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Отбелязваме Националния ден на спасението

Отбелязваме Националния ден на спасението

15 Август, 2026 12:46 285 4

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  • горящ автобус

https://bntnews.bg/news/otbelyazvame-nacionalniya-den-na-spasenieto-1408154news.html

Отбелязваме Националния ден на спасението - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме Националния ден на спасението, посветен на всички лекари, медицински специалисти, полицаи и пожарникари, загинали докато спасяват други животи, припомня БНТ.

Преди 63 години на този ден младият лекар д-р Стефан Черкезов спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, а по-късно умира от раните си.

Пред паметника му в двора на областната болница във Велико Търново, която днес носи неговото име, по традиция бяха поднесени венци и цветя.

Паметта на хората, загубили живота си докато изпълняват своето човешко и професионално призвание, беше почетена с едноминутно мълчание и вой на сирени.

д-р Даниел Илиев, изп. директор на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" – В. Търново: "Това е очертаване границите на дълга на медицинските специалисти, тяхната отговоронст, тяхната хуманност и човечност, която трябва да запазим и да развиваме. Ние трябва да помагаме на обществото, за да става все по-добро."


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това племе е неспасяемо!

    2 0 Отговор
    Не се заблуждавайте!

    Коментиран от #3

    12:47 15.08.2026

  • 2 Шланг

    1 0 Отговор
    Имаше и игрален филм май. По действителен случай.

    12:49 15.08.2026

  • 3 Спасението на 15 август

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това племе е неспасяемо!":

    се почита Успение Богородично.
    Някой пак се опитва да замаже православните празници. Лекари и пожарникари спасяват, така е, с Божията помощ.

    12:54 15.08.2026

  • 4 дрът кумунис

    0 0 Отговор
    крад крад крад открадох всичко!

    12:59 15.08.2026

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