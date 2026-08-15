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На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника

На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника

15 Август, 2026 13:04 740 34

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  • патриарх даниил

Президентът Илияна Йотова посети Троянския манастир "Успение Богородично"

На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес православната църква почита Успение Богородично. Своят храмов празник отбелязва Бачковският манастир, предаде БНТ.

Стотици поклонници изпълниха днес Бачковския манастир за Успение Богородично – храмовият празник на Светата обител. След празничната света литургия хората продължават да се стичат пред чудотворната икона на Света Богородица, за да се помолят и да запалят свещ за здраве и благополучие.

Президентът Илияна Йотова посети Троянския манастир "Успение Богородично" за храмовия празник на светата обител. Тя беше гост на празничната литургия, възглавена от Негово преосвещенство Драговитийския епископ Василий. Държавният глава се включи и в традиционното литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица", която се съхранява в манастирския храм от 17-и век.  

Троянският манастир отбелязва своя празник с поредица от празнични богослужения. Тържествена лития с чудотворната икона на Божията майка тръгна от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея.

Патриарх Даниил оглави празничната патриаршеска литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил. Негово светейшество честити празника на всички, като каза, че в личността на Света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род.

"В нейно лице човешката природа е изпълнена с пълнотата на божеството, но в същото време Света Богородица ни показва как ние можем да останем, да бъдем достойни за тази велика милост да се изобрази в нас Христос. Света Богородица ни показва каква е висотата, какво е достойнството на това да останем верни с Бога. Както Господ търпя всичко за нас, докрай остана човек въпреки че се изля цялата злоба човешка върху него, той до край остана човек и е с нас. По същия начин и Света Богородица преодоля много трудности и остана вярна до край", каза патриарх Даниил.

Вчера и днес в Кюстендил се провежда и XIX издание на културния форуми "Панагия – въздигане на хляба" – събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес Негово светейшество ще извърши и тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове.

Епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Днешното семейство е подложено на неимоверни изпитания... тези, които са в пътя на вярата, са призвани да бъдат свидетели на благодатта и силата на молитвата на Пречистата Богородица."

Марияна Илиева: "Всяка година идвам, защото съм именица, Мариана се казвам. Всичко тръгва от семейството, най-важното е както ние сме спазвали примерите на нашите родители, така и нашите деца трябват да спазват нашите примери, но ние трябва да ги даваме, за да ги спазват."

Яни: "Всички се събират тук, за да бъдат заедно като приятели. Харесва ми тази част, защото някои хора се познават, а други се срещат и намират нови приятели. Защото това е България."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Желая

    9 2 Отговор
    На всички, здраве, щастие, и късмет!

    Коментиран от #13

    13:09 15.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НЕВЕРНИТЕ ЖЕНИ

    6 2 Отговор
    Да внимават като влизат в храма да не ги удари гръм.

    13:11 15.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Никси

    5 1 Отговор
    Честит Имен Ден МАРЧЕ
    Да ти е Живо и Здраво ИМЕТО
    И ТИ ПОКРАЙ НЕГО
    И за всички останали МАРЧЕТА също!!!.

    13:13 15.08.2026

  • 7 Света Богородице,

    5 2 Отговор
    Помилуй нас грешните и ни въведи в правия път.

    Коментиран от #16, #29

    13:16 15.08.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Честито Успение Богородично ! Здраве и успех на всички !

    Коментиран от #10, #12

    13:17 15.08.2026

  • 9 Перо

    6 0 Отговор
    Тая не се спря да обикаля и търси популярност за държавна сметка и е в надпреварата за изборите, много преди старта на кампанията! Ходи на всякъде за щяло и нещяло, но това натрапване ще има обратен ефект!

    13:25 15.08.2026

  • 10 Тик-Ток

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":

    Тези пожелания много ми приличат на празните приказки на политиците и там другите негодници

    Коментиран от #27

    13:29 15.08.2026

  • 11 Правилното заглавие

    4 0 Отговор
    Стотици своеверни изпълниха манастира, щото тяхното има много малко общо със Светото Писание, а Христос казал, Блажени изпълняващите го.

    13:31 15.08.2026

  • 12 Никой смислен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":

    Не си честити смъртта на някого.Тя е своетго рода Бож.наказание за греха.Както в Адама всички умират, така и в Христа ще оживеят, но всеки по реда си...

    13:35 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Подкрепям

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    +1
    Господин е ЕДИН и не хеврейския ИсХрис.или Аллах или Буда...

    Коментиран от #17

    13:39 15.08.2026

  • 16 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Света Богородице,":

    Аз съм пътят, истината и живота, никой не дохожда при Отца, освен чрез Мен е казал Христос. И друго е казал- Какво има между Мен и теб жено, за майка си..., които слушат и изпълняват Бож.Слово, те са Ми майка и баща и братя".

    Коментиран от #26

    13:40 15.08.2026

  • 17 Прав си

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Подкрепям":

    За нас това е Тангра за гърците Аполон но все е слънцето.

    13:40 15.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всичко е приключило

    3 1 Отговор
    Щом не са хиляди, показва реалността, че българите не са вярващи, а и комунистите и църквата това направиха.

    13:42 15.08.2026

  • 20 Истинските плоблеми

    3 0 Отговор
    Както писа само блиц, вчера за пореден път оскверниха гроба на Неофит, един православен поп се опитал да гони злите сили от младата негърка, но самия изпаднал в безсъзнание, щото екзорсизма е непонятна материя за православната църква.

    Коментиран от #34

    13:46 15.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Стотици хиляди вярващи тиквени миряни

    2 1 Отговор
    пак ще се помолят на следващите
    за божеството си свети Тиква

    13:53 15.08.2026

  • 23 Факт

    2 1 Отговор
    Същите стотици са измислили и сентенцията-вържи попа да ти е мирно селото.

    13:54 15.08.2026

  • 24 Да Се помолят И !

    2 0 Отговор
    За Боклука !

    На София !

    13:54 15.08.2026

  • 25 Тик-Ток

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ти не":

    Заблуден скот,атеистите имат повече мозък ,това е доказано

    13:55 15.08.2026

  • 26 Господ даде благодатния огън

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа":

    Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марие, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба,.

    Коментиран от #32

    13:57 15.08.2026

  • 27 Нали Народа !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тик-Ток":

    Това !

    Иска Да Чуе !

    13:58 15.08.2026

  • 28 Игги Игги

    0 2 Отговор
    Не пращайте във въздуха тази измамница "Богородица"!

    13:58 15.08.2026

  • 29 Да Моим !

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Света Богородице,":

    Да си Напълним !
    Джобовите !

    Коментиран от #33

    14:01 15.08.2026

  • 30 Имигрант

    0 0 Отговор
    Тотална гавра с националната ни памет. Няма държава вече…пфу.

    14:01 15.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Само факти

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Господ даде благодатния огън":

    Даде Святия Дух на петдесятница, чието проявление бяха говоренето на разни езици и дързостта пли славене на Бога, а благодатвия огън го дадоха православните фалшификатори векове след това, съпроводен с блъсканици, побоища, че и смъртен случай назад във вековете.

    14:07 15.08.2026

  • 33 Не, гледай!

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да Моим !":

    Другите, какво вършат, а гледай себе си. За всеки, ще има Господ.

    14:09 15.08.2026

  • 34 свещениците знаят

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Истинските плоблеми":

    Молитва към Свети Архангел Михаил - предводителят на небесното войнство!

    14:20 15.08.2026

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