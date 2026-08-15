Даниел Панов: Клипът пред „Асеневци“ е поругаване с българското, има и вандалски прояви

Клип с ориенталски танци пред паметника „Асеневци“ във Велико Търново разтърси социалните мрежи и предизвика незабавната реакция на институциите.

Кметът на града Даниел Панов сезира Министерството на културата за това посегателство.

„Стотици граждани ми сигнализираха, тъй като клипът беше разпространен в социалните мрежи. Не е въпросът музиката, а проблемът е, че има вандалски прояви“, каза в „Тази събота“ по бТВ Даниел Панов.

„Има закони, които също се заобикалят. Заобикалят се институциите. Ако редът не се спазва, се случват такива прояви. Този рекламен клип е с търговска цел и именно се заобикаля Закона за културното наследство. Затова сезирах министъра на културата“, обясни кметът на Велико Търново.

„Не мога да изразя възмущението си от това поругаване с българското, което трябва да пазим и съхраняваме. Трябва да възпитаваме децата си в дух на национална гордост“, каза Даниел Панов.