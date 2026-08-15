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Даниел Панов: Клипът пред „Асеневци“ е поругаване с българското, има и вандалски прояви

Даниел Панов: Клипът пред „Асеневци“ е поругаване с българското, има и вандалски прояви

15 Август, 2026 12:26 844 30

  • даниел панов-
  • велико търново-
  • клип-
  • паметник-
  • асеневци

Кметът на града Даниел Панов сезира Министерството на културата за това посегателство

Даниел Панов: Клипът пред „Асеневци“ е поругаване с българското, има и вандалски прояви - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Клип с ориенталски танци пред паметника „Асеневци“ във Велико Търново разтърси социалните мрежи и предизвика незабавната реакция на институциите.

Кметът на града Даниел Панов сезира Министерството на културата за това посегателство.

„Стотици граждани ми сигнализираха, тъй като клипът беше разпространен в социалните мрежи. Не е въпросът музиката, а проблемът е, че има вандалски прояви“, каза в „Тази събота“ по бТВ Даниел Панов.

„Има закони, които също се заобикалят. Заобикалят се институциите. Ако редът не се спазва, се случват такива прояви. Този рекламен клип е с търговска цел и именно се заобикаля Закона за културното наследство. Затова сезирах министъра на културата“, обясни кметът на Велико Търново.

„Не мога да изразя възмущението си от това поругаване с българското, което трябва да пазим и съхраняваме. Трябва да възпитаваме децата си в дух на национална гордост“, каза Даниел Панов.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я Виж !

    7 1 Отговор
    Каква Харизма !

    Ква Кака !

    12:27 15.08.2026

  • 2 ЕРМАХ С 200

    10 1 Отговор
    Не закачайте братята роми, те са бъдещето на България.

    12:28 15.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тик-Ток

    11 5 Отговор
    За 35 години западна демокрация в България е тотална деградация и упадък ,пълна циганизация на всичко , ако това беше в Русия тези полухора щяха да бъдат арестувани веднага и щяха да лежат по затвора

    Коментиран от #16, #19

    12:30 15.08.2026

  • 5 Оффф ,

    12 0 Отговор
    до пачангата опряли ! А Велико Търново се руши ли руши , милиардите потъват , а градът е изгубил непоправимо облика си.....

    12:31 15.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А бе тея "стотици граждани"

    8 14 Отговор
    защо не протестират за поругаванета на най старият град в Европа, Пловдив?
    Та там стърчи тотема на руският окупатор Альоша Галоша?
    Имбецили.

    Коментиран от #26, #28, #30

    12:33 15.08.2026

  • 8 Щастливеца

    3 0 Отговор
    Циганите на Балканите. Логично.

    12:34 15.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    3 1 Отговор
    Ето това е истинска бангаранга,която празнуваме вече година и догодина също

    12:34 15.08.2026

  • 10 Фалшиви историци

    4 1 Отговор
    Знаят какви "царе" сме имали, ама не знаят кой уби Ботев и къде е погребан Левски!

    12:34 15.08.2026

  • 11 Госあ

    6 1 Отговор
    демокрация, бате! бангаранга, кво очаквате?

    12:35 15.08.2026

  • 12 Госあ

    4 1 Отговор
    демокрация, бате! бангаранга, кво очаквате?

    12:35 15.08.2026

  • 13 Има такъв народ

    10 0 Отговор
    само с един Тайсън кючек на Орлов мост, станаха депутати!

    12:35 15.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ром

    3 1 Отговор
    кой повеч крадне бу гарите ил сиг аните

    Коментиран от #18

    12:41 15.08.2026

  • 16 Факти

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    По комунизма населението се увеличи с 28%. Българите с 25%, а ромите - 4 ПЪТИ! Циганизацията ни я докараха комунистите по нарежане от Москва. За Русия беше важно българският ген да се размие за да отслабне държавата и да е по-лесна за контрол.

    Коментиран от #20, #23

    12:48 15.08.2026

  • 17 тия окрадоха всичко

    0 0 Отговор
    за българското плачат...

    12:48 15.08.2026

  • 18 Антиром

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ром":

    Дали една циганка е бременна се проверява най лесно с медна тел. Мушкаш телта там въте и ако дърпа значи е бременна.

    Коментиран от #27

    12:49 15.08.2026

  • 19 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Още нещо - 35 години нашата "демокрация" не е западна, а руска. Ако беше западна щяхме да сме богати като Западна Европа. "Демокрацията" ни е руска, затова и сме бедни като руснаците.

    Коментиран от #21

    12:50 15.08.2026

  • 20 БРАВО!

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    БРАВО!

    12:50 15.08.2026

  • 21 БРАВО!

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    БРАВО!

    12:51 15.08.2026

  • 22 Цигани ли? Не, цървули.

    0 0 Отговор
    Градски.

    12:52 15.08.2026

  • 23 Тик-Ток

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Пак Путин е виновен ,а не цървулите дето ги мързи за всичко и мърлячи

    Коментиран от #24

    12:52 15.08.2026

  • 24 чибаве

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тик-Ток":

    руски отпадък!

    12:53 15.08.2026

  • 25 Виждал съм кадри по телевизията

    1 0 Отговор
    с абитуриенти от Английската в София, как след бала на сутринта играят кючек пред Александър Невски.

    12:53 15.08.2026

  • 26 Ташко

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "А бе тея "стотици граждани"":

    каун, не коментирай историята! Тя е това което е. Като толкова желаете направете на младежкия хълм някакъв паметник. А ти се включи като доброволец!

    12:54 15.08.2026

  • 27 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Антиром":

    А за цървуланките какъв тест за бременност да ползваме ,може би ракия ,наливаш и ако пие ,значи има някой вътре

    12:55 15.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Констатация

    0 0 Отговор
    И кво??? Ако бяха друснали хорце никой немаше и да разбере за "събитието"! С какво кючека може да се определи като "поругаване" на българската история и култура при положение, че 70% от българите слушат чалга, а, кючека едва ли не се е превърнал в национален танц в Бг!!!! -)))))

    12:59 15.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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