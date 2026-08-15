Днес отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват други животи, припомня БНТ.

Преди 63 години на този ден младият лекар д-р Стефан Черкезов спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си.

Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя.

Паметта на хората, загубили живота си докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени.

д-р Даниел Илиев, изп. директор на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" – В. Търново: "Това е очертаване границите на дълга на медицинските специалисти, тяхната отговоронст, тяхната хуманност и човечност, която трябва да запазим и да развиваме. Ние трябва да помагаме на обществото, за да става все по-добро."