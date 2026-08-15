На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника

Днес православната църква почита Успение Богородично. Своят храмов празник отбелязва Бачковският манастир, предаде БНТ.
Стотици поклонници изпълниха днес Бачковския манастир за Успение Богородично – храмовият празник на Светата обител. След празничната света литургия хората продължават да се стичат пред чудотворната икона на Света Богородица, за да се помолят и да запалят свещ за здраве и благополучие.
Президентът Илияна Йотова посети Троянския манастир "Успение Богородично" за храмовия празник на светата обител. Тя беше гост на празничната литургия, възглавена от Негово преосвещенство Драговитийския епископ Василий. Държавният глава се включи и в традиционното литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица", която се съхранява в манастирския храм от 17-и век.
Троянският манастир отбелязва своя празник с поредица от празнични богослужения. Тържествена лития с чудотворната икона на Божията майка тръгна от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея.
Патриарх Даниил оглави празничната патриаршеска литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил. Негово светейшество честити празника на всички, като каза, че в личността на Света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род.
"В нейно лице човешката природа е изпълнена с пълнотата на божеството, но в същото време Света Богородица ни показва как ние можем да останем, да бъдем достойни за тази велика милост да се изобрази в нас Христос. Света Богородица ни показва каква е висотата, какво е достойнството на това да останем верни с Бога. Както Господ търпя всичко за нас, докрай остана човек въпреки че се изля цялата злоба човешка върху него, той до край остана човек и е с нас. По същия начин и Света Богородица преодоля много трудности и остана вярна до край", каза патриарх Даниил.
Вчера и днес в Кюстендил се провежда и XIX издание на културния форуми "Панагия – въздигане на хляба" – събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес Негово светейшество ще извърши и тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове.
Епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Днешното семейство е подложено на неимоверни изпитания... тези, които са в пътя на вярата, са призвани да бъдат свидетели на благодатта и силата на молитвата на Пречистата Богородица."
Марияна Илиева: "Всяка година идвам, защото съм именица, Мариана се казвам. Всичко тръгва от семейството, най-важното е както ние сме спазвали примерите на нашите родители, така и нашите деца трябват да спазват нашите примери, но ние трябва да ги даваме, за да ги спазват."
Яни: "Всички се събират тук, за да бъдат заедно като приятели. Харесва ми тази част, защото някои хора се познават, а други се срещат и намират нови приятели. Защото това е България."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Желая
Коментиран от #13
13:09 15.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НЕВЕРНИТЕ ЖЕНИ
13:11 15.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Никси
Да ти е Живо и Здраво ИМЕТО
И ТИ ПОКРАЙ НЕГО
И за всички останали МАРЧЕТА също!!!.
13:13 15.08.2026
7 Света Богородице,
Коментиран от #16, #29
13:16 15.08.2026
8 Българин 🇧🇬
Коментиран от #10, #12
13:17 15.08.2026
9 Перо
13:25 15.08.2026
10 Тик-Ток
До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":Тези пожелания много ми приличат на празните приказки на политиците и там другите негодници
Коментиран от #27
13:29 15.08.2026
11 Правилното заглавие
13:31 15.08.2026
12 Никой смислен
До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":Не си честити смъртта на някого.Тя е своетго рода Бож.наказание за греха.Както в Адама всички умират, така и в Христа ще оживеят, но всеки по реда си...
13:35 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Подкрепям
До коментар #3 от "Тик-Ток":+1
Господин е ЕДИН и не хеврейския ИсХрис.или Аллах или Буда...
Коментиран от #17
13:39 15.08.2026
16 Мдаа
До коментар #7 от "Света Богородице,":Аз съм пътят, истината и живота, никой не дохожда при Отца, освен чрез Мен е казал Христос. И друго е казал- Какво има между Мен и теб жено, за майка си..., които слушат и изпълняват Бож.Слово, те са Ми майка и баща и братя".
Коментиран от #26
13:40 15.08.2026
17 Прав си
До коментар #15 от "Подкрепям":За нас това е Тангра за гърците Аполон но все е слънцето.
13:40 15.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всичко е приключило
13:42 15.08.2026
20 Истинските плоблеми
Коментиран от #34
13:46 15.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Стотици хиляди вярващи тиквени миряни
за божеството си свети Тиква
13:53 15.08.2026
23 Факт
13:54 15.08.2026
24 Да Се помолят И !
На София !
13:54 15.08.2026
25 Тик-Ток
До коментар #21 от "Ти не":Заблуден скот,атеистите имат повече мозък ,това е доказано
13:55 15.08.2026
26 Господ даде благодатния огън
До коментар #16 от "Мдаа":Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марие, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба,.
Коментиран от #32
13:57 15.08.2026
27 Нали Народа !
До коментар #10 от "Тик-Ток":Това !
Иска Да Чуе !
13:58 15.08.2026
28 Игги Игги
13:58 15.08.2026
29 Да Моим !
До коментар #7 от "Света Богородице,":Да си Напълним !
Джобовите !
Коментиран от #33
14:01 15.08.2026
30 Имигрант
14:01 15.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Само факти
До коментар #26 от "Господ даде благодатния огън":Даде Святия Дух на петдесятница, чието проявление бяха говоренето на разни езици и дързостта пли славене на Бога, а благодатвия огън го дадоха православните фалшификатори векове след това, съпроводен с блъсканици, побоища, че и смъртен случай назад във вековете.
14:07 15.08.2026
33 Не, гледай!
До коментар #29 от "Да Моим !":Другите, какво вършат, а гледай себе си. За всеки, ще има Господ.
14:09 15.08.2026
34 свещениците знаят
До коментар #20 от "Истинските плоблеми":Молитва към Свети Архангел Михаил - предводителят на небесното войнство!
14:20 15.08.2026