На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника

Днес православната църква почита Успение Богородично. Своят храмов празник отбелязва Бачковският манастир, предаде БНТ.

Стотици поклонници изпълниха днес Бачковския манастир за Успение Богородично – храмовият празник на Светата обител. След празничната света литургия хората продължават да се стичат пред чудотворната икона на Света Богородица, за да се помолят и да запалят свещ за здраве и благополучие.

Президентът Илияна Йотова посети Троянския манастир "Успение Богородично" за храмовия празник на светата обител. Тя беше гост на празничната литургия, възглавена от Негово преосвещенство Драговитийския епископ Василий. Държавният глава се включи и в традиционното литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица", която се съхранява в манастирския храм от 17-и век.

Троянският манастир отбелязва своя празник с поредица от празнични богослужения. Тържествена лития с чудотворната икона на Божията майка тръгна от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея.

Патриарх Даниил оглави празничната патриаршеска литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил. Негово светейшество честити празника на всички, като каза, че в личността на Света Богородица виждаме с каква велика милост Господ е удостоил човешкия род.

"В нейно лице човешката природа е изпълнена с пълнотата на божеството, но в същото време Света Богородица ни показва как ние можем да останем, да бъдем достойни за тази велика милост да се изобрази в нас Христос. Света Богородица ни показва каква е висотата, какво е достойнството на това да останем верни с Бога. Както Господ търпя всичко за нас, докрай остана човек въпреки че се изля цялата злоба човешка върху него, той до край остана човек и е с нас. По същия начин и Света Богородица преодоля много трудности и остана вярна до край", каза патриарх Даниил.

Вчера и днес в Кюстендил се провежда и XIX издание на културния форуми "Панагия – въздигане на хляба" – събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес Негово светейшество ще извърши и тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове.

Епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Днешното семейство е подложено на неимоверни изпитания... тези, които са в пътя на вярата, са призвани да бъдат свидетели на благодатта и силата на молитвата на Пречистата Богородица."

Марияна Илиева: "Всяка година идвам, защото съм именица, Мариана се казвам. Всичко тръгва от семейството, най-важното е както ние сме спазвали примерите на нашите родители, така и нашите деца трябват да спазват нашите примери, но ние трябва да ги даваме, за да ги спазват."

Яни: "Всички се събират тук, за да бъдат заедно като приятели. Харесва ми тази част, защото някои хора се познават, а други се срещат и намират нови приятели. Защото това е България."