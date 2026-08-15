Даниел Панов: Клипът пред „Асеневци“ е поругаване с българското, има и вандалски прояви

Клип с ориенталски танци пред паметника „Асеневци“ във Велико Търново разтърси социалните мрежи и предизвика незабавната реакция на институциите.
Кметът на града Даниел Панов сезира Министерството на културата за това посегателство.
„Стотици граждани ми сигнализираха, тъй като клипът беше разпространен в социалните мрежи. Не е въпросът музиката, а проблемът е, че има вандалски прояви“, каза в „Тази събота“ по бТВ Даниел Панов.
„Има закони, които също се заобикалят. Заобикалят се институциите. Ако редът не се спазва, се случват такива прояви. Този рекламен клип е с търговска цел и именно се заобикаля Закона за културното наследство. Затова сезирах министъра на културата“, обясни кметът на Велико Търново.
„Не мога да изразя възмущението си от това поругаване с българското, което трябва да пазим и съхраняваме. Трябва да възпитаваме децата си в дух на национална гордост“, каза Даниел Панов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я Виж !
Ква Кака !
12:27 15.08.2026
2 ЕРМАХ С 200
12:28 15.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тик-Ток
Коментиран от #16, #19
12:30 15.08.2026
5 Оффф ,
12:31 15.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А бе тея "стотици граждани"
Та там стърчи тотема на руският окупатор Альоша Галоша?
Имбецили.
Коментиран от #26, #28, #30
12:33 15.08.2026
8 Щастливеца
12:34 15.08.2026
9 Тик-Ток
12:34 15.08.2026
10 Фалшиви историци
12:34 15.08.2026
11 Госあ
12:35 15.08.2026
12 Госあ
12:35 15.08.2026
13 Има такъв народ
12:35 15.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ром
Коментиран от #18
12:41 15.08.2026
16 Факти
До коментар #4 от "Тик-Ток":По комунизма населението се увеличи с 28%. Българите с 25%, а ромите - 4 ПЪТИ! Циганизацията ни я докараха комунистите по нарежане от Москва. За Русия беше важно българският ген да се размие за да отслабне държавата и да е по-лесна за контрол.
Коментиран от #20, #23
12:48 15.08.2026
17 тия окрадоха всичко
12:48 15.08.2026
18 Антиром
До коментар #15 от "Ром":Дали една циганка е бременна се проверява най лесно с медна тел. Мушкаш телта там въте и ако дърпа значи е бременна.
Коментиран от #27
12:49 15.08.2026
19 Факти
До коментар #4 от "Тик-Ток":Още нещо - 35 години нашата "демокрация" не е западна, а руска. Ако беше западна щяхме да сме богати като Западна Европа. "Демокрацията" ни е руска, затова и сме бедни като руснаците.
Коментиран от #21
12:50 15.08.2026
20 БРАВО!
До коментар #16 от "Факти":БРАВО!
12:50 15.08.2026
21 БРАВО!
До коментар #19 от "Факти":БРАВО!
12:51 15.08.2026
22 Цигани ли? Не, цървули.
12:52 15.08.2026
23 Тик-Ток
До коментар #16 от "Факти":Пак Путин е виновен ,а не цървулите дето ги мързи за всичко и мърлячи
Коментиран от #24
12:52 15.08.2026
24 чибаве
До коментар #23 от "Тик-Ток":руски отпадък!
12:53 15.08.2026
25 Виждал съм кадри по телевизията
12:53 15.08.2026
26 Ташко
До коментар #7 от "А бе тея "стотици граждани"":каун, не коментирай историята! Тя е това което е. Като толкова желаете направете на младежкия хълм някакъв паметник. А ти се включи като доброволец!
12:54 15.08.2026
27 Тик-Ток
До коментар #18 от "Антиром":А за цървуланките какъв тест за бременност да ползваме ,може би ракия ,наливаш и ако пие ,значи има някой вътре
12:55 15.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Констатация
12:59 15.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.