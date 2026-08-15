Днес отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват други животи, припомня БНТ.
Преди 63 години на този ден младият лекар д-р Стефан Черкезов спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си.
Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя.
Паметта на хората, загубили живота си докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени.
д-р Даниел Илиев, изп. директор на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" – В. Търново: "Това е очертаване границите на дълга на медицинските специалисти, тяхната отговоронст, тяхната хуманност и човечност, която трябва да запазим и да развиваме. Ние трябва да помагаме на обществото, за да става все по-добро."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това племе е неспасяемо!
Коментиран от #3
12:47 15.08.2026
2 Шланг
12:49 15.08.2026
3 Спасението на 15 август
До коментар #1 от "Това племе е неспасяемо!":се почита Успение Богородично.
Някой пак се опитва да замаже православните празници. Лекари и пожарникари спасяват, така е, с Божията помощ.
12:54 15.08.2026
4 дрът кумунис
12:59 15.08.2026