензивен трафик, ключови ремонти и засилен контрол на КАТ бележат пътната обстановка в България към 7:00 часа на 14 август.

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) въвежда извънредни ограничителни мерки за улеснение на предвижването през почивните дни. Междувременно „Пътна полиция“ и Пожарната отчетоха десетки инциденти в страната през последното денонощие вследствие на засиления летен ваканционен трафик и екстремните климатични условия.

Ограничения от АПИ: Стоп за тировете на 14 август

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че днес, петък, се въвеждат ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Мярката ще бъде в сила между 16:00 ч. и 20:00 ч. за превозните средства, пътуващи в посока Бургас по АМ „Тракия“, както и в посока Кулата по АМ „Струма“ и път I-1 през Кресненското дефиле. Същото ограничение ще важи и за неделя (16 август) в същите часове за камионите към София.

В района на Симитли се въвежда реверсивно движение, за да се подпомогне трафикът към Банско и Гърция. Пътуващите в посока Кулата ще се движат в две ленти, а към София – в една.

Поетапни ремонтни дейности и почистване на крайпътна растителност се извършват в аварийната лента на АМ „Тракия“ в Софийска област в платното към София, където движението трябва да се осъществява с повишено внимание. На АМ „Хемус“ между 7:00 и 15:00 часа днес ще се почистват окопи при пътен възел „Ябланица“ в посока столицата.

Допълнително АПИ предупреждава, че тази вечер от 21:00 ч. до 21:30 ч. изцяло се спира движението по път III-866 Смолян – Широка лъка за провеждане на тържествена заря-проверка.

Трафик по границите към 7:00 часа

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР (mvr.bg) се наблюдава изключително натоварено движение по основните гранични контролно-пропускателни пунктове:

Границата с Гърция: Трафикът е изключително интензивен на изход през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“. Пътуващите се съветват да използват и алтернативните пунктове.

Трафикът е изключително интензивен на изход през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“. Пътуващите се съветват да използват и алтернативните пунктове. Границата с Турция: Остава засилен натискът и образуването на колони от автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“.

Остава засилен натискът и образуването на колони от автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Границата със Сърбия: Интензивен е трафикът на ГКПП „Калотина“ на вход и изход.

Интензивен е трафикът на ГКПП „Калотина“ на вход и изход. Границата с Румъния: Засилено е движението за товарни автомобили на ГКПП „Видин“ и ГКПП „Русе“ в посока изход.

Черна статистика на КАТ: Катастрофи, ранени и загинали

Сводката на „Пътна полиция“ (КАТ) към МВР за изминалите 24 часа отчита усложнена обстановка с тежки инциденти по републиканската пътна мрежа. Регистрирани са общо 24 тежки пътнотранспортни произшествия на територията на страната.

При инцидентите през денонощието трима души са загинали, а други 32-ма са пострадали с различни по степен наранявания. В столицата София са регистрирани 28 леки катастрофи без тежко пострадали граждани. Пътна полиция напомня на водачите да не използват аварийните ленти на магистралите за изпреварване.

Сводка от Пожарната: Екстремен риск от пожари у нас и в чужбина

Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) остават в пълна мобилизация. За днешния 14 август е в сила червен код за пожароопасност и екстремен риск от бързоразвиващи се горски и полски пожари за Област Хасково и части от Южна България. През изминалия ден са потушени 8 големи пожара, засегнали над 1500 декара горски масиви в страната (включително Сакар планина). Паленето на открит огън на по-малко от 100 метра от горски територии е строго забранено.

Пожарната служба обръща специално внимание и на българите, пътуващи към Гърция. На полуостров Халкидики (особено в районите на Касандра, Ситония и Аристотелис) бушува огромен горски пожар, довел до масова евакуация на туристи по море. От днес, 14 август, гръцките власти налагат пълна забрана за движение в горските зони там под заплаха от 300 евро глоба.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст съобщава, че сутрешните условия за туризъм в българските планини са целогодишно добри за летни преходи. Времето е ясно и тихо в сутрешните часове, но температурите в следобедните часове се очаква да бъдат високи дори по високите била.

Планинските спасители съветват туристите да предприемат преходи рано сутрин, да носят достатъчно количество вода, да се движат само по маркираните пътеки и да имат заредени мобилни телефони. Лифтовите съоръжения в курортите работят по график. При инцидент гражданите трябва незабавно да потърсят помощ на спешния телефон 112.