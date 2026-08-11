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АЕЦ „Козлодуй“ работи спрямо графика за електропроизводство, екипите действат денонощно за осигуряване на безопасността

АЕЦ „Козлодуй“ работи спрямо графика за електропроизводство, екипите действат денонощно за осигуряване на безопасността

11 Август, 2026 14:34 933 16

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  • ниво

Към настоящия момент прогнозата за тенденцията на нивото на Дунав за следващите няколко дни е към застой

АЕЦ „Козлодуй“ работи спрямо графика за електропроизводство, екипите действат денонощно за осигуряване на безопасността - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към 13 часа на 11.08.2026 г. двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Екипите на атомната централа работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията.

Предприети са всички технически и организационни мерки, в рамките на възможностите, за обезпечаване работата на бреговете помпени станции, осигуряващи необходимите водни количества към циркулационните помпени станции, както и към системите за техническа вода за охлаждане, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Независимо от предприетите действия, към днешна дата обстоятелствата продължават да изискват повишено внимание и постоянен мониторинг на техническите възможности на съоръженията.

За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се изработват решения за подобряване и оптимизиране на работата на помпите.

Подържа се максимално ниво на всички резервоари с водни разтвори, обезпечаващи нормалната работа на блоковете и съоръженията. Превантивно се почистват всички топлообменници, работещи с дунавска вода, с цел поддържане на пълната им ефективност.

Към настоящия момент прогнозата за тенденцията на нивото на Дунав за следващите няколко дни е към застой.

Министерство на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор и предприема всички необходими действия за гарантиране на сигурността на доставките и безпроблемното функциониране на електроенергийната система.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 2 Отговор
    И кво?
    Ще носят вода с кофи!?!?!

    Коментиран от #11

    14:36 11.08.2026

  • 2 АЕЦплан

    8 0 Отговор
    4 десетилетия ни прекараха през култура криза, демографска, икономическа, политическа, морална и военна криза ... Директно още не си излезнал от едната крива и влизаш в другата и на това му казвали успешен път за чакални ? Ами срам ме е за пропуснатото поколение, което стсана свидетел на "тези успехи чужди".

    14:36 11.08.2026

  • 3 Мнение

    7 1 Отговор
    Много често взе да се пише и говори колко е добре АЕЦ-а. Това ме притеснява, защото така се случва само, когато нещо се е счупило!!!

    14:49 11.08.2026

  • 4 в козлодуй

    2 1 Отговор
    какви са заплатите ? една чистачка за колко хиляди бачка ?

    Коментиран от #6

    15:24 11.08.2026

  • 5 Бай Тошо

    1 1 Отговор
    Драге атомни енергетици, събрале сме се по голема нужда, да се напнеме па каквото излезе. Да преизпълним петилетката за пет месеца.

    15:29 11.08.2026

  • 6 Ами Она мете атом

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "в козлодуй":

    Нощем свети като сърцето на Данко. Дойдоа куманизите и лозунгите от зрелия социализъм заваляа. Що ги ручахме жабетаа...

    15:34 11.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аааа

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Мунчо ни е купил кугъри без една пушка вътре да поливат атома.

    15:45 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Горски

    2 0 Отговор
    Там не работят ли специалисти, които да си преценят нужно ли е спирането или не. То най- вероятно си е написано черно на бяло при какви параметри и обстоятелства да се случи това. Защо министърката на земеделието , пардон, на енергетиката е тръгнала да им свети на специалистите, които са доста по- грамотни вероятно във всяко отношение от нея.

    17:00 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НАМАЛЕТЕ

    1 0 Отговор
    ЦЕНАТА НА ТОКА БЕ!

    17:30 11.08.2026

  • 16 екипите

    0 0 Отговор
    са от шайката на чичко тревичко всички знаят на какво са способни

    17:58 11.08.2026

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